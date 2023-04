Jaki robot do mycia okien będzie najlepszy? Przyjemne mycie okien przestało być oksymoronem

Czy mycie okien musi być tak nieprzyjemne? Jeśli wykorzystamy do tego automatyczną myjkę - niekoniecznie! Sprawdź nasze wskazówki oraz zestawienie robotów do mycia okien.

Przyjemne mycie okien – oksymoron? Niekoniecznie! Wystarczy, że zaopatrzysz się w nowoczesną myjkę. Mowa oczywiście o robotach do mycia okien, które popracują za ciebie, by szyby lśniły czystością.

Zestawienie robotów do mycia okien

Hobot 298

Hobot 298 jest zdolny do pracy w trzech automatycznych trybach, co umożliwia dopasowanie poziomu do wymagań danej powierzchni i warunków. Inteligentne planowanie trasy jest możliwe dzięki wykrywaniu krawędzi, a bezusterkowe poruszanie się zawdzięczamy czujnikowi laserowemu. Urządzenie oczyszcza 1 m2 w zaledwie 2,4 minuty. Dużym atutem jest zachowanie stałej kontroli nad pracą robota poprzez mobilną aplikację (umożliwia to łączność Bluetooth).

ECOVACS Winbot W1 Pro

Innowacyjne urządzenie zostało stworzone w oparciu o technologię Cross Auto-Spray (odpowiadającą za równomierne pokrywanie wodą). Optymalna trasa czyszczenia powierzchni jest zapisywana w pamięci robota - jest to możliwe dzięki nawigacji WIN-SLAM 3.0. W zależności od zabrudzeń, Winbot W1 Pro może pracować w trzech trybach: szybkim, dogłębnym, punktowym. Obsługa sprzętu odbywa się poprzez aplikację na smartfona.

Hobot 2S

Hobot S2 sprawdzi się dla wielu typów szkła, a w tym laminowanym, warstwowym oraz cienkim. Wbudowany sensor nieszczelności pozwala wykrywać lekkie uniesienia przy obramowaniu lub uszczelkach. Dzięki wyposażeniu robota w dłuższe ściereczki, umyje dokładnie nawet kąty okien i trudno dostępnych powierzchni. Wyczyszczenie 1 m2 zajmie zaledwie 2,4 minuty. W przypadku awarii prądu, system UPS podtrzyma robota przy pracy do 20 minut, a jednocześnie zasygnalizuje problem.

MAMIBOT W120-F

Mamibot W200 jest opcją budżetową, choć zdecydowanie godną zainteresowania. Automatyczną myjkę wyposażono w dwa kluczowe czujniki, a mianowicie - sensor ciśnienia oraz laserowy. Jest zdolna do automatycznej regulacji mocy ssania po ustaleniu typu powierzchni. Wielokierunkowe zastosowanie pozwala w pełni wykorzystać funkcjonalność modelu W120-F. Czas pracy wynosi około 20 minut (wydajność 80 m2), natomiast na pełne naładowanie potrzebuje godziny.

MAMIBOT W120-T

Model ma do zaoferowania wiele możliwości, a to dzięki bezszczotkowemu silnikowi pozwalającemu na osiągnięcie prędkości 22000 obr/min, ale i wysokiej mocy ssania wynoszącej 2800 PA. Ściereczka do czyszczenia jest przystosowana do wielu rodzajów szkła, tak więc nie ma obaw o wystąpienie smug. Sterowanie może odbywać się poprzez dedykowaną aplikację iGlassBot. Robot nadaje się do okien z obramowaniem.

Roboty do mycia okien - działanie

Aby utrzymać w domu porządek, schludność i ład - nie uciekniemy przed sprzątaniem. Wśród wielu domowych wyzwań, które spędzają sen z powiek jest również okresowe mycie okien. Gdy planujemy kompleksowe oczyszczanie całego domu, a w tym kilku bądź kilkunastu okien - zwłaszcza. Jest to nie tylko pracochłonne, ale i niebezpieczne. Jak zatem uporać się z nielubianą powinnością? Rozwiązaniem może być zainwestowanie w myjkę automatyczną.

Cała magia urządzenia tkwi w jego wnętrzu, a konkretniej próżniowym silniku. Po zetknięciu z wybraną powierzchnią, przyczepia się do szyby i umożliwia rozpoczęcie oczyszczania z kurzu, zarazków i zabrudzeń. Dzięki zastosowanym mechanizmom sprzęt może działać zarówno w pionie, jak i poziomie. Na dole znajdują się specjalne ściereczki, których zadaniem jest umycie i wypolerowanie wskazanych powierzchni. Bez obaw o smugi, zachlapania i pozostałości detergentów. Szczegółowe działanie jest zależne od funkcjonalności konkretnego urządzenia, tak więc warto w pierwszej kolejności przyjrzeć się kilku istotnym parametrom.

