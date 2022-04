Jaki ekspres do kawy do domu wybrać, by parzyć najlepszą kawę? Oto najlepsze ekspresy dostępne w RTV Euro AGD [PORADNIK]

Marzysz o kawie jak z kawiarni, ale bez wychodzenia z domu? Sprawdź nasz poradnik, z którego dowiesz się, jak wybrać najlepszy ekspres do kawy!

Poranne i popołudniowe rytuały picia kawy są dla większości z nas bardzo ważne. Chwila relaksu z kubkiem ulubionego napoju pozwala uporządkować myśli i zebrać siły na dalsze działania. Przeważnie raczymy się tą samą ulubioną kawą – cappuccino, latte macchiato, a może mała czarna? Wśród amatorów kawy nie brakuje też fanów espresso, które – gdy jest dobrze zaparzone – pozwala docenić wszystkie walory smakowe kawy. Nic więc dziwnego, że gdy zapada decyzja o zakupie nowego sprzętu, zależy nam, by wybrać najlepszy ekspres do parzenia kawy w domu.

Jakie wyróżniamy rodzaje ekspresów do kawy?

Warto przyjrzeć się własnym upodobaniom i wybrać urządzenie, które najlepiej będzie spełniać nasze wymagania. Pierwszym pytaniem, które należy sobie zadać, jest to dotyczące typu ekspresu. Każdy z nich wyróżnia się bowiem innymi funkcjami i sposobem parzenia kawy. Możemy wyróżnić m.in.:

ciśnieniowe automatyczne – wymagają niewielkiej ingerencji użytkownika: każdy z nich ma wbudowany młynek, parametry mielenia ziaren kawy mogą być dobierane automatycznie, a większość tego typu urządzeń ma także zintegrowany system spieniania mleka;

– wymagają niewielkiej ingerencji użytkownika: każdy z nich ma wbudowany młynek, parametry mielenia ziaren kawy mogą być dobierane automatycznie, a większość tego typu urządzeń ma także zintegrowany system spieniania mleka; kolbowe – wymagają wcześniejszego zmielenia kawy, którą następnie umieszcza się w kolbie; prosta konstrukcja to w tym przypadku także mała awaryjność tych urządzeń;

– wymagają wcześniejszego zmielenia kawy, którą następnie umieszcza się w kolbie; prosta konstrukcja to w tym przypadku także mała awaryjność tych urządzeń; przelewowe – wymagają zastosowania filtra, a zasada działania jest bardzo prosta: przez zmielone ziarna kawy przelewa się gorąca woda; dodatkową zaletą tych urządzeń jest płyta grzewcza umiejscowiona pod dzbankiem z kawą, która utrzymuje temperaturę napoju; wadą jest natomiast brak systemu spieniania mleka – aby napić się kawy z takim mlekiem potrzebujesz osobnego spieniacza;

– wymagają zastosowania filtra, a zasada działania jest bardzo prosta: przez zmielone ziarna kawy przelewa się gorąca woda; dodatkową zaletą tych urządzeń jest płyta grzewcza umiejscowiona pod dzbankiem z kawą, która utrzymuje temperaturę napoju; wadą jest natomiast brak systemu spieniania mleka – aby napić się kawy z takim mlekiem potrzebujesz osobnego spieniacza; kapsułkowe – ich zaletą jest niska cena, niewielki rozmiar i prostota użytkowania: w ekspresie umieszcza się specjalną kapsułkę wypełnioną kawą, przez którą pod ciśnieniem przepływa woda.

Co jest ważne i na co zwrócić uwagę przy wyborze ekspresu?

Bogata oferta producentów i mnogość różnorodnych funkcji poszczególnych modeli ekspresów sprawia, że łatwo pogubić się w tym gąszczu technologii. Istnieje jednak kilka szczegółów, na które warto zwrócić uwagę kupując ekspres do kawy.

