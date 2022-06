Jaki iPhone kupić? Pojedynek gigantów: iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max

Największy i najdroższy smartfon Apple zawsze daje największe możliwości. Sprawdzamy, co się zmieni w tym roku na najwyższej półce cenowej iPhone'a.

Spis treści

Z niecierpliwością czekamy na premierę najnowszych modeli iPhone'a. Według naszych informacji iPhone 14 Pro Max ujrzy światło dzienne już 13 września. Jednak dzięki wielu przeciekom już dziś znamy wiele szczegółów dotyczących nadchodzącego telefonu. Na tej podstawie sprawdzamy, czym iPhone 14 Pro Max różni się od swojego poprzednika!

Fot. Twitter.com / Ianzelbo

iPhone 14 Pro Max to bardzo ciekawa propozycja od Apple. Telefon, którego premiera zbliża się dużymi krokami, ma nas zaskoczyć kilkoma bardzo wyczekiwanymi ulepszeniami. Co w takim razie zmieni się w nadchodzącym modelu?

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max - wygląd zewnętrzny

iPhone 14 Pro Max ma kontynuować znaną już linię designu telefonów Apple, którą rozpoczął iPhone 12 Pro Max. Zmieni się jednak kilka istotnych rzeczy, które na pewno przypadną do gustu entuzjastom urządzeń Apple.

Spodziewamy się dwóch kosmetycznych różnic. Po pierwsze, nowa generacja iPhone'a to zawsze nowe kolory, więc tradycja ta na pewno zostanie kontynuowana w tym roku. Według niektórych informacji prym w tym roku ma mieć kolor fioletowy, który w różnych odcieniach pojawi się zarówno w wersji Pro, jak i w zwykłych czternastkach. Ponadto nowy iPhone często różni się od starszego modelu umiejscowieniem aparatów z tyłu. Jeśli więc Apple kontynuuje tę tradycję, zobaczymy w tym roku inny tylny moduł kamery. Może mieć też na to wpływ fakt, że Apple ma w końcu zaprezentować nowy aparat w swojej serii Pro!

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max - ekran

Jeśli chodzi o specyfikację ekranu, Apple nie może wiele zarzucić poprzednim modelom Pro ze swojej oferty. Ze wzglądu na to spodziewamy się, że iPhone 14 Pro Max będzie miał tak samo zapierający dech w piersiach ekran, jak poprzednik. Jest to panel 6,7-calowy Super Retina XDR Pro Motion. Dzięki wyświetlaczowi LED kolory są żywe, a kontrast powala nawet najlepsze LCD. Ponadto ProMotion oznacza, że pracuje on ze zmienną częstotliwością odświeżania aż do 120 Hz, czyli jest bardzo płynny i przyjemny w użytkowaniu.

Jednak Apple pokusiło się o zmianę dotyczącą swojego ekranu. W końcu, po 5 latach, doczekaliśmy się zrezygnowania z notcha! Modele Pro zostaną wyposażone w przednią kamerę, która, wraz z przyrządami odpowiedzialnymi za FaceID, zostanie wkomponowana w wycięcie w ekranie (które będzie miało kształt litery i). Jest to długo wyczekiwana zmiana, która zdecydowanie odświeży wygląd urządzenia.

Warto też wspomnieć o jeszcze innym aspekcie ekranu, który w końcu pojawi się w iPhonie 14 Pro. Mowa tutaj o AoD, czyli Always on Display. Ta przydatna funkcja, znana z Andorida już od wielu lat, w końcu zagości na ekranach obu modeli Pro.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max - aparaty

Fot. Twitter.com / Ianzelbo

Aparat w iPhonie 14 pro również doczekał się rewitalizacji. Co prawda zarówno przedni sensor, jak i dwa dodatkowe tylne (ultraszerokokątny i zoom), dostaną ten sam sensor co poprzednik - znany moduł 12 MP. Jednak główna kamera zwiększy swoją rozdzielczość czterokrotnie, aż do 48 MP. Możemy się spodziewać, że najnowsze iPhony znowu staną w szranki o tytuł najlepszych smartfonów do fotografii.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max - specyfikacja techniczna

Jeśli chodzi o podzespoły, iPhone 14 Pro Max ma zaoferować dość spodziewane ulepszenia względem swojego poprzednika. Dostaniemy nowy procesor A16 (jednak wykonany w innej litografii, niż wcześniej zakładaliśmy). Ma on głównie zaoferować lepszą moc procesora graficznego, dzięki któremu więcej aplikacji będzie mogło wykorzystywać w pełni odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz.

Fot. TrendForce

Jedyną znaczącą różnicą jest pamięć RAM oferowana w iPhonie 14 Pro. Nowe urządzenie będzie produkowane z 6 GB pamięci operacyjnej, czyli z tą samą ilością, co poprzednik. Jednak będzie ona nowszej generacji: zamiast LPDDR4X, dostaniemy LPDDR5. Zmieni się też trochę dostępna pamięć wewnętrzna. Po raz pierwszy podstawowa konfiguracja iPhone'a 14 Pro dostanie 256 GB miejsca na dane. Pozostałe opcje obejmować będą 512 GB i 1 TB pamięci ROM.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max - cena

Kolejnym aspektem, który ma się nie zmienić, jest cena nowego telefonu. Aktualnie iPhone 13 Pro Max kosztuje 5699 zł. Cena czternastki ma się rozpoczynać od dokładnie tego samego pułapu, także za iPhone 14 zapłacimy również 5699 zł. To całkiem niezłe wiadomości, gdyż za tę samą cenę dostaniemy nie tylko wszystkie nowości techniczne, ale także dwa razy więcej pamięci wewnętrznej co poprzednik.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max - czy warto wymienić?

Zawsze ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, czy warto wymienić telefon po roku użytkowania - iPhone 13 Pro Max to nadal świetna maszynka. Jednak iPhone 14 Pro Max oferuje całkiem sporo udogodnień, na których wielu użytkownikom zależało. Jeśli więc jesteśmy w pozycji, że możemy sobie pozwolić na taką wymianę - na pewno nie zawiedziemy się na czternastej generacji iPhone'a.