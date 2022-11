Jaki internet domowy wybrać? Sprawdzamy oferty w Play, Orange, T-Mobile i Plus

Przyglądamy się z bliska ofertom Play, Orange, T-Mobile oraz Plusa na internet domowy.

Spis treści

Źródło: Unsplash / Misha Feshchak

Najwięksi operatorzy sieci komórkowych w Polsce oferują sporo różnych pakietów internetu domowego. Wśród ofert znajdziesz zarówno możliwość podłączenia się do światłowodu, jak i opcje skorzystania z usług w standardzie LTE lub 5G. W tym tekście przyglądamy się temu drugiemu wariantowi, a więc jeśli interesuje Cię połączenie światłowodowe, to sprawdź osobny artykuł poświęcony temu zagadnieniu ten temat.

Play

W sieci Play znajdziemy cztery różne oferty dotyczące internetu bezprzewodowego. Wszystkie przedstawione poniżej pakiety dotyczą nowych klientów, korzystających z umowy na 24 miesiące. Ceny uwzględniają rabaty za terminową płatnośc oraz e-fakturę. Na stronie operatora znajdziemy także możliwość zakupu internetu wraz z urządzeniem (np. tabletem, laptopem lub routerem). Dla klientów Play dostępny jest także dodatkowy rabat w wysokości 10 zł miesięcznie.

Zobacz również:

Dostępne oferty:

150 GB internetu - 55 zł / miesięcznie

250 GB internetu (5G) - 65 zł / miesięcznie

500 GB internetu (5G) - 75 zł / miesięcznie

1000 GB internetu (5G) - 150 zł / miesięcznie

Bonusy:

Amazon Prime na 30 dni

10 zł rabatu dla klientów Play

Rabaty za e-fakturę oraz terminowe płatności

Źródło: Play

Orange

Orange oferuje cztery pakiety internetu mobilnego. Trzy z nich przeznaczone są dla klientów zainteresowanych umową na 24 miesiące, a jeden wiąże się z zobowiązaniem na 12 miesięcy. Poniżej znajdziecie oferty dwuletnie, skierowane do nowych klientów. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie operatora. W ramach pierwszych dwóch pakietów dostępna jest także usługa umożliwiająca zakup bonusowych 10 GB internetu za 10 zł. Kwoty uwzględniają rabat za e-fakturę dostępny w aplikacji Mój Orange oraz rabat za zgodę marketingową.

Dostępne oferty:

10 GB internetu - 9,99 zł / miesięcznie

50 GB internetu - 39,99 zł / miesięcznie

250 GB internetu (+ dodatkowe 250 GB) - 59,99 zł / miesięcznie

Bonusy:

Rabat za e-fakturę dostępny w aplikacji Mój Orange oraz rabat za zgodę marketingową

Źródło: Orange

T-Mobile

W T-Mobile możemy zdecydować się na umowę zobowiązującą nas na 12 miesięcy lub 24 miesiące. Warto jednak zauważyć, że jedynie w przypadku drugiej opcji otrzymujemy bonusowy miesiąc bez opłat. Poniżej znajdziecie pakiety dostępne w ramach 2-letniej umowy. Ceny uwzględniają rabat (10 zł/miesięcznie) za zgody marketingowe, obsługę elektroniczną oraz terminową płatność.

Dostępne oferty:

Nielimitowany internet z prędkością do 30 Gb/s - 60 zł / miesięcznie

Nielimitowany internet z prędkością do 60 Gb/s - 70 zł / miesięcznie

Nielimitowany internet z prędkością do 90 Gb/s - 90 zł / miesięcznie

Bonusy:

Rabat za zgody marketingowe, obsługę elektroniczną oraz terminową płatność

Miesiąc bez opłat przy umowie na 24 miesiące

Plus

Sieć Plus oferuje zestaw internetu domowego LTE. W ramach oferty otrzymujemy router WiFi oraz dostęp do sieci. Umowy dostępne są na 24 miesiące lub 36 miesięcy. Przed decyzją możemy także przetestować internet w Plusie przez 15 dni za 9 zł. Przedstawione poniżej ceny uwzględniają rabat za e-fakturę.

Dostępne oferty:

90 GB internetu - 40 zł / miesięcznie

120 GB internetu (5G) - 50 zł / miesięcznie

250 GB internetu (5G) - 75 zł / miesięcznie

500 GB internetu (5G) - 100 zł / miesięcznie

Bonusy: