Jaki rower elektryczny do 5000 zł - oto najbardziej atrakcyjne oferty [14.09.2022]

Jeśli zamierzasz w tym roku powrócić do rowerowych przygód lub planujesz zakup nowego roweru - najwyższa pora na zapoznanie się z najbardziej atrakcyjnymi ofertami. Oto nasze zestawienie rowerów elektrycznych do 5000 zł.

Rowery elektryczne są mylnie postrzegane jako zupełna nowość na rynku. Oczywiście obecnie dostępne modele są prawdziwą rewolucją pośród innowacji, natomiast pierwszy z nich - powstał już w 1895 roku. Wówczas, jego silnik był konstrukcją promieniowo-strumieniową, niemal przełomową na tamtejsze standardy. Rowery cieszące się coraz większym zainteresowaniem są więc nie tylko godne zaufania, ale i dopracowywane przez inżynierów od dekad. Na ten moment są doskonałą alternatywą dla rekreacyjnych wypadów autem i podróżowania komunikacją miejską do pracy lub szkoły. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę rosnące zakorkowanie miast oraz ceny paliw. Przy okazji, jest to dobra alternatywa na spędzanie czasu na świeżym powietrzu oraz wysiłek fizyczny niosący dobroczynne skutki dla zdrowia. Wiele osób błędnie zakłada, że rower elektryczny wykonuje całą pracę za nas - nic bardziej mylnego. Silnik pełni funkcję wspomagania, jednak bez naszego ruchu będzie on bezużyteczny. Silnik załącza się dopiero wówczas, gdy zaczniemy pedałować - możliwe jest również pokonanie trasy bez wspomagania, jak klasyczny jednoślad oraz tryb hybrydowy. Każdy model posiada stosowną informację dotyczącą możliwych trybów jazdy.

Jak wybrać rower elektryczny?

Przed zakupem, a nawet przejrzeniem ofert w sklepach, warto zapoznać się z rodzajami dostępnych rowerów elektrycznych. Tak jak i w przypadku wersji klasycznej, wyróżniamy kilka typów - każdy z nich, został stworzony dla zaspokojenia konkretnych potrzeb i wymagań. Różnią się maksymalnym dystansem na jednym cyklu, wyposażeniem, wagą, wyglądem, a także zastosowanymi systemami - w tym silnikiem. Klasyfikacja może obejmować nawet rodzaj kół, czego przykładem jest fat bike. Co więcej, parametry są decydujące względem ustalenia norm poruszania się po szosach. W tym celu, warto być na bieżąco z obecnymi normami prawnymi - szczegóły znajdziesz we wpisie: Jak legalnie poruszać się rowerem elektrycznym? Przepisy, wymagania.

Rower miejski - odznacza się dość podstawowym wyposażeniem, w zupełności wystarczającym na codzienne trasy i dojazdy do centrum.

- odznacza się dość podstawowym wyposażeniem, w zupełności wystarczającym na codzienne trasy i dojazdy do centrum. Rower górski - pozbawiony części elementów takich jak m.in. błotniki; silnik zazwyczaj znajduje się w centralnym miejscu, aby obniżyć środek ciężkości.

- pozbawiony części elementów takich jak m.in. błotniki; silnik zazwyczaj znajduje się w centralnym miejscu, aby obniżyć Rower trekkingowy - głównym walorem jest komfort prowadzenia, m.in. dzięki regulacji kątów nachylenia (w tym komfortowej pozycji kierownicy.)

- głównym walorem jest m.in. dzięki regulacji kątów nachylenia (w tym komfortowej pozycji kierownicy.) Rower składany - niezwykle praktyczny, po niemal błyskawicznym złożeniu z łatwością zmieści się w bagażniku samochodu.

Rowery elektryczne do 5000 zł - najlepsze oferty

Jako że na rynku istnieje szereg firm zajmujących się produkcją elektrycznych jednośladów, mamy dostęp do modeli niemal z każdej półki cenowej. Są one przeznaczone zarówno dla amatorów, sportowców, jak i pasjonatów. Co więcej, wiek oraz poziom kondycji nie jest żadną przeszkodą, aby rozpocząć swoją przygodę z elektrykiem. Z łatwością znajdziemy modele dedykowane dla osób w każdym wieku, w tym dzieci.

