Jaki rower elektryczny damski wybrać - na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy

Elektryczna alternatywa dla klasycznego roweru nieustannie zyskuje na popularności. Producenci dwoją się i troją, aby oferowany sprzęt stawał się coraz bardziej komfortowy i funkcjonalny. Jak zatem wybrać odpowiedni rower elektryczny dla kobiet? Oto nasze wskazówki oraz najbardziej atrakcyjne propozycje.

Jak wybrać rower elektryczny damski?

W dobie globalizacji i rosnących możliwości, mamy mniej czasu i chcemy przemieszczać się coraz szybciej. Podróżowanie komunikacją publiczną bywa kłopotliwe, a przemieszczanie się autem jest kosztowne. Sen z powiek spędzają również wszechobecne korki, które są niemal nieuniknione w dużych miastach. Odpowiedzią na powyższe utrudnienia są znane od ponad dwóch stuleci - rowery. Ewolucja i rozwój technologiczny pozwolił na dopracowanie jednośladu, który pierwotnie powstał w 1817 roku. Na dzień dzisiejszy fala popularności jest skierowana na rowery elektryczne. Są chętnie użytkowane zarówno przez dorosłych, seniorów, jak i najmłodszych. Wśród ich zalet wyróżniamy m.in.:

Wspomaganie jazdy - droga do pracy, szkoły lub na rekreacyjne wypady wcale nie musi wiązać się z ogromnym wysiłkiem. Elektryczne rowery umożliwiają jazdę z równoczesnym wspomaganiem pedałowania .

- droga do pracy, szkoły lub na rekreacyjne wypady wcale nie musi wiązać się z ogromnym wysiłkiem. Elektryczne rowery umożliwiają jazdę z równoczesnym . Osiąganie dużej prędkości - w większości modeli, możemy rozpędzić się nawet do 25 km/h w stosunkowo krótkim czasie.

- w większości modeli, możemy rozpędzić się nawet w stosunkowo krótkim czasie. Dopasowanie do indywidualnych potrzeb - na rynku wyróżniamy kilka rodzajów rowerów elektrycznych, a w tym jednoślady składane, trekkingowe, górskie oraz miejskie. Pozwala to na zakup sprzętu spełniającego nasze potrzeby.

- na rynku wyróżniamy kilka rodzajów rowerów elektrycznych, a w tym jednoślady składane, trekkingowe, górskie oraz miejskie. Łatwa obsługa - aby rozpocząć jazdę, wystarczy zacząć pedałować. Nie ma konieczności włączania silnika specjalnymi przyrządami. Nawet dla osób, które wcześniej nie miały styczności z rowerami elektrycznymi, obsługa będzie intuicyjna.

Źródło: Unsplash/Himiway Bikes

Jak wybrać rower elektryczny damski - na co zwrócić uwagę?

Nie należy ukrywać, że elektryczne jednoślady są droższe niż klasyczne rowery. Jest to związane z innowacyjnością, zastosowanymi podzespołami, elektryką oraz co najważniejsze - długoletnią pracą inżynierów oraz fachowców. Zważając na powyższe, decyzja o wyborze odpowiedniego modelu roweru elektrycznego damskiego powinna być dobrze przemyślana. Priorytetem są konkretne parametry, które odróżniają urządzenia i są sklasyfikowane w taki sposób, aby dostosować je do naszych potrzeb. Oto dane techniczne, którymi powinniśmy kierować się w pierwszej kolejności:

Rodzaj i moc silnika - większość modeli dostępnych na rynków jest wyposażona w silniki bezszczotkowe o mocy 250 Watt. W świetle Europejskich przepisów i prawa , jest to maksymalna moc silnika. Sytuacja ma się nieco inaczej w przypadku Stanów Zjednoczonych oraz innych regionów świata.

- większość modeli dostępnych na rynków jest wyposażona w silniki bezszczotkowe W świetle , jest to maksymalna moc silnika. Sytuacja ma się nieco inaczej w przypadku Stanów Zjednoczonych oraz innych regionów świata. Maksymalny zasięg - jako że rower jest zasilany poprzez wcześniejsze ładowanie akumulatora, warto być świadomym jaki dystans będziemy w stanie pokonać na jednym naładowaniu. Jest to uzależnione w głównej mierze od budżetu. Gdy planujemy wyłącznie krótkodystansowe dojazdy do miasta, wystarczy nam rower o mniejszym zasięgu. Niemniej, warto mieć na uwadze, że będziemy zmuszeni do częstszego ładowania.

- jako że rower jest zasilany poprzez wcześniejsze ładowanie warto być świadomym jaki dystans będziemy w stanie pokonać na jednym naładowaniu. Jest to uzależnione w głównej mierze Gdy planujemy wyłącznie do miasta, wystarczy nam rower o mniejszym zasięgu. Niemniej, warto mieć na uwadze, że będziemy zmuszeni do Maksymalna prędkość - jak wspominaliśmy, większość rowerów jest zdolna do osiągania prędkości w granicach 25 km/h. Jak w przypadku silnika, jest to ściśle związane z obowiązującymi przepisami w Europie.

- jak wspominaliśmy, większość rowerów jest zdolna do osiągania prędkości w granicach Jak w przypadku silnika, jest to ściśle związane z obowiązującymi przepisami w Europie. Rodzaj roweru - klasyfikacja na rowery miejskie, górskie, trekkingowe oraz składane. Modele różnią się przeznaczeniem, a więc również wyposażeniem, podzespołami oraz osiągami.

