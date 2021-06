Jaki internet na kartę w Egipcie? [PORADNIK]

Planujesz wakacyjny wyjazd do Egiptu? Koniecznie sprawdź, jaki internet na kartę wybrać, aby korzystać z sieci bez ograniczeń oraz nie przepłacić.

Spis treści

Zakup przedpłaconej karty SIM oraz korzystanie z mobilnego internetu w Egipcie może być nieco bardziej problematyczne niż w innych popularnych wśród turystów krajach, jak Hiszpania, czy Włochy. Odpowiada za to przede wszystkim fakt, że Egipt nie jest państwem europejskim, w związku z czym nie należy do Unii Europejskiej, więc usługa roamingowa roam like at home będzie tam niedostępna.

Samo kupienie lokalnej karty SIM też nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Każda z zakupionych w Egipcie kart musi zostać zarejestrowana. O ile na większych lotniskach i dworcach nie będzie z tym problemu i z łatwością znajdziemy salony największych operatorów, takich jak Orange, Vodafone, czy Etisalat, tak zakup karty poza większymi miastami może stanowić problem. Warto więc zaopatrzyć się w kartę tuż po przybyciu do kraju, a nie czekać na późniejszy moment. Salony niektórych operatorów pojawiające się w Mapach Google mogą okazać się już od jakiegoś czasu nieczynne, czy przyjmować jedynie klientów lokalnych, lub biznesowych. Szukając karty SIM z dala od większych miast możemy natknąć się na sklepiki oferujące nam usługi o zawyżonych cenach. W większości takich miejsc nie ma możliwości rejestracji karty, więc może się okazać, że kupimy taką, która została już zarejestrowana na kogoś innego, lub była wcześniej używana. Podsumowując: im szybciej kupimy kartę SIM, tym lepiej.

Najwięksi operatorzy sieci komórkowych w Egipcie

W Egipcie możemy wyróżnić czterech głównych dostawców usług komórkowych:

Vodafone

Orange

Etisalat

WE (obsługiwany przez Telecom)

W tekście nie znajdziecie niestety informacji o ofercie WE, ponieważ w momencie pisania artykułu strona internetowa dostawcy była niedostępna. Postaramy się o uzupełnienie danych, kiedy tylko pojawi się taka możliwość.

Vodafone

Vodafone

Vodafone przygotowało pakiety dedykowane turystom. Są one jednak dość kosztowne i mało opłacalne. W ramach oferty Vodafone Tourist Line możemy wybrać spośród dwóch dostępnych programów: za 250 EGP, czyli funtów egipskich (ok 60 złotych) otrzymamy 10 GB internetu, 200 minut rozmów lokalnych oraz 20 minut rozmów zagranicznych. Natomiast za 500 EGP (ok. 120 złotych) dostajemy 30 GB transferu danych, 200 minut rozmów lokalnych oraz 30 minut rozmów międzynarodowych. Karty w ramach obu pakietów są ważne przez 30 dni. Pozytywnie zaskakuje dostępność strony w języku angielskim.

Możemy także znaleźć dużo tańsze karty lokalne, których ceny zaczynają się już od 20 funtów egipskich, jednak oferują one niewielkie ilości dostępnych GB. Vodafone ma w swoim zasięgu największą część kraju, nieznacznie wyprzedzając pod tym względem Orange.

Orange

Orange

Orange Egypt, lub po prostu Orange także posiada stronę w języku angielskim, co może być sporym ułatwieniem. I w zasadzie jedynym, ponieważ znalezienie informacji dotyczących oferty kart przedpłaconych jest tam nie lada wyzwaniem. Podobnie jak Vodafone posiada w ofercie karty SIM dedykowane turystom. W programie Holidays line możemy wybrać spośród dwóch opcji: za 260 EGP otrzymamy 400 minut rozmów lokalnych, 20 minut na połączenia zagraniczne oraz 10 GB internetu, a za 560 EGP 400 minut rozmów lokalnych, 30 zagranicznych i 40 GB transferu danych. Karty ważne są przez 30 dni. Oferta Orange wydaje się więc nieco lepsza w porównaniu do Vodafone.

Etisalat

Etisalat

Etisalat jest trzecim największym dostawcą usług mobilnych w Egipcie, którego salony powinniśmy znaleźć na większych lotniskach i dworcach. Już na samym początku oferuje nam plan Visiting Egypt, za który początkowo zapłacimy 20 EGP. Jest on ważny przez 90 dni, jednak opłaty naliczane są na bieżąco w trakcie wykorzystywania kolejnych pakietów danych. Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie jednak wykupienie pakietu Mongez, w którym dostępny jest jedynie transfer danych. Ich ceny wahają się od 30 do 600 funtów egipskich, jednak dla turystów już najtańsze pakiety powinny być wystarczające. Za 30 lub 45 EGP otrzymamy odpowiednio 3,6 GB i 5 GB internetu do wykorzystania przez 30 dni. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to możemy powiększyć ten limit płacąc 20 EGP za każdy dodatkowy gigabajt. Etisalat posiada także program dedykowany turystom, jednak jest on jeszcze mniej opłacalny niż oferty Orange i Vodafone.

Podsumowanie

Wybierając się do Egiptu z pewnością warto rozważyć zakup lokalnej karty SIM, jednak zdecydować się jeden z lokalnych ogólnodostępnych programów. Oferty skierowane ku zagranicznym turystom wydają się kosztowne i mało opłacalne w porównaniu do standardowej oferty poszczególnych dostawców. Sporym ułatwieniem dla turystów jest z pewnością fakt, że każda ze stron dostępna jest w języku angielskim.