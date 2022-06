Jaki komputer dla dziecka wybrać i czym się kierować? [PORADNIK]

Będzie służył do nauki, ale też do rozrywki i komunikacji ze znajomymi. Jaki powinien być najlepszy laptop dla dziecka? Sprawdzamy.

Pierwszy, wymarzony komputer to poważna sprawa. Chcąc wybrać odpowiedni sprzęt, dobrze jest zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. Sprawdzamy, jakie komputery są najlepsze dla dzieci i czym się kierować podczas zakupu. W tym celu przeglądamy ofertę sieci Media Expert.

Na co zwrócić uwagę, wybierając komputer dla dziecka?

Rodzaj. Komputer stacjonarny czy laptop? Ten pierwszy ma to do siebie, że przez większość czasu stoi w jednym miejscu , co pozwala uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Łatwo też rozbudować go o dodatkowe podzespoły i akcesoria. W przypadku laptopa ważną cechą jest natomiast kompaktowy rozmiar , a coraz częściej także niewielka waga . To sprawia, że dziecko może zabrać urządzenie np. do szkoły, gdy chce zaprezentować efekty swojej pracy nad jakimś projektem lub prezentacją.

Zamiast martwić się, czy tym razem laptop wróci do domu w jednym kawałku, lepiej zawczasu zadbać o spokój. Wiele nowoczesnych modeli jest , a nawet na wodę. Parametry. Po pierwsze: wydajność procesora – jeśli komputer będzie używany głównie do nauki, procesor nie musi być bardzo wydajny. Jednak umówmy się – dzieci grają w gry, może więc przydać się mocniejszy sprzęt. W przypadku zapalonych graczy ważna będzie też dobra karta graficzna, która zapewni lepszą jakość obrazu. Kolejnym ważnym aspektem jest dysk twardy – obecnie najpopularniejszy rodzaj to SSD, który powinien pracować szybko i wydajnie. Na koniec pamięć operacyjna, czyli RAM – im większa, tym sprawniejsza i bardziej płynna praca komputera.

Jaki komputer dla dziecka?

Wybierając sprzęt dla swojej pociechy, warto odpowiedzieć sobie na cztery pytania.

Czy dziecko będzie zabierać sprzęt do szkoły? Jeśli tak, laptop powinien być lekki, kompaktowy i wytrzymały. Dobrze sprawdzą się też modele wyposażone np. w zawiasy 360 stopni. W jaki sposób sprzęt będzie używany – do nauki, czy również do rozrywki? Tu warto mimo wszystko być realistą. Czy dziecko jest zapalonym graczem lub kształci się w dziedzinie związanej np. z grafiką komputerową? Jeśli tak, warto rozważyć komputer stacjonarny, który pozwoli na rozbudowę sprzętu o różne podzespoły. Ile chcemy wydać? Budżet to niezwykle istotna sprawa. Szczególnie chcąc zainwestować w sprzęt z wyższej półki, dobrze jest skorzystać z promocji, która pozwoli trochę zaoszczędzić.

HUAWEI MateBook E 12.6"

Ten model może być, w zależności od aktualnych potrzeb, tabletem lub laptopem – wszystko dzięki odpinanej magnetycznej klawiaturze. Specjalny rysik ułatwi korzystanie z ekranu dotykowego. Urządzenie posiada 12,6-calowy ekran OLED FullView o rozdzielczości 2,5K – producent zapewnia o profesjonalnym odwzorowaniu barw. W urządzeniu zastosowano procesor Intel Core jedenastej generacji z 16 GB dwukanałową pamięcią i zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe. Co ważne, producent zadbał o ograniczenie emisji szkodliwego niebieskiego światła – laptop może się poszczycić certyfikatem TÜV Rheinland Full Care Display 2.0.

Urządzenie jest bardzo kompaktowe – waży zaledwie 709 gramów, a jego grubość wynosi tylko 7,99 mm. Ma też coś, co przyda się podczas spotkań i rozmów online, a także podczas lekcji zdalnych – czterogłośnikowy system HUAWEI SOUND oraz system 4 mikrofonów, który wychwytuje i wycisza niepożądane dźwięki z odległości do 5 m. O bezpieczeństwo dba czytnik linii papilarnych oraz kamera ukryta w klawiaturze, którą można aktywować tylko wtedy, gdy ma być używana.

