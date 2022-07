Jaki rower elektryczny do 5000 zł - sprawdzamy najlepsze oferty [05.07.2022]

Jeśli zamierzasz w tym roku powrócić do rowerowych przygód lub planujesz zakup nowego roweru - najwyższa pora na zapoznanie się z najbardziej atrakcyjnymi ofertami. Oto nasze zestawienie rowerów elektrycznych do 5000 zł

Spis treści

Rowery elektryczne są mylnie postrzegane jako zupełna nowość na rynku. Oczywiście obecnie dostępne modele są prawdziwą rewolucją pośród innowacji, natomiast pierwszy z nich - powstał już w 1895 roku. Wówczas, jego silnik był konstrukcją promieniowo-strumieniową, niemal przełomową na tamtejsze standardy. Rowery cieszące się coraz większym zainteresowaniem są więc nie tylko godne zaufania, ale i dopracowywane przez inżynierów od dekad. Na ten moment są doskonałą alternatywą dla rekreacyjnych wypadów autem i podróżowania komunikacją miejską do pracy lub szkoły. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę rosnące zakorkowanie miast oraz ceny paliw.

Jak wybrać rower elektryczny?

Przed zakupem, a nawet przejrzeniem ofert w sklepach, warto zapoznać się z rodzajami dostępnych rowerów elektrycznych. Tak jak i w przypadku wersji klasycznej, wyróżniamy kilka typów - każdy z nich, został stworzony dla zaspokojenia konkretnych potrzeb i wymagań. Różnią się maksymalnym dystansem na jednym cyklu, wyposażeniem, wagą, wyglądem, a także zastosowanymi systemami - w tym silnikiem.

Rower miejski - odznacza się dość podstawowym wyposażeniem, w zupełności wystarczającym na codzienne trasy i dojazdy do centrum.

- odznacza się dość podstawowym wyposażeniem, w zupełności wystarczającym na codzienne trasy i dojazdy do centrum. Rower górski - pozbawiony części elementów takich jak m.in. błotniki; silnik zazwyczaj znajduje się w centralnym miejscu, aby obniżyć środek ciężkości.

- pozbawiony części elementów takich jak m.in. błotniki; silnik zazwyczaj znajduje się w centralnym miejscu, aby obniżyć Rower trekkingowy - głównym walorem jest komfort prowadzenia, m.in. dzięki regulacji kątów nachylenia (w tym komfortowej pozycji kierownicy.)

- głównym walorem jest m.in. dzięki regulacji kątów nachylenia (w tym komfortowej pozycji kierownicy.) Rower składany - niezwykle praktyczny, po złożeniu z łatwością zmieści się w bagażniku.

Rowery elektryczne do 5000 zł - najlepsze oferty

KUGOO Kirin V1 B2

Model od KUGOO jest połączeniem roweru elektrycznego oraz hulajnogi. Urządzenie posiada 14-calowe opony oraz silnik o mocy 400 W. Aby cieszyć się jazdą, wystarczy ładować baterię o pojemności 7,5AH przez blisko 6 godzin. Waga swoistej hybrydy to zaledwie 18 kilogramów - mimo to, udźwignie pasażera ważącego nawet 120 kg. Umożliwia poruszanie się z prędkością do 45 km/h.

Zobacz również:

Moc silnika: 400 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 14

Maksymalna prędkość: 45 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

TORPADO Explorer Plus

Jeśli chcesz postawić na masywny rower składany, warto przybliżyć modele z rodzaju fat bike. Explorer Plus posiada 3-calowe, szerokie opony gwarantujące większą przyczepność i stabilność oraz 6-stopniową przekładnię Shimano wpływającą na płynność jazdy. Składak z bezszczotkowym silnikiem o mocy 250 W, pozwoli pokonać trasy sięgające nawet 40 kilometrów.

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 20

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Indiana E8000 D18

Oto jak połączyć klasę oraz funkcjonalność - firma Indiana przedstawia damski model E8000! Elektryk skonstruowano w oparciu o 18-calową aluminiową ramę, 28-calowe opony KENDA oraz bezszczotkowy silnik 250 W. Litowa bateria od firmy Samsung pozwala na przejechanie imponujących odległości do 90-100 kilometrów. Jej żywotność to około 500 cykli.

