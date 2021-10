Jaki komputer do Windows 11 - prezentujemy wymagania i podpowiadamy, jaki sprzęt wybrać

Dowiedz się, jaki sprzęt trzeba mieć, aby cieszyć się wszystkimi możliwościami Windows 11. A może wolisz od razu kupić urządzenie gotowe na ten system? Prezentujemy polecane modele.

Jeśli nie wiesz, czy używany przez Ciebie z sprzęt systemem Windows 10 jest gotów do przejścia na Windows 11, zobacz, czy spełnia poniższe minimalne wymagania sprzętowe:

procesor: 64-bitowy, minimum 2-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz lub wyższym; pełną ich listę znajdziesz tutaj;

RAM: 4 GB;

miejsce na dysku: 64 GB;

karta graficzna: obsługująca DirectX 12,

wyświetlacz: High Definition (720p) o przekątnej większej niż 9 cali, 8 bitów na kanał koloru;

oprogramowanie układowe systemu: UEFI z obsługą bezpiecznego rozruchu

TPM: wersja 2.0

Możesz także skorzystać z darmowej aplikacji Microsoftu "Sprawdzanie kondycji komputera" (PC Health Check). Pokaże, czy maszyna spełnia wymagania, a jeśli coś jest niezgodne z Windows 11, otrzymasz dokładny opis danego problemu.

Na tym jednak nie koniec. Jeśli chcesz korzystać z zaawansowanych funkcji systemu, w niektórych przypadkach musisz spełniać określone warunki:

obsługa 5G - wymaga modemu obsługującego sieć 5G, jeśli jest dostępna;

BitLocker to Go - wymaga dysku flash USB;

Multiple Voice Assistant (MVA) - wymaga mikrofonu i głośnika;

Microsoft Teams - wymaga kamery wideo, mikrofonu i głośnika (wyjścia audio);

budzenie głosem - wymaga mikrofonu i modelu zasilania Modern Standby;

Wi-Fi 6E - wymaga nowego sprzętu i sterownika WLAN IHV oraz punktu dostępu/routera obsługującego sieć Wi-Fi 6E;

Foto: Microsoft

Jeśli jeden z podzespołów Twojego komputera nie spełnia stawianych wymagań, możesz wymienić go na taki, który będzie z nimi zgodny. Co jednak, gdy wszystkie elementy mają już swoje lata i wymiana każdego z osobna nie jest opłacalna? W takiej sytuacji warto polecić po prostu zakup nowego laptopa lub desktopa. Jakiego? Producenci sprzętu ściśle współpracują z Microsoftem i na liście polecanych modeli można znaleźć następujące:

Acer Swift 5 (SF514-55)

Acer Swift X (SFX14-41G)

Asus Zenbook Flip 13 OLED UX363

Asus Zenbook 14 UX425

Dell Alienware x15

Dell Alienware x17

Dell XPS 13

HP Spectre x360 14

HP ENVY x360 15

Lenovo Yoga 7

Lenovo Yoga Slim 7i Pro

Samsung Galaxy Book Pro

Samsung Galaxy Book Pro 360

Surface Go 3

Surface Pro 7

Surface Laptop 4

Oczywiście to otwarta lista, do której z biegiem czasu będą dochodzić kolejne urządzenia. Jednak jeśli nie chcesz czekać, a od razu poznać nowy system Windows - warto zdecydować się na jedno z nich. Wszystkie mają bardzo mocne specyfikacje techniczne, co sprawia, że są doskonałą inwestycją na długi czas użytkowania.