Cena: 5699 zł – 4999 zł Sprawdź

MICROSOFT Surface Pro 8 13"

Kolejny model, który jest jednocześnie laptopem i tabletem. 13-calowy ekran dotykowy oraz wbudowana podpórka regulowana o prawie 180 stopni sprawiają, że jest to uniwersalny i funkcjonalny sprzęt. Zastosowana w tym modelu bateria ma wystarczać na nawet 16 godzin pracy urządzenia, a sam laptop wyposażono w funkcję szybkiego ładowania. Urządzenie posiada procesor Intel Core 11. generacji i system Windows 11.

Co jeszcze jest ważne dla ucznia? Z pewnością szczegóły takie, jak kamery HD, mikrofony studyjne, a także zoptymalizowane głośniki z technologią Dolby Atmos, które mają zapewniać czysty dźwięk. Laptop ma też wszystkie potrzebne porty, jak USB-C i Thunderbolt 4 oraz łączność Wi-Fi 6.

Cena: 4914,66 zł – 4599 zł Sprawdź

HP Pavilion Gaming 15-ec2903nw 15.6"

Laptop posiada procesor AMD Ryzen™ 7 5800H i oddzielną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Dysk SSD 512 GB oraz pamięć operacyjna RAM DDR4 mają zapewniać szybkie i sprawne działanie urządzenia. Komfort użytkowania podnoszą szerokie kąty widzenia 178 stopni i realistyczna jakość 1920 × 1080, a także wyświetlacz FHD z technologią IPS. To wszystko sprawia, że będzie doskonałym prezentem dla amatora gier oraz ucznia zgłębiającego tajniki grafiki komputerowej.

Laptop wyposażono w 1 port SuperSpeed ​​USB Type-C® (przepustowość 5 Gb/s); 1 port SuperSpeed ​​USB Type-A (przepustowość 5 Gb/s); 1 port USB 2.0 Type-A (funkcja HP ​​Sleep and Charge); 1 port HDMI 2.0; 1 port RJ-45; 1 gniazdo AC Smart Pin; 1 gniazdo na słuchawki/mikrofon oraz 1 wieloformatowy czytnik kart pamięci SD.

Cena: 6099,99 zł – 5299 zł Sprawdź

ASUS ROG Flow Z13 13.4"

Sprzęt z wyższej półki cenowej, jednak jeśli szukamy czegoś maksymalnie uniwersalnego – to może być dobra opcja. Urządzenie łączy bowiem funkcję tabletu z laptopem gamingowym. Będzie więc idealny nie tylko do nauki, ale także do rozrywki. Czym jeszcze się wyróżnia? Posiada wydajny procesor Intel Core i9 oraz kartę graficzną GeForce RTX 3050Ti. Producent zapewnia, że takie parametry gwarantują wyjątkową wydajność oraz realistyczną i wciągającą grafikę.

Laptop wyposażono we wbudowaną kamerę i podświetlaną klawiaturę, a także w technologię Inteligentnego Wzmacniacza, która ma zapewniać dźwięk o czystym i głębokim brzmieniu. Jak przekonuje producent, urządzenie jest lekkie i kompaktowe, a jednocześnie wykonane z wysokiej jakości odpornych materiałów.

Cena: 17799 zł – 16599 zł Sprawdź

HP 24-CB0149nw 23.8"

Ten model to stacjonarny komputer All in One. Jest bardzo elegancki – będzie się pięknie prezentował na biurku, a jednocześnie nie zajmie wiele miejsca. Ma wyświetlacz o przekątnej 23.8 oraz cieniutką, niemal niewidoczną ramkę. Urządzenie wyposażono w matrycę o rozdzielczości 1920 × 1080, 2 mln pikseli, procesor AMD Ryzen z serii 5000, a także 8 GB pamięci RAM DDR4 i dysk SSD o pojemności 512 GB. Komputer posiada kartę sieciową Wi-Fi 5 (2×2) WLAN i moduł Bluetooth® 5.0, a także dwa głośniki.

Cena: 3499,99 zł – 2999 zł Sprawdź

