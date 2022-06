Jaki jest Huawei Watch GT 3 Pro? 5 powodów, dlaczego musisz go mieć

Firma Huawei wprowadziła na rynek swój najnowszy smartwatch - Watch 3 GT Pro. Model ten charakteryzuje się eleganckim wyglądem, świetną baterią oraz wieloma funkcjami, które pozwolą monitorować stan zdrowia i przebieg treningów. Czy Huawei stworzyło smartwatch idealny? Sprawdź, dlaczego Ty też musisz go mieć!

Spis treści

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Huawei stale rozwija swój segment inteligentnych zegarków. Od wydania swoich pierwszych modeli z autorskim systemem operacyjnym HarmonyOS, firma ta nie osiada na laurach i co roku stara się stworzyć jeszcze lepsze urządzenie od poprzedniego. Nie inaczej jest i w tym przypadku, gdyż jesteśmy świeżo po premierze Huawei Watch GT 3 Pro.

Choć najnowszy przedstawiciel serii Watch to nowy produkt, czerpie on garściami z tego, co najlepsze ze swoich poprzedników. Nie różni się drastycznie od Watch GT 3 pod względem technologii, stylistyką nawiązuje do Watch GT 2 Pro, a także czerpie wiele z modelu GT 2 Porsche Design. Co jednak ważne, oferuje również nowe funkcje zdrowotne, które do tej pory wyróżniały model Watch GT Runner na tle innych.

Huawei Watch GT 3 Pro pokazuje, że do stworzenia naprawdę świetnego smartwatcha nie potrzeba wielkiej rewolucji. Producent postawił na to, co użytkownicy uważali za najlepsze z poprzednich modeli i stworzył z tego zupełnie nowy produkt. To jednak nie wszystko, gdyż najnowszy zegarek od Huawei wprowadza kilka nowości. Jaki dokładnie jest Watch GT 3 Pro?

Fot. Henryk Tur / PCWorld.pl

Wyceniony na każdą kieszeń

Smartwatche premium nigdy nie należały do najtańszych, lecz oferowane przez Huawei Watch GT 3 Pro funkcje i możliwości zdają się być warte swojej ceny. Urządzenie to bezpośrednio konkuruje z najnowszymi smarwatchami od Samsunga i Apple - Galaxy Watch 4 oraz Apple Watch Series 7.

Starając się znaleźć złoty środek, gdzie firma mogłaby zaoferować jak najlepszy stosunek ceny do jakości oraz możliwości oferowanego urządzenia, Huawei postawił na dwie wersje zegarka: z tytanową kopertą (46 mm) oraz z kopertą ceramiczną (43 mm). W zależności od wyboru wersji modelu oraz dołączonego do koperty paska, cena urządzenia będzie odpowiednio inna.

Huawei Watch GT 3 Pro (46 mm):

Pasek skórzany - 1699 zł

Pasek fluoroelastomerowy - 1699 zł

Tytanowa bransoleta - 2199 zł

Huawei Watch GT 3 Pro (43 mm):

Pasek skórzany - 1999 zł

Ceramiczna bransoleta - 2399 zł

Elegancki i ponadczasowy

Wersja z kopertą tytanową

Zegarek GT 3 Pro porzuca otwartą konstrukcję uchwytu z modelu GT 3 i przyjmuje solidną, wbudowaną konstrukcję uchwytu, zaczerpniętą z zegarka GT 2 Pro i modeli z serii Porsche Design. Kontury i kształty urządzenia są bardzo podobne do zegarka Watch GT 2 Porsche Design, a zastosowanie tytanu do wykonania obudowy i bransolety jeszcze bardziej na to wskazuje. Materiały użyte do produkcji 46-milimetrowej wersji zegarka GT 3 Pro - tytanowa obudowa, ceramiczny tył i szafirowe szkło na ekranie - sprawiają, że dorównuje on niektórym luksusowym, tradycyjnym zegarkom.

Smartwatch jest lekki jak na konstrukcję wykonaną w całości z metalu - waży jedynie 54 gramy (bez paska) - a tytanowa bransoleta została stworzona w taki sposób, aby jeszcze bardziej potęgować uczucie lekkości zegarka. Długość bransolety może być dodatkowo regulowana poprzez usuwanie lub dodawanie ogniw dołączonych do zestawu. To, co jednak najbardziej przykuwa uwagę, to ostry, jasny i kolorowy ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Wersja z kopertą ceramiczną

Huawei oferuje także mniejszą, 43-milimetrową wersję zegarka GT 3 Pro, która przede wszystkim spodoba się kobietom. Zamiast twardych, ostrych linii modelu 46-milimetrowego, zegarek ma bardziej falistą ramkę oraz złote lub srebrne akcenty. Jego styl jest zdecydowanie inny - całkowicie ceramiczna obudowa i bransoleta wyróżniają go na tle obecnie popularnych smartwatchy.

Ceramika jest odporna na zużycie, przyjazna dla skóry oraz gładka i ciepła, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowania w zegarkach. Podobnie jak w przypadku wersji tytanowej, ta wersja oferuje ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli, lecz o nieco mniejszej przekątnej wynoszącej 1,32 cala.

Fot. Henryk Tur / PCWorld.pl

Szybki i niezawodny

Czujniki i funkcje fitness

Co sprawia, że zegarek GT 3 Pro jest lepszy? Największa zmiana dotyczy czujnika tętna, który został zmodernizowany i wyposażony w osiem fotodiod. Zastosowano w nim również system TruSeen 5.0+ z ulepszonym monitorowaniem tętna, który znamy z modelu GT Runner. Ponadto wykorzystuje to samo wbudowane oprogramowanie AI, które pomaga oczyszczać sygnał podczas pomiaru tętna w trudnych sytuacjach.