Gabaryt. Najmniejszy rozmiar mają ekspresy kapsułkowe – ich kompaktowe wymiary sprawiają, że zmieszczą się one w najmniejszej nawet kuchni. Warto wcześniej zastanowić się, gdzie chcemy umieścić urządzenie, by korzystanie z niego było wygodne.

Panel sterowania. Ważne, by był intuicyjny – najpopularniejsze lub ulubione napoje powinny być zawsze dostępne pod ręką. Dużą zaletą jest podświetlenie panelu, które pozwoli na przygotowanie kawy bez konieczności włączania dodatkowego źródła światła.

Rodzaje kawy. Niektóre ekspresy automatyczne umożliwiają wybór ulubionej kawy spośród nawet kilkunastu różnych napojów. Co ważne, coraz więcej modeli pozwala także na personalizację ustawień poszczególnych rodzajów kawy oraz przypisanie zapisanych preferencji poszczególnym użytkownikom ekspresu.

Rodzaj młynka. Ekspresy wyposażone we wbudowany młynek mogą mielić kawę za pomocą żaren ceramicznych lub stalowych. Młynki ceramiczne często pracują o wiele ciszej niż stalowe, jednak mogą być też bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne, choć są to bardzo marginalne sytuacje.

System spieniania mleka. Najwygodniejszy z pewnością jest ten automatyczny. Wyróżniamy dwa rodzaje automatycznych systemów – z wężykiem, za pomocą którego ekspres pobiera mleko bezpośrednio z kartonu bądź butelki oraz z pojemnikiem, do którego trzeba uprzednio mleko wlać. Drugim typem jest specjalna dysza parowa, która jednak wymaga większej ingerencji użytkownika.

Umiejscowienie zbiornika na wodę. Upewnij się, że w wybranym modelu zbiornik umieszczony jest w wygodny dla ciebie sposób. Jeśli planujesz ustawić ekspres na głębokim blacie, tuż pod szafkami kuchennymi, z pewnością najlepiej sprawdzi się pojemnik usytuowany z boku, który wysuwa się do przodu. Wiele modeli ma też pojemniki otwierane do góry, które bywają umieszczone zarówno z boku urządzenia, jak i z tyłu.

Funkcja samoczyszczenia. Posiada ją każdy ekspres automatyczny. Pomaga w utrzymaniu urządzenia w czystości przy minimalnym wysiłku.

Dodatkowe funkcje. Niektóre ekspresy oferują możliwość sterowania urządzenia przy pomocy specjalnej aplikacji pobieranej na smartfona. Poszczególne modele wyposażono też, wzorem profesjonalnych ekspresów, jakie widujemy w kawiarniach, w specjalną płytę służącą do podgrzewania filiżanek.

Ekspres do kawy do 500 zł – przykłady:

Ekspres Krups Dolce Gusto Genio S KP2401

To model obsługujący kawę zamkniętą w kapsułkach. Ekspres ma bardzo kompaktowe rozmiary, zajmie więc naprawdę niewiele miejsca – mierzy zaledwie 12,1 cm szerokości oraz niewiele ponad 27 cm długości i wysokości. Wytwarza ciśnienie aż do 15 barów. Co ciekawe, ekspres pozwala na wybór wielkości filiżanki (aż do 300 ml napoju). Ważną funkcją jest sygnał informujący o konieczności odkamienianiu urządzenia, a także automatyczne wyłączanie po minucie bezczynności.

Cena: 428 zł – 199 zł Kupisz tutaj

Ekspres RAVEN EER001G

Ten ekspres kolbowy wytwarza ciśnienie do 15 barów, jednak jego główną zaletą jest dysza parowa pozwalająca spienić mleko, by uzyskać przepyszne cappuccino. Kolba z dwoma otworami pozwala na przygotowanie dwóch kaw jednocześnie. Ekspres ma też funkcję podgrzewania filiżanek. Jego ponadczasowy design sprawia, że będzie ozdobą każdej kuchni.

