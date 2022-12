Jaki powerbank do iPhone? Przedstawiamy najlepsze modele

Oto lista najlepszych powerbanków dostępnych na polskim rynku w 2022 roku. Który z nich okaże się twoim ulubieńcem?

Powerbank - Charakterystyka urządzenia

Powerbank jest zapasowym źródłem energii dla urządzeń przenośnych - korzystając ze zgromadzonych w nim zasobów, możesz naładować telefon, tablet, konsolę, a także inne urządzenia. Powerbanki są dostępne w przeróżnych kształtach, mają różną wagę i pojemność – zaczynając od awaryjnych urządzeń o wielkości karty kredytowej, takich jak Onaji Pawa, które zapewniają szybkie podładowanie do czasu aż dotrzesz do domu, po urządzenia o ultrawysokiej pojemności, jak Baseus Mini, które mogą podładowywać telefon wielokrotnie. Takie urządzenia idealnie sprawdza się podczas wyjazdu lub w przypadki, gdy trzeba podładować kilka urządzeń jednocześnie. Poza tym, istnieją powerbanki, które są w stanie ponownie naładować swoją własną baterię za pomocą energii słonecznej, a co za tym idzie, może się okazać, że już nigdy nie będziesz musiał ładować swoich sprzętów używając w tym celu prądu. Nie tylko pozwoli to oszczędzić fundusze, ale przede wszystkim rozwiązanie to jest ekologiczne i przyjazne dla środowiska.

Pojemność obecnych powerbanków może być różna, od 2000 mAh do 40000 mAh, a nawet większa. Ogólnie przyjmuje się więc, iż standardem jest pojemność pomiędzy 10 000 mAh, a 20 000 mAh. Jak to jednak przekłada się na ilość możliwych doładowań? Dysponując urządzeniem o takiej mocy bez problemów naładujesz do pełna baterię swojego smartfona i to nie raz, ale w zależności od urządzenia nawet kilkukrotnie. Wszystko zależy jednak od ogniwa i zastosowanych w sprzęcie technologii, a jedną z najpowszechniej stosowanych jest choćby Quick Charge, która wpływa na prędkość ładowania urządzeń za pomocą danego powerbanku. Przy czym, istotną kwestią jest to, ile energii dany smartfon jest w stanie przyjąć.

Najlepsze powerbanki w 2021 roku - Na co zwracać uwagę?

Podczas wyboru powerbanku kilka czynników wydaje się kluczowych. Pierwszym z nich jest przenośność. Niektóre z urządzeń przez nas recenzowanych są wystarczająco małe i lekkie, by wsunąć je do kieszeni. Z kolei obecność innych poczujemy nawet, gdy wrzucimy je do torby. Należy więc zwróć szczególną uwagę na ich wagę i unikać nieporęcznych modeli, jeśli zamierzamy nosić swój power bank ze sobą każdego dnia, a nie tylko sporadycznie. Postawiliśmy skoncentrować się w rankingu na modelach lekkich, przeznaczonych do codziennego użytku.

Istotny przy wyborze urządzenia tego typu jest też wskaźnik mocy wyjściowej, który wskazuje, jak szybko powerbank będzie ładował urządzenia. W większości przypadków będzie to wskaźnik o mocy wyjściowej 1A (5V), 2A (10V), a często nawet 2,5A (12,5V). Pierwszy powstał z myślą o smartfonach, a pozostałe dwa o tabletach i telefonach obsługujących funkcję szybkiego ładowania. Przy okazji, warto zwrócić także uwagę na wejścia w powerbanku, bowiem zastosowanie portów USB 3.0 i USB typ C jest w stanie przyspieszyć ładowanie urządzenia w porównaniu do USB 2.0.

