Jaki odkurzacz pionowy do 1000 zł kupić? Podrzucamy najciekawsze propozycje

Jak ułatwić sobie sprzątanie w różnych częściach domu? Najlepszym rozwiązaniem może okazać się odpowiednio dobrany odkurzacz pionowy. Do 1000 zł znajdziemy sprzęt, który będzie funkcjonalny i sprawdzi się w czyszczenia wielu różnych powierzchni. Zobacz, na które modele odkurzaczy pionowych warto zwrócić uwagę i czym kierować się podczas zakupu.

Rynek odkurzaczy pionowych stale się powiększa, a w sklepach znajdziemy coraz większy wybór tego typu sprzętów i to w przystępnych cenach. Do tego producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i dostosowują technologie oraz funkcje, aby sprzątanie było jak najbardziej efektywne i wygodne. Oczywiście przed zakupem warto zorientować się, jakie mamy potrzeby i oczekiwania względem odkurzacza. Warto przyjrzeć się poszczególnym parametrom (takim jak np. moc, siła ssania, czas działania, czas ładowania), zdecydować się na konkretny rodzaj, sprawdzić, jakie funkcje i możliwości posiada oraz zwrócić uwagę na konstrukcję oraz design.

Jeśli chodzi o odkurzacze pionowe, możemy wybierać pomiędzy tymi zasilanymi sieciowo, jak i bezprzewodowymi. W przypadku urządzeń podpinanych do prądu możemy działać bez przerw i nie przejmować się, że po jakimś czasie odkurzacz się rozładuje. Poza tym, często tego rodzaju sprzęty posiadają większą moc działania, a co za tym idzie, będą bardziej skuteczne. Ale korzystanie z odkurzacza "z kablem" może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, jeśli chodzi o jego mobilność. Dlatego jeśli nie chcemy martwić się plączącym przewodem oraz przepinaniem go z jednego kontaktu do drugiego, odpowiednim rozwiązaniem będzie odkurzacz pionowy bezprzewodowy zasilany akumulatorowo. Będziemy mogli zabrać go w dowolne miejsce i posprzątać trudno dostępne przestrzenie.

Przed zakupem koniecznie powinniśmy przemyśleć kilka istotnych czynników, aby wybrać sprzęt dopasowany do naszych potrzeb i oczekiwań. O tym, na co zwrócić szczególną uwagę piszemy w innym materiale pod tym linkiem.

Jeśli zapoznaliście się już z poszczególnymi informacjami na temat odkurzaczy pionowych, warto rzucić okiem na najciekawsze modele, które aktualnie znajdziemy na rynku. W zestawieniu pojawią się odkurzacze pionowe do 1000 zł bezprzewodowe.

Odkurzacze pionowe do 1000 zł

Bosch BCH3K2301 Flexxo Gen 2

To odkurzacz bezprzewodowy z odłączanym modułem ręcznym. Urządzenie sprawdzi się do sprzątania różnego rodzaju powierzchni, w tym podłóg twardych oraz dywanów, a także przestrzeni nad podłogą. W zestawie znajdziemy m.in. rurę teleskopową oraz małą ssawkę, które ułatwią czyszczenie mebli czy delikatnych przedmiotów. Do podłóg i dywanów sprawdzi się napędzana silnikiem szczotka AllFloor z oświetleniem LED. Jak deklaruje producent, odkurzacz może pracować na jednym naładowaniu maksymalnie przez ok. 50 minut, a w trybie turbo przez 18 minut. Do wyboru mamy dwa poziomy mocy ssania. Warto też zaznaczyć, że odkurzacz nie posiada worka na zanieczyszczenia, a jedynie zbiornik o pojemności 400 ml, który można opróżnić bezpośrednio nad koszem.

Parametry:

Maksymalny czas pracy: 50 min

Liczba poziomów mocy ssania: 2

Odłączany odkurzacz ręczny: Tak

Pojemność pojemnika: 0,4 l

System filtracji: 2-stopniowy, Easy Clean

Poziom hałasu: 81 dB

Waga: 3,3 kg

Wyposażenie: ssawka mała, szczotka dywanowo-podłogowa, ładowarka, rura teleskopowa

