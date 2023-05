Jaki rower elektryczny wybrać? Na co zwrócić uwagę? Przeglądamy najciekawsze oferty

Zastanawiasz się nad zakupem roweru elektrycznego, który będzie wygodną alternatywą dla dotychczasowego sposobu komunikacji? Prezentujemy kilka ciekawych modeli na rok 2023 oraz wskazujemy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu.

Rynek rowerów elektrycznych rozwija się coraz prężniej, a zainteresowanie tego rodzaju sprzętem zdecydowanie rośnie. Wiele osób, szczególnie żyjących w miastach, szuka wygodnej alternatywy dla podróżowania komunikacją miejską lub samochodem, decydując się właśnie na e-rower. To idealne rozwiązanie, aby szybko dotrzeć do pracy czy komfortowo przemieszczać się po miejskich ulicach. I chociaż rowery elektryczne nie należą do najtańszych, to możemy zauważyć, że ceny z roku na rok maleją i już dzisiaj możemy kupić dobry e-rower za kilka tysięcy. Tutaj wszystko zależy od naszych potrzeb i wymagań względem takiego sprzętu.

Obecnie na rynku znajdziemy wiele różnych modeli rowerów elektrycznych - miejskie, górskie, trekkingowe czy hybrydowe - które różnią się od siebie nie tylko wyglądem, ale także możliwościami poruszania się po konkretnych terenach. W naszym artykule skupimy się przede wszystkim na e-rowerach użytkowych, które sprawdzą się podczas dojazdów do pracy, na zakupy czy weekendowe wycieczki poza miasto.

ESPERIA Rubino M20

Rama: Aluminiowa, 20"

Rozmiar koła: 28"

Maksymalny zasięg: 70-80 km

Bateria pojemność: 13 Ah

Marka silnika: Bewo

Umiejscowienie silnika: Centralny

Waga: 26,7 kg

Rower elektryczny ESPERIA Rubino M20 to model trekkingowy dla aktywnych, którzy stawiają na wygodę oraz komfort. Pojazd został wyposażony w silnik BEWO BW-100 o mocy 250 W oraz litowo-jonową baterię o pojemności 13 Ah, która umożliwia jazdę do 80 km na jednym naładowaniu. Jak deklaruje producent, żywotność akumulatora to 300 ładowań. W rowerze zastosowano aluminiową 20-calową ramę oraz duże 28-calowe koła osadzone na piastach SUNFENG. Za bezpieczną jazdę odpowiadają hamulce tarczowe hydrauliczne – tylny i przedni (marki SAIGUAN).

Do dyspozycji użytkownika jest 7 biegów, dzięki którym z łatwością dopasuje ustawienia do konkretnych warunków. Nie zabrakło wyświetlacza LCD umożliwiającego odczyt poszczególnych parametrów, takich jak np. stan baterii, ilość przejechanych kilometrów czy prędkość. Rower został także wyposażony w dzwonek, bagażnik, stopkę, błotniki oraz oświetlenie zasilane z akumulatora. W zestawie znajdziemy dołączoną ładowarkę.

MBM E828 Pulse M20

Silnik: Bafang, 250W

Bafang, 250W Bateria: PHYLION , 14 Ah

PHYLION , 14 Ah Materiał ramy: Aluminiowa, Hydroformowana

Aluminiowa, Hydroformowana Mocowanie silnika: Tylne koło

Tylne koło Waga: 27 kg

Rower elektryczny MBM E828 Pulse M20 to idealna alternatywa dla komunikacji miejskiej czy samochodu. Sprawdzi się podczas codziennych dojazdów do pracy oraz wycieczek wokół miasta. Pojazd został wyposażony w silnik o mocy 250 W umieszczony na tylnym kole oraz baterię PHYLION o napięciu 37V, która znajduje się na bagażniku. Jak podkreśla producent, wyróżnia się ona długą żywotnością - do 500 ładowań. Czas ładowania wynosi od 6 do 8 godzin. Maksymalny zasięg jazdy to 40-50 km.

Za bezpieczną i komfortową jazdę odpowiadają 28-calowe koła oraz opony marki Wanda, a także hamulce hydrauliczne Lee Chi. W rowerze elektrycznym MBM E828 Pulse zastosowano aluminiową ramę 20", która jest lekka oraz odporna na uszkodzenia. Nie zabrakło również ekranu LCD, który został umieszczony na kierownicy. Pozwala odczytywać informacje o baterii, przejechanym dystansie oraz prędkości. Wśród wyposażenia roweru znajdziemy także oświetlenie, stopkę, bagażnik oraz dzwonek.

INDIANA E-MTB 1.0 M19

Rama: Aluminiowa, 19"

Rozmiar koła: 29"

Maksymalny zasięg: 80 km

Bateria pojemność: 13 Ah

Marka silnika: Bafang

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

INDIANA E-MTB 1.0 M19 to rower elektryczny, który sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy (w miejskich warunkach), jak i do rekreacji. Na jednym naładowaniu może przejechać do 80 km, a jest to możliwe to dzięki litowo-jonowej baterii o pojemności 13 Ah, której żywotność - jak deklaruje producent - wynosi 700 ładowań. Pojazd został wyposażony w silnik bezszczotkowy o mocy 250 W, który został zamocowany na tylnej piaście.

Za bezpieczną i stabilną jazdę odpowiadają hamulce tarczowe mechaniczne marki Tektro oraz duże koła w rozmiarze 29 cali. Cała konstrukcja opiera się na aluminiowej, 19-calowej ramie (dostępny jest też wariant z ramą 21"). Do dyspozycji mamy łącznie 24 biegi, które pozwalają dobrać sposób jazdy i prędkość do indywidualnych predyspozycji użytkownika. Nie zabrakło też wyświetlacza - Bigstone 2,5" - dzięki któremu możemy kontrolować takie parametry, jak m.in.: stan baterii czy prędkość. Rower wyposażono także w dzwonek, stopkę oraz odblaski przednie i tylne.

ATALA B-Cross A2.2 M18

Silnik: 250 W, bezszczotkowy

Bateria: 11,6 Ah

Rozmiar koła: 29"

Materiał ramy: Hydroformowana, Aluminiowa 18"

Mocowanie silnika: Centralnie

Waga: 24

To rower elektryczny górski, który sprosta wielu wyzwaniom. Został on wyposażony w hydroformowaną, aluminiową ramę, bezszczotkowy silnik umiejscowiony centralnie oraz akumulator wbudowany w ramie. Jak podkreśla producent, na jednym naładowaniu użytkownik może przejechać nawet do 70 km. Żywotność baterii przewidziano na ok. 500 ładowań. Jeśli chodzi o sposób jazdy, użytkownik ma do wyboru 10 biegów. Nie zabrakło też oczywiście wyświetlacza LCD, na którym można odczytywać wszelkie informacje o przebytym dystansie, naładowaniu baterii czy prędkości jazdy.

W danym modelu zastosowano hamulce tarczowe hydrauliczne, 29-calowe koła redukujące wstrząsy, a także amortyzatory olejowo-powietrzne (umieszczone z przodu), które gwarantują bezpieczną i komfortową jazdę nawet po wymagających terenach. Zadbano też o ergonomiczną kierownicę z antypoślizgowymi uchwytami oraz odpowiednio wyprofilowane siodełko.

