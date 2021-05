Jaki jest najszybszy obiekt stworzony przez ludzi? Odpowiedź może zaskoczyć

Pewien wyjątkowy obiekt, osiągnął szybkość przekraczającą pół tysiąca kilometrów na godzinę. To czyni go najszybszą, będącą ludzkim dziełem konstrukcją w historii.

To, że ludzie są zdolni do rzeczy naprawdę wielkich, nikogo nie powinno dziwić. Wszak historia rozwoju ludzkości jest pełna niesamowitych wynalazków oraz rozwiązań, które jeszcze zaledwie kilka lat wcześniej uchodziły za niemożliwe do opracowania. My jednak konsekwentnie pokonujemy kolejne bariery i udowadniamy, iż nic nie jest niemożliwe, a wszystko zależy od czasu i odpowiednich możliwości.

Podczas gdy technika i technologia sukcesywnie się rozwijają, przy okazji pokonywane są również kolejne rekordy, dotyczące m.in. aspektów ilościowych, takich jak odległość, ciężkość, długość, wytrzymałość, czy szybkość. W tej ostatniej kategorii, padł właśnie wyjątkowy wynik.

Najszybszy obiekt na świecie

Okazało się bowiem, iż pewna konstrukcja, będąca ludzkim dziełem, przekroczyła prędkość 532 tysięcy kilometrów na godzinę. Ten niesamowity wynik osiągnęła właśnie sonda kosmiczna Parker Solar Probe i tym samym, zdobyła miano najszybszego obiektu stworzonego przez człowieka.

Parker Solar Probe została wystrzelona w kosmos w 2008 roku, a jej głównym zadaniem jest obserwacja oraz badanie słońca. Właśnie w trakcie swojego ósmego przelotu wokół centralnej gwiazdy układu słonecznego, sonda rozwinęła rekordową prędkość.

Wystrzelenie sondy w kosmos miało miejsce w 2008 roku

Co ciekawe, podczas swojej misji Parker Solar Probe wykorzystuje pole grawitacyjne Wenus, dzięki czemu również z tego ciała niebieskiego dostarcza wielu wyjątkowych materiałów. Dobrym tego przykładem jest choćby niesamowite zdjęcie naszej sąsiedniej planety, które zaskoczyło nawet samych badaczy. Natomiast według niedawno opublikowanych informacji, kosmiczne urządzenie NASA zarejestrowało także sygnał radiowy pochodzący z Wenus.