Wyposażenie w czujnik - najczęściej stosowanym w myjkach automatycznych jest sensor krawędzi, nacisku, podciśnienia. Pozwala na mycie okien z ramami, redukuje możliwość szkód i wychwytuje przeszkody na podobnej zasadzie jak robot sprzątający. Na rynek trafiają również modele ze sztuczną inteligencją.

- najczęściej stosowanym w myjkach automatycznych jest sensor krawędzi, nacisku, podciśnienia. Pozwala na mycie okien z ramami, redukuje możliwość szkód i wychwytuje przeszkody na podobnej zasadzie jak robot sprzątający. Na rynek trafiają również modele ze sztuczną inteligencją. Tryby pracy - tryb automatyczny, a może manualny? Jako że myjkę automatyczną można wykorzystać nie tylko do okien, ale i m.in. do luster - dopasowanie sposobu pracy bywa przydatne.

- tryb automatyczny, a może manualny? Jako że myjkę automatyczną można wykorzystać nie tylko do okien, ale i m.in. do luster - dopasowanie sposobu pracy bywa przydatne. Sterowanie - obsługa robota może odbywać się za pomocą dołączonego pilota lub aplikacji na smartfona. Druga alternatywa jest zdecydowanie bardziej wygodna, jednak w funkcję są wyposażone droższe modele.

- obsługa robota może odbywać się za pomocą dołączonego pilota lub aplikacji na smartfona. Druga alternatywa jest zdecydowanie bardziej wygodna, jednak w funkcję są wyposażone droższe modele. Rodzaj zasilania - decydując się na myjkę automatyczną, warto wziąć pod uwagę czy działa również bezprzewodowo. Jest to zdecydowanie duży plus, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużą powierzchnią. Niemniej, w przypadku mniejszych pomieszczeń - nie jest to niezbędne.

- decydując się na myjkę automatyczną, warto wziąć pod uwagę czy działa również bezprzewodowo. Jest to zdecydowanie duży plus, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużą powierzchnią. Niemniej, w przypadku mniejszych pomieszczeń - nie jest to niezbędne. Wymiary urządzenia - należy zwrócić uwagę na szerokość ssawki. Jej wymiary będą wpływać na szybkość mycia, ale i przeznaczenie. Jeśli w twoim domu posiadasz w znacznej części małe okna, mniejsza ssawka będzie równie korzystna.

- należy zwrócić uwagę na szerokość ssawki. Jej wymiary będą wpływać na szybkość mycia, ale i przeznaczenie. Jeśli w twoim domu posiadasz w znacznej części małe okna, mniejsza ssawka będzie równie korzystna. Wyposażenie - wielu producentów dołącza do zestawu zapasową ściereczkę (najczęściej jest to mikrofibra).

Roboty do mycia okien - skuteczność

Czy robot może uporać się z czyszczeniem okien lepiej niż my sami? I tak, i nie. Wszystko jest zależne od rodzaju i typu urządzenia. Jeśli postawimy na sprawdzony model z odpowiednimi parametrami, umycie i wypolerowanie będzie znacznie dokładniejsze niż manualne sprzątanie. Warto dodać, że myjka automatyczna powinna idealnie przylegać do szyby, a co za tym idzie - kłaść identyczny nacisk na każdy centymetr. Urządzenia wyposażone w sensor, są zdolne do wykrywania nieszczelności oraz możliwego odchylenia robota. W przypadku klasycznego mycia - często jesteśmy tego nieświadomi. W efekcie szyba jest umyta niedokładnie lub detergent pozostawia zabrudzenia i smugi.

Zalety

Intuicyjna obsługa

Samoczynne umycie i wypolerowanie

Sterowanie zdalne

Zdolność umycia każdego typu okiennic

Wady

Wysoka cena urządzenia

Stosowanie wyłącznie wskazanych ściereczek

Konieczność okresowej wymiany ściereczek

Reasumując, jeśli mycie okien przyprawia Cię o dreszcze, zdecydowanie warto rozejrzeć się za myjką automatyczną a zaoszczędzony czas wykorzystać na przyjemności. Na ten moment na rynku znajduje się coraz więcej urządzeń o zróżnicowanej cenie.