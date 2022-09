Jaki prezent na Dzień Chłopaka możesz kupić w sklepie Lidl? Wytypowaliśmy kilka ciekawych propozycji

Szukasz prezentu na Dzień Chłopaka? Postanowiliśmy zebrać kilka ciekawych produktów, które znajdziemy w sklepie Lidl w przystępnych cenach.

Dzień Chłopaka już 30 września, więc warto pośpieszyć się z prezentem. Jeśli planujesz taki zakup, ale nie wiesz, co właściwie wybrać - podpowiadamy. W zależności od zainteresowań osoby obdarowywanej, upominkiem może być zarówno gadżet elektroniczny, jak i mały sprzęt AGD, np. blender do koktajli czy młynek do kawy. Dla majsterkowicza, przydatne mogą okazać się różnego rodzaju akcesoria czy narzędzia (zobacz aktualną ofertę).

W Lidlu znajdziemy naprawdę szeroki wybór gadżetów i urządzeń, które mogą okazać się idealnym pomysłem i to na każdą kieszeń. Sami zobaczcie.

PHILIPS Golarka do ciała Bodygroom Series 3000 BG3010/15

golarka do ciała PHILIPS Bodygroom Series 3000 BG3010/15 z systemem chroniącym skórę pozwala na delikatne i bezpieczne golenie całego ciała

1 nasadka grzebieniowa (3 mm)

głowica tnąca zawiera opatentowane zaokrąglone czubki oraz hipoalergiczną folię tnącą chroniącą skórę podczas golenia

uchwyt z gumy zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnym środowisku

w 100% wodoodporna

czas pracy: 50 min

czas ładowania: 8 h

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

Ledlenser Latarka zasilana akumulatorowo EVO 1000R

zaawansowany system ustawiania ostrości z regulacją

płynne przejście od światła bliskiego do dalekiego

dbałość o środowisko dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi 18650

wytrzymały korpus z aluminium lotniczego z antypoślizgową fakturą powierzchni

odczepiany metalowy klips umożliwiający przypięcie do paska lub kieszeni koszuli

akumulator z portem micro USB

w zestawie kabel USB do ładowania

klasa szczelności: IP54

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

FISCHER Zestaw lampek rowerowych USB

Zestaw oświetlenia LED z lampką przednią 50/25/15 Lux i USB

ładowalne światło przednie o natężeniu 50 luksów z lampką kontrolną baterii/ładowania

do 50 luksów, możliwość przełączenia na 25/15 luksów

ze wskaźnikiem naładowania baterii

uniwersalny gumowy uchwyt z blokadą szybkozłączną

akumulator Li-Ion z gniazdem ładowania Micro-USB

obudowa bryzgoszczelna zgodna z normą IP44

czas ładowania ok. 5 godzin

Światło tylne LED ze światłem do oświetlania ścieżki High Power LED oraz USB

światło tylne Premium z 5 diodami LED + drugie światło tylne z diodą LED o dużej mocy jako światło do oświetlania podłoża dla lepszej widoczności

łatwy montaż bez użycia narzędzi

ze wskaźnikiem naładowania baterii

uniwersalny uchwyt z szybkim mocowaniem, każdy obracany o 90°

czas trwania światła do 240 min.

akumulator Li-ion z gniazdem ładowania micro-USB

obudowa bryzgoszczelna zgodnie z normą IP44

czas ładowania ok. 2-3 godziny

w zestawie kabel USB do ładowania

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

TRONIC Powerbank 10 000 mAh

Wydajny akumulator litowo-jonowy 10 000 mAh do mobilnego ładowania smartfonów, tabletów, czytników e-booków itp.

Możliwość równoczesnego ładowania dwóch urządzeń

Wyjście USB C z funkcją Power Delivery (PD) 3.0 i wyjście USB A z technologią Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 do ultraszybkiego ładowania

Pełne naładowanie w ciągu ok. 6,5 godziny

Wskaźnik LED stanu akumulatora

Z praktycznym mechanizmem bezpieczeństwa: ochrona przed przegrzaniem, głębokim rozładowaniem, przepięciem i zwarciem

Ładuje urządzenia zgodne z PD nawet o 70% szybciej

Kompatybilne urządzenia: tablety: iPad Pro 12.9" / iPad Pro 10.5" / iPad Pro 11"; smartfony: iPhone 13 Serie, 12 Serie, 11 Serie, SE, X Serie, 8 Serie, Samsung Galaxy S21 Serie, S20 Serie, S10 Serie, S9 Serie, S8 Serie, S7 Serie, Note 20 Serie, Note 10 Serie, Note 9, Note 8

Cena: 79,90 zł - przejdź do sklepu

REMINGTON Maszynka do strzyżenia włosów ColourCut HC5035

wysokiej jakości, samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

precyzyjne ostrze 0,5 mm

z dźwignią regulacji długości strzyżenia

9 nakładek grzebieniowych w różnych kolorach ułatwiających ustawienie długości strzyżenia (od 1,5 do 25 mm)

2 nakładki grzebieniowe ułatwiające strzyżenie po bokach

zasilanie z sieci

gumowy uchwyt

zestaw 16-częściowy

w zestawie nożyczki, grzebień, szczotka do włosów na karku i szczoteczka do strzepywania włosów po strzyżeniu

Cena: 72,45 zł - przejdź do sklepu