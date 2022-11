Jaki internet mobilny w abonamencie kupić? Sprawdziliśmy ofertę mobilną największych operatorów

Internet mobilny w abonamencie może nam być potrzebny do okazjonalnego przejrzenia internetu w drodze, ale też do intensywnej, codziennej pracy. W takich warunkach warto zaopatrzyć się w ofertę internetową, dzięki której nigdy nie stracimy możliwości połączenia się z siecią. Sprawdzamy, jak wyglądają oferty abonamentu u największych operatorów w Polsce.

Spis treści

Korzystanie z internetu mobilnego ma wiele oblicz. Z jednej strony możemy oglądać swoje ulubione filmiki na Youtube czy TikToku w drodze do pracy lub szkoły, korzystając z relatywnie małej ilości transferu. Jednak z drugiej strony internet mobilny może nam być potrzebny do zdecydowanie ważniejszych i bardziej wymagających rzeczy - na przykład codziennej pracy, którą wykonujemy w ruchu, nie zawsze w okolicach Wi-Fi czy innego połączenia z siecią.

Jak wygląda oferta internetu w abonamencie w Orange?

Abonamenty na internet mobilny w Orange są bardzo rózne - od małych pakietów na nagłe potrzeby, aż do wielkich taryf dla osób wymagających ogromnej siły transferowej. Firma ma w zanadrzu cztery taryfy, spośród których wybierzemy coś dla siebie. Oto one:

Internet 10 GB

Najmniejszy pakiet dla osób, które szukają okazyjnego podłączenia do internetu - może do dziecięcego tabletu lub drugiego urządzenia. Za 9,99 zł/mc dostajemy 10 GB transferu miesięcznie. Umowa trwa 24 miesiące. Warto jednak wspomnieć, że jest to internet w standardzie LTE, nie 5G.

Zobacz również:

Internet 50 GB

Jeśli potrzebujemy trochę większego pakietu, Orange oferuje także plan o wielkości 50 GB na miesiąc. Możemy go kupić już za 39,99 zł/mc. Umowa trwa 24 miesiące , jednak tutaj również nie mamy dostępu do sieci 5G - jesteśmy skazani na LTE.

Internet 250 GB

Kolejnym wielkościowo pakietem jest plan 250 GB. W tym przypadku umowa trwa jedynie 12 miesięcy i zapłacimy za nią 69,99 zł/mc. Warto też wspomnieć, że korzystanie z internetu w godzinach nocnych (od 0.00 do 8.00) nie pomniejsza naszego pakietu - możemy wtedy surfować do woli. Jednakże tutaj też mamy dostęp tylko do sieci LTE.

Internet 250 + 250 GB

Największy pakiet internetu oferowany przez Orange to pakiet 250 GB + 250 GB. Dostajemy tutaj 250 GB transferu internetu oraz dodatkowe 250 GB do wykorzystania w tzw. strefie domowej - łącznie 500 GB. Pakiet ten kosztuje 59,99 zł/mc ze zobowiązaniem na 24 miesiące. Mamy też do dyspozycji nielimitowane surfowanie nocne w godzinach 0.00-8.00. Jednakże nawet w tym pakiecie nasz internet limitowany jest do sieci LTE.

Orange - jakie urządzenie dobrać do abonamentu?

Do naszego internetowego abonamentu warto też dobrać ciekawe urządzenie, które pozwoli nam wykorzystać jego możliwości. Czy to router, czy tablet lub komputer - Orange ma kilka fajnych propozycji.

Router TCL LINKHUB Cat. 6. Home Station HH63V1

0 zł na start i 19 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

HP ENVY x360 13-AY1440NW

0 zł na start i 183 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

ZTE router MF971R

0 zł na start i 12 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

Sprawdzamy ofertę internetu mobilnego w abonamencie w Play - oto ona.

W przeciewieństwie do innych operatorów Play nie oferuje abonamentu na internet mobilny z bardzo małym pakietem. Operator ewidentnie zakłada, że jeśli komuś potrzebny jest dodatkowy pakiet, jego potrzeby są zdecydowanie większe. Ze względu na to w katalogu sieci możemy znaleźć raczej większe pakiety, które zapewnią nam wiele godzin korzystania z mobilnego transferu.

Internet 150 GB

Najniższy pakiet internetu mobilnego na abonament w Play od razu oferuje nam 150 GB transferu miesięcznie. Zapłacimy za niego 55 zł/mc w umowie na 24 miesiące. Jest to połączenie w standardzie LTE - jako jedyny z pakietów w Play nie współpracuje z siecią 5G.

Internet 250 GB

Kolejna taryfa proponowana przez tego operatora będzie nas kosztować 65 zł/mc. W tym przypadku do naszej dyspozycji jest już 250 GB internetu co miesiąc. Co ważniejsze, mamy już dostęp do standardu 5G w miejscach, gdzie został już udostępniony. Umowę podpisujemy na 24 miesiące.

Internet 500 GB

To jednak nie koniec dużych pakietów od Play. Operator ma też w swoim zanadrzu abonament internetu mobilnego z pakietem 500 GB miesięcznie. Zapłacimy za niego 75 zł/mc, podpisując umowę na 24 miesiące. Oczywiście i w tym przypadku uzyskujemy dostęp do sieci 5G.

Internet 1000 GB

Jednak jeśli nawet poprzednia opcja nam nie wystarczy, Play oferuje jeszcze większe możliwości. Płacąc 150 zł/mc możemy mieć dostęp do pakietu internetowego wynoszącego 1000 GB na miesiąc. W tym przypadku również podpisujemy umowę na 24 miesiące i mamy oczywiście dostęp do internetu mobilnego w standardzie 5G.

Play - jakie urządzenie dobrać do abonamentu?

Play oferuje nam urządzenia idealnie dobrane do naszego abonamentu internetowego, dzięki którym świetnie skorzystamy z sieciowych możliwości. Oto kilka propozycji od operatora.

Nokia T20 LTE 4GB/64GB

1 zł na start i 41,17 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

Router mobilny kat. 6 TCL LINK ZONE (MW63VK)

1 zł na start i 10,34 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

Jaki internet mobilny na abonament oferuje Plus?

Ze względu na to nasze potrzeby internetowe często bardzo różnią się od siebie. Niektórym bez problemu wystarcza kilka gigabajtów na miesiąc, niektórzy tyle samo wykorzystują w jeden dzień. Plus swoją szeroką ofertą sześciu taryf internetu mobilnego w abonamencie odpowiada na te szerokie potrzeby. Spójrzmy więc, co znajdziemy w ofercie Plusa i który z tych abonamentów będzie idealny dla Ciebie.

Internet 30 GB

Najmniejszy pakiet internetowy w abonamencie w Plusie zapewni nam 30 GB transferu na miesiąc. Kosztuje on 30 zł miesięcznie, a w ramach tej opłaty wliczony jest dostępn do sieci w standardzie 5G. Umowa trwa przez 24 miesiące, warto jednak wspomnieć, że pierwszy miesiąc dostaniemy zupełnie za darmo.

Internet 90 GB

Jeśli jednak potrzebujemy trochę więcej transferu miesięcznie, Plus oferuje także pakiet o wielkości 90 GB/mc. Za tę wersję zapłacimy 40 zł/mc - również z dostępem do sieci w standardzie 5G. Umowa trwa 24 miesiące i znowu pierwszy miesiąc dostajemy w prezencie od Plusa za darmo.

Internet 120 GB

Kolejny pakiet w Plusie wkracza już w setki gigabajtów. Tym razem za 50 zł miesięcznie możemy otrzymać dostęp do 120 GB transferu na miesiąc - oczywiście w najnowszym standardzie 5G. Tutaj także możemy liczyć na umowę trwającą 24 miesiące i pierwszy miesiąc abonamentu w prezencie.

Internet 250 GB

Jednak nawet 120 GB może nie wystarczyć. Plus na szczęście jest przygotowany też na takie potrzeby i ma w zanadrzu jeszcze kilka możliwości. W abonamencie za 75 zł/mc możemy dostac pakiet internetu mobilnego w standardzie 5G o wielkości 250 GB na miesiąc. Umowę podpisujemy na 24 miesiące a pierwszy miesiąc jest za darmo.

Internet 500 GB

Kolejną propozycją dla osób pragnących wielkich ilości przesyłu danych jest pakiet 500 GB na miesiąc. W tym przypadku zapłacimy 100 zł miesięcznie podpisując umowę na 24 miesiące. Tutaj również Plus oferuje pierwszy miesiąc za darmo oraz dostęp do standardu 5G.

