Jaki robot sprzątający wybrać? 7 rzeczy, które musisz wiedzieć

Jeśli chcesz unowocześnić swój dom, a jednocześnie zaoszczędzić wiele czasu - warto skorzystać z innowacyjnych rozwiązań. Wiele osób decyduje się na zakup robota sprzątającego, jednak na co szczególnie zwracać uwagę? Oto wskazówki, które mogą pomóc Ci w doborze odpowiedniego sprzętu, który sprosta twoim oczekiwaniom.

Spis treści

Na ten moment, nie możemy narzekać na dostęp do inteligentnych urządzeń oraz wysokiej klasy sprzętu. Niemal codziennie, rynek jest zasypywany nowymi produktami oraz unowocześnionymi modelami znanego sprzętu. Niestety w parze z różnorodnością, pojawia się również problem z dokonaniem odpowiedniego wyboru. Sprzątanie to nieodzowna część naszego życia, a przynajmniej wówczas, gdy pragniemy zachować schludność oraz porządek. Jak radzić sobie z okrzykniętym najbardziej nielubianym obowiązkiem? Zaufać technologii i zainwestować w robota sprzątającego!

Sprawdź przed zakupem - 7 priorytetowych parametrów

Moc

Silnik oraz jego moc (wyrażana w woltach [W]) jest dość istotna. W przypadku sprzątania powierzchni będzie przekładać się to na moc ssania. Warto pamiętać, że zadaniem robota jest zamiatanie poprzez wbudowane szczotki tak więc czym wyższa moc, tym skuteczniejsza praca szczotek. Niemniej, nie są tu potrzebne aż tak wysokie parametry jak w przypadku klasycznych odkurzaczy.

Czas pracy

Aby dobrać idealny sprzęt należy ustalić metraż powierzchni, którą będzie sprzątał robot. Urządzenia dostępne na rynku są pod tym kątem dość różnorodne, a czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora jest znaczący. Jeśli jesteśmy gospodarzami przeciętnego mieszkania, w zupełności wystarczy 60 minut pracy. Jeśli robot będzie mierzył się z wyzwaniem wysprzątaniem dużego domu, bezpieczniej postawić na urządzenia o dłuższym czasie pracy. Warto pamiętać, że w przypadku źle dobranego sprzętu, będziemy zmuszeni ładować urządzenie w trakcie porządków.

Czas ładowania

Aby nasz robot czynił swoją powinność, jego akumulator musi być uprzednio naładowany. Każde urządzenie odznacza się różniącym czasem ładowania. Czym krótszy, tym szybciej możemy zabrać się za kolejną turę sprzątania. Dane warto zestawić z czasem pracy oraz funkcjami, które oferuje robot. W przypadku tańszych modeli, wynosi on nawet 300 minut - mimo zastosowania znacznie mniej zaawansowanych rozwiązań. Najnowszym urządzeniom na rynku, nierzadko wystarcza 120 minut.

Rozmiar

Jedną z zalet robotów sprzątających jest dostępność do wielu zakamarków naszego domu. Jest to możliwe dzięki smukłej budowie, jak i możliwie najmniejszym wymiarom. Warto zmierzyć kluczowe punkty i meble w mieszkaniu, aby upewnić się, że robot będzie w stanie pracować tuż pod nimi. Najczęściej wymiary urządzeń względem wahają się od 7 do 14 cm wysokości, w zależności od zastosowanych funkcji dodatkowych.

Zastosowane czujniki

Żaden robot sprzątający nie spełnił by swojej funkcji bez odpowiednich czujników! Bezpieczeństwo i bezkolizyjność to podstawa - nikt nie życzyłby sobie uszkodzeń sprzętu oraz mebli. Na ten moment, urządzenia są wyposażone w doprawdy zadziwiające sensory, wśród najbardziej innowacyjnych wyróżniamy:

akustyczny

antykolizyjny, krawędzi

kurzu, wykrywający zabrudzone miejsca

odległości (odometer)

optyczny/optyczny kierunku ruchu/optyczny vSLAM (kamera)

przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód

uskoku podłoża, zabezpieczenia przy podnoszeniu

Czy warto decydować się na sprzęt wyposażony we wszystkie powyższe czujniki? Niekoniecznie, jest to wyłącznie kwestia potrzeb danej przestrzeni. Najważniejsze są podstawowe czynniki, które pozwolą robotowi na omijanie przeszkód w postaci mebli oraz ścian.

Sterowanie

Podstawowe urządzenia pozwalają na sterowanie za pomocą dołączonego pilota, choć to nie wszystkie możliwości! Znaczna część robotów umożliwia sterowanie za pomocą specjalnej aplikacji na smartfona zgodnie z ideą Smart Home. Jest to zdecydowanie wygodniejsze, ponieważ możemy sterować pracą robota nawet podczas nieobecności w domu. Jeśli znasz uczucie zmęczenia po powrocie z pracy, a marzysz o wysprzątanym domu - to rozwiązanie dla Ciebie!

Programy sprzątania

Część urządzeń jest wyposażona w kilka programów pracy oraz dodatkowe funkcje oczyszczania powierzchni - jest to m.in. mopowanie, a także mycie podłóg. Co więcej, dwie czynności są wykonywane niemal jednocześnie. Rozwiązanie nie tylko zaoszczędza nasz czas, ale i wyręcza w pracochłonnych pracach uzupełniających.

Czy roboty są skuteczne?

Wiele osób rozważających zakup robota sprzątającego, zastanawia się się nad efektywnością pracy oraz dokładnością sprzątania w zakamarkach. Przyczyną wątpliwości jest m.in. kształt (na rynku dostępne są urządzenia owalne oraz o kształcie litery D). Część urządzeń wykorzystuje szczotki specjalne - wymiatając zabrudzenia z kątów, a następnie kierując je do głównych szczot. Dzięki zastosowaniu tak precyzyjnych rozwiązań, robot może dotrzeć do niemal każdego miejsca. Sprzęt podoła usunięciu z powierzchni wielu rodzajów zabrudzeń - zarówno kurzu, piasku, jak i okruchów.

Zalety oraz wady robotów sprzątających

Jak każde urządzenie, roboty zarówno wady, jak i zalety. Warto być ich świadomym tuż przed zakupem, ponieważ w zależności od oczekiwań, wady mogą być mniej lub bardziej uciążliwe.

Zalety

możliwość programowania pracy i stałe utrzymanie porządku w domu

intuicyjność w obsłudze

oszczędność czasu

kompleksowe sprzątanie nawet trudno dostępnych zakamarków

energooszczędność

Wady

mniejsza dokładność sprzątania powierzchni miękkich

kosztowna konserwacja i naprawa po okresie gwarancyjnym

wyższa cena, niż w przypadku klasycznego odkurzacza

Reasumując, roboty sprzątające świetnie spełniają swoją funkcję w wielu domach i mieszkaniach, jednak należy dobierać urządzenia indywidualnie. Korzystając z naszych wskazówek, dopasowanie modelu może okazać się znacznie łatwiejsze. Jeśli zastanawiasz się nad klasycznymi odkurzaczami, zapoznaj się z: Jaki odkurzacz pionowy wybrać? 8 rzeczy, które warto wiedzieć przed zakupem.