Najlepsze powerbanki w 2021 roku - Dodatkowe funkcje

Najlepsze powerbanki zazwyczaj dysponują funkcją automatycznego włączania i wyłączania, chociaż niektóre obsługują jedynie automatyczne włączanie, a jeszcze inne nie posiadają żadnej z tych opcji. Automatyczne włączanie pozwala urządzeniom zacząć ładować nasz sprzęt od razu po podłączeniu go, z kolei opcja automatycznego wyłączania sprawia, że powerbanki wyłączają się, gdy ładowanie zostało zakończone, dzięki czemu oszczędza się energię. Urządzenia, które nie dysponują jednak tą funkcją, będą miały mały włącznik gdzieś na obudowie. Służy on też zazwyczaj do zapalania latarki LED (o ile dany power bank takową posiada) lub sprawdzania pozostałej energii. W większości przypadków znajdziesz serię diod, sygnalizujących ile energii pozostało. Jest to dobre rozwiązanie dla powerbanków o mniejszej pojemności, jednak w przypadku modeli z większą pojemnością, ta opcja nie do końca się sprawdza. Dobrze więc zwrócić uwagę na sprzęt z wyświetlaczem LCD, który będzie w stanie podać dokładną ilość pozostałej energii – aby nie doświadczyć niemiłej niespodzianki w kryzysowej sytuacji.

Często spotykanym dodatkiem powerbanków jest wspomniana już, wbudowana latarka LED. Może się ona okazać przydatna np. podczas wyjazdów lub szczególnie pracowitych dni, ale trzeba pamiętać, iż taki sprzęt powinien być stosunkowo poręczny i mieć ergonomiczny design, w przeciwnym wypadku wydaje się mało prawdopodobne, że będziemy go używać jako latarki.

Redmi PB200LZM

Redmi PB200LZM

Redmi PB200LZM to powerbank o pojemności 20 000 mAh. W jego obudowie znajdują dwa wejścia USB-A, jedno USB-C oraz jedno microUSB. Złącza USB-A są dwukierunkowe, co daje możliwość ładowania urządzeń z prędkością 18W podczas równoczesnego zasilania dodatkowych dwóch urządzeń w standardzie 5.1V/3.6A. Specjalnie w celu pełnego wykorzystania wyposażono ten bank energii w kontroler USE, który jest kompatybilny z niemal wszystkimi urządzeniami, jakie obecnie znajdują się na rynku. Po podpięciu automatycznie dostosowuje do nich szybkość ładowania. Sam powerbank ma akumulator, który może być ładowany przy wykorzystaniu dwóch standardów.

Dzięki dziewięciu różnego rodzaju mechanizmom zabezpieczającym, Redmi PB200LZM zapewnia bezpieczne użytkowanie i długotrwałą eksploatację. Te zabezpieczenia to odporność na temperaturę, ochrona przed zwarciem, dwa zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (wejściowe i wyjściowe), ochrona przed niepoprawnym podłączeniem, zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjściowym, ochrona przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem. Ponadto ogniwa akumulatorowe są wyposażone w PTC, aby skutecznie kontrolować przepływ prądu i zapewniać ochronę, gdy temperatura i prąd przekroczą maksymalny limit.

Podsumowując: powerbank Redmi to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć pod ręką większy zapas mocy lub potrzebują pewnego zasilania dla więcej niż jednego urządzenia. Wszystko w niezwykle przystępnej cenie, co jest kolejną zaletą urządzenia.

Xiaomi Mi Pro 10000 mAh

Xiaomi Mi Pro 10000 mAh

Xiaomi Mi Pro to powerbank, którego bateria litowo-polimerowa ma pojemność 10 000 mAh (powinno to wystarczyć na 3- lub 4-krotne, pełne naładowanie smartfona). Zaletą są kompaktowe rozmiary oraz wykonana z aluminium obudowa, cechująca się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Znajdują się w niej tylko dwa wejścia: USB oraz USB Typu-C. Trochę to mało w porównaniu z konkurencją. Będący na wyposażeniu kabel do ładowania microUSB posiada w zestawie przejściówkę do standardu USB typu C. Dzięki temu powerbank wspiera ładowanie najnowszych smartfonów, tabletów i notebooków wyposażonych w to symetryczne złącze. A jeśli chcesz naładować urządzenia z systemem iOS, po prostu podłączasz do Power Banku swój własny kabel Apple. Dwukierunkowy Quick Charge umożliwia skrócenie nawet o 25% czasu ładowania urządzeń. Może generować nawet 18W, inteligentnie dostosowuje prąd wyjściowy do standardu ładowanych urządzeń.

