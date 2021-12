Jaki monitor i głośnik dla gracza? LG przygotowało ciekawy zestaw

LG postanowiło przygotować bardzo ciekawy zestaw przeznaczony dla graczy - monitor LG 27GP850-B oraz głośnik gamingowy LG GP9.

Spis treści

Na przestrzeni lat gry bardzo się zmieniły. Z prostych, pikselowych produkcji przeobraziły się w prawdziwe dzieła sztuki, składające się z wielu, uzupełniających się nawzajem elementów. Społeczność graczy także stała się bardziej świadoma i wymagająca. Niezwykle istotna jest dla nich nie tylko historia, rozgrywka, ale także grafika oraz dźwięk. Sam zauważam, że przez kilkanaście lat obcowania z tym medium zmieniło się także moje nastawienie. Widzę, że twórcy łączą poszczególne elementy gry w jedną, spójną całość. Kiedy zasiadam do kolejnej sesji, liczę nie tylko na świetną opowieść, ale także na wrażenia estetyczne.

Firma LG wyszła naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających graczy i przygotowała bardzo ciekawy zestaw. W jego skład wchodzi 27-calowy monitor 27GP850-B oraz głośnik GP9 z serii Ultra Gear.

LG 27GP850-B (fot. LG)

Częstotliwość odświeżania to nic innego jak ilość obrazów, które wyświetlają się na ekranie w czasie jednej sekundy. Ten parametr wyrażamy w hercach (Hz). Krótko mówiąc, im większa częstotliwość odświeżania, tym obraz wydaje nam się płynniejszy i pozbawiony zacięć. Czas reakcji z kolei wyrażamy w milisekundach i jest mocno związany z częstotliwością odświeżania. Jest to czas, jakiego pojedynczy piksel potrzebuje do zmiany swojego stanu (koloru). W tym miejscu może pojawić się pytanie, co w takim razie jest ważniejsze. Obydwa parametry są ze sobą bardzo mocno powiązane. Najlepszym rozwiązaniem będzie wybór monitora, który charakteryzuje się jak najwyższą częstotliwością odświeżania i niskim czasem reakcji.

Monitor LG 27GP850-B z serii Ultra Gear jest przystosowany do nowoczesnych i dynamicznych gier. To jedno z niewielu dostępnych na rynku urządzeń, które charakteryzuje się bardzo szybkim czasem reakcji, nie tracąc przy tym na jakości wyświetlanego obrazu. Po uruchomieniu trybu "Faster Mode" osiągniemy czas reakcji na poziomie 1 ms. Zastosowana tutaj technologia IPS 1 ms ogranicza do minimum smużenie inwersyjne. Zapewnia to całkowicie nowe wrażenia w grach.

Dodatkowym atutem jest częstotliwość odświeżania, która wynosi 165 Hz. Istnieje także możliwość podniesienia tego parametru do poziomu 180 Hz. Dzięki temu będziemy mogli błyskawicznie reagować na to, co dzieje się na ekranie.

Co więcej, monitor jest zgodny z technologią G-Sync, co zostało przetestowane i potwierdzone przez ekspertów z filmy NVIDIA. Ogranicza to efekt rozmywania i zacinania obrazu.

Technologia w służbie gier

Monitor LG 27GP850-B naszpikowany jest nowoczesnymi technologiami, które pomagają graczom w osiąganiu jak najlepszych wyników oraz w czerpaniu wielkiej przyjemności z grania. Monitor obsługuje szeroki zakres kolorów, nawet do 98% gamy DCI-P3. Spełnia także warunki normy VESA DisplayHDR 400. Co to oznacza? Na ekranie pojawiają się kolory, które zostały odwzorowane z bardzo dużą dokładnością. Dzięki temu zobaczymy obraz tak, jak został zaprojektowany przez twórców.

Eksperci z LG zadbali także o nowy interfejs. Możemy teraz wybrać spośród trybów Gracz, FPS i RTS. Każdy z nich możemy dostosować i zoptymalizować zgodnie z własnymi preferencjami i upodobaniami.

Gaming Mode (fot. LG)

Poza częstotliwością odświeżania ekranu, na szybszą reakcję gracza wpływ ma także zastosowana w monitorze technologia Dynamic Action Sync, która zmniejsza opóźnienie wyjściowe. Dodatkowo, możemy skorzystać z opcji Black Stabilizer. Pozwoli nam ona lepiej dostrzec elementy gry, które znajdują się zaciemnionych miejscach.

LG GP9 to doskonałe wrażenia dźwiękowe

LG GP9 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Dopełnieniem doskonałego obrazu w grach jest dźwięk, który potrafi przenieść nas w sam środek akcji. Ciężko było mi sobie wyobrazić, jak korzystając z głośnika można uzyskać podobne wrażenia dźwiękowe, jak w przypadku zestawu słuchawkowego. Przez ostatnie kilkanaście dni miałem okazję przetestować głośnik gamingowy LG GP9 z serii Ultra Gear. Muszę przyznać, że jest to jedno z najlepszych urządzeń tego typu, z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia. Naszą pełną recenzję możesz przeczytać tutaj.

Za dźwięk w LG GP9 odpowiedzialny jest przetwornik Hi-Fi Quad DAC, który używany jest w profesjonalnych urządzeniach audio z najwyższej półki. Dodatkowo została zastosowana tutaj autorska technologia LG, 3D Gaming Sound. Specjalny algorytm HRTF (Head Related Transfer Functions) sprawia, że możemy np. usłyszeć, z którego miejsca i kierunku dochodzą do nas dźwięki przeciwników.

LG 27GP850-B i LG GP9 - połączenie doskonałe

LG 27GP850-B i LG GP9 (fot. LG)

O zestawie LG 27GP850-B i LG GP9 można śmiało powiedzieć, że jest to połączenie niemal doskonałe. Zastosowane w urządzeniach technologie zwiększą immersję i pozwolą jeszcze mocniej zanurzyć się w świat gry. Co więcej, wygląd monitora i głośnika doskonale wpasuje się w kącik każdego gracza. Urządzenia można aktualnie kupić w świetnej cenie na stronie producenta, oszczędzając ponad 1000 zł.