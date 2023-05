Jaki irygator do zębów wybrać? Na co zwrócić uwage przed zakupem? Oto kilka wskazówek i propozycji

Planujesz kupić irygator do zębów, ale nie wiesz na jaki model się zdecydować? Wybrałam kilka modeli, na które warto rzucić okiem i podpowiadam, o czym warto pamiętać przed zakupem.

Odpowiednia pielęgnacja jamy ustnej, to przede wszystkim gwarancja pięknego i zdrowego uśmiechu. Aby właściwie zadbać o stan naszego uzębienia, istotne jest nie tylko regularne i umiejętne szczotkowanie, nie zapominając oczywiście o wizytach kontrolnych stomatologa. Na szczęście, w dzisiejszych czasach pojawia się wiele rozwiązań technologicznych, które pomagają nam precyzyjnie i skutecznie czyścić zęby, a przy tym uczą i uświadamiają, jak robić to właściwie. Mowa tutaj przede wszystkim o zaawansowanych szczoteczkach elektrycznych (w tym sonicznych) o których więcej przeczytacie w materiale pod tym linkiem - oraz nowoczesnych irygatorach do zębów.

Irygator do zębów to urządzenie, które przeznaczone jest do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, dziąseł oraz trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej. Jak to działa? Urządzenie to składa się z dwóch głównych części - zbiornika na wodę oraz specjalnej końcówki, przez którą przedostaje się strumień wody pod ciśnieniem. Intensywność i sposób mycia zależy od rodzaju urządzenia i jego możliwości. Odpowiednio skierowany strumień wody pozwala usunąć resztki pokarmowe z przestrzeni międzyzębowych, zniwelować osad oraz pozbyć się bakterii. Regularne i odpowiednie używanie irygatora zapobiega powstawaniu chorób dziąseł oraz pojawianiu się próchnicy. Jest to to idealne uzupełnienie pielęgnacji po skończonym szczotkowaniu, a także świetny sposób na zadbanie o higienę jamy ustnej, np. podczas noszenia aparatu ortodontycznego, kiedy zwykłe mycie zębów jest utrudnione.

Postanowiłam przyjrzeć się, jakie irygatory do zębów znajdziemy na rynku i na które, moim zdaniem, warto zwrócić szczególną uwagę. Poniżej znajdziecie kilka propozycji.

Philips HX3806/33

Model ten jest zasilany akumulatorowo, a zbiornik na wodę jest zintegrowany z głównym modułem irygatora - jego pojemność 250 ml. Użytkownik ma do dyspozycji dwa tryby czyszczenia: codzienny oraz głębokie czyszczenie, a także 3-stopniowy zakres regulacji ciśnienia wody. Dodatkową funkcją jest sygnalizacja czasu czyszczenia zębów. W zestawie otrzymujemy dwie końcówki (zalecana wymiana co 3 miesiące), etui podróżne oraz kabel USB do ładowania.

Panasonic EW1211W845

Irygator Panasonic został wyposażony w 3-stopniową regulację ciśnienia wody oraz dwa tryby pracy: intensywny oraz pulsacyjny. Do dyspozycji mamy tutaj zbiornik na wodę, który został przyłączony do rękojeści urządzenia - możemy wygodnie uzupełniać go przez specjalny otwór lub całkowicie odłączyć od irygatora. Niestety zabrakło informacji o jego pojemności. W zestawie otrzymujemy dwie końcówki oraz ładowarkę.

Irygator SEYSSO Oxygen

Kolejna propozycja to irygator od marki SEYSSO. Podobnie jak wyżej wymienione, urządzenie zasilane jest akumulatorowo i jak deklaruje producent czas ciągłego działania wynosi 70 minut. Do dyspozycji mamy zbiornik na wodę o pojemności 150 ml , który został wmontowany w moduł główny. Mamy do wyboru trzy stopnie ciśnienia wody oraz trzy tryby pracy: delikatny, do głębokiego czyszczenia, do pielęgnacji dziąseł. W zestawie otrzymujemy trzy końcówki do różnych zastosowań: standardową, do kieszonek dziąsłowych oraz do aparatów ortodontycznych.

Irygator Oclean W10

Na uwagę zasługuję model Oclean W10, który wyróżnia się szerokim zestawem akcesoriów. Otrzymujemy nie tylko standardową końcówkę do czyszczenia przestrzeni między zębami, ale też trzy inne końcówki: do czyszczenia języka, do czyszczenia kieszonek dziąsłowych i dysze ortodontyczną, przeznaczoną do pielęgnacji aparatów. Jeśli chodzi o sposób czyszczenia, to urządzenie posiada 5-stopniową regulację ciśnienia wody oraz 5 trybów pracy: codzienny, delikatny, intensywny, pulsacyjny oraz punktowy. Pojemność zbiornika na wodę wynosi 200 ml. Jak deklaruje producent, urządzenie na jednym naładowaniu może działać do 30 dni.

Oral-B MDH20.016.2 AquaCare 4

To przenośny irygator zasilany akumulatorowo. Jak deklaruje producent, na jednym naładowaniu może działać do 7 dni. Możemy regulować stopień ciśnienia wody w dwóch zakresach. Poza tym, do dyspozycji są trzy tryby pracy: codzienne czyszczenie, delikatne czyszczenia oraz pielęgnacja języka. Niestety zabrakło czujnika siły nacisku czy sygnalizatora czasu mycia.

Irygator do zębów - na co zwrócić uwagę przed zakupem?

