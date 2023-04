Jaki dobry, tani smartfon wybrać? Samsung przygotowuje Galaxy A24, który może być idealnym wyborem

Samsung znany jest nie tylko ze swoich świetnych flagowców. Producent przygotowuje też interesujące telefony dla osób szukających czegoś trochę tańszego. Już niedługo zobaczymy kolejną propozycję, która może wzbudzić spore zainteresowanie wielbicieli dobrego stosunku jakości do ceny.

Seria Galaxy A od Samsunga to jedne z najpopularniejszych telefonów na świecie. Trudno się dziwić wielu osobom, które z zapałem kupują te telefony - oferują one dopracowany system Samsunga, niezłą jakość wykoanania, dobre podzespoły i niezłe aparaty, wszystko w dość przystępnych cenach. Ze względu na to wejście na rynek nowych propozycje z tej serii zawsze witane jest z dużym entuzjazmem.

Nie inaczej jest w przypadku nadchodzącego Samsunga Galaxy A24, który już niedługo powinien pojawić się na sklepowych półkach. Na tę chwilę jednak musimy zaspokoić swoją ciekawość przeciekami na temat telefonu, które powoli pojawiają się w internecie. Już w tym artykule pisaliśmy o potencjalnej specyfikacji tego telefonu, jednak teraz, dzięki TheTechOutlook, na jaw wyszły praktycznie wszystkie szczegóły dotyczące specyfikacji nadchodzącego modelu.

Według publikacji, Galaxy A24 ma zostać wyposażony w ekran o przekątnej 6,5" i rozdzielczości 1080 x 2408 px z odświeżaniem ekranu na poziomie 90 Hz. Niestety nie jesteśmy jeszcze pewni, czy będzie to ekran LCD, czy AMOLED, jednak jasność na poziomie 1000 nitów wskazuje raczej na tę drugą opcję. Spodziewamy się też procesora MediaTek Helio G99 oraz 4 GB RAMu i 128 GB pamięci wewnętrznej, chociaż możliwe, że telefon będzie dostępny także w innych konfiguracjach pamięci.

Samsung ma także wyposażyć Galaxy A24 w niezły aparat. Główny obiektyw zostanie wyposażony w matrycę o rozdzielczości 50 MP z optyczną stabilizacją obrazu, dodatkowo dostaniemy też 5 MP obiektyw szerokokątny oraz 2 MP kamerę macro. Z kolei z przodu, w wycięciu w kształcie łezki, znajdzie się aparat 13 MP. Za długie działanie całości odpowiadać ma baterią o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy dołączoną ładowarką o mocy do 15 W. W telefonie znajdziemy też gniazdo mini-jack, wejście na karty microSD oraz czytnik odcisków palca wbudowany w przycisk do włączania telefonu.

Warto też wspomnieć o nowym designie, który ma nawiązywać do całej reszty nowych Samsungów. Na tyle telefonu znajdziemy charakterystyczne, oddzielne obiektywy trzech aparatów oraz płaskie plecki. W przypadku Galaxy A24, zarówno tylna obudowa, jak i ramka, będą wykonane z plastiku.

Spodziewamy się, że Galaxy A24 zostanie oficjalnie zaprezentowany jeszcze w kwietniu - zapewne pod koniec tego miesiąca. Pierwsze przecieki sugerują, że telefon może kosztować poniżej 1000 zł, jednak nie jest to jeszcze potwierdzona informacja.