Cena: 399 zł Kupisz tutaj

Ekspres DeLonghi EC 251W

Ten model to ekspres kolbowy, wyposażony dodatkowo w dyszę spieniającą mleko. Przy jego pomocy można zaparzyć dwie kawy jednocześnie. Urządzenie posiada funkcję podgrzewania filiżanek oraz wyjmowany pojemnik na wodę umieszczony z tyłu ekspresu.

Cena: 580 zł – 459 zł Kupisz tutaj

Ekspres do kawy do 1000 zł – przykłady:

Ekspres DeLonghi Dedica Metallics EC785.BG

Ten ekspres kolbowy pozwala na przygotowanie zarówno kawy mlecznej, jak i czarnej. Dodatkowo, możliwe jest wybranie wielkości napoju, a nawet zapisanie indywidualnych preferencji dot. ulubionego napoju. Ekspres umożliwia także podgrzanie samej wody, co pozwoli przygotować herbatę lub zaparzyć zioła. W utrzymaniu urządzenia w czystości pomoże automatyczny system czyszczenia. Nie trzeba pamiętać też o wyłączaniu ekspresu – nieużywany sam to zrobi.

Cena: 999 zł – 799 zł Kupisz tutaj

Ekspres Breville Primma Latte VCF045X (srebrny)

To kolejny model obsługujący kolbę. Wytwarza ciśnienie do 15 barów. Ma intuicyjny panel sterowania, który pozwala m.in. na wybór preferowanej wielkości filiżanki. Ekspres przygotuje kawy takie, jak espresso, czarna, cappuccino czy latte macchiato. Automatyczny tryb czyszczenia spieniacza do mleka zapewnia utrzymanie urządzenia w czystości.

Cena: 955 zł – 749 zł Kupisz tutaj

Ekspres Tchibo Esperto (srebrny)

Ten kompaktowy ekspres automatyczny zmieści się w każdej kuchni. Wyposażony w funkcję Doppio pozwalającą zaparzyć podwójną kawę, a także technologię Intense+ zwiększającą ilość mielonych ziaren i intensywność napoju. Ekspres wyposażono w system automatycznego czyszczenia urządzenia oraz w intuicyjny panel sterowania pozwalający na szybkie dostosowanie preferowanych ustawień. Jedynym minusem tego funkcjonalnego urządzenia jest brak systemu spieniającego mleko. Jeśli więc codziennie raczysz się cappuccino, będziesz potrzebować dodatkowego spieniacza.

Cena: 1199 zł – 999 zł Kupisz tutaj

Ekspres do kawy do 2000 zł – przykłady:

Ekspres DeLonghi Dinamica ECAM 350.15.B

Ten automatyczny ekspres wyposażono w kilka ciekawych rozwiązań, jak np. 13-stopniowa regulacja młynka, która pozwala na dostosowanie grubości mielenia ziaren kawy do aktualnych potrzeb i indywidualnych preferencji. Producent zadbał, by ekspres spełniał wymagania różnych użytkowników – urządzenie przygotuje różnego rodzaju kawy, od espresso, coffee long, doppio, ristretto czy espresso lungo po szeroki wachlarz kaw z mlekiem (dzięki dyszy spieniającej mleko): od pysznego cappuccino i perfekcyjnego latte macchiato, po kremowe caffellatte. Bogaty wachlarz napojów uzupełnia funkcja Moja Kawa pozwalająca na dostosowanie indywidualnych ustawień. Funkcje te uzupełnia możliwość przygotowania dwóch porcji napoju jednocześnie oraz automatyczny system czyszczenia urządzenia.

Cena: 1999 zł – 1749 zł Kupisz tutaj

Ekspres Philips LatteGo EP2236/40

Urządzenie posiada szereg różnych technologii, np. System Aroma Extract, a także system spieniania mleka Latte Go. Użytkownik może wybrać spośród 3 rodzajów kaw – espresso, mała czarna lub cappuccino – a także skorzystać z funkcji Moja Kawa pozwalającej na personalizację ustawień. Urządzenie wyposażono w pojemnik na mleko, który – wypełniony płynem – można wygodnie przechowywać w lodówce, a gdy zostanie opróżniony, wystarczy włożyć do zmywarki.