Zobacz również:

INDIANA E-Trekking 1.0 M17

Codzienne dojazdy do oddalonej pracy? Rekreacja? E-Trekking 1.0 może stanąć na wysokości zadania i pokonać z Tobą trasy sięgające 80 kilometrów. Rower elektryczny wyposażono w baterię litowo-jonową o pojemności 13 Ah (żywotność do 500 cykli) oraz 250-Wattowy silnik. Zastosowanie mechanicznych, hydraulicznych hamulców marki PROMAX bezpośrednio wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa. Dostosowywanie prędkości jest możliwe wraz z wykorzystaniem 7-biegowej przerzutki.

Parametry:

Rama: Aluminiowa, 17"

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 80 km

Marka silnika: Changzhou Huayu Xinfeng, Xf

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: New Energy

Waga [kg]: 22.7

Motus Oolter Eke 520mm

Oolter Eke to model wyprodukowany przez popularną markę Motus. Elektryczny jednoślad wyposażono w bezszczotkowy silnik o mocy 250 Watt, co pozwala na osiągnięcie prędkości na poziomie 25 km/h. Jedno naładowanie akumulatora o pojemności 7 Ah zajmuje około 3,5h i pozwala pokonywać dystanse 45 - 80 kilometrów (w zależności od trybu jazdy). W rowerze zastosowano 7-biegową przekładnię LTWOO oraz dwa hamulce tarczowe ulokowane z tyłu oraz z przodu.

Parametry:

Rama: Aluminiowa, 20,5

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 80 km

Marka silnika: Shenyi

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: Samsung

Waga [kg]: 22

SKYMASTER Energy Trekking V2 Pro

Rower elektryczny możesz wykorzystywać zarówno podczas pilnych dojazdów, jak i rekreacji. Energy Trekking V2 Pro świetnie sprawdza się podczas długich dystansów, a to dzięki wydajnej, litowo-jonowej baterii Jetch o pojemności 10 Ah. Jedno naładowanie pozwoli na przebycie aż 70 kilometrów! Dogodna jazda jest możliwa dzięki zastosowaniu bezszczotkowego silnika XinAnda o mocy 250 Watt. Warto wspomnieć również o przednim amortyzatorze Suntour, którego znaczenie docenimy zwłaszcza na nierównych terenach. Szybka reakcja w połączeniu z hydraulicznymi tarczowymi hamulcami znacząco podnosi bezpieczeństwo na drodze.

Parametry:

Rama: Aluminiowa, 20"

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 70 km

Marka silnika: XinAnda

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: Jetch

Kolor: Zielony

Waga [kg]: 27

Motus Oolter Torm 550mm

Przedstawiamy jedną z bardziej atrakcyjnych ofert (aktualnie produkt jest objęty promocją, co umożliwiło nam umieszczenie go w zestawieniu). Motus Oolter Torm to godny towarzysz zarówno dla pasjonatów, jak i osób rozpoczynających swoją przygodę z elektrycznymi rowerami. Posiada on silnik Shenyi o mocy 250 Watt, co pozwala rozwijać prędkość do 25 km/h. Miejski elektryk pokona blisko 80 kilometrów na jednym naładowaniu, a to dzięki wydajnemu akumulatorowi marki Lishen. O bezpieczeństwo na szosach dbają tarczowe, mechaniczne hamulce. Swobodna i płynna jazda jest możliwa dzięki 9-biegowej przerzutce.

Parametry:

Moc silnika: 250 W

Maksymalny zasięg: do 80 km

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar koła: 28 cali

Opony: 700C x 35

Dyu D3F

Szukasz budżetowego rozwiązania? Warto przyjrzeć się modelowi Dyu D3F będącego równocześnie najtańszym rowerem w naszym zestawieniu. Jest to składany elektryk z 14-calową pompowaną gumową oponą. Posiada 250-Wattowy silnik pozwalający na uzyskanie maksymalnej prędkości w granicach 25 km/h. Zastosowanie akumulatora o pojemności 10 Ah pozwala na przebycie 30 kilometrów na jednym naładowaniu.

Parametry:

Materiał ramy: aluminium, stal

Rozmiar koła: 14 cali

Maksymalna prędkość: do 25 km/h

Zasięg: do 30 km

Silnik: 250 Watt

Waga: 17 kg

Składany rozmiar: 116 cm x 29 cm x 74 cm

Zündapp Z510

Model Z510 to tower w stylu holenderskim, ale w wersji elektrycznej. Jest wyposażony w silnik Ananda M129 (przednia piasta koła) i litowo-jonowy akumulator GREENWAY o pojemności 10,4 Ah. Jazdę wspomaga 3-biegowa przerzutka oraz 5 stopni wspomagania. W pełni elektryczny tryb pozwala na przebycie 30 kilometrów (przy trybie hybrydowym, parametr wzrasta). Przyczepność do podłoża oraz stabilność zapewniają 28-calowe opony Kenda Khan II.

Parametry:

Silnik: 36 V, 250 W,

Akumulator: Greenway litowo-jonowy, 10,4 Ah

Zasięg: 30 – 115 km

Rama: Aluminiowa

Hamulce: Promax TX117 V-Brakes, hamulec torpedo

Koła: 28 cali

Waga produktu: 25,1 kg

ENGWE EP-2 Pro

ENGWE EP-2 Pro to składany rower typu fat bike - gotowy na specjalne wyzwania. Maksymalna osiągalna prędkość to 45 km/h, umożliwia 5 mocy jazdy w trzech trybach. Na płynność wpływa 7-biegowa przerzutka Shimano, która wspomaga jazdę na długodystansowych trasach (do 60 kilometrów na jednym naładowaniu). Choć jednoślad jest dość masywny, jego złożenie zajmuje zaledwie kilkanaście sekund.

Parametry:

Rama: 20 cali

Silnik: Szybkie bezszczotkowe motoreduktory 750W

Maksymalna prędkość: 45 km/h

Maksymalny zasięg: 60 km (tryb elektryczny); 120 km (tryb mieszany)

Czas ładowania: około 6 godzin

Przerzutka: Shimano Gear 7

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Waga produktu: 32 kg

LANCIA YPSILON Brio

Satysfakcjonujące parametry zamknięte w kompaktowej wersji - to zdanie najlepiej opisuje model Ypilson Brio. Składak wyposażono w baterię Li-Ion, która umożliwia dotarcie do miejsc oddalonych o 60 kilometrów. Rower posiada 12-calową ramę oraz 20-calowe opony marki Kenda. O bezpieczeństwo na szosie dbają tarczowe, mechaniczne hamulce Logan. Jest to jednoślad, który z łatwością przetransportujesz nawet w bagażniku, waży około 22 kg.

Parametry

Rama: Aluminiowa, 12"

Rozmiar koła [cal]: 20

Maksymalny zasięg: 60 km

Marka silnika: Bafang

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: Platinum

Waga [kg]: 22

RacerOne R1 Go U12

Model został stworzony z myślą o najmłodszych dzieciach od 4 do 11 roku życia. Dzięki umiejscowieniu środka ciężkości możliwie najniżej, utrzymanie równowagi jest znacznie łatwiejsze. Młody pasjonat wycieczek może osiągnąć prędkość sięgającą 11 km/h. Sprawdzi się dla dzieci o wadze nieprzekraczającej 50 kg, samo ładowanie zajmuje tylko 3h.

Parametry

Waga [kg]: 12 kg

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 12

Moc silnika: 120 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Maksymalny zasięg: 11 km

RUICANJIE R8

Składany, łatwy w transporcie rower elektryczny o mocy 250 Watt. Rozpędza się do 35 km/h, a jedno naładowanie baterii pozwala na pokonanie około 35 - 50 kilometrów (w zależności od stylu i trybu jazdy). Model jest wyposażony w reflektor LED, światło tylne LED oraz klakson. Nad bezpieczeństwem czuwają hamulce tarczowe. Podwójny system amortyzacji będzie pomocny zwłaszcza w niesprzyjających warunkach na drogach.

Parametry

Moc silnika: 250 W

Akumulator: 48V 15AH

Rozmiar kół [cal]: 20

Maksymalny dystans: 35-50 km

ESPERIA Bretagne D18

Rower elektryczny jest alternatywą nie tylko dla dojazdów do pracy, ale i rekreacji. Bretagne z wbudowanym silnikiem Shengyi, pozwala na pokonanie tras sięgających 60 - 70 kilometrów. Dzięki zastosowaniu 18-calowej aluminiowej ramy, waga roweru nie przekracza 23 kilogramów. Litowo-jonowa bateria GREEN WAY pozwala na około 300 cykli ładowania. Zważając na maksymalny dystans na jednym zasilaniu, jest to dość satysfakcjonująca obietnica.

Parametry

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 26

Maksymalny dystans: 60-70 km

SKYMASTER Raptor M18

Raptor jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla osób ceniących szybkie przemieszczanie, jak i wyprawy za miasto. Fat bike posiada amortyzator Mozo Fatman-ML26, wpływając na niwelowanie drgań - jest to przydatne zwłaszcza w trakcie jazdy po nierównych nawierzchniach. Rowerem przemierzymy trasy nawet do 30 kilometrów - dostosowanie odpowiedniej prędkości jest możliwe dzięki zastosowaniu aż 27 biegów.

Parametry

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalna prędkość: 25 km/h

KUGOO Kirin V1 B2

Model od KUGOO jest połączeniem roweru elektrycznego oraz hulajnogi. Urządzenie posiada 14-calowe opony oraz silnik o mocy 400 W. Aby cieszyć się jazdą, wystarczy ładować baterię o pojemności 7,5AH przez blisko 6 godzin. Waga swoistej hybrydy to zaledwie 18 kilogramów - mimo to, udźwignie pasażera ważącego nawet 120 kg. Umożliwia poruszanie się z prędkością do 45 km/h.

Parametry

Moc silnika: 400 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 14

Maksymalna prędkość: 45 km/h

Eleglide T1

Znaczna część modeli rowerów elektrycznych może być użytkowana z powodzeniem w mieście, jak i podczas dalszych wypraw. Jednym z przykładów jest Eleglide T1 - wyposażony w opony pneumatyczne CST, dostosowujące się do wielu powierzchni. Podczas jazdy możemy skorzystać z 7 biegów oraz 5 trybów jazdy (dostosowując prędkość, tak jak w przypadku tempomatów).

Parametry

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 27,5

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Waga: 26 kg

vidaXL

Składane rowery to alternatywa dla klasycznych jednośladów elektrycznych. VidaXL jest dobrym rozwiązaniem zarówno gdy mowa o dojazdach do pracy, jak i rekreacyjnych wycieczkach. Rozpędza się do 25 km/h, pokonując nawet do 60 kilometrów na jednym naładowaniu baterii. Regulacji podlega zarówno kierownica, jak i siodełko - jest to więc rower, który możemy dopasować do konkretnego wzrostu. Po złożeniu mierzy zaledwie 90 x 53 x 70 cm.

Parametry

Waga: 24 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 20

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Indiana E4000 D17

Firma Indiana zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i w dalszych regionach świata. Model E4000 jest wyposażony w tylną przerzutkę od zaufanej, japońskiej marki SHIMANO. Elektryk pozwala przejechać nawet do 45 kilometrów na jednym naładowaniu, a na komfort i płynność jazdy wpływa zastosowanie m.in. 6 biegów. Lekka, stalowa 17-calowa rama wraz z wygodnym siodełkiem uczyni podróże bardziej komfortowymi.

Parametry

Rozmiar ramy [cal]: 17

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 26

Maksymalna prędkość: 25 km/h

SKYMASTER Energy Eco

Oto idealny jednoślad elektryczny dla początkujących - Energy Eco przypomina wyglądem klasyczny rower miejski. Producent zastosował stalową, 18-calową ramę czyniąc go solidnym oraz wytrzymałym. Bezszczotkowy silnik o mocy 250 W pozwala na pokonanie 35 kilometrów - ładowanie zajmuje zaledwie od 5 do 6 godzin. Bateria została umieszczona na wspomnianej ramie.

Parametry

Waga [kg]: 29,8 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Kaisda K1 26'' 500W 10AH

Rower górski, a może składany? Firma Kaisda połączyła dwa rodzaje elektryków, czego efektem jest model K1. Jazda jednośladem jest płynna i komfortowa dzięki zastosowaniu 7-trybów tylnych przerzutek oraz 3 przednich marki Shimano. Choć jest to rower składany, został wyposażony w 26-calowe opony - może być to znacznie wygodniejsze zwłaszcza dla wyższych osób.

Parametry

Waga [kg]: 22,2 kg

Moc silnika: 500 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalna prędkość: 30 km/h

MTB Rockrider E-ST 100

Jeśli poszukujesz jednośladu, który podoła wycieczkom na zróżnicowanym terenie, warto pomyśleć o Rockrider E-ST 100. Górski elektryk został wyposażony w silnik o mocy 250 W, a czujnik kadencji oraz inteligentne wspomaganie (eco, standard, boost) ułatwi płynną jazdę i pedałowanie. Jedno naładowanie baterii pozwoli Ci cieszyć się jazdą przez ponad 2h!

Parametry

Waga [kg]: 22,2 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 27,5

Maksymalna prędkość: 25 km/h

SKYMASTER Energy V1 D20

Model Energy V1 został wyposażony w cichy silnik bezszczotkowy XinAnda o mocy 250 W. Zasięg jazdy na jednym naładowaniu to około 35 - 40 kilometrów. Aby ponownie ruszyć w długodystansową trasę, potrzebujemy wyłącznie 4-6h. Upłynniona jazda jest możliwa m.in. dzięki zastosowaniu 7 biegów, natomiast nad bezpieczeństwem czuwa hamulec tarczowy hydrauliczny.

Parametry

Waga [kg]: 25 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 20

Maksymalny zasięg: 35 - 40 km

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Xiaomi Mi Folding Bike

Xiaomi zdobywa w ostatnich latach szczególną popularność. Poza elektronicznymi gadżetami, równie optymistycznie prezentuje się oferta jednośladów! Folding Bike to świetna alternatywa dla transportu publicznego, rower waży zaledwie 14,5 kg, a w dodatku jest składany. Umożliwia 4 tryby jazdy, a szczegóły swojej podróży możemy analizować zarówno na ekranie, jak i w aplikacji.

Parametry

Waga [kg]: 14,5 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 16

Maksymalny zasięg: 45 km

Maksymalna prędkość: 25 km/h

NILOX J5 D18

Solidny i wytrzymały elektryk od firmy Nilox, umożliwi pokonanie tras aż do 55 km! Pojemna bateria Li-Ion marki Samsung potrzebuje zaledwie 4 - 5h aby w pełno naładować urządzenie. Elektryczny rower miejski cechuje się 26 calowymi kołami oraz 18 calową ramą, tak więc może posłużyć zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Dzięki wyposażeniu w 6 biegów, nawet zróżnicowany teren nie jest wyzwaniem.

Parametry

Waga [kg]: 22 kg

Rama: Stalowa

Rozmiar ramy [cal]: 18

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Maksymalny zasięg: 55 km

Xiaomi HIMO Z16 MAX

Xiaomi HIMO Z16 MAX wyróżnia się wśród innych modeli posiadaniem wymaganych europejskich certyfikatów, co czyni go rowerem elektrycznym spełniającym wszystkie normy. Dzięki temu jest on legalnym i bezpiecznym środkiem transportu. Posiada on silnik o mocy 250 W z wbudowanymi trzeba trybami jazdy: eco, medium i high. Wbudowane akumulatory pozwalają osiągnąć zasięg nawet 55 km po jednym ładowaniu, przy maksymalnej prędkości 25 hm/h.