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalny dystans: 90-100 km

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

HILAND E-Bike 023

Powyższy model jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla dojazdów do pracy i centrum miasta, jak i znacznie dłuższych wakacyjnych wypraw. Rower elektryczny został wyposażony w silnik marki BAFANG o mocy 250 W. Dzięki zastosowaniu widelca sprężynowego Lock-out, skutecznie amortyzuje i niweluje wibracje na wyboistych drogach lub nierównomiernych powierzchniach. Płynna jazda jest możliwa dzięki aż 21 biegom.

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Eleglide T1

Znaczna część modeli rowerów elektrycznych może być użytkowana z powodzeniem w mieście, jak i podczas dalszych wypraw. Jednym z przykładów jest Eleglide T1 - wyposażony w opony pneumatyczne CST, dostosowujące się do wielu powierzchni. Podczas jazdy możemy skorzystać z 7 biegów oraz 5 trybów jazdy (dostosowując prędkość, tak jak w przypadku tempomatów).

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 27,5

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Waga: 26 kg

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

vidaXL

Składane rowery to alternatywa dla klasycznych jednośladów elektrycznych. VidaXL jest dobrym rozwiązaniem zarówno gdy mowa o dojazdach do pracy, jak i rekreacyjnych wycieczkach. Rozpędza się do 25 km/h, pokonując nawet do 60 kilometrów na jednym naładowaniu baterii. Regulacji podlega zarówno kierownica, jak i siodełko - jest to więc rower, który możemy dopasować do konkretnego wzrostu. Po złożeniu mierzy zaledwie 90 x 53 x 70 cm.

Waga: 24 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 20

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Indiana E4000 D17

Firma Indiana zdobyła uznanie zarówno w Polsce, jak i w dalszych regionach świata. Model E4000 jest wyposażony w tylną przerzutkę od zaufanej, japońskiej marki SHIMANO. Elektryk pozwala przejechać nawet do 45 kilometrów na jednym naładowaniu, a na komfort i płynność jazdy wpływa zastosowanie m.in. 6 biegów. Lekka, stalowa 17-calowa rama wraz z wygodnym siodełkiem uczyni podróże bardziej komfortowymi.

Rozmiar ramy [cal]: 17

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 26

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Telefunken Expedition XT481

Expedition XT481 pokona aż 70 kilometrów przy maksymalnej prędkości 25 km/h. Model jest połączeniem górskiego i miejskiego jednośladu - wyposażono go w 21 biegów oraz solidne hamulce V-Brake. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach umożliwia LEDowe oświetlenie. W elektryku zastosowano przerzutki zewnętrzne firmy Shimano.

Rozmiar ramy [cal]: 19

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

SKYMASTER Energy Eco

Oto idealny jednoślad elektryczny dla początkujących - Energy Eco przypomina wyglądem klasyczny rower miejski. Producent zastosował stalową, 18-calową ramę czyniąc go solidnym oraz wytrzymałym. Bezszczotkowy silnik o mocy 250 W pozwala na pokonanie 35 kilometrów - ładowanie zajmuje zaledwie od 5 do 6 godzin. Bateria została umieszczona na wspomnianej ramie.

Waga [kg]: 29,8 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Esperia E250 Lione M20

Przedstawiamy jeden z najnowszych modeli z 2022 od firmy Esperia! Rower elektryczny z powodzeniem pokona trasę do 70 - 80 kilometrów, osiągając prędkość 25 km/h. Elektryk jest przeznaczony zarówno dla mężczyzn, jak i wysokich kobiet - komfort gwarantuje 20-calowa rama i 28-calowe koła. Jednoślad został wyposażony w ekran LED, a także 6 biegów ułatwiających płynność jazdy.

