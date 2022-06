Jaki prezent na Dzień Ojca do 100, 200 i 300 zł? Z tych gadżetów na pewno się ucieszy

Zbliżamy się do świętowania najważniejszego dnia dla każdego Taty! Zastanawiasz się co kupić na Dzień Ojca? Oto nasze propozycje mieszczące się w budżecie 100, 200 oraz 300 złotych!

Jaki prezent na Dzień Ojca?

Od 1965 roku oficjalnie obchodzimy Dzień Ojca - 23 czerwca to więc data, którą z pewnością pamięta znaczne grono mężczyzn. Niezależnie od wieku, drobne upominki wywołują na twarzach rodziców nie lada uśmiech! Jak wybrać zatem odpowiedni prezent, który ucieszy rodzica, a nie tylko dołączy do szuflady pozostałych nietrafionych podarków? Przedstawiamy nasze zestawienie niemal na każdą kieszeń - do 100, 200 oraz 300 złotych!

Jaki prezent na Dzień Ojca do 100 zł? Z tych prezentów na pewno się ucieszy!

Smartwatch AMAZFIT Neo

Smartwatche na dobre zagościły na rękach mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Mylnie zakłada się, że jest to gadżet wyłącznie z wyższej półki cenowej. Jednym z naszych budżetowych faworytów jest AMAZFIT Neo - łączy się ze smartfonem przez Bluetooth 5.0 i jest kompatybilny z systemem Android, jak i iOS. Zegarek może m.in. mierzyć puls, liczyć kroki oraz analizować pokonany dystans. Myślę, że tak pomocny gadżet spodoba się nawet ojcom, którzy stronią od technologicznych nowinek!

Rodzaj: Smartwatch

Komunikacja: Bluetooth

Kompatybilna platforma: Android, iOS

Rozmiar wyświetlacza [cal]: 1.2

Szerokość koperty [mm]: 40.3

Funkcje użytkowe: Monitor snu, Monitorowanie aktywności fizycznej

Rodzaj aktywności: Bieganie, Chodzenie, Siłownia

Słuchawki nauszne Sony MDR-ZX110B

Jeśli twój Tata chciałby przenieść się do lat młodości przy dźwiękach ulubionej muzyki, nauszne słuchawki będą idealnym prezentem. Słyną z dobrych opinii m.in. ze względu na dynamikę głośników wynoszącą aż 98 db. Mogą być podłączone do smartfona lub sprzętu ze złączem miniJack 3.5 mm (w przypadku większych, można wyposażyć się w przejściówkę). Jestem pewna, że z muzykalnych wieczorów ucieszy się nie tylko meloman!

Rodzaj: nauszne

Łączność: przewodowa

Interfejs odtwarzania przewodowego: Jack

Złącze: 1 x miniJack 3.5 mm

Długość przewodu: 1.2 m

Średnica głośnika: 30 mm

Pasmo przenoszenia: 12 - 22 000 Hz

Dynamika głośników: 98 dB

Zasilanie: z urządzenia

Kompatybilność: Windows

Jaki prezent na Dzień Ojca do 200 zł? Z tych prezentów na pewno się ucieszy!

Odtwarzacz DVD MANTA DVD072 Emperor Basic

Jeśli masz w domu fana kinematografii lub kolekcjonera płyt - nowy i smukły odtwarzacz z pewnością nie trafi do zapomnianej szafy w garażu. Urządzenie firmy MANTA obsługuje aż 4 formaty obrazu oraz 2 standardy dźwięku. Dużą zaletą jest wyposażenie w złącze USB, pozwalające nawet na przegląd zgranych fotografii.

Kolor obudowy: Czarny

Standardy odtwarzania obrazu: Divx, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Xvid

Standardy odtwarzania dźwięku: MP3, WMA

Cyfrowe wyjście HDMI: Tak

Złącze USB: Tak

Creative Soundbar Stage Air

Sprzęt Hi-Fi oraz dobre nagłośnienie to prawdziwa gratka dla fanów muzyki oraz kinematografii. Soundbar pozwala uzyskać wysoką jakość dźwięku w domowym zaciszu - szczytowa moc to nawet 20 W. Nie ma obaw o dodatkowe kable, ponieważ urządzenie łączy się przez Bluetooth.

Liczba kanałów: 2.0

Moc szczytowa:20 W

Odstęp sygnału od szumu:72 dB

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth

Kolor: Czarny

Jaki prezent na Dzień Ojca do 300 zł? Z tych prezentów na pewno się ucieszy!

Wideorejestrator Xblitz S4

Jeśli twój Tata jest zmotoryzowany, bezpieczeństwo na drodze to priorytet. Wideorejestrator o rozdzielczości Full HD nieustannie rejestruje to, co dzieje się wokół auta - niezwykle przydatne w razie wypadku lub stłuczki. Xbilitz S4 jest wyposażony w mikrofon, a kąt widzenia kamery to aż 140 stopni.

Rozdzielczość filmu: Full HD 1080p / 30 fps

Model Sensora: IMX323

Model procesora: NTK96658

Wyposażony w mikrofon: tak

Kąt widzenia: 140°

Wewnętrzna pamięć: brak

Maksymalna pojemność kart pamięci: microSD do 64 GB

Smartwatch Lenovo Carme 2

Któż nie lubi zegarków? Powyższy model jest połączeniem klasy, a także sportowego ducha. Pozwala monitorować tętno, analizować wysiłek fizyczny, a nawet czas snu. Wykazuje kompatybilność z urządzeniami z systemem Android oraz iOS. Z Lenovo u boku, możemy korzystać również z wodnych przyjemności - pozwala na zanurzenie aż do 50 m.

Rodzaj: smartwatch

Kompatybilność systemowa: Android, iOS

Obsługiwane aktywności: bieg, kolarstwo, sen

Protokół komunikacji: Bluetooth

Pomiar pulsu: tak

Wodoszczelność: 5ATM

