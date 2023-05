Jaki grill elektryczny do domu i na balkon? Jaki grill elektryczny wybrać? Wskazujemy najciekawsze oferty

Jeśli tuż przed sezonem letnim marzysz o długich wieczorach przy grillu, sprawdź na co zwracać uwagę przy zakupie i wybierz odpowiedni grill elektryczny również do domu. Oto nasze zestawienie!

Spis treści

Jaki grill elektryczny wybrać? Zestawienie 2023

De'Longhi CGH1020D

A co powiecie na grilla elektrycznego, którego można obsługiwać za pomocą aplikacji mobilnej? Urządzenie De'Longhi CGH1020D zostało wyposażone w taką opcję. Aplikacja umożliwia monitorowanie wszystkich etapów grillowania oraz dysponuje licznymi wskazówkami, które zapewnią najlepsze efekty. To wielofunkcyjny sprzęt do przygotowywania wielu różnych posiłków - posiada 6 trybów pracy, takich jak: opiekanie panini, otwarte grillowanie, otwarte smażenie, grillowanie na jednej płycie, smażenie na jednej płycie, zapiekanie oraz pieczenie gofrów. Użytkownik ma do dyspozycji wiele różnych ustawień, w tym możliwość regulacji poziomu górnej pokrywy (otwarta, półotwarta, zamknięta) czy temperatury (osobno na dwóch oddzielnych płytach). Nie zabrakło też funkcji timera. Jeśli chodzi o powierzchnię płyty grzewczej, do wyboru mamy dwa rozmiary: 37 x 23 cm, a po rozłożeniu 37 x 46 cm.

Powierzchnia grillowania: 1700 cm2

Moc: 2000 W

Programy automatyczne: 6

Aktualne ceny w sklepach De'Longhi CGH1020D 864 zł

Grill elektryczny Tefal Optigrill Elite XL GC760

Optigrill Elite XL GC760 jest dedykowany dla pasjonatów grillowanego jedzenia i wymagających. Model skonstruowano w oparciu o nowoczesne technologie takie jak Automatic Sensor Cooking (umożliwia dostosowanie parametrów biorąc pod uwagę porcje i grubość składników). Nawet jeśli nie masz zbyt dużego doświadczenia, możesz przyrządzić pyszne potrawy, a to dzięki 16 automatycznym programom. Nowoczesny design z pewnością nie będzie szpecił żadnej kuchni, a wręcz przeciwnie.

Powierzchnia grillowania: 800 cm2

Moc: 2200 W

Programy automatyczne: 16

Aktualne ceny w sklepach Tefal Optigrill Elite XL GC760 1 439 zł

Grill elektryczny George Foreman 22460-56

Przedstawiamy model, którego z powodzeniem użyjesz zarówno podczas letnich wieczorów w ogródku, jak i w domowym zaciszu. Wysoka moc wynosząca 2400 W, pozwoli na szybkie przygotowanie ulubionych potraw na powierzchni 1500 cm2. Grill od firmy George Foreman wyposażono w funkcję odprowadzania tłuszczu, a dodatkowo nieprzywierającą powłokę płyty.

Powierzchnia grillowania: 1500 cm2

Moc: 2400 W

Aktualne ceny w sklepach George Foreman 22460-56 499 zł

Grill elektryczny Tefal GC722D OptiGrill + XL

Innowacyjny grill od Tefal umożliwi przyrządzenie Ci niemal każdej potrawy. Technologia Automatic Sensor Cooking wykrywa ilość oraz grubość składników na płycie, a następnie dostosuje temperaturę oraz czas grillowania. Możesz skorzystać z aż 9 programów automatycznych lub ustawić tryb manualny. Wskaźnik poziomu wysmażenia pozwoli na wypieczenie steków i warzyw w dowolnym stopniu.

Powierzchnia grillowania: 800 cm2

Moc: 2000 W

Programy automatyczne: 9

Aktualne ceny w sklepach Tefal OptiGrill + XL GC722D 829 zł

Grill elektryczny Unold 58580

Elektryk może być użytkowany jako grill kontaktowy w pomieszczeniu oraz w ogrodzie, jak w przypadku tradycyjnych form grillowania na węglu. Płyta grillowa posiada otwory, dzięki którym pozbywa się nadmiaru tłuszczu - czyniąc potrawy zdrowszymi. Aby przyrządzić na płycie wiele rodzajów potraw, Unold umożliwia samodzielne ustawienie mocy grzewczej.

Powierzchnia grillowania: 1400 cm2

Moc: 2000 W

Grill elektryczny Amica GK4011

Jeśli szukasz budżetowej wersji grilla elektrycznego, model GK4011 wypada w określonym zestawieniu cenowym dość dobrze. Jest to urządzenie o wysokiej mocy sięgającej 2000 Watt, możemy być więc pewni o chrupkości przyrządzanych dań w stosunkowo krótkim czasie. Sterowanie timerem oraz temperaturą pozwala na dostosowanie parametrów do konkretnych potraw. Płyty pokryto warstwą non-stick.