Waga [kg]: 27 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Kaisda K1 26'' 500W 10AH

Rower górski, a może składany? Firma Kaisda połączyła dwa rodzaje elektryków, czego efektem jest model K1. Jazda jednośladem jest płynna i komfortowa dzięki zastosowaniu 7-trybów tylnych przerzutek oraz 3 przednich marki Shimano. Choć jest to rower składany, został wyposażony w 26-calowe opony - może być to znacznie wygodniejsze zwłaszcza dla wyższych osób.

Waga [kg]: 22,2 kg

Moc silnika: 500 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalna prędkość: 30 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

MTB Rockrider E-ST 100

Jeśli poszukujesz jednośladu, który podoła wycieczkom na zróżnicowanym terenie, warto pomyśleć o Rockrider E-ST 100. Górski elektryk został wyposażony w silnik o mocy 250 W, a czujnik kadencji oraz inteligentne wspomaganie (eco, standard, boost) ułatwi płynną jazdę i pedałowanie. Jedno naładowanie baterii pozwoli Ci cieszyć się jazdą przez ponad 2h!

Waga [kg]: 22,2 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 27,5

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

SKYMASTER Energy V1 D20

Model Energy V1 został wyposażony w cichy silnik bezszczotkowy XinAnda o mocy 250 W. Zasięg jazdy na jednym naładowaniu to około 35 - 40 kilometrów. Aby ponownie ruszyć w długodystansową trasę, potrzebujemy wyłącznie 4-6h. Upłynniona jazda jest możliwa m.in. dzięki zastosowaniu 7 biegów, natomiast nad bezpieczeństwem czuwa hamulec tarczowy hydrauliczny.

Waga [kg]: 25 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 20

Maksymalny zasięg: 35 - 40 km

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Orus E2100 M17

Jeśli zastanawiasz się nad składanym rowerem elektrycznym w atrakcyjnej cenie, warto zastanowić się nad modelem od firmy Orus. Jest to 20-calowym jednoślad umożliwiający przebycie tras do 45-50 kilometrów. Bateria litowa o pojemności 7,8 Ah gwarantuje żywotność w granicach 500 cykli ładowania. Jak przystało na składak, 17-calowa rama umożliwia błyskawiczne złożenie.

Waga [kg]: 21 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 20

Maksymalny zasięg: 45-50 km

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Xiaomi Mi Qicycle EF1

Xiaomi zdobywa w ostatnich latach szczególną popularność. Poza elektronicznymi gadżetami, równie optymistycznie prezentuje się oferta jednośladów! Qicycle EF1 to świetna alternatywa dla transportu publicznego, rower waży zaledwie 14,5 kg, a w dodatku jest składany. Umożliwia 4 tryby jazdy, a szczegóły swojej podróży możemy analizować zarówno na ekranie, jak i w aplikacji.

Waga [kg]: 14,5 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 16

Maksymalny zasięg: 45 km

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

NILOX J5 D18

Solidny i wytrzymały elektryk od firmy Nilox, umożliwi pokonanie tras aż do 55 km! Pojemna bateria Li-Ion marki Samsung potrzebuje zaledwie 4 - 5h aby w pełno naładować urządzenie. Elektryczny rower miejski cechuje się 26 calowymi kołami oraz 18 calową ramą, tak więc może posłużyć zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Dzięki wyposażeniu w 6 biegów, nawet zróżnicowany teren nie jest wyzwaniem.

Waga [kg]: 22 kg

Rama: Stalowa

Rozmiar ramy [cal]: 18

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Maksymalny zasięg: 55 km

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Xiaomi HIMO Z16 MAX

Xiaomi HIMO Z16 MAX wyróżnia się wśród innych modeli posiadaniem wymaganych europejskich certyfikatów, co czyni go rowerem elektrycznym spełniającym wszystkie normy. Dzięki temu jest on legalnym i bezpiecznym środkiem transportu. Posiada on silnik o mocy 250 W z wbudowanymi trzeba trybami jazdy: eco, medium i high. Wbudowane akumulatory pozwalają osiągnąć zasięg nawet 55 km po jednym ładowaniu, przy maksymalnej prędkości 25 hm/h.