- klasyfikacja na rowery miejskie, górskie, trekkingowe oraz składane. Modele różnią się a więc również wyposażeniem, podzespołami oraz osiągami. Rozmiar opon - jak w przypadku klasycznych jednośladów, rower powinien być dopasowany do naszego wzrostu. Zważając na przeciętny wzrost kobiet, najczęściej wybierane są jednoślady z 26-calowymi kołami.

- jak w przypadku klasycznych jednośladów, rower powinien być dopasowany Zważając na przeciętny wzrost kobiet, najczęściej wybierane są jednoślady z kołami. Rozmiar ramy - producenci dostarczają zarówno informacji o wielkości ramy wyrażonej w calach, jak i rozmiarze.

- producenci dostarczają zarówno informacji wyrażonej w calach, jak i rozmiarze. Waga - wybierając damski rower, warto rzucić okiem na gabaryty. Aby był on praktyczny i komfortowy, zdecydowanie lepiej wybierać lżejsze urządzenia. Na rynku znajdują się jednoślady ważące 16, jak i 32 kilogramy.

Źródło: Unsplash/KBO Bike

Jak wybrać rower elektryczny damski? Przegląd ofert

Na rynku znajdziemy niezliczoną ilość ofert rowerów elektrycznych, pośród których niemal każdy znajdzie pozycje w pożądanym budżecie. Nierzadko przyszli posiadacze zadają sobie pytanie - czy warto zapłacić więcej? Czy tańszy rower jest gorszy? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od wspomnianych parametrów. Warto zapoznać się z powyższymi wskazówkami i na ich podstawie dobierać optymalne urządzenie. Dla codziennych dojazdów do pracy w centrum miasta będzie odpowiedniejszy inny rower, niż w przypadku długodystansowych tras za miasto. Oto propozycje, które wybraliśmy:

ZÜNDAPP Z503

Rower elektryczny damski w wersji holenderskiej!

Rama: Aluminiowa

Rozmiar koła [cal]: 28

Marka silnika: Ananda M129

Umiejscowienie silnika: Przednia piasta

Marka baterii: GREEN WAY

Kolor: Biały

Waga [kg]: 26

Przeznaczenie: Damski

BOTTECCHIA E-City Lady

Zależy Ci na pokonywaniu długich dystansów? Postaw na E-City Lady

Rama: Aluminiowa, 18 cali

Rozmiar koła [cal]: 26

Maksymalny zasięg: 80 km

Marka silnika: Xf

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: GREEN WAY

Kolor: Grafitowy

Waga [kg]: 25

Przeznaczenie: Damski

MBM Primavera

MBM Primavera to połączenie wysokiej klasy podzespołów z elegancją.

Rama: Aluminiowa, 18 cali

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: Do 85 km

Marka silnika: Oli

Umiejscowienie silnika: Centralny

Marka baterii: Spard

Kolor: Czarno-kremowy

Waga [kg]: 27

Przeznaczenie: Damski

INDIANA E-City

Rower elektryczny wcale nie musi być ciężki - Indiana E-City waży niespełna 21,7 kilograma

Rama: Aluminiowa, 17 cali

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 45 km

Marka silnika: Xf

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: Ktech

Kolor: Biały

Waga [kg]: 21.7

Przeznaczenie: Damski, Męski

MBM E809 Sinope

Model E809 Sinope zapewni Ci najlepsze osiągi dzięki centralnie umiejscowionemu silnikowi OLI eBike System.

Rama: Hydroformowana,Aluminiowa, 17 cali

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 60-80 km

Marka silnika: OLI eBike System

Umiejscowienie silnika: Centralny

Marka baterii: PHYLION

Kolor: Czarny

Waga [kg]: 27

Przeznaczenie: Damski

SKYMASTER Energy Trekking V1

Szukasz budżetowej opcji, która świetnie poradzi sobie w centrum? Sprawdź parametry Energy Trekking V1.

Rama:Aluminiowa, 18 cali

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 40 km

Kolor: Jasnoszary

Waga [kg]: 21,7

Przeznaczenie: Damski

BLAUPUNKT Clara 400 SE

Jeśli brakuje Ci miejsca na przechowywanie roweru elektrycznego, warto rozważyć wersję składaną.

Rama:Aluminiowa

Rozmiar koła [cal]: 20

Maksymalny zasięg: 100 km

Kolor: Biały

Waga [kg]: 21,5

Przeznaczenie: Damski

Rozmiar po złożeniu: wys. 69 cm x szer. 81 cm x gł. 46 cm

Maxim Lidingo

Elektryczne rowery mogą być równie piękne, jak funkcjonalne - najlepszym przykładem jest Maxim Lidingo.

Rama:Aluminiowa, 18 cali

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 55 km

Kolor: Różowy

Waga [kg]: 24,1

Przeznaczenie: Damski

ADO A20F

Składak do zadań specjalnych? ADO A20F sprosta wyzwaniom nawet na wymagających terenach.

Rama:Aluminiowa, 20 cali

Rozmiar koła [cal]: 20

Maksymalny zasięg: 60 km

Kolor: Biały

Przeznaczenie: Damski, męski

Jakie akcesoria do roweru? Sprawdzamy przydatne gadżety, które powinieneś przetestować.