Powierzchnia grillowania: 667 cm2

Moc: 2000 W

Aktualne ceny w sklepach Grill elektryczny AMICA GK4011 333 zł

Grill elektryczny - Lidl

Oferta sieci sklepów Lidl nieustannie rośnie, a wśród kategorii produktowych znajdziemy również omawiane grille elektryczne o różnorodnych parametrach.

Grill elektryczny raclette SILVERCREST

Grill z oferty Lidla posiada dwustronną płytę grillową powłoką antyadhezyjną ILAG oraz kamieniem. Bezstopniowy termostat pozwala na zachowanie bezpieczeństwa, a wskaźniki na stałą kontrolę nad przyrządzanymi potrawami. Moc aż 1400 W gwarantuje dość szybkie przygotowanie składników takich jak warzywa, mięso i ryby. W zestawie znajduje się 8 płytek z nieprzywierającą powłoką oraz łopatka z tworzywa sztucznego.

Moc: 1400 W

Powierzchnia grillowania: 21 x 1,6 x 21 cm

Grill elektryczny znajdziesz w aktualnej ofercie Lidla.

Grill elektryczny SILVERCREST SPM 2000 D2

Jak w przypadku poprzedniego modelu, płyty grillowe wykonano z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką nieprzywierającą ILAG. Kontaktowy grill posiada regulowany styk górnej płyty grillowej, dzięki czemu może idealnie opiekać różnorodne składniki i idealnie przylegać do ich krawędzi. Moc sprzętu wynosi od 1850 do 2200 W, a dodatkowym atutem jest wyposażenie w wyciąganą tacę ociekową.

Moc: 1850 - 2200 W

Powierzchnia grillowania: 29,7 x 26,7 cm

Grill elektryczny znajdziesz w aktualnej ofercie Lidla.

Grill elektryczny - rodzaje

Wspólne grillowanie z bliskimi jest idealnym pomysłem na letnie popołudnia, a nawet i swego rodzaju tradycją. Początków grillowania powinniśmy szukać już w latach 50-tych XX wieku. W Polsce rozpoczęliśmy wspólne biesiady przy grillu dopiero w latach 80-tych. Technologia jednak zmienia nasze życie, umożliwia korzystanie z coraz bardziej komfortowych i dogodnych sprzętów. Dotyczy to również grilli elektrycznych. Wraz z rozpoczęciem sezonu rynek jest zalewany ofertami - jak zatem wybrać dogodny sprzęt dla siebie? Należy dopasować go do swoich oczekiwań i przeznaczenia. Wyróżniamy kilka typów urządzeń, najpopularniejsze z nich to:

grill elektryczny otwarty - urządzenie znane również pod nazwą grilla stołowego. Jest wyposażone w pojedynczą płytę grzewczą, tak więc mięso lub warzywa będą opiekane wyłącznie od spodu. Równomierne grillowanie wymaga przekładania. Wybór tego typu urządzenia sprawdzi się w miejscu pozbawionym ścian lub mebli, ponieważ mogą ulec ubrudzeniu przez tłuszcz.

- urządzenie znane również pod nazwą grilla stołowego. Jest wyposażone w pojedynczą płytę grzewczą, tak więc mięso lub warzywa będą opiekane wyłącznie od spodu. Równomierne grillowanie wymaga przekładania. Wybór tego typu urządzenia sprawdzi się w miejscu pozbawionym ścian lub mebli, ponieważ mogą ulec ubrudzeniu przez tłuszcz. grill elektryczny z pokrywą - dzięki dwóm płytom grzewczym, sprzęt umożliwia obustronne pieczenie składników bez konieczności ich przewracania. Dzięki zamykanej przestrzeni nie musimy obawiać się pryśnięć oraz zachlapań. Idealne rozwiązanie dla różnorodnych steków, tortilli oraz panini.

- dzięki dwóm płytom grzewczym, sprzęt umożliwia obustronne pieczenie składników bez konieczności ich przewracania. Dzięki zamykanej przestrzeni nie musimy obawiać się pryśnięć oraz zachlapań. Idealne rozwiązanie dla różnorodnych steków, tortilli oraz panini. grill elektryczny raclette - historia urządzenia nawiązuje do szwajcarskiego sera, który tradycyjnie jada się w formie roztopionej. Urządzenie składa się z płyty grzewczej w górnej części grilla oraz patelni na którą wykładamy składniki. Najbardziej nowoczesne modele posiadają nawet kilka tego rodzaju powierzchni, aby każdy mógł przygotować swoją własną potrawę.

