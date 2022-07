Jaki dysk do PS5 wybrać? Doradzamy [PORADNIK]

Podpowiadamy, jaki dysk wybrać do konsoli PlayStation 5, aby zwiększyć ilość miejsca na gry.

Spis treści

W obecnych czasach gry zajmują na prawdę sporo miejsca. Kilkadziesiąt gigabajtów wolnej przestrzeni dyskowej to aktualnie minimum potrzebne do zainstalowania nowej gry. PlayStation 5 jest fabrycznie wyposażone w dysk o pojemności 885 GB. W praktyce do naszej dyspozycji pozostaje około 660 GB. W pewnym momencie staje się to dość kłopotliwe, szczególnie w przypadku, kiedy mamy konsolę w wersji Digital. Chcesz się dowiedzieć, jaki dysk wybrać do swojej PS5? W tym tekście przedstawimy wszystkie możliwości, różnice oraz ograniczenia.

Dyski USB 3.0

Do konsoli PS5 bez problemu możemy podłączyć dyski zewnętrzne o standardzie USB 3.0. Musimy pamiętać jednak, że taki sprzęt musi mieć minimum 250 GB. Maksymalne pojemności obsługiwane przez konsolę Sony to 8 TB. W tym przypadku mamy do wyboru dwie opcje - 2,5 oraz 3,5 cala.

Zobacz również:

Dyski 2,5 cala zasilane są poprzez kabel USB oraz są zdecydowanie mniejsze. W takim przypadku możemy liczyć na pojemność do 5 TB. Chcąc mieć do dyspozycji więcej miejsca, musimy zaopatrzyć się w magazyn 3,5 cala, pamiętając przy tym o konieczności zasilenia z sieci.

Dyski USB 3.0 nie są niestety rozwiązaniem idealnym. Możemy z niego uruchamiać jedynie gry z konsoli PS4 w ramach wstecznej kompatybilności. Produkcje stworzone z myślą o nowej generacji konsol muszą znajdować się na wewnętrznym dysku, aby móc w nie zagrać. Może on także posłużyć jako magazyn dla plików gier PS5. W ten sposób, szczególnie mając do dyspozycji słabe łącze internetowe, nie musimy ponownie pobierać kupionych już gier. Wystarczy, że skopiujemy do wewnętrznej pamięci konsoli.

Polecane dyski:

Dyski SSD USB 3.0

Dysk SSD USB 3.0 (fot. MediaExpert)

Do konsoli PS5 możemy także podłączyć dysk SSD o standardzie USB 3.0. W takim przypadku gry uruchamiane z tego nośnika będą ładować się nieco szybciej. Nie są to jednak aż tak wielkie różnice w prędkościach. Warto się zastanowić, czy nie lepiej jest zainwestować te same pieniądze w pojemniejszy dysk HDD USB 3.0.

W przypadku dysków SSD także uruchomimy z niego jedynie gry w ramach wstecznej kompatybilności.

Polecane dyski:

Dyski SSD M.2

Dysk SSD M.2 (fot. x-kom)

Fabrycznie w konsoli PS5 zainstalowany jest dysk SSD M.2. Jest to sprzęt o bardzo dużej wydajności. Jego przepustowość sięga nawet 5,5 GB/s. Możemy rozszerzyć pamięć wewnętrzną konsoli PS5 za pomocą takiego dysku. Sony wskazuje konkretną specyfikację sprzętu, jaki jest kompatybilny z konsolą nowej generacji.

Interfejs Dysk SSD M.2 NVMe (Key M) z obsługą PCI-Express Gen4x4 Pamięć masowa 250 GB–4 TB Obsługiwane rozmiary złącza 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Rozmiar łącznie z mechanizmem rozpraszania ciepła Szerokość: maks. 25 mm, Długość: 30/40/60/80/110 mm, Wysokość: maks. 11,25 mm (maks. 9mm od góry płyty, maks. 2,45 mm od spodu płyty) Prędkość odczytu sekwencyjnego Conajmniej 5500 Mb/s Typ gniazda Socket 3 (Key M)

Na oficjalnej stronie PlayStation znajdziemy dokładną instrukcję, w jaki sposób zainstalować dysk SSD M.2 w swojej konsoli.

Dzięki takiemu rozwiązaniu rozszerzymy pamięć wewnętrzną swojej konsoli. Z tego dysku bez problemu uruchomimy wszystkie gry, zarówno w ramach wstecznej kompatybilności, jak i te stworzone z myślą o PS5. Sprawdź naszą recenzję dysku Lexar NM800 1 TB, który jest w pełni kompatybilny z najnowszą konsolą Sony.

Licencjonowane dyski od WD

Sony wraz z Western-Digital stworzyło dwa licencjonowane dyski SSD przeznaczone dla konsoli PS5. Są to urządzenia All-in-One z wbudowanymi radiatorami. Aktualnie dostępne są dwa warianty - 1 TB oraz 2 TB. Charakteryzują się prędkością odczytu sekwencyjnego 7000MB/s i prędkością zapisu sekwencyjnego 5300MB/s. Ile trzeba zapłacić za dodatkowe miejsce?

Dysk WD_BLACK SN850

Zobacz także: Darmowe gry na PC, PlayStation oraz Xbox. Sprawdź najnowsze okazje