Cena: 2299 zł – 1799 zł Kupisz tutaj

Ekspres Krups Evidence EA8901

Intuicyjny dotykowy wyświetlacz OLED zastosowany na urządzeniu pozwala na wygodny wybór ulubionego napoju spośród 15 programów automatycznych i zaparzenie np. ristretto, espresso, doppio, americano, dużej czarnej, cappuccino, latte macchiato, a nawet herbaty. Urządzenie posiada automatyczny system spieniania mleka oraz czyszczenia, a także regulację wysokości wylotu kawy mieszczącą kubki do 15 cm wysokości.

Cena: 1999 zł Kupisz tutaj

Ekspres do kawy do 3000 zł – przykłady:

Ekspres Siemens TE651319RW EQ.6 plus s.100

Urządzenie wyposażono w automatyczne płukanie układu parzenia po każdej kawie, a także automatyczne czyszczenie systemu spieniania mleka po każdej kawie mlecznej. Dopasowanie wielkości napoju do indywidualnych potrzeb pozwala użytkownikowi cieszyć się ulubionym napojem, a inteligentny system sensoFlow zapewnia dostosowanie temperatury parzenia do poszczególnych typów kawy. Kolorowy wyświetlacz coffeeSelect oraz funkcja oneTouch sprawiają, że wybór właściwych ustawień jest intuicyjny, a przyrządzenie ulubionego napoju możliwe jest przy pomocy jednego przycisku. Dużym atutem ekspresu jest funkcja aromaDouble Shot, która automatycznie dozuje optymalną ilość wody do filiżanki. Funkcja individualCup Volume, wykorzystując wstępne pojemności „mała”, „średnia” i „duża”, pozwala na dopasowanie ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika. Podstawowe pojemności można dodatkowo zwiększyć lub zmniejszyć w zakresie 5 różnych ustawień. Dodatkową zaletę urządzenia stanowi prostota wyjmowania bloku zaparzającego, dzięki czemu urządzenie można łatwo utrzymywać w czystości.

Cena: 2999 zł – 2499 zł Kupisz tutaj

Ekspres Krups Evidence Plus EA8948

Ekspres oferuje aż 19 programów automatycznych (w tym 7 przepisów na espresso i czarną kawę, 9 przepisów z użyciem mleka i 3 ustawienia temperatury do 3 rodzajów herbaty), których wybór jest intuicyjny dzięki dotykowemu wyświetlaczowi OLED. Dostosowanie indywidualnych ustawień możliwe jest dzięki dwóm dodatkowym funkcjom: DARK (zwiększa moc dla bogatego i wyrazistego aromatu) oraz EXTRA SHOT (dodaje intensywności). Urządzenie wyposażono w automatyczny system czyszczenia, a także w regulację wysokości wylotu kawy.

Cena: 3299 zł – 2599 zł Kupisz tutaj

Ekspres Nivona CafeRomatica 790

Ekspres wyposażono w szereg dodatkowych funkcji, jak System Aroma Balance, OneTouch Spumatore (kawa za dotknięciem jednego przycisku) plus oraz zintegrowany interfejs Bluetooth, a także możliwość łatwego wyjęcia bloku zaparzającego w celu umycia poszczególnych elementów. Umożliwia wybór mocy kawy spośród 5 dostępnych poziomów, a dostosowanie preferencji uzupełnia funkcja Moja Kawa, czyli zapamiętywanie indywidualnych przepisów na kawę. Ekspres wyposażono także w możliwość programowania ustawień w czasie rzeczywistym, zmiany ustawień fabrycznych przepisów, a także przygotowania 2 filiżanek espresso/kawy jednocześnie. Dostępna jest także regulacja wielkości filiżanki kawy (20-240 ml).

Cena: 3299 zł – 2899 zł Kupisz tutaj