Grill elektryczny - działanie

Jeśli zastanawiasz się, czy warto postawić na grill elektryczny, warto zaznajomić się z funkcjonowaniem urządzenia. Przyrządzanie potraw odbywa się bez konieczności stosowania węgla czy rozpałek. Tym samym, przyrządzenie potraw nie wiąże się z przykrym zapachem i niebezpieczeństwem związanym z ogniem. Jeśli planujesz rozpocząć sezon grillowy bez równoczesnego dymienia, które przedostaje się do domów i ogrodów sąsiadów - postaw na grilla elektrycznego. Kolejnym atutem, który skłania nas ku wyborze elektryka jest dość krótki czas przyrządzania. Wystarczy, że sprzęt zostanie podłączony do prądu, a płyta rozpocznie nagrzewanie. W przypadku klasycznego grilla należy rozpalić ogień, a następnie zaczekać na prawidłowe nagrzanie materiału węglowego. Warto wspomnieć, że producenci oferują różnorodne rozmiary grilli elektrycznych, aby móc wybrać idealną wielkość dopasowaną do naszych oczekiwań i warunków pomieszczenia/ogrodu. Sprzęt jest w pełni bezpieczny dla użytkowania w domowych warunkach - to my panujemy nad dostępem do prądu, a tym samym zarządzaniem pracą. Jeśli przyrządzenie potraw ma odbywać się na zewnątrz, wystarczy użyć przedłużacza.

Grill elektryczny - na co zwracać uwagę?

Nowoczesne urządzenia są wyposażone w wiele innowacyjnych funkcji, które wpływają zarówno na komfort użytkowania, smak potraw oraz czyniąc posiłki bardziej zdrowymi, niż w przypadku tradycyjnego grilla. Na co warto zwracać uwagę podczas wyboru elektrycznego grilla? Oto kilka najważniejszych parametrów;

moc urządzenia - wartość jest wyrażana w watach, im wyższa, tym szybciej przyrządzimy potrawy;

- wartość jest wyrażana w watach, im wyższa, tym szybciej przyrządzimy potrawy; powierzchnia grillowania - jeśli przewidujesz grilla dla całej rodziny, warto postawić na większe urządzenie, jednak należy liczyć się również z zagospodarowaniem dodatkowego miejsca na przechowywaniem sprzętu. Przeciętna powierzchnia grilli to około 1000 cm2 - pozwoli na przygotowanie kilku porcji oraz z łatwością zmieści się w kuchennej szafce;

- jeśli przewidujesz grilla dla całej rodziny, warto postawić na większe urządzenie, jednak należy liczyć się również z zagospodarowaniem dodatkowego miejsca na przechowywaniem sprzętu. Przeciętna powierzchnia grilli to około - pozwoli na przygotowanie kilku porcji oraz z łatwością zmieści się w kuchennej szafce; zastosowanie nieprzywierającej powłoki - jej zadaniem jest zarówno ochrona płyty grzewczej, jak i składników. Nieprzywierająca powłoka gwarantuje, że do wnętrza potraw nie dostaną się niebezpieczne związki, a ponadto grillowanie nie będzie skutkowało przypaleniem;

- jej zadaniem jest zarówno ochrona płyty grzewczej, jak i składników. Nieprzywierająca powłoka gwarantuje, że do wnętrza potraw nie dostaną się niebezpieczne związki, a ponadto grillowanie nie będzie skutkowało przypaleniem; funkcja odprowadzania tłuszczu - pozbawia zbędnego związku, który wydziela się w trakcie grillowania, czyniąc potrawy zdrowsze i mniej kaloryczne;

- pozbawia zbędnego związku, który wydziela się w trakcie grillowania, czyniąc potrawy zdrowsze i mniej kaloryczne; manualna regulacja termostatu - każda żywność cechuje się innymi właściwościami, odpowiedni dobór ustawień umożliwia przygotowanie potraw według naszych zaleceń;

- każda żywność cechuje się innymi właściwościami, odpowiedni dobór ustawień umożliwia przygotowanie potraw według naszych zaleceń; automatyczne programy - za ich pomocą możesz skorzystać z gotowych trybów, które pozwolą na przygotowanie różnorodnych przekąsek z grilla. Nie musimy na bieżąco nadzorować pracy urządzenia w celu zmian parametrów;

- za ich pomocą możesz skorzystać z gotowych trybów, które pozwolą na przygotowanie różnorodnych przekąsek z grilla. Nie musimy na bieżąco nadzorować pracy urządzenia w celu zmian parametrów; automatyczne dostosowanie temperatury i czasu - grille elektryczne wyposażone w funkcję wyczuwania grubości oraz ilości porcji, dostosowują ustawienia samoczynnie.

