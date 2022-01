Jaki odkurzacz pionowy wybrać? 8 rzeczy, które warto wiedzieć przed zakupem

Myślisz o zakupie odkurzacza pionowego? Zastanawiasz się jaki odkurzacz bezprzewodowy będzie najlepszy do Twojego domu? Zebraliśmy kilka najważniejszych informacji i wskazówek, które pomogą Ci dokonać odpowiedniego wyboru.

Spis treści

Popularność odkurzaczy bezprzewodowych stale rośnie, a na rynku pojawia się coraz więcej tego typu urządzeń. Nic w tym dziwnego - odkurzacz bezprzewodowy to funkcjonalne i wygodne rozwiązanie, które stanowi świetną alternatywę dla klasycznego odkurzacza "z kablem". Musimy jednak mieć świadomość, że nie każdy model spełni nasze oczekiwania, dlatego przed zakupem powinniśmy przyjrzeć się dokładnie poszczególnym parametrom oraz funkcjom, które posiada dany sprzęt. Postanowiliśmy zebrać najważniejsze informacje dotyczące mechanizmów oraz konstrukcji odkurzaczy bezprzewodowych, które należy wziąć pod uwagę.

Najczęściej wybierane marki odkurzaczy pionowych to:

Electrolux

Philips

Xiaomi

Dyson

Samsung

Tefal

Bosch

Kärcher

Beko

Dreame

Bissell

Odkurzacz bezprzewodowy - jak działa?

Jak sama nazwa wskazuje odkurzacz bezprzewodowy nie musi być podłączony do zasilania - działa on dzięki akumulatorowi, który można ładować. To sprawia, że urządzenie możemy zabrać ze sobą praktycznie w każde miejsce. Poza tym, nie musimy martwić się o szukanie gniazdka w danym pomieszczeniu i plątanie się kabla pod nogami. Od klasycznych odkurzaczy odróżnia go także konstrukcja - długa, pionowa rura zakończona jest szczotką umożliwiającą zbieranie zabrudzeń. Na górnej części umieszczona jest rękojeść oraz (zazwyczaj) pojemnik na zanieczyszczenia (z workiem lub bez) wraz z silnikiem i akumulatorem. Obecnie, w większości modeli możemy spotkać się ze zbiornikami na zanieczyszczenia, które nie posiadają worka - zabrudzenia trafiają bezpośrednio do pojemnika wyposażonego w system filtrów. Po zakończonym sprzątaniu wystarczy go otworzyć i wysypać zebrane śmieci.

Sprzątanie podłogi jest możliwe dzięki specjalnej ssawce (szczotce) podłogowej, która wyposażona jest w obrotowy wałek (lub wałki) pozwalający zbierać zabrudzenia z różnego rodzaju powierzchni. W zależności od modelu w zestawie możemy znaleźć elektroszczotkę lub turoboszczotkę. Pierwsza jest napędzana silnikiem elektrycznym - za pomocą kabelka jest podłączona do silnika odkurzacza i możemy zadecydować czy ma być włączona czy wyłączona (nawet jeśli odkurzacz jest uruchomiony), druga jest napędzana zasysanym powietrzem, czyli po włączeniu odkurzacza wałek od razu zaczyna pracować.

Electrolux Pure Q92 Allergy UV fot. Izabella Bandych Electrolux Pure Q92 Allergy UV fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych PURON PU20 fot. Izabella Bandych

Odkurzacz bezprzewodowy - rodzaje

Na rynku znajdziemy szereg modeli odkurzaczy bezprzewodowych, które różnią się od siebie nie tylko ceną i możliwościami, ale także funkcjonalnością oraz konstrukcją. Możemy wyróżnić:

Odkurzacze jednoczęściowe , które przeznaczone są do czyszczenia powierzchni płaskich, tj. podłóg oraz dywanów. Wszystkie elementy - rura, pojemnik na zabrudzenia, rękojeść - są ze sobą zintegrowane.

, które przeznaczone są do czyszczenia powierzchni płaskich, tj. podłóg oraz dywanów. Wszystkie elementy - rura, pojemnik na zabrudzenia, rękojeść - są ze sobą zintegrowane. Odkurzacze 2 w 1 , czyli urządzenia wyposażone w odczepiany moduł ręczny, który sprawdzi się do czyszczenia wnętrz samochodów, mebli czy wyżej umieszczonych elementów.

, czyli urządzenia wyposażone w odczepiany moduł ręczny, który sprawdzi się do czyszczenia wnętrz samochodów, mebli czy wyżej umieszczonych elementów. Odkurzacze z nakładką mopującą - to sprzęty, które oprócz odkurzania umożliwiają również mycie podłogi.

Istnieją także odkurzacze automatyczne, ale to już zupełnie inny temat, o którym więcej możecie przeczytać pod tym linkiem.

Odkurzacze bezprzewodowe - zalety i wady

Zalety:

Bezprzewodowe działanie

Mobilność

Poręczne

Odkurzanie trudno dostępnych miejsc

Bezworkowy system

Zajmują mniej miejsca

Lekka konstrukcja

Energooszczędność

Wady:

Ograniczony czas pracy

Krótszy czas działania (zależny od pojemności baterii)

W niektórych modelach konieczne trzymanie przycisku, aby odkurzacz pracował

Często słabsza moc niż w przypadku odkurzaczy klasycznych

W niektórych modelach długi czas ładowania

Dość wysoka cena

8 rzeczy, które warto sprawdzić przed zakupem odkurzacza bezprzewodowego

1. Moc

Jedną z najważniejszych kwestii, na którą należy zwrócić uwagę jest moc ssącą. To od tego w największym stopniu zależy skuteczność sprzątania. Dlatego jeśli zależy nam na czyszczeniu dywanów oraz mocno zabrudzonych powierzchni powinniśmy zapoznać się z tymi parametrami. Jeśli brakuje takiej informacji, możemy spróbować dopytać producenta lub dopytać w sklepie o możliwość przetestowania danego sprzętu. Parametr ten powinien być mierzony na końcu wlotu, gdzie zanieczyszczenia są zasysane siłą powietrza - jest to określane w tzw. airwattach (W). Najlepszym rozwiązaniem będą odkurzacze z mocą w przedziale 150-200 W.

Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych

2. Czas działania

Drugą ważną rzeczą, którą należy rozpatrzeć przed zakupem jest czas działania odkurzacza na jednym naładowaniu akumulatora. Wiele zależy od tego, jak dużą powierzchnię masz do posprzątania - może się okazać, że przez małą pojemność baterii w trakcie odkurzania konieczne będzie jej ładowanie. Zazwyczaj tego typu urządzenia mogą działać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut (zależy to również od tego, czy pracujemy na minimalnych czy na maksymalnych obrotach). Decydując się na dany model warto pomyśleć o zakupie dodatkowej baterii (jeśli jest taka możliwość) lub zdecydować się na egzemplarz, który posiada dodatkowy akumulator w zestawie.

Warto także zwrócić uwagę na czas ładowania akumulatora - w niektórych modelach może on być dość długi, co może okazać się dość uciążliwe podczas sprzątania.

Electrolux Pure Q92 Allergy UV fot. Izabella Bandych PURON PU20 fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych

3. System filtracji

Podobnie jak w klasycznych odkurzaczach także tutaj znajdziemy systemy filtracji, które przechwytują mniejsze cząsteczki, takie jak kurz, drobnoustroje, sierść czy inne alergeny. W odkurzaczach bezprzewodowych najczęściej stosuje się filtry HEPA, które wychwytują nawet najmniejsze mikrocząsteczki. To szczególnie ważna kwestia do sprawdzenia dla alergików i rodziców małych dzieci. Bez względu na rodzaj zastosowanych filtrów musimy pamiętać o ich regularnym czyszczeniu lub wymianie. Dobrze wybrać filtry, które mogą być czyszczone pod bieżącą wodą.

Electrolux Pure Q92 Allergy UV fot. Izabella Bandych Electrolux Pure Q92 Allergy UV fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych

4. Waga

Odkurzanie należy do dość męczących czynności, dlatego powinniśmy zadbać o to, aby odkurzacz bezprzewodowy był jak najwygodniejszy i lekki. Musimy jednak mieć świadomość, że sama informacja podana na stronie producenta może być niewystarczająca. O wadze i wygodzie użytkowania decyduje również to, jak skonstruowany jest dany model. Przykładowo, model X waży ok. 2 kg, jednak jego główny ciężar rozmieszczony jest przy rękojeści; model Y jest cięższy o 1 kg, ale środek ciężkości znajduje się w dolnej części sprzętu. W tym przypadku model o większej masie jest tak naprawdę poręczniejszy i wygodniejszy podczas użytkowania. Zależy to również od innych czynników, takich jak ciężar poszczególnych akcesoriów czy akumulatora. Zatem, przed zakupem warto wybrać się do sklepu, aby przetestować dany model.

Electrolux Pure Q92 Allergy UV i Well Q81 Allergy UV fot. Izabella Bandych Electrolux Pure Q92 Allergy UV i Well Q81 Allergy UV fot. Izabella Bandych Electrolux Pure Q92 Allergy UV fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych PURON PU20 fot. Izabella Bandych

5. Rozmiar pojemnika na zanieczyszczenia

Istotną kwestią może okazać się również pojemność zbiornika na zanieczyszczenia - im większy, tym rzadziej będziemy musieli go opróżniać. Jak już wspominaliśmy, w większości nowoczesnych modeli odkurzacze nie posiadają worka, a zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do zbiornika, który należy regularnie czyścić. Oprócz samego rozmiaru, warto sprawdzić również, jak łatwo opróżnia się pojemnik.

PURON PU20 fot. Izabella Bandych Electrolux Pure Q92 Allergy UV fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych

6. Poziom generowanego hałasu

Odkurzacze pionowe nie należą do najcichszych urządzeń i zazwyczaj są nieco głośniejsze od klasycznych odkurzaczy wyposażonych w worek. W przypadku większości modeli generowany hałas mieści się w zakresie 65-80 dB. Głośny dźwięk nie oznacza jednak, że będzie on nadmiernie uciążliwy. Oczywiście wiele też zależy od ustawień i mocy urządzenia.

7. Funkcjonalność

Każdy model posiada możliwość zmiany intensywności pracy - zazwyczaj są to dwa lub trzy tryby, które możemy zmieniać za pomocą specjalnych przycisków znajdujących się na rękojeści urządzenia. Poza tym, w niektórych modelach znajdziemy wyświetlacze, na których będziemy mogli odczytać informacje dotyczące naładowania baterii czy poziomu pracy urządzenia. Ciekawym udogodnieniem może okazać się także oświetlenie LED rozmieszczone zazwyczaj w szczotce głównej - funkcja ta pozwala na lepsze dojrzenie wszystkich zabrudzeń i odkurzanie zaciemnionych miejsc.

Warto także zwrócić uwagę na to, czy odkurzacz może samodzielnie stać w dowolnym miejscu, bez obawy, że się przewróci. Niektóre modele posiadają taką funkcję i może nie jest to najważniejsza rzecz do rozpatrzenia zakupu, ale trzeba przyznać, że dzięki temu sprzątanie staje się jeszcze bardziej komfortowe - kiedy chcemy przerwać sprzątanie, nie musimy za każdym razem odstawiać robota na podstawkę czy wieszak. Ciekawym rozwiązaniem okazują się również modele z funkcją zginania się rury. Przegubowe połączenie pozwala sprzątać pod niskimi meblami, bez konieczności schylania się.

Electrolux Pure Q92 Allergy UV i Well Q81 Allergy UV fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych Tefal X-Force Flex 11.60 fot. Izabella Bandych Electrolux Pure Q92 Allergy UV fot. Izabella Bandych

8. Akcesoria w zestawie

Przyjrzyjmy się również, jakie akcesoria w zestawie oferuje producent i czy możemy liczyć na dodatkowe części zamienne. W przypadku odkurzaczy pionowych możemy liczyć na rożnego rodzaju końcówki, przeznaczone do czyszczenia konkretnych miejsc. Najczęściej oprócz szczotki głównej, do zestawu dołączona zostaje długa ssawka do kurzu czy miękka ssawka do odkurzania mebli. Im więcej akcesoriów tym lepiej, bo zawsze będziemy mogli skuteczniej sprzątnąć poszczególne miejsca w naszym mieszkaniu.