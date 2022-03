Jaki monitor kupić? Najlepsze modele i promocje na produkty Samsung

Przed Tobą zakup nowego monitora? Masz wyznaczoną kwotę, jaką możesz na niego przeznaczyć? Zobacz nasze propozycje i specjalną promocję w Neonet.

Choć wybór i zakup monitora nie należy do najłatwiejszych, niekoniecznie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Przy ilości dzisiejszych ofert i bardzo dużym wyborze na rynku jesteśmy w stanie kupić naprawdę dobry i jakościowy sprzęt w odpowiedniej dla naszego budżetu cenie. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?

Jaki monitor kupić?

Kluczowy jest wybór monitora dopasowanego do Twoich potrzeb. Zastanów się, do jakich aktywności będzie wykorzystywany najczęściej. Gracz z pewnością zwróci uwagę na inne parametry niż osoba, która przy komputerze będzie głównie pracować. Dla pierwszego istotniejsza jest informacja dotycząca tego, ile klatek na sekundę może wyświetlić monitor lub jaki jest jego kontrast, a dla drugiego ważna będzie przede wszystkim ergonomia i wygoda. Najważniejsze cechy, którymi powinnyśmy się sugerować przy zakupie to:

rozdzielczość i przekątna ekranu

rodzaj matrycy

kąt widzenia

czas odświeżania ekranu

ergonomia

dodatkowe funkcje

ilość złączy

cena

Monitory Samsung

W sklepach Neonet znajdziemy teraz wyjątkową promocję obejmującą monitory popularnego producenta Samsung. To świetna okazja na zakup satysfakcjonującego sprzętu w niższej cenie. Z tej okazji przedstawiamy najlepsze oferty, wśród których z pewnością każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Wszystkie wymienione przez nas produkty kupisz taniej na neonet.pl z kodem: SAMSUNG.

Monitor SAMSUNG 24" LC24RG50FQRXEN Curved

SAMSUNG LC24RG50FQRXEN to idealny monitor dla graczy z ograniczonym budżetem. Zakrzywiony ekran 1800R i ostry, pełen detali obraz pozwalają na więcej możliwości w trakcie dynamicznej rozgrywki. Nowoczesna technologia i częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz sprawiają, że gra jest płynna, a oczy nie przemęczają się tak szybko. Tryb Eye Saver ogranicza bowiem emisję światła niebieskiego, a Flicker Free niweluje uciążliwe migotanie ekranu.

Rodzaj monitora: Monitor dla graczy

Przekątna ekranu [cale]: 24''

Proporcje ekranu: 16:9

Rozdzielczość [px]: 1920 x 1080 px (Full HD)

Rodzaj matrycy: VA

Czas reakcji [ms]: 4 ms

Odświeżanie [Hz]: 144 Hz

Zakrzywiony ekran: Tak

Jasność [cd/m2]: 250 cd/m2

Kontrast statyczny: 3000"1

Kąt widzenia w pionie [stopnie]: 178°

Kąt widzenia w poziomie [stopnie]: 128°

Ilość wyświetlanych kolorów [mln]: 16,7 mln

Cena: 649 zł

Monitor SAMSUNG 27" LS27R350FHUXEN

SAMSUNG LS27R350FHUXEN to funkcjonalny monitor przeznaczony do domowego użytku, który sprawdza się nie tylko do pracy czy przeglądania internetu, ale także w przypadku grania lub oglądania filmów w rozdzielczości Full HD, co zapewni odświeżanie na poziomie 75 Hz. Matryca IPS idealnie odwzorowuje kolory oraz zapewnia szerokie kąty widzenia. Monitor potrafi automatycznie regulować jasność ekranu i posiada funkcje Eye Saver oraz Flicker Free, które dbają o oczy użytkownika. To dobry wybór w przypadku, gdy z monitora będzie korzystać cała rodzina lub gdy ma on być po prostu uniwersalny.

