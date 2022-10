Zastanawiasz się, jaki młynek elektryczny do kawy wybrać? Podpowiadamy!

Lubisz małą czarną, cappuccino, a może kawę parzoną metodą alternatywną? Niezależnie od tego, na jakie rozwiązanie się decydujesz, smak kawy możesz poprawić w jeden prosty sposób: mieląc kawę samodzielnie w domu. Jednak wybór młynka do kawy nie jest prostą sprawą – dostępne są różne rodzaje, a każdy ma swoje zalety i wady. Warto je poznać, by wybór był świadomy.

Jaki młynek do kawy – żarnowy czy nożowy?

Pierwszym aspektem, który w kontekście młynka należy poruszyć, jest jego rodzaj. Do wyboru mamy urządzenia wyposażone w żarna oraz takie, w których zastosowano noże. Różni je sposób rozdrabniania ziaren.

Nożowy młynek tnie kawę na małe kawałeczki , co nie zawsze pozwala w pełni zapanować nad stopniem zmielenia ziaren. Ich zaletą jest oczywiście cena, przeważnie znacznie niższa niż za żarna, jednak jeśli zależy ci na urządzeniu zapewniającym równomierne mielenie bez dodatku pyłu – młynek nożowy nie będzie tu dobrym wyborem .

, co nie zawsze pozwala w pełni zapanować nad stopniem zmielenia ziaren. Ich zaletą jest oczywiście niż za żarna, jednak jeśli zależy ci na urządzeniu zapewniającym równomierne mielenie bez dodatku pyłu – młynek nożowy . Żarnowy młynek natomiast miażdży kawę, a preferowaną grubość ustawiamy, regulując odległość między żarnami. Uzyskujemy w ten sposób równomiernie zmielone ziarna, a także unikamy pyłu, który utrudnia odpowiednią ekstrakcję kawy.

Młynek żarnowy – rodzaje. Jaki młynek – ceramiczny czy stalowy?

Wiesz już, że lepszym wyborem jest młynek żarnowy. Jednak to nie wszystko. Są bowiem różne rodzaje takich urządzeń.

Podział ze względu na materiał wykonania:

ceramiczne – delikatniejsze, wymagają więc użycia kawy dobrej jakości ze sprawdzonego źródła, trudniej się nagrzewają,

– delikatniejsze, wymagają więc użycia ze sprawdzonego źródła, trudniej się nagrzewają, stalowe – uchodzą za bardziej wytrzymałe, jednak wielu użytkowników obawia się, że będą się nagrzewać – coraz więcej ekspertów przekonuje jednak, że to mit.

Podział ze względu na kształt:

płaskie – w kształcie dwóch dysków, wykonujących ruch rotacyjny, miażdżąc ziarna kawy,

– w kształcie dwóch dysków, wykonujących ruch rotacyjny, miażdżąc ziarna kawy, stożkowe – tu również zastosowano ruch rotacyjny, jednak zamiast dwóch dysków jest stożek, który miażdży ziarna.

Fot. Pexels/Tom Swinnen

Młynek do kawy – na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

Kupując młynek do kawy, powinniśmy dokładnie wiedzieć, jakiego młynka szukamy. Przyda się z pewnością powyższa ściąga, jednak zbierzmy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze wskazówki.

rodzaj młynka – jeśli zależy nam na doskonale zmielonych ziarnach , wybierzmy młynek żarnowy,

– jeśli zależy nam na , wybierzmy młynek żarnowy, materiał wykonania – tani plastik zdarza się częściej w młynkach nożowych (towarzyszy im wówczas charakterystyczny swąd ciepłego plastiku), jednak również kupując młynek żarnowy powinniśmy upewnić się, że użyto w nim materiałów najwyższej jakości , odpowiednich do kontaktu z żywnością,

– tani plastik zdarza się częściej w młynkach nożowych (towarzyszy im wówczas charakterystyczny swąd ciepłego plastiku), jednak również kupując młynek żarnowy , odpowiednich do kontaktu z żywnością, zakres regulacji – różne metody parzenia kawy wymagają różnej grubości ziaren: po młynku oczekujemy zakresu mniej więcej od fine (drobne mielenie), poprzez medium (średnie), aż po coarse (grubo zmielone ziarna).

Jaki młynek do kawy do kawiarki, ekspresu kolbowego, a jaki – do ekspresu ciśnieniowego automatycznego?

Zastanawiasz się, jaki młynek będzie odpowiedni do kawiarki, a jaki dla posiadaczy ekspresu? Mamy dobrą wiadomość! Niezależnie od tego, w jaki sposób parzysz swoją kawę, wystarczy kierować się wymienionymi wyżej wskazówkami, a młynek z pewnością będzie odpowiedni. Najważniejsze, by pozwalał na ustawienie odpowiedniej dla danego sposobu parzenia grubości mielenia ziaren kawy.

Fot. Pexels/Juan Pablo Serrano Arenas

Jaki młynek do kawy do 200 zł?

Wiesz już, czego potrzebujesz. Pora teraz wybrać urządzenie, którego cena zmieści się w określonym budżecie. Planujesz wydać nie więcej niż 200 zł? Niestety, w tym przedziale cenowym producenci oferują głównie młynki nożowe, jednak można znaleźć kilka żarnowych modeli. Sprawdź nasze propozycje!

ŁUCZNIK CG-2019

Ten model to żarnowy młynek do mielenia kawy o mocy 200 W. Pojemność zbiornika na ziarna wynosi tu 95 g, natomiast pojemność zbiornika na zmieloną kawę to 240 g. Urządzenie ma oczywiście 18-stopniową regulację grubości mielenia. Producent zadbał dodatkowo o funkcję pracy pulsacyjnej. Młynek samodzielnie wyłącza się po zakończonej pracy. W tym modelu zastosowano żarna stalowe.

Eldom MK170

To kolejny model młynka żarowego, wyposażony w żarna stalowe. Ma 4-poziomową regulację grubości mielenia. Co ważne, ma również blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym włączeniem. Pojemnik na ziarna pomieści ich 250 g. Użytkownik może zadecydować o zmielenia kawy na 2-12 filiżanek naparu.

MPM MMK-08

Ten młynek o stalowych żarnach posiada aż 17-stopniową regulację grubości mielenia. Jednorazowo może zmielić ziarna na nawet 12 filiżanek kawy. Jego wydajność to 80 g kawy na minutę. Ponadto, ma zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.

