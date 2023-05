Jaki robot koszący do 500 m2 wybrać? Który model warto kupić? Podrzucamy propozycje

Roboty koszące to dobre rozwiązanie nie tylko do dużych terenów. Sprawdzą się także na niewielkich trawnikach do 500 m2. Postanowiłam sprawdzić, na jakie kosiarki automatyczne warto zwrócić uwagę i wybrałam kilka najciekawszych opcji.

Pielęgnowanie ogrodu czy odpowiednie zadbanie o teren wokół domu wcale nie należy do najłatwiejszych czynności. Trzeba włożyć sporo wysiłku oraz pracy, aby cieszyć się piękną, zdrową zielenią i porządkiem. Na szczęście, do dyspozycji mamy coraz więcej innowacyjnych urządzeń oraz technologicznych rozwiązań, które potrafią znacznie ułatwić pracę w ogrodzie i wyręczyć nas w wykonywaniu niektórych czynności. Na szczególna uwagę zasługują tutaj roboty koszące, czyli inteligentne urządzenia, które umożliwiają automatyczne koszenie trawników, praktycznie bez naszego udziału. Pod względem konstrukcji i sposobu działania przypominają one znane nam dobrze roboty sprzątające odpowiadające za czyszczenie powierzchni płaskich w domowych warunkach. Podobnie jak te, kosiarki automatyczne zostały wyposażone w sztuczną inteligencję, zaawansowane czujniki oraz systemy nawigacyjne, umożliwiające samodzielne poruszanie się oraz wykonywanie wyznaczonych zadań.

Źródło: AdobeStock/autor: Piotr Wawrzyniuk

Jeszcze kilka lat temu rynek robotów koszących w Polsce był mocno ograniczony, a ceny bardziej zaawansowanych modeli po prostu zniechęcały do zakupu i tylko bardziej zamożni mogli pozwolić sobie na tego rodzaju udogodnienie. Dzisiaj, jak wynika z moich obserwacji, w sklepach pojawia się znacznie więcej modeli różnych producentów, a co za tym idzie, koszt zakupu jest bardziej zróżnicowany. Oczywiście wiele zależy w tym przypadku od marki, zastosowanych funkcji i technologii czy wydajności, lecz zdecydowanie łatwiej znaleźć jest sprzęt, który sprosta naszym oczekiwaniom zarówno pod względem jakości, jak i wyznaczonego budżetu. W poniższym zestawieniu zebrałam roboty koszące przeznaczone do 500 m2 (w różnych przedziałach cenowych), na które warto zwrócić uwagę, decydując się na tego typu sprzęt.

Gardena Smart Sileno City 500

Jedną z propozycji jest robot koszący Gardena Sileno City 500, który najlepiej sprawdzi się na trawnikach nie większych niż 500 m2 oraz o nachyleniu do 35%. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że urządzeniem możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej EasyApp Control. Taka opcja umożliwia m.in. śledzenie położenia robota i ingerencję w mapę. Użytkownik może decydować o tym, które obszary mają zostać skoszone, a które pominięte, a także ustalać harmonogram działania. Co więcej, aplikacja posiada też asystenta planowania, który podpowie, w jaki sposób najlepiej zadbać o ogród. Łączność Wi-Fi pozwala sterować sprzętem z dowolnego miejsca. Nie zabrakło też możliwości sterowania głosowego za pomocą Alexy.

Robot został wyposażony w litowo-jonowy akumulator (niestety nie podano jego pojemności), który jest w stanie pracować do 65 minut na jednym naładowaniu. Jak podaje producent, ponowne napełnienie baterii zajmuje 60 minut. Warto jednak pamiętać, że urządzenie automatycznie wróci do stacji dokującej w celu naładowania. Precyzyjne mapowanie przestrzeni jest możliwe dzięki technologii LONA. Poza tym, dzięki specjalnej funkcji SensorControl robot automatycznie dostosowuje częstotliwość pracy, w zależności od tempa wzrostu trawy. Nie zabrakło też opcji zabezpieczających urządzenie przed kradzieżą czy ewentualnymi kolizjami - do dyspozycji mamy kod PIN, czujniki podnoszenia i przechylenia, a także kolizyjny oraz czujnik mrozu. Ten ostatni sprawia, że robot zatrzymuje swoje działanie w momencie, gdy temperatura zbliży się do zera.

Dane szczegółowe:

Wydajność robocza: 500 m²

500 m² Maksymalne nachylenie terenu: 35 %

35 % System koszenia: 3 uchylne ostrza tnące

3 uchylne ostrza tnące Wysokość koszenia: 20-50 mm

20-50 mm Szerokość koszenia: 16 cm

16 cm Deklarowany poziom dźwięku: 57 dB(A)

57 dB(A) Standardowy czas koszenia na jednym ładowaniu: 65 min

65 min Standardowy czas ładowania: 60 min

60 min Zabezpieczenia: kod PIN, czujnik podnoszenia, czujnik przechylenia

kod PIN, czujnik podnoszenia, czujnik przechylenia Akcesoria montażowe: przewód ograniczający (150 m), kabel niskonapięciowy (5 m), szpilki (200 szt.)

przewód ograniczający (150 m), kabel niskonapięciowy (5 m), szpilki (200 szt.) Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 55 x 38 x 23 cm

55 x 38 x 23 cm Waga: 7,3 kg

Aktualne ceny w sklepach Robot koszący Gardena Sileno city 500 (19602-72) 4 679 zł

Bosch Indego S+ 500

Jak przystało na nowoczesne urządzenia, w przypadku tego modelu również możemy liczyć na obecność aplikacji mobilnej (Bosch Smart Gardening), za pomocą której możliwe jest zdalne sterowanie robotem koszącym. Współpracuje także z asystentami głosowymi Amazon Alexa oraz Google Assistant. Ale to nie koniec udogodnień. Urządzenie zostało wyposażone w system LogiCut, umożliwiający przemyślane koszenie, wyznaczając najbardziej optymalną trasę i określając kierunek jazdy dla każdego cyklu. Co istotne, wbudowana funkcja SmartMowing pozwala na automatyczne tworzenie planu pracy w oparciu o wielkość trawnika, warunki pogodowe oraz indywidualne preferencje. Robot dobrze poradzi sobie też z małymi fragmentami o powierzchni do 9 m2 (funkcja SpotMow), np. pod meblami ogrodowymi. Nie zabrakło też systemu mulczowania - ścinki trawy są zbierane i następnie rozprowadzane po podłożu w celu jego nawożenia.

Jeśli chodzi o sposób działania, robot przeznaczony jest do terenów nie większych niż 500 m2, a maksymalny czas działania na jednym naładowaniu określony został na ok. 60 minut. Tyle samo wynosi ponowne naładowanie baterii. Jak deklaruje producent, urządzenie da sobie radę z nachyleniem terenu do 27%. Za bezpieczeństwo i ochronę odpowiadają czujniki: deszczu, podnoszenia, wykrywania przeszkód oraz blokada na kod PIN.

Wydajność robocza: 500 m²

500 m² Maksymalne nachylenie terenu: 27 %

27 % System koszenia: 3 obrotowe ostrza tnące

3 obrotowe ostrza tnące Wysokość koszenia: 30-50 mm

30-50 mm Szerokość koszenia: 19 cm

19 cm Deklarowany poziom dźwięku: 61 dB(A)

61 dB(A) Standardowy czas koszenia na jednym ładowaniu: 60 min

60 min Standardowy czas ładowania: 60 min

60 min Zabezpieczenia: kod PIN, czujnik podnoszenia, czujnik wykrywania przeszkód, czujnik deszczu

kod PIN, czujnik podnoszenia, czujnik wykrywania przeszkód, czujnik deszczu Akcesoria montażowe: przewód ograniczający (150 m), szpilki (200 szt.)

przewód ograniczający (150 m), szpilki (200 szt.) Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 44,5 x 36,4 x 20,2 cm

44,5 x 36,4 x 20,2 cm Waga: 7,7 kg

Einhell Freelexo 500

Kolejny model wyposażony w łączność bezprzewodową Bluetooth, dzięki której możliwe jest sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej (Einhell Connect+). Użytkownik może z poziomu smartfona zmieniać ustawienia robota, planować harmonogram koszenia czy przeglądać statystyki dotyczące wykonanej pracy. Poza tym, na samej obudowie urządzenia znajdziemy panel sterowania, na którym także będziemy mogli wybrać poszczególne ustawienia według własnych preferencji. Dzięki funkcji Multi Area, czyli trybu wielostrefowego koszenia, sprzęt poradzi sobie dobrze również w ogrodach o bardziej skomplikowanym ułożeniu, gdzie znajduje się pełno przeszkód czy krętych ścieżek. Nie zabrakło oczywiście czujników zapewniających bezpieczne poruszanie się robota - urządzenie posiada czujniki kolizji, przechyłu oraz podnoszenia. Wbudowano też system ochronny przed ewentualną kradzieżą w postaci alarmu oraz kodu PIN.

