Jaki internet na kartę w Grecji [PORADNIK]

Grecja co roku jest popularnym kierunkiem wakacyjnym. Wybierasz się na półwysep bałkański? Sprawdź najlepsze oferty internetu na kartę, które pozwolą Ci swobodnie cieszyć się dostępem do sieci podczas urlopu.

Grecja od lat utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych kierunków wakacyjnych. Polacy masowo wyjeżdżają na Półwysep Bałkański, aby cieszyć się świetną pogodą, rewelacyjnymi widokami i wysoko rozwiniętą turystyką.

Grecja Źródło: Matt Artz / Unsplash

Niezależnie od tego czy wybierasz się na Kretę, Rodos, Kos, Zakynthos czy inną mniej popularną wyspę - warto zapewnić sobie stały dostęp do internetu, który ułatwi nam podróż. Dzięki połączeniu z siecią będziesz mógł na bieżąco korzystać z map, sprawdzić stan konta czy skorzystać z tłumacza internetowego.

Wybierając się na zagraniczne wakacje warto zakupić lokalna kartę przedpłaconą z dostępem do Internetu. Pamięta o tym każda osoba, która często podróżuje za granicę. Dzięki dodatkowej karcie SIM możemy oszczędzić mnóstwo pieniędzy.

Roam like at home - roaming w Grecji

Grecja jest członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to, że z polskiej karty SIM możesz korzystać z usługi roam like at home. Od 15 czerwca 2017 roku wszystkie rozmowy oraz wiadomości SMS w Unii Europejskiej rozliczane są tak samo jak połączenia i wiadomości krajowe.

Dodatkowo w pakiecie posiadamy paczkę internetu, która zależna jest od aktywnego planu taryfowego. Najczęściej jest to kilka gigabajtów, które możemy wykorzystać bez dodatkowych opłat.

Jak kupić kartę przedpłacona w Grecji?

Zakup karty przedpłaconej w Grecji jest bardzo prosty. Kartę SIM kupimy na lotnisku, większych dworcach kolejowych, centrach handlowych, w punktach operatorów, a nawet w kioskach. Warto zaznaczyć, że karty SIM w Grecji nie zrujnują zbytnio naszego budżetu. W tym miejscu trzeba podkreślić, że pomimo trudnego usytuowania geograficznego pokrycie zasięgiem jest bardzo dobre. W przeważającej części Grecji skorzystamy z LTE. Z pewnością będzie tak na najpopularniejszych wyspach i szlakach turystycznych - grecy doskonale wiedzą, że dostęp do internetu jest w dzisiejszych czasach ważny nawet dla turystów.

Do zakupu karty SIM potrzebny jest nam paszport lub dowód osobisty. Cała operacja trwa zaledwie kilka minut. Pracownik przypisze kartę SIM do naszych danych personalnych.

Operatorzy sieci komórkowej w Grecji

W Grecji usługi dostępu do sieci zapewniane są przez trzech największych operatorów:

Cosmote

Vodafone Greece

Wind Greece

Cosmote

Cosmote to największy operator sieci komórkowej w Grecji. Strona internetowa dostępna jest w języku angielskim i oferuje kilka możliwości. Możemy zdecydować się na klasyczną kartę COSMOKARTA i wykupić do niej pakiet GIGA NOW.

Oferta operatora Cosmote

Za 1 GB na jeden dzień zapłacimy 1 Euro. Najbardziej opłaca się wykupić pakiet 3 GB na tydzień. Kosztuje on 4 Euro. Pakiety możemy swobodnie dokupować. Oznacza to, że 9 GB na tydzień kosztować będzie 12 Euro.

Alternatywnie możemy skorzystać z karty SIM przeznaczonej dla turystów. Za 10 Euro otrzymamy 3 GB internetu, które ważne są przez 7 dni.

Vodafone Greece

Vodafone przygotował specjalny pakiet kart SIM dla turystów. Mowa o trzech usługach. Za 17 Euro otrzymamy 7 GB internetu, 120 minut na połączenia krajowe i międzynarodowe, a całość ważna jest przez 30 dni. Pakiet kosztuje 17 Euro, ale aby go aktywować musimy kupić starter za 20 Euro.

Oferta operatora Vodafone Greece

Tańszy pakiet za 8,5 Euro oferuje 3 GB internetu, 50 minut rozmów międzynarodowych i jest waży przez 15 dni. Aby go aktywować należy posiadać na koncie minimum 12 Euro.

Ostatni - najtańszy pakiet dotyczy tylko internetu i z perspektywy polskiego konsumenta jest najciekawszy (rozmawiać możemy z polskiej karty SIM za darmo). Za 8,5 Euro otrzymamy 7 GB internetu, a pakiet ważny jest przez 15 dni. Aby go aktywować potrzebujemy doładować konto na minimum 12 Euro.

Wind Greece

Ostatnim operatorem jest Wind Greece. Niestety strona dostępna jest jedynie w języku greckim. Operator przygotował dla turystów dwa pakiety. Za 5 Euro otrzymamy kartę z 1 GB internetu, a za 20 Euro nabędziemy droższą wersję, która pozwala wykorzystać 15 GB transferu danych. Co ważne - obie karty ważne są przez miesiąc.

Oferta operatora Wind Greece

Podsumowanie - do którego operatora udać się po kartę SIM?

W Grecji internet na kartę w porównaniu z Polską jest stosunkowo drogi. Operatorzy doskonale zdają sobie sprawę z turystycznego charakteru swojego kraju i zaczynają go wykorzystywać. Nie zmienia to jednak faktu, że za niecałe 100 złotych możemy nabyć kartę SIM, która zaoferuje nam 15 GB internetu na miesiąc. Jadąc do Grecji warto zdecydować się na ofertę operatora Wind Greece, który za 20 Euro oferuje 15 GB transferu danych. Jeżeli nie będziemy korzystać z internetu tak intensywnie ciekawą propozycję ma Vodafone Greece. Za 8,5 Euro otrzymamy 7 GB internetu, ale faktycznie za ofertę zapłacimy 12 Euro (kwota wymagana do aktywacji pakietu).