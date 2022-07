Jaki rower elektryczny dla seniora? Przeglądamy najlepsze modele [19.07.2022]

Niezależnie od tego, czy interesuje nas lekki rower elektryczny damski, czy też rower męski, jest kilka szczegółów, o których warto pamiętać, kupując taki pojazd. Rower z napędem elektrycznym może być doskonałym pomysłem na prezent dla seniora, jednak jaki warto kupić? Sprawdź nasze zestawienie.

Spis treści

Coraz popularniejsze rowery z napędem elektrycznym to świetna propozycja nie tylko dla młodych osób, którzy myślą o dojazdach do pracy, ale także dla seniorów. Nie tak znaczne obciążenie stawów, a także mniejszy nakład sił koniecznych do poruszania się na tego typu pojeździe sprawiają, że rower elektryczny stanowić może doskonałą propozycję dla osób starszych, które chciałyby aktywnie spędzać czas wolny. To rozwiązanie w sam raz po mieście i na dalsze dystanse.

Ich atutem jest duży komfort jazdy i, zazwyczaj, krótkie ładowanie pozwalające na przebycie całkiem sporego dystansu. Na minus trzeba oczywiście zaliczyć cenę, która zwykle jest wyższa niż w przypadku rowerów klasycznych. To jednak nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę funkcje i zastosowane technologie. Cena idzie tu w parze z funkcjonalnością.

Zobacz również:

Niestety, trzeba pamiętać, że rowery elektryczne są także cięższe od tradycyjnych, problemem może więc być np. wnoszenie oraz znoszenie ich po schodach. Rozwiązaniem oczywiście może być winda, a w ostateczności także piwnica, garaż lub wózkownia. Tu z pomocą mogą oczywiście przyjść lekkie ramy karbonowe, jednak one wiążą się oczywiście z dużo wyższą ceną pojazdu.

Mimo to, zdecydowanie warto wziąć je pod uwagę, szukając przyjaznej dla środowiska alternatywy dla samochodu. Rower elektryczny może być bowiem doskonałym towarzyszem wypraw zarówno na pobliski targ po świeże warzywa, jak i na dalekie wycieczki w poszukiwaniu odpoczynku.

Oczywiście, inwestując w taki pojazd nie można zapomnieć o konieczności kupienia niezbędnych akcesoriów służących bezpieczeństwu – mowa tu przede wszystkim o kasku. Warto też wyposażyć pojazd w udogodnienia takie, jak licznik czy bagażnik.

Jaki rower elektryczny dla seniora warto kupić?

Zastanawiasz się, jaki e-bike kupić bliskiej osobie? Wybierając rower z napędem elektrycznym, który ma być użytkowany przez osobę starszą, warto zwrócić uwagę na trzy najważniejsze kwestie:

kształt ramy – dobrze, by schodzenie oraz wsiadanie na pojazd nie stanowiło dużego wyzwania, zwłaszcza, jeśli senior zmaga się z jakimiś ograniczeniami,

– dobrze, by schodzenie oraz wsiadanie na pojazd nie stanowiło dużego wyzwania, zwłaszcza, jeśli senior zmaga się z jakimiś ograniczeniami, siodełko – amortyzacja bardzo podnosi komfort jazdy, co szczególnie ważne podczas wypraw za miasto,

– amortyzacja bardzo podnosi komfort jazdy, co szczególnie ważne podczas wypraw za miasto, bateria – oczywiście, im większa pojemność, tym dłuższą wycieczkę można odbyć na jednym ładowaniu baterii, dobrze więc już na etapie wyboru pojazdu zastanowić się, jakie dystanse przyszły użytkownik planuje przemierzać na rowerze.

NILOX J5 D18 26 cali

W tym modelu zastosowano stalową 18-calową ramę oraz silnik bezszczotkowy BAFANG o mocy 250 W, a także 26-calowe koła. Umieszczona w bagażniku bateria Li-Ion o pojemności 7,8 Ah pozwala na przejechanie do 55 km. Po rozładowaniu akumulator naładuje się ponownie w ciągu od 4 do 5 godzin. Rower posiada też hamulce V-Brake, przerzutki tylne (6 biegów) oraz siodełko marki COMFORT CITY.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny NILOX J5 D18 26 cali Czarny 4 199 zł

ATALA B-Easy A5.1 D19 28 cali

W tym modelu zastosowano aluminiową 19-calową ramę oraz silnik Bosh o mocy 250 W, a także 28-calowe koła. Bateria marki Bosch o napięciu 36V i pojemności 8.2 Ah ładuje się w ciągu 5 godzin. Rower posiada też hamulce hydrauliczne marki Clarks, przerzutki marki Shimano Tourney oraz siodełko marki Selle Royal.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny ATALA B-Easy A5.1 D19 28 cali damski Antracytowo-czarny 7 999 zł

BIRD Urban 1.0 M22 28 cali

Ten rower posiada aluminiową 22-calową ramę oraz silnik o mocy 250 W, a także 28-calowe koła. W pojeździe zastosowano baterię litowo-jonową o pojemności 9.6 Ah. Czas ładowania akumulatora wynosi w tym modelu 4 godziny. Rower posiada też hamulce hydrauliczne marki Tektro, 7 biegów oraz akcesoria takie, jak siodełko oraz Bluetooth.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny BIRD Urban 1.0 M22 28 cali męski Czarny 8 999 zł

WHISTLE B-Rush C4.2 M20 29 cali

W tym wyjątkowym modelu zastosowano bardzo lekką, karbonową 20-calową ramę oraz silnik o mocy 250 W, a także 29-calowe koła. Zastosowano w tym pojeździe baterię o dużej pojemności 16.7 Ah. Po rozładowaniu akumulator ponownie napełnia się w ciągu 6 godzin. Rower posiada też hamulce hydrauliczne Shimano, przerzutki tylne marki Shimano Deore (12 biegów) oraz siodełko marki Sauris.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny WHISTLE B-Rush C4.2 M20 29 cali męski Czarny 20 999 zł

ORUS E2100 M17 20 cali

W tym składaku mamy stalową 17-calową ramę oraz silnik o mocy 250 W, a także 20-calowe koła. Zastosowana w nim bateria litowa o pojemności 7.8 Ah pozwala na zasięg 45-50 km. Po rozładowaniu akumulator ponownie napełnia się w ciągu 4-8 godzin. Rower posiada też hamulce V-Brake.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny ORUS E2100 M17 20 cali Czarny 3 499 zł

ESPERIA Rubino M20 28 cali

Ten rower posiada aluminiową 20-calową ramę oraz silnik o mocy 250 W, a także 28-calowe koła. W pojeździe zastosowano baterię litowo-jonową o pojemności 13 Ah. Czas ładowania akumulatora wynosi w tym modelu 4-6 godzin. Rower posiada też hamulce hydrauliczne marki Saiguan, 7 biegle oraz akcesoria takie, jak siodełko.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny ESPERIA Rubino M20 28 cali męski Grafitowy 8 000 zł

BOTTECCHIA E-City Lady D18 26 cali damski

W tym rowerze zastosowano aluminiową 18-calową ramę oraz silnik o mocy 250W. Mamy tu też 26-calowe koła. Zamontowana w nim bateria Li-Ion o pojemności 13 Ah pozwala na przejechanie maks. 80 km. Akumulator wymaga ładowania przez 6 godzin. Rower posiada przerzutki marki Shimano oraz hamulec przedni tarczowy mechaniczny i hamulec tylny typu V-Brake.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny BOTTECCHIA E-City Lady D18 26 cali damski Biały 5 199 zł

MBM Primavera D18 28 cali damski

W tym modelu zastosowano aluminiową 18-calową ramę oraz silnik bezszczotkowy o mocy 250 W, a także 28-calowe koła. Umieszczona w ramie bateria Li-Ion pozwala na przejechanie do 85 km. Po rozładowaniu akumulator naładuje się ponownie w ciągu od 4 do 5 godzin. Rower posiada też hamulce hydrauliczne Shimano oraz wygodne siodełko. Dodatkowym atutem jest kolor roweru – biały wygląda wyjątkowo elegancko.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny MBM Primavera D18 28 cali damski Czarno-kremowy 8 999 zł

MBM E406 Chaos M15 26 cali męski

Ten rower posiada aluminiową, hydroformowaną 15-calową ramę oraz silnik o mocy 250 W, a także 26-calowe koła. W pojeździe zastosowano baterię litowo-jonową o pojemności 10.4 Ah. Czas ładowania akumulatora wynosi w tym modelu 8 godzin. Rower posiada też hamulce hydrauliczne tarczowe oraz 11 biegów.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny MBM E406 Chaos M15 26 cali męski Czerwony 10 999 zł

ATALA B-Cross A3.1 U18 29 cali męski

W tym modelu zastosowano aluminiową, hydroformowaną 18-calową ramę oraz silnik o mocy 250 W umieszczony w ramie, a także 29-calowe koła. Bateria marki Bosch o napięciu 36V i pojemności 13.4 Ah ładuje się w ciągu 7 godzin. Rower posiada też hamulce tarczowe hydrauliczne marki Clarks, przerzutki marki Shimano oraz siodełko marki Selle Royal.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny ATALA B-Cross A3.1 U18 29 cali męski Antracytowo-czarny 8 299 zł

MBM E828 Pulse M20 28 cali męski

Ten rower posiada aluminiową, hydroformowaną 20-calową ramę oraz silnik o mocy 250 W, a także 28-calowe koła. W pojeździe zastosowano baterię litowo-jonową o pojemności 14 Ah. Czas ładowania akumulatora wynosi w tym modelu 6-8 godzin. Rower posiada też hamulce typu V-Brake, 7 biegów oraz akcesoria takie, jak stopka oraz dzwonek.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny MBM E828 Pulse M20 28 cali męski Czarny 6 999 zł

DUCATI MG-20 U14 20 cali

W tym składaku mamy magnezową 14-calową ramę oraz bezszczotkowy silnik o mocy 250 W, a także 20-calowe koła. Zastosowana w nim bateria litowo-jonowa o pojemności 10.5 Ah pozwala na zasięg 50 km. Po rozładowaniu akumulator ponownie napełnia się w ciągu 4-5 godzin. Rower posiada też hamulce tarczowe.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny DUCATI MG-20 U14 20 cali Czarno-czerwony 7 999 zł

INDIANA E-City U17 28 cali

Ten rower elektryczny posiada aluminiową, mocno wygiętą ramę. Przeznaczony jest zarówno dla kobiet i mężczyzn, a jego bezszczotkowy silnik (moc 250 W) jest cichy i bezawaryjny. Wydajna bateria jonowo-litowa sprawia, że maksymalny zasięg tego roweru to 45 km. Żywotność baterii to aż 700 ładowań. Zaletą roweru są też duże koła w rozmiarze 28 cali. Rower posiada 6 biegów i regulowaną kierownicę.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny INDIANA E-City U17 28 cali Biały 4 199 zł

SKYMASTER Energy V1 D20 28 cali damski

Elektryczny rower damski z lekką, ale odporną aluminiową ramą i kołami w rozmiarze 28 cali. Na jednym ładowaniu pojazd może maksymalnie przejechać 35-40 km. Czas ładowania wynosi 4-6 h. Komfort użytkowania roweru poprawiają takie elementy, jak osłona łańcucha, oświetlenie, stopka, a także części marki SHIMANO. Pojazd posiada także amortyzator przedni, sprawiający, że nawet jazda po nierównej drodze może stać się przyjemna.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny SKYMASTER Energy V1 D20 28 cali damski Ciemnoszary 3 999 zł

JEEP JE-28 D17 28 cali Czarny

Rower miejski z cichym silnikiem o mocy 250 W umieszczonym przy tylnym kole. Czas ładowania roweru wynosi 4-6 h, a maksymalny zasięg pojazdu na jednym ładowaniu to 55 km. Rower waży 25 kg, a jego koła mają średnicę 28 cali. Rower posiada starannie wykonaną ramę aluminiową, pojemną baterię Li-Ion, dzwonek, oświetlenie oraz wyświetlacz LCD. W tym modelu zastosowano hamulce typu V-Brake.

Aktualne ceny w sklepach Rower elektryczny JEEP JE-28 D17 28 cali Czarny 4 469 zł

Sprawdź też: Lidl: najlepsze ekspresy do kawy i akcesoria w niskiej cenie