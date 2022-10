Jaki oczyszczacz powietrza do 50 m2? Przeglądamy ofertę sieci RTV Euro AGD

Stoisz przed wyborem oczyszczacza powietrza do domu? Są różne rodzaje oczyszczaczy – z jonizatorem, z nawilżaczem oraz inne. Jednak szczególnie istotnym kryterium jest wydajność oraz przeznaczenie – dziś zajmiemy się urządzeniami o przeznaczeniu do 50 m2 i sprawdzimy, jak kształtuje się wskaźnik CADR w przypadku każdego z nich.

Jeśli zastanawiasz się, jaki oczyszczacz powietrza do 50 m2 kupić – to dobry adres. Wyjaśnimy, jak wybrać odpowiedni model i sprawdzimy, jakie oczyszczacze powietrza są dostępne w sklepach RTV Euro AGD. Te urządzenia to sprzęt niezbędny w każdym domu – o zanieczyszczeniach, jakich możesz spodziewać się we własnych czterech ścianach, przeczytasz pod tym linkiem.

Jesienią i zimą wietrzenie pomieszczeń często wietrzeniem jest tylko z nazwy, a wpuszczane do naszych domów powietrze ze świeżością ma niewiele wspólnego. Stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10 bywa naprawdę wysokie, co może bardzo negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie.

PM2,5 i PM10 – co to jest?

Pyły zawieszone PM2,5 i PM10 to szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie niebezpieczny jest ten pierwszy, którego cząsteczki są tak niewielkie (ich średnica nie przekracza 2.5 mikrometra), że z łatwością przenikają nie tylko do naszych płuc, ale nawet do krwiobiegu. Może to wywoływać różne choroby, począwszy od astmy, a skończywszy na nowotworach układu oddechowego.

Nieco większy pod względem średnicy pojedynczych cząsteczek jest pył PM10. Niestety, on również jest bardzo niebezpieczny, gdyż często zawiera wiele metali ciężkich. Mogą one powodować powstawanie nowotworów złośliwych.

Jak wybrać oczyszczacz powietrza?

Nie wiesz, jaki oczyszczacz powietrza wybrać i czym się kierować podczas zakupu? Jest kilka ważnych szczegółów, które pozwolą ci uniknąć niefortunnego wyboru.

Wydajność. Jeszcze przed zakupem zaplanuj, w pomieszczeniu o jakim metrażu będziesz używać urządzenia. Oczyszczacze różnią się bowiem między sobą wydajnością i nie każdy model poradzi sobie z usunięciem zanieczyszczeń z większych przestrzeni. Ważnym parametrem jest tu wskaźnik CADR, informujący o kubaturze filtrowanego w ciągu godziny powietrza. Kupując oczyszczacz powietrza nie patrz zatem wyłącznie na maksymalny metraż, z jakim ma poradzić sobie dane urządzenie, ale zwróć szczególną uwagę właśnie na wskaźnik CADR , który jest istotnym wyznacznikiem wydajności oczyszczaczy. Clean Air Delivery Rate (Wskaźnik Dostarczania Czystego Powietrza) wyrażony jest w metrach sześciennych na godzinę (m3/h).

System filtracji. Dobry oczyszczacz będzie miał filtr wstępny, filtr HEPA oraz filtr węglowy. To bardzo ważne elementy tego urządzenia, gdyż to właśnie one odpowiadają za skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z powietrza. Poniżej wymieniamy więcej najczęściej spotykanych w oczyszczaczach powietrza rodzajów filtrów.

Funkcje dodatkowe. Coraz więcej modeli oczyszczaczy wyposażonych jest np. w czujniki jakości powietrza, co pozwala na bardziej inteligentną pracę urządzenia.

Sposób sterowania. Nowoczesne oczyszczacze powietrza umożliwiają sterowanie nie tylko przy pomocy przycisków znajdujących się na obudowie urządzenia, ale również za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Wielofunkcyjność. Sporo dostępnych w sklepach oczyszczaczy powietrza potrafi też np. nawilżać i jonizować powietrze. Jeśli chcemy od tych urządzeń czegoś więcej, niż tylko usuwanie zanieczyszczeń – warto zwrócić uwagę na bardziej wielofunkcyjne modele.

Wygląd. Nie wpływa na efektywność pracy urządzenia, jednak oczyszczacz to sprzęt, który zwykle stoi na wierzchu. Warto zadbać, by był wykonany estetycznie i aby pasował do całego wnętrza.

Nie wpływa na efektywność pracy urządzenia, jednak oczyszczacz to sprzęt, który zwykle . Warto zadbać, by był wykonany estetycznie i aby . Hałas. Z oczyszczacza zwykle korzystamy przez większą część doby, również w nocy. Ważne więc, by urządzenie nie generowało zbyt wielu decybeli. Szczególnie przydatny jest tu też tryb nocny.

Filtry w oczyszczaczach powietrza – rodzaje

Poniżej wymieniamy najpopularniejsze typu filtrów stosowanych w oczyszczaczach powietrza:

filtr wstępny – jego zadaniem jest zatrzymywanie największych zanieczyszczeń, jak kurz, włosy czy sierść,

– jego zadaniem jest zatrzymywanie największych zanieczyszczeń, jak kurz, włosy czy sierść, filtr HEPA – wychwytuje mikroskopijne pyły, jak wspomniany wyżej PM2,5, jest dostępny w kilku rodzajach, a im wyższa klasa, tym lepsza wydajność,

– wychwytuje mikroskopijne pyły, jak wspomniany wyżej PM2,5, jest dostępny w kilku rodzajach, a im wyższa klasa, tym lepsza wydajność, filtr węglowy – oprócz funkcji zatrzymywania zanieczyszczeń, potrafi też pochłaniać nieprzyjemne zapachy,

– oprócz funkcji zatrzymywania zanieczyszczeń, potrafi też pochłaniać nieprzyjemne zapachy, filtr elektrostatyczny – zamiennik filtrów HEPA, jednak nie jest tak wydajny,

– zamiennik filtrów HEPA, jednak nie jest tak wydajny, filtr z żelem krzemionkowym – pochłania tlenki azotu i siarki,

– pochłania tlenki azotu i siarki, filtr tkaninowy – radzi sobie z zatrzymywaniem większych zanieczyszczeń, pełni funkcję filtra wstępnego.

Jaki oczyszczacz do 50 m2?

Wybraliśmy najciekawsze przykłady oczyszczaczy powietrza, które poradzą sobie z uzdatnianiem powietrza na powierzchni nie większej niż 50 m2.

Xiaomi Mi Air Purifier 3C

Ten model nadaje się do pomieszczeń o metrażu do 40 m2. Jego wydajność wynosi 320 m3/h. Został wyposażony w filtry: HEPA, węglowy oraz wstępny. Dodatkowo, producent zadbał o czujnik jakości powietrza oraz czujnik stężenia pyłów PM2,5. Poziom generowanego hałasu wynosi tu 31-61 dB. Wśród trybów pracy jest automatyczny, nocny, a także własny tryb użytkownika. Dodatkowo, urządzenie ma wbudowany timer. Oczyszczaczem można sterować przy pomocy aplikacji mobilnej Mi Home.

Cena w RTV Euro AGD: 599 zł – 499 zł

Webber AP8410

W przypadku tego modelu wydajność ustalono na 220 m3/h, co pozwala na efektywne filtrowanie powietrza w pomieszczeniu o powierzchni do 38 m2. Ten oczyszczacz wyposażono w filtr HEPA 13, węglowy, a także filtr wstępny. Poziom generowanego hałasu oscyluje w granicach 29-49 dB. Urządzenie dysponuje wbudowanym timerem.

Cena w RTV Euro AGD: 599 zł

Philips Combi 2w1 AC3829/10

Ten model to oczyszczacz powietrza do pomieszczeń o metrażu nieprzekraczającym 37 m2. Mamy tu wydajność na poziomie 310 m3/h. Urządzenie ma aż cztery czujniki: alergenów, gazu, kurzu oraz PM 2,5. Ponadto, zastosowano tu wskaźnik zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo, ten model ma filtry NanoCloud, NanoProtect HEPA, węglowy oraz wstępny. Generowany przez ten oczyszczacz hałas mieści się w granicach 20,5-50,5 dB. Urządzeniem można sterować za pomocą aplikacji mobilnej. Do wyboru są cztery tryby pracy: automatyczny, nocny, turbo oraz usuwania bakterii i wirusów.

Cena w RTV Euro AGD: 2299 zł – 1999 zł

Sharp KC-G60EUW

Maksymalna wielkość pomieszczenia, w którym ten oczyszczacz poradzi sobie z efektywnym filtrowaniem powietrza, to 50 m2. Jego wydajność wynosi 408 m3/h. W tym modelu zastosowano liczne czujniki: kurzu, nieprzyjemnych zapachów, PM 2,5, ruchu, światła, temperatury, a nawet wilgotności. Powietrze jest oczyszczane dzięki filtrom takim, jak HEPA 13, nawilżający, węglowy oraz wstępny. Urządzenie ma wskaźnik zanieczyszczenia powietrza. Generuje hałas na poziomie 24-53 dB. Wśród trybów pracy jest automatyczny, nocny, a nawet usuwania bakterii i wirusów. Dodatkowym udogodnieniem jest wbudowany timer.

Cena w RTV Euro AGD: 3299 zł – 2999 zł

Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09

To oczyszczacz przeznaczony do pomieszczeń o metrażu wynoszącym maksymalnie 27 m2. Ma czujnik jakości powietrza oraz wskaźnik jego zanieczyszczenia. System filtracji opiera się o filtr HEPA, selektywnego utleniania katalitycznego (SCO), węglowy, a także wstępny. Generowany przez urządzenie hałas mieści się w granicach 50-61,4 dB. Do dyspozycji użytkownika jest tryb automatyczny oraz nocny, a także timer. Oczyszczacz ma w zestawie pilota, może być też sterowany przez aplikację mobilną.

Cena w RTV Euro AGD: 3399 zł – 3289 zł

Philips AC1715/10

Wydajność tego modelu to 300 m3/h. Maksymalna wielkość pomieszczenia w przypadku tego oczyszczacza to 36 m2. Poziom hałasu, w zależności od wybranego trybu, oszacowano na 15-50 dB. Urządzenie ma czujnik alergenów, gazu, kurzu oraz PM2,5, a także filtry NanoProtect HEPA, węglowy oraz wstępny. Dodatkowo, zastosowano tu wskaźnik zanieczyszczenia powietrza. Producent zadbał też o możliwość sterowania urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej Philips Clean Home+. Do dyspozycji użytkownika są trzy różne tryby: automatyczny, nocny, turbo. Oczyszczacz ma też wbudowany timer.