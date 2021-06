Jaki internet na kartę we Włoszech? [PORADNIK]

Wyjeżdżasz na wakacje do słonecznej Italii? Sprawdź, jaki internet na kartę wybrać, aby cieszyć się dostępem do sieci bez żadnych ograniczeń, a jednocześnie nie wydać majątku.

Włochy są popularną destynacją wakacyjną dla całej Europy. Wszystko ze względu na świetną pogodę, ukształtowanie terenu oraz liczbę zabytków. Dodajmy do tego piękne plaże, świetne jedzenie i mnóstwo zieleni, a szybko okaże się, że to jeden z ciekawszych kierunków wakacyjnych.

Wenecja Źródło: Dan Novac / Unsplash

Jeżeli podróżujesz z pewnością wiesz, że dostęp do internetu jest obecnie niezbędnym elementem nawet na urlopie.

Osoby, które często wyjeżdżają za granicę wiedzą, że od razu po przybyciu do danego kraju warto zakupić lokalną kartę SIM Prepaid (przedpłacona), aby bez najmniejszych problemów korzystać z internetu na preferencyjnych warunkach. Zakup karty SIM pozwoli oszczędzić nam mnóstwo pieniędzy. Unikniemy również problemów z ograniczonym zasięgiem.

Roam like at home - roaming we Włoszech

Włochy są członkiem Unii Europejskiej. Oznacza to, że z polskiej karty SIM możesz korzystać z usługi roam like at home. Od 15 czerwca 2017 roku wszystkie rozmowy oraz wiadomości SMS w Unii Europejskiej rozliczane są tak samo jak połączenia i wiadomości krajowe.

Dodatkowo w pakiecie posiadamy paczkę internetu, która zależna jest od aktywnego planu taryfowego. Najczęściej jest to kilka gigabajtów, które możemy wykorzystać bez dodatkowych opłat.

Jak kupić kartę przedpłacona we Włoszech?

Zakup karty przedpłaconej we Włoszech jest bardzo prosty. Możemy to zrobić na lotnisku, większych dworcach kolejowych, centrach handlowych, w punktach operatorów, a nawet w kioskach. Warto zaznaczyć, że karty SIM we Włoszech są stosunkowo tanie.

Do zakupu karty SIM potrzebny jest nam paszport lub dowód osobisty. Cała operacja trwa zaledwie kilka minut. Pracownik przypisze kartę SIM do naszych danych personalnych.

Operatorzy sieci komórkowych we Włoszech

Podobnie jak w naszym kraju, we Włoszech mamy czterech głównych operatorów sieci komórkowych:

Iliad

Tim

Windtre

Vodafone

TIM Tourist

TIM przygotował specjalną ofertę dla turystów. Karta SIM kosztuje 20 Euro i jest ważna przez 30 dni. W tej cenie otrzymujemy 15 GB internetu, nieograniczony dostęp do WhatsApp, Skype, Messengera, Telegrama, Vibera, Snapchata i WeChata, 200 minut na numery z Włoch i za granicę.

Oferta TIM Tourist

Niestety strona TIM nie jest dostępna po angielski.

Windtre Tourist Pass

Windtre również posiada ciekawą ofertę dla turystów, a strona internetowa dostępna jest w języku angielskim. Za 24,99 Euro otrzymujemy 20 GB internetu, 100 minut we Włoszech oraz 100 minut międzynarodowych. Całość działa przez 30 dni i jest odnawialna za pomocą kodu SMS.

Oferta Windtre dla turystów

Iliad

Operator posiada stronę w jeżyku włoskim na której nie mogliśmy znaleźć szczegółowych informacji o karcie SIM dla turystów.

Ilad nie przygotował specjalnej oferty dla turystów. Strona nie jest dostępna w języku angielskim

Vodafone Holiday

Również Vodafone przygotował ofertę dla turystów. Strona internetowa jest dostępna w języku angielskim i znajdziemy na niej szczegóły dotyczące oferty Vodafone Holiday.

Oferta Vodafone Holiday

Karta SIM kosztuje 30 Euro. Jest najdroższa i wypada najgorzej w porównaniu do konkurencji. Vodafone oferuje 300 minut na numery we Włoszech lub za granicą oraz 300 SMSów. Dodatkowo otrzymamy zaledwie 2 GB internetu.

Podsumowanie - do którego operatora udać się po kartę SIM?

Z czterech głównych operatorów we Włoszech, trzech oferuje karty SIM dla turystów, a w dwóch przypadkach strona internetowa dostępna jest w języku angielskim.

Decydując się na wyjazd do Włoch najlepiej zdecydować się na zakup karty SIM TIM Tourist. Za 20 Euro (około 92 zł) otrzymamy 15 GB internetu, ale co ważne transfer danych nie jest zużywany przez popularne komunikatory sieciowe. Paczka 15 GB powinna wystarczyć nam na dwutygodniowe wakacje. Internetu może zabraknąć w momencie, gdy będziemy często oglądać Netflixa lub YouTube. Gdy tak się stanie możemy kupić kolejną kartę SIM.