Dobra informacja dla użytkowników innych urządzeń chińskiego producenta - Xiaomi Mi Pro może naładować zestawy słuchawkowe oraz opaski fitness Xiaomi Mi. Wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk, aby wejść w tryb 2h ładowania niską mocą. Powerbank wyposażony został w szereg zabezpieczeń, m.in. przeciwko wysokim temperaturom, przeładowaniem i zbyt wysokim prądem wyjściowym. A wszystko w bardzo przystępnej cenie.

Podsumowując: Xiaomi Mi Pro to solidny powerbank, który przyda się w wielu sytuacjach. Z czystym sumieniem możemy polecić go dosłownie każdemu.

Green Cell PowerPlay 10

Green Cell PowerPlay 10

Green Cell PowerPlay 10 to powerbank o pojemności 10000 mAh. Umieszczono w nim trzy porty: USB-C Power Delivery (może ładować urządzenia z mocą do 18W) oraz dwa porty USB-A, korzystające z autorskiej technologii producenta - Ultra Charge. W obudowie znajdziemy również dodatkowy port microUSB, przeznaczony do ładowania samego urządzenia). Zastosowana w PowerPlay 10 technologia Pass Throuhgt pozwala na korzystanie z niego jako z ładowarki multiportowej. Zwraca uwagę miła dla oka, designerska konstrukcja z logo Green Cell jako przyciskiem wyświetlającym aktualną pojemność powerbanku.

Wracając do wspomnianej funkcji Ultra Charge - jak podaje producent, powinna ona zapewniać 3,5x szybsze ładowanie smartfonów w porównaniu z powerbankami o standardowych technologiach ładowania. W żaden też sposób nie "gryzie się" z innymi technologiami szybkiego ładowania, jak Quick Charge 3.0 czy Huawei FCP. W PowerPlay 10 nie brakuje technologii ochrony - mamy tu zabezpieczenie przed zwarciem, głębokim rozładowaniem, dopasowanie napięcia wejściowego i wyjściowego oraz monitorowanie temperatury ogniw.

Green Cell PowerPlay 10 to solidny powerbank, który warto polecić każdemu.

Xiaomi 3 PRO PLM07ZM

Xiaomi 3 PRO PLM07ZM

Xiaomi 3 PRO to wygodny w użytkowaniu, estetyczny powerbank od znanego producenta smartfonów. Urządzenie cechuje wysoka pojemność, a także trzy porty wyjściowe USB - jeden USB-C oraz podwójne wyjście USB A. Umożliwia szybkie ładowanie w standardach 5V 2.4A / 9V 2A / 12V 1.5A, dzięki czemu jest wystarczająco mocny, aby ładować nie tylko telefony, ale i laptopy oraz notebooki. Trzeba dodać, że port USB-C obsługuje szybkie ładowanie dwukierunkowe, co potrafi znacznie skrócić czas ładowania inteligentnych urządzeń. Jego sercem jest wysokiej jakości bateria litowo-polimerowa o pojemności 20000 mAh. Powerbank Xiaomi 3 Pro został opracowany ściśle zgodnie ze standardem GB / T 35590-2017. Wbudowano w niego dziewięć warstw ochrony układów scalonych oraz mechanizmy zwiększające wydajność ładowania.

Powerbank Xiaomi PLM07ZM to wygodny sprzęt, którego zakupu nikt nie będzie żałować. Doskonale nadaje się zwłąszcza na dłuższe wyprawy, gdy chcesz mieć pewność, że Twoja elektronika "nie padnie" z braku zasilania.