Niestety w opisie producenta nie znajdziemy informacji o deklarowanym czasie działania na jednym naładowaniu, wiemy jednak, że pojemność baterii Power X-Change to 2,5 Ah. Urządzenie zalecane jest do terenów nie większych niż 500 m2, a maksymalne nachylenie wzniesienia, które może pokonać, wynosi 35%.

Wydajność robocza: 500 m²

500 m² Maksymalne nachylenie terenu: 35 %

35 % System koszenia: 3 ostrza tnące

3 ostrza tnące Wysokość koszenia: 20-60 mm

20-60 mm Szerokość koszenia: 18 cm

18 cm Deklarowany poziom dźwięku: brak danych

brak danych Standardowy czas koszenia na jednym ładowaniu: brak danych

brak danych Standardowy czas ładowania: brak danych

brak danych Zabezpieczenia: kod PIN, alarm, czujnik podnoszenia, czujnik wykrywania przeszkód, czujnik przechyłu

kod PIN, alarm, czujnik podnoszenia, czujnik wykrywania przeszkód, czujnik przechyłu Akcesoria montażowe: 130 m przewodu, 190 haków mocujących, 3 ostrza i 4 zaciski łączące

130 m przewodu, 190 haków mocujących, 3 ostrza i 4 zaciski łączące Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 72,20 × 52,80 × 32,50 cm

72,20 × 52,80 × 32,50 cm Waga: 18 kg

Worx Landroid M500+ WR165E

To model wyposażony w wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 2,0 Ah, dzięki któremu robot może pracować na jednym naładowaniu przez ok. 60 minut. Po skończonej pracy czy po rozładowaniu automatycznie powróci do stacji dokującej. Nie straszne są mu przeszkody na drodze, wąskie przejścia czy wzniesienia o nachyleniu do 35%. Jak deklaruje producent, dobrze poradzi sobie także ze strzyżeniem trawy przy krawędziach oraz w wąskich zakamarkach. Dzięki funkcji Cut to Edge (jest to specjalne, wysunięte ostrze) umożliwia przycinanie trawnika do 4 cm przy krawędzi. System nawigacji AIA zapewnia skuteczne i efektywne poruszanie się nawet po wyznaczonym terenie. Co istotne, wbudowany inteligentny harmonogram koszenia Noesis sprawia, że robot sam może decydować, kiedy ponownie skosić trawnik - wyznacza to m.in. na podstawie gatunku trawy, stopnia nasłonecznienia i nawodnienia, temperatury.

Wszelkie ustawienia czy indywidualne preferencje dotyczące sposobu pracy robota można ustawiać z poziomu aplikacji mobilnej lub za pomocą poleceń głosowych. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu możliwe jest monitorowanie pracy, zdalne zarządzanie oraz odczytywanie statystyk. Nie zabrakło też funkcji zabezpieczających robota przed deszczem, ewentualnymi kolizjami czy kradzieżą.

Wydajność robocza: 500 m²

500 m² Maksymalne nachylenie terenu: 35 %

35 % System koszenia: 3 ostrza tnące

3 ostrza tnące Wysokość koszenia: 30-60 mm

30-60 mm Szerokość koszenia: 18 cm

18 cm Deklarowany poziom dźwięku: 60 dB

60 dB Standardowy czas koszenia na jednym ładowaniu: 120

120 Standardowy czas ładowania: brak danych

brak danych Zabezpieczenia: kod PIN, alarm, czujnik podnoszenia, czujnik wykrywania przeszkód, czujnik przechyłu, czujnik deszczu

kod PIN, alarm, czujnik podnoszenia, czujnik wykrywania przeszkód, czujnik przechyłu, czujnik deszczu Akcesoria montażowe: 130 m przewodu, 180 szt. szpili do przewodu, 2 miarki odległości, 8 gwoździ do zamocowania stacji ładującej, 9 ostrzy i śrub do ostrzy, 2 łączniki

130 m przewodu, 180 szt. szpili do przewodu, 2 miarki odległości, 8 gwoździ do zamocowania stacji ładującej, 9 ostrzy i śrub do ostrzy, 2 łączniki Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 20,8 x 40,3 x 58 cm

20,8 x 40,3 x 58 cm Waga: 9,4 kg

Dostępy w sklepach: OleOle! i RTV Euro AGD

Źródło: AdobeStock/autor: Fokussiert

Robot koszący - na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Zakup robota koszącego wiąże się z niemałym wydatkiem, dlatego decyzja powinna być przemyślana i poparta naszymi indywidualnymi potrzebami. Przed samym zakupem warto wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników.