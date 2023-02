Jaki film na Walentynki 2023? Pomysły na kinowy seans we dwoje

Plan na miłość

Reżyseria: Shekhar Kapur

Premiera: 10 lutego 2023

Zoe (Lily James) to dokumentalistka i singielka, która poszukuje prawdziwej miłości. Tej jednak nie może znaleźć w aplikacjach randkowych – każde jej spotkanie z poznanym w internecie mężczyzną jest jeszcze gorsze niż poprzednie, co martwi jej matkę Cath (Emma Thompson). Tymczasem pochodzący z Pakistanu sąsiad i przyjaciel Zoe, Kazim (Shazad Latif) ma swój sposób na idealny związek – małżeństwo zaaranżowane przez rodziców. Gdy pojawia się starannie dobrana narzeczona, Kazim wyrusza do Pakistanu na swój ślub – a Zoe postanawia mu towarzyszyć. Planuje zrobić film o kulturowych różnicach w podejściu do związków, jednak podczas wyprawy zaczyna też inaczej patrzeć na swoje życie.