ESPERIA Bretagne D18

Silnik: 250 W

Bateria: 10,4 Ah

Rozmiar koła: 26"

Materiał ramy: Aluminiowa, 18"

Mocowanie silnika: Tylne koło

Waga: 23

ESPERIA Bretagne D18 to rower elektryczny damski, który umożliwi przejechanie do 70 km na jednym naładowaniu. Został wyposażony w baterię o pojemności 10,4 Ah i jak podkreśla producent, jej żywotność przewidziana jest na 300 ładowań. Akumulator został zamocowany na bagażniku, natomiast silnik o mocy 250 W w tylnej piaście. Maksymalna prędkość jaką można osiągnąć poruszając się tym rowerem elektrycznym to 25 km/h. Za bezpieczeństwo na drodze odpowiadają hamulce V-brake marki Sovereign, a komfortową jazdę zapewniają duże koła w rozmiarze 26 cali. Na kierownicy znajdziemy wyświetlacz LCD, który umożliwia kontrolowanie takich parametrów jak stan baterii czy prędkość. Aby sprawnie pokonywać każdą trasę, użytkownik do dyspozycji ma 6 biegów. Nie zabrakło dzwonka, stopki oraz odpowiedniego oświetlenia.

Jak działają rowery elektryczne?

Rowery elektryczne, w przeciwieństwie do tradycyjnych, posiadają wbudowany silnik, który ma za zadanie wspomagać naszą jazdę, zapewniając komfort oraz możliwość zredukowania wysiłku, szczególnie, gdy mamy do czynienia z wymagającym terenem. Napęd pozwala odciążyć rowerzystę od pedałowania, co jednak nie znaczy, że całkowicie wyręcza go w tej czynności. Chodzi głównie o wspomaganie, które zostaje uruchomione podczas naszego nacisku na pedały. Dzięki specjalnym funkcjom użytkownik może kontrolować i regulować prędkość poruszania się po drodze. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie rowery elektryczne mogą osiągać maksymalnie 25 km/h, a moc silnika nie może przekraczać 250 W. Jeśli są spełnione te wymagania, nie musimy posiadać żadnych dodatkowych uprawnień, aby jeździć jednośladem z napędem elektrycznym. Więcej na temat tego, jak legalnie poruszać rowerem elektrycznym przeczytacie w tym artykule.

Rowery elektryczne - na co zwracać uwagę podczas zakupu?

Decydując się na zakup roweru elektrycznego, należy dobrze przemyśleć kilka istotnych kwestii. Tego rodzaju sprzęty dostępne są w wielu wariantach i nie każdy może okazać się odpowiedni akurat dla nas. Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, gdzie najczęściej będziemy się nim poruszać oraz czy posiadamy wystarczająco dużo miejsca do jego przetrzymywania. Oprócz tego, musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów:

Silnik

W zależności od modelu roweru elektrycznego możemy rozróżnić dwa rodzaje napędów - centralne oraz montowane na piastach (z przodu albo z tyłu). Pierwsze z nich, jak sama nazwa wskazuje, montowane są pośrodku roweru, w miejscu korby. Są one montowane zazwyczaj nieco niżej niż silniki w piaście tylnej lub przedniej. Z jednej strony jest to zaletą - niżej rozmieszczony środek ciężkości pozwala na bardziej komfortową i stabilną jazdę, z drugiej - może utrudniać jazdę po bardziej skomplikowanych, nierównych terenach (istnieje większe ryzyko, że zaczepimy silnikiem o jakieś wystające przeszkody). Plusem napędu umieszczonego w centralnej części roweru jest to, że nie musimy martwić się o zastosowanie specjalnych kół dostosowanych do rodzaju silnika. Poza tym, w przypadku takiego rozwiązania o wiele łatwiej jest zdjąć i zamontować koła jeśli zajdzie taka potrzeba. Wadą może okazać się fakt, że napęd umieszczony centralnie wpływa na linię łańcucha i system korbowy, a także powoduje ich zużycie. Warto także dodać, że tego typu rower musi być wyposażony również w specjalny czujnik zmiany biegów (tzw. gear sensor), umożliwiający wyłączenie silnika w momencie zmiany przerzutek, aby nie doszło do zerwania łańcucha. Napęd umieszczony centralnie najczęściej stosuje się najczęściej w rowerach górskich.

Drugi rodzaj napędu elektrycznego najczęściej możemy spotkać w rowerach crossowych i trekkingowych. Rowery z silnikiem montowanym w piastach są zazwyczaj nieco tańsze. W przeciwieństwie do centralnych, odczuwalne jest inne rozłożenie masy, jednak nie jest to jednoznaczne z tym, że to właśnie przód lub tył (w zależności od umiejscowienia silnika) będzie najcięższy. Rozłożenie masy będzie zależne także od rodzaju i umiejscowienia baterii oraz wagi amortyzatorów. Napęd w tylnej piaście uważany jest za najbardziej ekonomiczne rozwiązanie (aktualnie najtańsze) i najbardziej naturalne. Co ważne, tak umieszczony silnik nie zwiększa zużycia łańcucha, zębatek czy mechanizmu korbowego. Minusem może okazać się fakt, że tego typu napęd wymaga zastosowania specjalnego koła. Podobnie jest w przypadku napędu rozmieszczonego na przedniej piaście - tyle że nie musimy martwić się tym, jaki rodzaj kasety zastosować w tylnej piaście. Warto zaznaczyć, że początkowo jazda na tego typu rowerze może wydawać się nieco mniej naturalna - napędzane jest zarówno tylne koło (przez siłę naszych nóg) oraz przednie (za pomocą silnika).

Bateria

Kolejnym ważnym aspektem jest rodzaj oraz wytrzymałość baterii. Najpopularniejszym rozwiązaniem są nowoczesne akumulatory litowo-jonowe, które obecnie są najlżejsze, najbardziej kompaktowe i wydajne, a także posiadają długą żywotność. Podczas zakupu roweru elektrycznego, należy zwrócić uwagę na pojemność akumulatora - ile czasu na jednym naładowaniu jesteśmy w stanie przejechać oraz jego żywotność (określona liczba ładowań). Oprócz tego, ważne może okazać się również umiejscowienie baterii, podobnie jak w przypadku silnika, akumulator również wpływa na masę urządzenia. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest mocowanie do rury dolnej lub akumulator zintegrowany z ramą.

Hamulce

Aby odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeństwo, należy wziąć pod uwagę także rodzaj hamulców, które zostały umieszczone w rowerze elektrycznym. Szybsza prędkość, moc oraz waga roweru wymaga zastosowania wysokiej jakości hamulców. W e-rowerach najczęściej wybierane są mechaniczne i hydrauliczne hamulce tarczowe. Należy zadbać, aby tarcza była jak największa, szczególnie jeśli planujemy trasy po nierównych i górzystych terenach - większa tarcza zapewnia większą siłę hamowania. Warto zadbać również o magnetyczne czujniki hamowania.

Jakość wykonania

Nie zapominajmy także o jakości materiałów, z których został wykonany rower elektryczny, szczególnie jeśli chodzi o ramę. Oprócz aluminiowych i stalowych, popularne są także ramy z włókna węglowego, które niestety posiadają znacznie wyższą cenę. Musimy pamiętać, że rower z napędem elektrycznym jest o wiele cięższy od tradycyjnego, dlatego warto wybierać takie modele, które posiadają jak najlżejszą, a przy tym dobrej jakości, konstrukcję. Oprócz tego, liczy się również rodzaj opon, pedałów, baterii czy hamulców.

Dodatkowe wyposażenie

W zależności od tego, w jakich celach kupujemy rower elektryczny powinniśmy zwrócić uwagę także na dodatkowe wyposażenie, m.in. na błotniki, oświetlenie, podpórki, osłony na łańcuch, bagażnik czy przerzutki. Warto pomyśleć o tych elementach już podczas zakupu, aby zdecydować się na jak najlepsze wyposażenie, bez konieczności dalszej inwestycji w dodatkowe akcesoria.