DREAME V11

Odkurzacz bezprzewodowy Dreame V11 został wyposażony w akumulator o pojemności 3000 mAh, który umożliwia pracę przez 90 minut na jednym naładowaniu w trybie minimalnym i 10 minut, korzystając z funkcji turbo. Jak podkreśla producent, silnik bezszczotkowy jest w stanie działać z prędkością do 125000 obrotów na minutę, zapewniając mocne ssanie na poziomie 140 AW. Do dyspozycji mamy 3 poziomy mocy ssania. Jeśli chodzi o zbieranie zanieczyszczeń, mamy tutaj do czynienia z konstrukcją bezworkową - zbiornik na kurz ma pojemność 500 ml i można czyścić go pod bieżącą wodą. Podobnie jak filtr, który odpowiada za przechwytywanie cząsteczek kurzu i innych zanieczyszczeń. Zaletą tego odkurzacza jest lekka konstrukcja - urządzenie waży 1,6 kg.

Maksymalny czas pracy: 90 min

Liczba poziomów mocy ssania: 3

Odłączany odkurzacz ręczny: Tak

Pojemność pojemnika: 0,5 l

System filtracji: 5-stopniowy, cyklonowy, HEPA

Poziom hałasu: 73 dB

Waga: 1,6 kg

Wyposażenie: elektroszczotka mini, szczotka 2w1, szczotka obrotowa, szczotka płaska, rura aluminiowa

Beko ErgoClean VRT51225VB

Kolejna propozycja to odkurzacz bezprzewodowy od marki Beko. Mamy tutaj do czynienia ze sprzętem, który został wyposażony w silnik o mocy 150 W oraz baterię 25 V, która pozwala na pracę do 45 minut na jednym naładowaniu, które zajmuje ok 4 godziny. W trybie turbo możemy odkurzać przez 17 minut. Możemy wybierać pomiędzy dwoma poziomami mocy ssania. Jeśli chodzi o zbiornik na zanieczyszczenia, to jego pojemność wynosi 550 ml. Po skończonym sprzątaniu wystarczy otworzyć go nad koszem i wysypać zebrany brud. Udogodnieniem jest odłączany moduł główny - po podłączeniu odpowiedniej końcówki, łatwiej możemy dostać się do trudno dostępnych miejsc czy wyczyścić np. wnętrze auta. W zestawie znajdziemy wielofunkcyjną turboszczotkę, ssawkę szczelinową oraz mini szczotkę do usuwania kurzu.

ŁUCZNIK OP-2019

Charakterystyczną cechą tego modelu jest składany uchwyt, co sprawia, że odkurzacz będzie jeszcze wygodniejszy w przechowywaniu. Do tego, posiada on odłączany moduł ręczny, dzięki któremu łatwiej i sprawniej posprzątamy poszczególne miejsca nad podłogą. W zestawie, oprócz turboszczotki przeznaczonej do czyszczenia powierzchni płaskich,otrzymujemy ssawkę szczelinową do czyszczenia trudno dostępnych przestrzeni, a także ssawkę do tapicerki, która sprawdzi się do odkurzania kanap czy siedzeń w aucie. Maksymalny czas działania wynosi w tym przypadku 60 minut, a trybie turbo są to aż 22 minuty. Mamy do wyboru dwie moce ssania. Poza tym, urządzenie zostało wyposażone w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 500 ml oraz jednostopniowy system filtracji.

Parametry:

Maksymalny czas pracy: 60 min

Liczba poziomów mocy ssania: 2

Odłączany odkurzacz ręczny: Tak

Pojemność pojemnika: 0,5 l

System filtracji: 1-stopniowy, EPA

Poziom hałasu: 80 dB

Waga: 2,5 kg

Wyposażenie: ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa

AMICA VM 9012

Kolejny model odkurzacza bezprzewodowego, który umożliwia pracę przez ok. 60 minut na jednym naładowaniu w trybie najniższym oraz 10 minut w trybie turbo. Łącznie mamy do wyboru 4 poziomy mocy (auto, high, middle, low) pracy urządzenia. Za działanie odpowiada silnik bezszczotkowy BLDC. Co istotne, w elektroszczotce umieszczono dodatkowy 10-watowy silnik, który wspomaga czyszczenie, np. dywanów, tak przynajmniej zaznacza producent. Jeśli chodzi o zbiornik na zanieczyszczenia, mamy tutaj 600 ml pojemności do dyspozycji. Dodatkowym udogodnieniem jest z pewnością podświetlenie LED umieszczone w głównej szczotce. W zestawie znajdziemy takie akcesoria, jak: mini elektroszczotka, ssawka do fug i mebli, ssawka do książek, ssawka szczelinowa, rura teleskopowa.

Parametry: