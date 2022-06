Jaki rower elektryczny składany wybrać - przeglądamy oferty

Elektryczne jednoślady zyskują coraz większą popularność, zwłaszcza gdy mowa o składanych rowerach elektrycznych. Jak wybrać zatem idealne urządzenie? Przedstawiamy kilka wskazówek oraz przeglądamy najlepsze oferty!

Spis treści

Rowery elektryczne

Wraz z większą rozbudową miast, dojazdami do miejsca zamieszkania i wszechobecnymi korkami - poszukujemy alternatyw dla transportu zbiorowego oraz samochodu. Podróż rowerem to znakomite rozwiązanie, jednak dość wymagające. Jak zatem połączyć komfort, rekreację i błyskawiczne przemieszczanie? Odpowiedzią jest współczesny rower elektryczny. Pierwszy projekt powstał już w 1895 roku, jednak funkcjonalność znacząco odbiegała od dzisiejszych standardów i oczekiwań. Dekady udoskonalania sprzętu, rozwój technologiczny i praca wielu inżynierów, pozwoliła stworzyć elektryka na miarę XXI wieku.

Rowery elektryczne składane

Aby urządzenie było zgodne z naszymi potrzebami, producenci sklasyfikowali kilka rodzajów jednośladów. Jednym z nich jest elektryczny rower składany (złożenie jest możliwe poprzez specjalną regulowaną ramę). Projekt był jednak prawdziwym wyzwaniem, ponieważ nikt nie chciałby rezygnować z komfortu podczas jazdy oraz bezpieczeństwa na rzecz mniejszego gabarytu. Aby temu zapobiec, zastosowano kilka cech, które umożliwiają błyskawiczne złożenie, ale i zapewniają najlepsze warunki jazdy. Jest to m.in. mniejsza rama oraz koła. W żaden sposób nie wpływa to jednak na wygodę z użytkowania.

Zobacz również:

Źródło: Unsplash/ Vander Films

Jaki rower elektryczny składany wybrać - na co zwrócić uwagę?

Jeśli wahasz się nad wyborem między składanym elektrykiem, a pozostałymi rodzajami jednośladów - warto zapoznać się ze szczegółowymi parametrami. Poniżej zamieściliśmy priorytetowe dane, na które w pierwszej kolejności powinniśmy zwracać uwagę.

rozmiar kół

rozmiar ramy

typ i moc silnika

umiejscowienie silnika

wymiary po złożeniu

waga

maksymalny dystans na jednym naładowaniu

maksymalna prędkość

pojemność baterii

Rowery elektryczne składane - wady i zalety

Składak to projekt dla osób, które pragną zakupić rower elektryczny, jednak nie mają warunków do jego przechowywania. Ponadto, forma urządzenia pozwala na dogodny transport w bagażniku auta. Nie ma więc konieczności zakupienia dodatkowego zabezpieczenia na dach samochodu lub solidnych podtrzymań na klasyczne rowery. Niemniej, wszystko ma swoje wady i zalety. Składany rower nie będzie rozwiązaniem dla każdego - może być to kłopotliwe dla bardzo wysokich osób. W takiej sytuacji, warto decydować się na model z 20-calowymi oponami. Warto mieć na uwadze, że przeznaczenie oraz rodzaje elektryków mają na celu dopasowanie ich do własnych preferencji.

Jaki rower elektryczny składany wybrać - przeglądamy oferty

Gyroboarder B19 Rower elektryczny składany 14''

Przedstawiamy budżetową propozycję, która w pełni sprosta oczekiwaniom użytkownikom, którzy rozpoczynają swoją przygodę z elektrykami. Wystarczą 4 godziny ładowania, aby pokonać dystans 15 kilometrów przy prędkości sięgającej 20 km/h. Dzięki zastosowaniu 14-calowych kół, model od Gyroboarder waży niespełna 17,5 kg!

Materiał wykonania: Stal

Moc silnika: 350 W

Hamulec: tarczowy

Maksymalna prędkość: 20 km/h

Wymiary produktu po rozłożeniu (długość x szerokość x wysokość): 121,5 x 20 x 60 cm

Maksymalna waga: 120 kg

Waga: 17,5 kg

Przejdź do oferty

BOTTECCHIA Pit Bull BE01 Tourney M17 20''

Powyższy model nie ma przed sobą wyzwań, solidna budowa i bogate wyposażenie sprosta nawet najbardziej wymagającym! W odróżnieniu od poprzednika, Tourney posiada znacznie większe koła (20 cali) oraz ramę (17 cali). Silnik Xiondga o mocy 250 W jest stosunkowo cichy. Składak pozwoli nam pokonać dystanse sięgające nawet 60 kilometrów.

Materiał wykonania: Aluminium

Moc silnika: 250 W

Hamulec: tarczowy

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalna dystans: 60 km

Waga: 25 kg

Przejdź do oferty

BLAUPUNKT Carl 300

Blaupunkt oferuje składak, który z powodzeniem posłuży przy znacznie dłuższych wyprawach. Na wygodę wpływa m.in. zastosowanie 7-stopniowej zmiana biegów Shimano SIS, a także 5-stopniowe wspomaganie. Jednoślad waży 17,5 kg, a jego złożenie jest niemal błyskawiczne.

Rama: Aluminiowa

Silnik: Bezszczotkowy, IP65, Moc 250 W 36V, 50 Nm

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalna dystans: 60 km

Liczba biegów: 7

Waga: 17,5 kg

Przejdź do oferty

Xiaomi Mi Qicycle EF1 16''

Powyższa propozycja jest jednym z najbardziej lekkich elektrycznych rowerów składanych, ponieważ waży zaledwie 14,5 kg. Elektryka wyposażono w 16-calowe koła oraz 4 trybowy system pracy (zależny od naszych preferencji). Jednoślad z łatwością pokona blisko 45 kilometrów przy jednoczesnej prędkości 25 km/h.

Rama: Aluminiowa

Silnik: Bezszczotkowy, Moc 250 W

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalna dystans: 45 km

Waga: 14,5 kg

Przejdź do oferty

ORUS E2100 M17 20''

Orus to połączenie nieco większych kół z równoczesną niską wagą (21 kg). W modelu zastosowano bezszczotkowy silnik firmy MXUS o mocy 250 W. Jedno naładowanie pozwala na wycieczki sięgające 45-50 kilometrów. Z uwagi na wymiary, jest dedykowany zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Rama: Stal

Silnik: Bezszczotkowy, Moc 250 W

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalna dystans: 45-50 km

Waga: 21 kg

Przejdź do oferty

Może zainteresować Cię również: Jakie akcesoria do roweru? Sprawdzamy innowacyjne gadżety, które warto kupić!