Parametry

Bateria (rodzaj): lithium

Bateria (pojemność): 10Ah

Prędkość maksymalna: 25 km / h

Zasięg baterii: 100 KM

Czas ładowania: 4-6 godzin

Waga produktu: 22,5 kg

Rozmiar po złożeniu: 650 x 860 x 230 mm

Rozmiar po rozłożeniu: 1400 x 550 x 1050 mm

Esperia Nantes D18

Esperia Nantes D18 to miejski rower damski wyposażony w lekką aluminiową ramę dla tych, którzy cenią sobie komfort użytkowania. Wyposażony został w elementy praktyczne takie jak regulowane siodełko czy amortyzator przedni. Po pełnym naładowaniu akumulatorów, rower przejedzie nawet do 70 km, a to za sprawą litowo-jonowej baterii o pojemności 13 Ah.

Parametry

Rama: Aluminiowa, 18"

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 70 km

Marka silnika: Shengyi

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: GREEN WAY

Waga [kg]: 25

Moc silnika: 250 W

Pojemność baterii [Ah]: 13

Napięcie baterii [V]: 36

I-Bike, ORSO, 20

Oto reprezentant rowerów elektrycznych górskich. Jak wspomniano na początku, modele są stworzone z myślą o bardziej wymagających warunkach. Większy przekrój opony zapewnia większe bezpieczeństwo i płynność jazdy po miękkich nawierzchniach. Na ekranie, możemy sterować m.in. 3 poziomami wspomagania. Rower cechuje się 20-calowymi kołami oraz 17-calową ramą z aluminium.

Parametry

Waga [kg]: 33 kg

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 17

Rodzaj silnika: Bezszczotkowy

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Maksymalny zasięg: 35 km

Liczba biegów: 6

SKYMASTER Energy V2

Model sprawdzi się zarówno podczas codziennych tras, jak i na bardziej wymagające wycieczki. Rower wyposażono w w przedni amortyzator SUNTOUR - odpowiadający m.in. za płynność jazdy po nierównym terenie. Dzięki zastosowaniu pojemnej baterii Li-lon firmy JETCH, Żywotność baterii litowo-jonowej określa się na 700 cykli. Jedno naładowanie pozwoli na przebycie aż 70 kilometrów.

Parametry

Waga [kg]: 24

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 20

Marka silnika: XinAnda

Rodzaj silnika: Bezszczotkowy

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Kontroler: Shengteng

Maksymalny zasięg: 50-70 km

Bateria żywotność: 700 ładowań

Liczba biegów: 7

Podsumowanie

Wszystkie powyższe pozycje mimo wielu różnic posiadają cechy wspólne. Każda bateria jednośladu wymaga ładowania przewodowego - niezależnie od jego klasy lub ceny. Wskazana pojemność akumulatora przez producenta jest istotna, tak jak gwarantowana ilość cykli pozwalających określić żywotność baterii.

Elektrycznych rowerów nie należy się bać, są to od lat dopracowywane maszyny, które mogą znacząco umilić wyprawy. Wybierając elektryka, kierujmy się jego przeznaczeniem, a tym samym własnymi oczekiwaniami. Warto zaznaczyć, że ceny nowoczesnych jednośladów różnią się w zależności od klasy, wyposażenia, a także ogólnych udogodnień. Kwota 5 tysięcy złotych pozwala na zakup dość przyzwoitego roweru elektrycznego, natomiast nie są to maszyny cechujące się możliwie najwyższą funkcjonalnością. Na rynku dostępne są również wysokiej klasy rowery, których ceny sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy. Niezależnie od tego, na jaki rodzaj się zdecydujemy, pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie i wyborze sprawdzonych modeli. Na drogach pomocne mogą być dodatkowe gadżety oraz specjalne wyposażenie, wiele ciekawych propozycji znajdziesz w naszym wpisie: Jakie akcesoria do roweru? Sprawdzamy przydatne gadżety, które powinieneś przetestować.

Jeśli w dalszym ciągu szukasz dla siebie idealnego jednośladu, może zainteresować Cię również: Te rowery elektryczne z AliExpress są warte twojej uwagi.