Rodzaj monitora: Monitory do domu

Przekątna ekranu [cale]: 27''

Proporcje ekranu: 16:9

Rozdzielczość [px]: 1920 x 1080 px (Full HD)

Rodzaj matrycy: IPS

Czas reakcji [ms]: 5 ms

Odświeżanie [Hz]: 75 Hz

Zakrzywiony ekran: Nie

Jasność [cd/m2]: 250 cd/m2

Kąt widzenia w pionie [stopnie]: 178°

Kąt widzenia w poziomie [stopnie]: 178°

Ilość wyświetlanych kolorów [mln]: 16,7 mln

Cena: 699 zł

Monitor SAMSUNG 28" LU28R550UQRXEN

Samsung LU28R550UQRXEN sprawdzi się w biurze oraz w domu, podczas pracy zdalnej. Przyjemniejszą obsługę arkuszy i dokumentów bez konieczności uciążliwego przewijania zapewnia duży ekran oraz wysoka rozdzielczość Full HD. Matryca IPS pozwala na szeroki kąt widzenia, a wysoka częstotliwość odświeżania ekranu i szybki czas reakcji sprawiają, że obraz jest płynny i dynamiczny. Monitor ma uniwersalny design i będzie pasował do każdej przestrzeni.

Rodzaj monitora: Monitory do pracy

Przekątna ekranu [cale]: 28''

Proporcje ekranu: 16:9

Rozdzielczość [px]: 3840 x 2160 px (UHD 4K)

Rodzaj matrycy: LED

Czas reakcji [ms]: 4 ms

Odświeżanie [Hz]: 60 Hz

Zakrzywiony ekran: Nie

Matryca błyszcząca: Matowa

Typ panelu dotykowego: Nie

Jasność [cd/m2]: 300 cd/m2

Kontrast statyczny: 1000:1

Kąt widzenia w pionie [stopnie]: 178°

Kąt widzenia w poziomie [stopnie]: 178°

Ilość wyświetlanych kolorów [mln]: 1,07 mln

Cena: 1159 zł

Monitor SAMSUNG 34" Odyssey G5 LC34G55TWWRXEN

SAMSUNG Odyssey G5 LC34G55TWWRXEN to propozycja dla wymagających graczy, którzy dbają o jak najwyższe osiągi. Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewni płynność dynamicznych scen akcji, a niski czas reakcji 1 ms pozwoli na ruchy na ekranie tak szybkie, jak reakcje Twoich mięśni. Warto zwrócić też uwagę na zachwycającą jakoś obrazu Ultra-WQHD i ultrapanoramiczną rozdzielczość 21:9. Lepsze wrażenia z gry i większe możliwości to cechy, na które warto postawić.

Rodzaj monitora: Monitory dla graczy

Przekątna ekranu [cale]: 34''

Proporcje ekranu: 21:9

Rozdzielczość [px]: 3440 x 1440 px (UWQHD)

Rodzaj matrycy: VA

Czas reakcji [ms]: 1 ms

Odświeżanie [Hz]: 144 Hz

Zakrzywiony ekran: Tak

Jasność [cd/m2]: 250 cd/m2

Redukcja niebieskiego światła: Tak

Kąt widzenia w pionie [stopnie]: 178°

Kąt widzenia w poziomie [stopnie]: 178°

Ilość wyświetlanych kolorów [mln]: 16,7 mln

Flicker free (ochrona oczu): Tak

Cena: 2049 zł

Monitor SAMSUNG 27" Odyssey G7 LC27G75TQSRXEN

SAMSUNG Odyssey G7 Curved zapewni realistyczną rozgrywkę i płynność animacji na najwyższym poziomie. To świetny wybór dla profesjonalnych graczy oczekujących krótkiego czasu reakcji (1 ms) i wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu (240 Hz). Klasyczne proporcje ekranu 16:9 oraz jakość Ultra HD 4K sprawiają, że monitor sprawdzi się również w przypadku oglądania filmów. Urządzenie wyposażono w dwa złącza USB, dwa złącza HDMI oraz dwa złącza DisplayPort.

Przekątna ekranu [cale]: 27''

Proporcje ekranu: 16:9

Rozdzielczość [px]: 2560 x 1440 px (WQHD)

Rodzaj matrycy: VA

Czas reakcji [ms]: 1 ms

Odświeżanie [Hz]: 240 Hz

Zakrzywiony ekran: Tak

Jasność [cd/m2]: 300 cd/m2

Kontrast statyczny: 2500:1

Kąt widzenia w pionie [stopnie]: 178°

Kąt widzenia w poziomie [stopnie]: 178°

Ilość wyświetlanych kolorów [mln]: 1,07 mld

Cena: 2299 zł

Więcej modeli i promocji monitorów Samsung znajdziesz na stronie neonet.pl

Zobacz także: Najlepsze monitory dla graczy 2022 – co wybrać? [RANKING]