Internet 1000 GB

Największy pakiet danych w abonamencie jest przeznaczony dla osób, które potrzebują wielkich ilości danych co miesiąc. W tym przypadku mamy zapewnione aż 1000 GB transferu w standardzie 5G. Za taką tarfyę zapłacimy 200 zł/mc, z tym że pierwszy miesiąc jest darmowy. Umowa obowiązuje 24 miesiące.

Plus - jakie urządzenie dobrać do abonamentu?

Jednak internet mobilny to nie wszystko - warto dobrać do niego urządzenie, dzięki któremu wykorzystamy jego możliwości do granic. Mogą to być bardzo różne maszyny - czy to router, dzięki któremu z naszej karty stworzymy pełnoprawny punkt dostępu do sieci, czy też tablet lub komputer, na którym będziemy surfować po internecie i korzystać z wykupionych wcześniej gigabajtów. Oto kilka ciekawych sprzętów, które proponuje nam Plus w swoim sklepie.

DBG SpeedBox Router 5G CPE 3

0,98 zł na start i 56 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

OPPO 5G CPE T1a

0,98 zł na start i 50 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

Huawei MateBook D16 512GB

299 zł na start i 166,66 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

199 zł na start i 133,33 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

Jaki internet mobilny na abonament wybrać w T-Mobile?

Sprawdźmy, co może nam zaoferować T-Mobile. Operator ma kilka interesujących ofert dla osób poszukujących internetu mobilnego w abonamencie, dzięki którym już nigdy nie stracimy połączenia za światem. Może to być idealny dodatek do naszego abonamentu telefonicznego, albo też pierwsze zetknięcie z ofertą operatora.

T-Mobile przygotowało w swojej ofercie trzy taryfy internetu mobilnego. Każda z nich będzie odpowiednia dla innych użytkowników, gdyż różnią się zarówno wielkością pakietu internetowego, jak i długością umowy. Oto dostępne możliwości;

Internet 40 GB

Najniższy pakiet internetowy w abonamencie zapewni nam 40 GB transferu miesięcznie. Za taki pakiet musimy zapłacić 20 zł/mc - po uwzględnieniu rabatów za obsługę elektroniczną oraz terminową płatność. Oczywiście internet od T-Mobile obsługuje standard 5G. Umowa w tej wersji trwa 24 miesiące.

Internet 60 GB

Kolejnym wariantem abonamentu internetowego w T-Mobile jest wersja oferująca nam 60 GB transferu na miesiąc. Za tę taryfę zapłacimy już 30 zł miesięcznie - w tej cenie również uwzględnione są rabaty w wysokości do 10 zł/mc. Do naszej dyspozycji również tutaj jest internet w standardzie 5G. Umowa, jak w poprzednim przypadku, trwa 24 miesiące.

Internet 100 GB

Największy pakiet internetu oferowany przez T-Mobile w abonamencie wynosi 100 GB miesięcznie. Jednakże ta oferta jest trochę inna od dwóch pozostałych. Jej cena jest bardzo atrakcyjna - wynosi jedynie 20 zł na miesiąc. Jednakże tę umowę możemy podpisać jedynie przez internet - nie ma możliwości zawarcia jej osobiście w salonie. Co więcej, okres zobowiązania w tym przypadku wynosi 12 miesięcy, nie 24 tak jak w innych wariantach. Nie tracimy oczywiście dostępu do sieci 5G - w tym przypadku również możemy korzystać z tego standardu.

T-Mobile - jakie urządzenia dobrać do abonamentu?

Biorąc internet w abonamencie od T-Mobile, możemy też zainteresować się jednym z urządzeń, które są do dobrania do takiej oferty. Wśród nich znajdziemy wiele ciekawych sprzętów - od przenośnych routerów, przez tablety, do komputerów. Oto kilka najciekawszych urządzeń, które możemy znaleźć w sklepie T-Mobile.

Microsoft Surface Go 3 LTE

79 zł na start i 80 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

Xiaomi Router Mobilny MiFI F490

59 zł na start i 5 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

Microsoft Xbox Series X

159 zł na start i 110 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź

HUAWEI MateBook D 15

359 zł na start i 110 zł/mc w 24 ratach. Sprawdź