Funkcje śledzenia aktywności, jakie oferuje Watch GT 3 Pro, są bardzo rozbudowane - możesz śledzić ponad 100 różnych aktywności, do których dostęp uzyskuje się po naciśnięciu dolnego przycisku na obudowie. Podczas pomiaru aktywności w aplikacji wyświetlana jest interaktywna mapa wraz ze wszystkimi danymi treningowymi, takimi jak przebyty dystans, tętno i tempo podczas treningu za pomocą dużej, czytelnej czcionki. GT 3 Pro jest doskonałym partnerem treningowym, w czym pomaga ogromny wybór trybów treningowych, od typowych (chodzenie i bieganie) po bardzo nietypowe (freediving).

Watch GT 3 Pro otrzymał również kilka nowych - przeznaczonych wyłącznie dla tego modelu - tarcz, które dynamicznie zmieniają się między nocą a dniem. Poza tym, zegarek posiada: dwuzakresowy, pięciosystemowy GPS, który można znaleźć w modelu GT Runner, funkcję dzwonienia przez Bluetooth, sterowanie muzyką oraz wodoodporność IP68 i 5ATM. Watch GT 3 Pro posiada wszystko to, co czyniło model Watch GT Runner interesującym, a jednocześnie oferuje mniej sportowy, lecz bardziej elegancki design.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Pojemna i ultrawydajna bateria

W zależności od intensywności korzystania z zegarka, bateria wersji 46 mm wytrzyma maksymalnie aż 14 dni na jednym ładowaniu, a w wersji 43 mm - 7 dni. Watch GT 3 Pro może pochwalić się jednym z najlepszych wyników długości pracy na jednym ładowaniu na rynku, a tym samym może konkurować z najpopularniejszymi smartwatchami innych firm.

Zegarek oferuje również bardzo szybkie ładowanie, które odbywa się za pomocą dedykowanej ładowarki. Jest ona mocowana magnetycznie do tylnej części smartwatcha, a naładowanie urządzenia do pełna zajmuje niecałą godzinę.

Fot. Henryk Tur / PCWorld.pl

Wszechstronnie funkcjonalny

Oprogramowanie HarmonyOS

Oparty o system HarmonyOS 2.1, zegarek Watch GT 3 Pro wymaga do pracy kompatybilnego smartfona, na który należy pobrać aplikację Zdrowie - ta jest dostępna w App Store dla systemu iOS lub w oddzielnie pobranej galerii aplikacji Huawei App Gallery dla systemu Android.

System HarmonyOS działa jak połączenie WearOS i WatchOS - oferuje menu główne w formie siatki lub listy, wysuwane menu szybkich ustawień oraz listę powiadomień. Koronka z boku zegarka może służyć do przewijania list, a dolny przycisk domyślnie otwiera tryb treningowy, lecz jest on w pełni programowalny i można przypisać do niego dowolną aplikację.

Warto wspomnieć, że smartwatche Huawei błyszczą najjaśniej, jeśli współpracują ze smartfonami tej samej marki - dzięki temu możesz korzystać z interaktywnych powiadomień oraz funkcji Celia firmy Huawei. Dodatkowym bonusem jest aplikacja Petal Maps, dzięki które można zaplanować trasę.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Aplikacja Zdrowie

Zegarek komunikuje się ze smartfonem za pomocą aplikacji Zdrowie, która pozwala na jego konfigurację oraz odczyt zebranych informacji. W przypadku korzystania z iOS, na plus jest także możliwość zintegrowania danych zdrowotnych z Health Kit. Aplikacja wyświetla najważniejsze informacje o zegarku. Dzięki niej można sprawdzić poziom naładowania baterii, aktywność użytkownika oraz zmienić tarczę zegarka.

Pozwala także na zarządzanie dodatkowymi funkcjami urządzenia, takimi jak: śledzenie snu TruSleep, przypomnienia o aktywności, monitorowanie pracy serca, automatyczny pomiar poziomu stresu, nasycenia tlenu we krwi oraz pomiaru temperatury skóry na nadgarstku. W aplikacji można również dodać nowe formy treningów i rozbudować ich listę. Dzięki takiemu rozwiązaniu z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.

Fot. Henryk Tur / PCWorld.pl

Stworzony dla Ciebie

Huawei wciąż udoskonala swój topowy smartwatch, a Watch GT 3 Pro łączy w sobie wszystko, co podobało się użytkownikom w technologii fitness modelu Watch GT Runner oraz eleganckim wyglądzie serii Watch GT. Nadanie mu nazwy "Pro" również nie jest przypadkowe, gdyż wskazuje na urządzenie z wyższej półki - do produkcji smartwatcha wykorzystano wydajne podzespoły i materiały wysokiej jakości.

Jest to bardzo zaawansowany technologicznie smartwatch, a inne wyróżniające go cechy to długi czas pracy baterii oraz zróżnicowane i łatwe w użyciu funkcje śledzenia aktywności. Watch GT 3 Pro jest łatwy w obsłudze, niezawodny i bardzo wydajny, a jego dodatkowym atutem jest integracja z aplikacją Zdrowie, która na bieżąco gromadzi dane zbierane przez zegarek.

Jeśli jesteś fanem eleganckiego i ponadczasowego wzornictwa, Watch GT 3 Pro jest obecnie jedną z najlepszych alternatyw dla smartwatcha z systemem WearOS do użytku z telefonem z Androidem, a także jedyną słuszną opcją, jeśli na co dzień korzystasz ze smartfona marki Huawei.