Baseus Mini Ja

Baseus Mini Ja

Baseus Mini Ja to powerbank z pojemnością 30 000 mAh - co umożliwia naładowanie za jego pomocą wielu urządzeń oraz daje gwarancję, że można będzie z niego korzystać przed dłuższy okres, zanim stanie się konieczne jego podpięcie do zasilania. W obudowie znajdziemy pięć portów - Lightning, micro USB, USB-C PD oraz dwa USB, USB-C PD. Jednocześnie może obsłużyć nawet trzy urządzenia, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasy. W powerbank zostało wbudowany inteligentny układ zarządzania, dopasowujący odpowiednie napięcie do konkretnego sprzętu. Gadżet posiada szereg certyfikatów bezpieczeństwa, m.in. FCC, CE, ROHS i GB/T-35590-2017, a łączna ilość zabezpieczeń wynosi osiem - mamy tu m.in. ochronę przed przeładowaniem, wyładowaniem, przepięciami, przegrzaniem

Wykonana z wysokiej jakości tworzy sztucznych (ABS i PC) Obudowa Baseus Mini Ja ma cztery diody LED, które pokazują poziom naładowania powerbanku. Jedyny minus to brak ładowarki do niej w zestawie - należy dokupić ją osobno. Pomimo tej niedogodności, warto ją polecić każdemu, kto chce mieć spory zapas mocy pod ręką - i to w bardzo przystępnej cenie.

Xiaomi Mi 2s 10000 mAh

Xiaomi Mi 2s 10000mAh

Xiaomi Mi 2s to powerbank o pojemności 10000 mAh. Wykorzystano w nim baterię litowo-polimerową, cechującą się długą żywotnością. Posiada dwie linie ładowania - 12V 1.5A oraz 9V 2.0A, zapewniający maksymalnie 18W mocy, co znacznie skraca czas potrzebny na zasilnie podpiętych urządzeń. Inteligentny obwód sterowania umożliwia ładowanie dwóch w tym samym czasie. Wykorzystując wyjście z pojedynczym portem, powerbank 2S o mocy 10000mAh obsługuje ładowanie do 14,4 W mocy w celu szybszego przekazania prądu. W przypadku wykorzystania obu portów, każdy z nich może wyprowadzać napięcie 5 V 2.4A z całkowitą mocą 15 W.

Powerbank Xiaomi ma aluminiową obudowę, którą cechuje wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia. Dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych, dzięki czemu można wybrać swoją ulubioną barwę. Ergonomiczny łuk 180° poprawia chwyt i bezpieczeństwo podczas trzymania w jednej dłoni. Proces anodowania aluminium sprawił, że powierzchnia jest bardziej miękka i odporna na pot, wodę i korozję. Całe urządzenie waży zaledwie 223 g!

Podsumowując: 2 wejścia USB, jedno microUSB, wygodna obsługa i wytrzymała obudowa, a do tego niska cena. Nie wypada nie polecić każdemu, kto szuka powerbanku!

Adata P20000D 20000 mAh

Adata P20000D 20000 mAh

Adata P20000D to powerbank o bardzo dużej pojemności - 20000 mAh. Taka ilość energii powinna umożliwić sześciokrotne, pełne naładowanie smartfona lub dwukrotne tabletu. Został wyposażony w wyświetlacz cyfrowy, który precyzyjnie informuje o poziomie naładowania - pokazuje go w zakresie od 0 (rozładowany) do 100 (w pełni naładowany). Oferuje dwa porty USB umożliwiające równoczesne ładowanie dwóch urządzeń przenośnych, zapewniając tym samym oszczędność czasu. W powerbanku P20000D zastosowano wysokiej klasy, testowane w laboratoriach baterie litowo-jonowe i wytrzymałą obudowę. Jest ona odporna na ogień, wstrząsy i uderzenia zapewniając bezpieczeństwo, jak również długą i stabilną pracę, jednak - łatwo ją zarysować. Wewnątrz inteligentny układ obwodów wewnętrznych zabezpiecza urządzenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, nadmierną temperaturą, zwarciami, wysokim napięciem i wysokim natężeniem prądu.

Dodatkowo powerbank Adata, dla zapewnienia dodatkowej użyteczności i bezpieczeństwa posiada również latarkę LED, zwłaszcza podczas pieszych wędrówek. Dlatego w podsumowaniu nie wypada napisać, że jest to nie tylko urządzenie bardzo praktyczne nie tylko ze względu na dużą wydajność. A dodatkową zaletą niech będzie jego przystępna cena. Warto nabyć!