Bateria (rodzaj): lithium

Bateria (pojemność): 10Ah

Prędkość maksymalna: 25 km / h

Zasięg baterii: 100 KM

Czas ładowania: 4-6 godzin

Waga produktu: 22,5 kg

Rozmiar po złożeniu: 650 x 860 x 230 mm

Rozmiar po rozłożeniu: 1400 x 550 x 1050 mm

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Esperia Nantes D18

Esperia Nantes D18 to miejski rower damski wyposażony w lekką aluminiową ramę dla tych, którzy cenią sobie komfort użytkowania. Wyposażony został w elementy praktyczne takie jak regulowane siodełko czy amortyzator przedni. Po pełnym naładowaniu akumulatorów, rower przejedzie nawet do 70 km, a to za sprawą litowo-jonowej baterii o pojemności 13 Ah.

Rama: Aluminiowa, 18"

Rozmiar koła [cal]: 28

Maksymalny zasięg: 70 km

Marka silnika: Shengyi

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Marka baterii: GREEN WAY

Kolor: Szary

Waga [kg]: 25

Przeznaczenie: Damski

Moc silnika: 250 W

Żywotność baterii: 500 lądowań

Czas ładowania: 4-6 h

Pojemność baterii [Ah]: 13

Napięcie baterii [V]: 36

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

RacerOne R1 Go U12

Model został stworzony z myślą o najmłodszych dzieciach od 4 do 11 roku życia. Dzięki umiejscowieniu środka ciężkości możliwie najniżej, utrzymanie równowagi jest znacznie łatwiejsze. Młody pasjonat wycieczek może osiągnąć prędkość sięgającą 11 km/h. Sprawdzi się dla dzieci o wadze nieprzekraczającej 50 kg, samo ładowanie zajmuje tylko 3h.

Waga [kg]: 12 kg

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 12

Moc silnika: 120 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Maksymalny zasięg: 11 km

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Indiana E-City U17

Na pierwszy ogień trafia rower miejski w wersji damskiej - wyglądem przypomina klasyczną i lubianą holenderkę charakteryzującą się obniżoną ramą. Silnik został zamontowany nad tylnym kołem roweru, tuż pod bagażnikiem. Na jednym ładowaniu jesteśmy w stanie pokonać dystans sięgający aż 45 kilometrów. Do naszej dyspozycji oddanych jest 6 biegów, dzięki czemu z łatwością dostosowujemy tempo podczas wyprawy.

Waga [kg]: 21.7

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 17

Marka silnika: Xf

Rodzaj silnika: Silnik bezszczotkowy

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Kontroler: LS Aluminiowa obudowa

Maksymalny zasięg: 45 km

Bateria typ: Litowo-jonowa

Bateria żywotność: 700 ładowań

Liczba biegów: 6

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Jeep JE-28 D17

Kolejny miejski przedstawiciel, który sprawdzi się na twardych powierzchniach w mieście. Model renomowanej firmy Jeep wyposażono w opony KENDA, które sukcesywnie tłumią drgania. Jako że w centrum miasta sytuacja na ulicach zmienia się diametralnie, dobre hamulce to podstawa - nad bezpieczeństwem czuwa V-Brake. Naładowana bateria pozwala na przebycie aż 55 kilometrów. Jazdę możemy regulować za pomocą 9 biegów.

Waga [kg]: 25

Rama: Stalowa

Rozmiar ramy [cal]: 17

Marka silnika: RKS

Rodzaj silnika: Bezszczotkowy

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Kontroler: Zhongtong

Maksymalny zasięg: Do 55 km

Bateria typ: Li-Ion

Bateria żywotność: 500 ładowań

Liczba biegów: 9

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

I-Bike, ORSO, 20

Oto reprezentant rowerów elektrycznych górskich. Jak wspomniano na początku, modele są stworzone z myślą o bardziej wymagających warunkach. Większy przekrój opony zapewnia większe bezpieczeństwo i płynność jazdy po miękkich nawierzchniach. Na ekranie, możemy sterować m.in. 3 poziomami wspomagania. Rower cechuje się 20-calowymi kołami oraz 17-calową ramą z aluminium.

Waga [kg]: 33 kg

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 17

Rodzaj silnika: Bezszczotkowy

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Maksymalny zasięg: 35 km

Liczba biegów: 6

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Himo Z16 MAX

Przedstawiamy pozycję dla najmłodszych! Model jest dość kompaktowy, złożenie zajmuje zaledwie kilka sekund, a mały rozmiar ułatwia zapakowanie jednośladu do bagażnika. Poruszanie się jest możliwe w aż trzech trybach - eko, medium oraz high. Podwójny system hamulców tarczowych oraz tylny amortyzator zwiększa bezpieczeństwo na drogach. Na jednym cyklu, przejedziemy aż 80 kilometrów!

Waga [kg]: 12,5

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 16

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Maksymalny zasięg: 55 km

Liczba biegów: 6

Aktualne ceny w sklepach XIAOMI HIMO Z16 MAX bialy 4 999 zł

Indiana E3000 M18

Kolejny przedstawiciel roweru elektrycznego rodzaju górskiego - jeden z najbardziej lubianych modeli mieszczących się w budżecie 5 tysięcy złotych. Naładowana bateria marki Samsung, pozwala na pokonanie tras sięgających 70 km. Bezszczotkowy silnik marki MXUS o mocy 250 W jest umieszczony na tylnym kole. Trudny teren? Dla Indiana E3000 to żadne wyzwanie.

Waga [kg]: 21,5 kg

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 18

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Maksymalny zasięg: 70 km

Liczba biegów: 21

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Schiano F.lli Schiano Braver

Górska propozycja dla sympatyków wyzwań na wymagających trasach. Skrzynia biegów Acera pozwala na dostosowanie jazdy dla 21 prędkości. Naładowana maszyna pozwala na pokonanie około 60 kilometrów z prędkością 25 km/h. Wytrzymała aluminiowa rama mierzy aż 19 cali.

Waga [kg]: 22 kg

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 19

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Maksymalny zasięg: 60 km

Liczba biegów: 21

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

SKYMASTER Energy V2

Model sprawdzi się zarówno podczas codziennych tras, jak i na bardziej wymagające wycieczki. Rower wyposażono w w przedni amortyzator SUNTOUR - odpowiadający m.in. za płynność jazdy po nierównym terenie. Dzięki zastosowaniu pojemnej baterii Li-lon firmy JETCH, Żywotność baterii litowo-jonowej określa się na 700 cykli. Jedno naładowanie pozwoli na przebycie aż 70 kilometrów.

Waga [kg]: 24

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 20

Marka silnika: XinAnda

Rodzaj silnika: Bezszczotkowy

Moc silnika: 250W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Kontroler: Shengteng

Maksymalny zasięg: 50-70 km

Bateria żywotność: 700 ładowań

Liczba biegów: 7

Rower możesz obejrzeć i kupić pod tym linkiem.

Podsumowanie

Wszystkie powyższe pozycje mimo wielu różnic posiadają cechy wspólne. Jest to m.in. silnik 250 W, umożliwiający osiąganie prędkości na poziomie 25 kilometrów na godzinę. Każda bateria jednośladu wymaga ładowania przewodowego - niezależnie od jego klasy lub ceny.

Elektrycznych rowerów nie należy się bać, są to od lat dopracowywane maszyny, które mogą znacząco umilić wyprawy. Wybierając elektryka, kierujmy się jego przeznaczeniem, a tym samym własnymi oczekiwaniami. Warto zaznaczyć, że ceny nowoczesnych jednośladów różnią się w zależności od klasy, wyposażenia, a także ogólnych udogodnień. Kwota 5 tysięcy złotych pozwala na zakup dość przyzwoitego roweru elektrycznego, natomiast nie są to maszyny cechujące się możliwie najwyższą funkcjonalnością. Na rynku dostępne są również wysokiej klasy rowery, których ceny sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy. Niezależnie od tego, na jaki rodzaj się zdecydujemy, pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie i wyborze sprawdzonych modeli.

Sprawdź również: Jakie akcesoria do roweru? Sprawdzamy innowacyjne gadżety, które warto kupić.