Jaki rower elektryczny wybrać? Prezentujemy ranking najciekawszych modeli

Zastanawiasz się nad zakupem roweru elektrycznego, który będzie wygodną alternatywą dla dotychczasowego sposobu komunikacji? Prezentujemy kilka ciekawych modeli na rok 2020 oraz wskazujemy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu.

Rynek rowerów elektrycznych rozwija się coraz prężniej, a zainteresowanie tego rodzaju sprzętem zdecydowanie rośnie. Wiele osób, szczególnie żyjących w miastach, szuka wygodnej alternatywy dla podróżowania komunikacją miejską lub samochodem, decydując się właśnie na e-rower. To idealne rozwiązanie, aby szybko dotrzeć do pracy czy komfortowo przemieszczać się po miejskich ulicach. I chociaż rowery elektryczne nie należą do najtańszych, to możemy zauważyć, że ceny z roku na rok maleją i już dzisiaj możemy kupić dobry e-rower za kilka tysięcy. Tutaj wszystko zależy od naszych potrzeb i wymagań względem takiego sprzętu.

Obecnie na rynku znajdziemy wiele różnych modeli rowerów elektrycznych - miejskie, górskie, trekkingowe czy hybrydowe - które różnią się od siebie nie tylko wyglądem, ale także możliwościami poruszania się po konkretnych terenach. W naszym artykule skupimy się przede wszystkim na e-rowerach użytkowych, które sprawdzą się podczas dojazdów do pracy, na zakupy czy weekendowe wycieczki poza miasto.

Jak działają rowery elektryczne?

Rowery elektryczne, w przeciwieństwie do tradycyjnych, posiadają wbudowany silnik, który ma za zadanie wspomagać naszą jazdę, zapewniając komfort oraz możliwość zredukowania wysiłku, szczególnie, gdy mamy do czynienia z wymagającym terenem. Napęd pozwala odciążyć rowerzystę od pedałowania, co jednak nie znaczy, że całkowicie wyręcza go w tej czynności. Chodzi głównie o wspomaganie, które zostaje uruchomione podczas naszego nacisku na pedały. Dzięki specjalnym funkcjom użytkownik może kontrolować i regulować prędkość poruszania się po drodze. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie rowery elektryczne mogą osiągać maksymalnie 25 km/h, a moc silnika nie może przekraczać 250 W. Jeśli są spełnione te wymagania, nie musimy posiadać żadnych dodatkowych uprawnień, aby jeździć jednośladem z napędem elektrycznym.

Rowery elektryczne - na co zwracać uwagę podczas zakupu?

Decydując się na zakup roweru elektrycznego, należy dobrze przemyśleć kilka istotnych kwestii. Tego rodzaju sprzęty dostępne są w wielu wariantach i nie każdy może okazać się odpowiedni akurat dla nas. Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, gdzie najczęściej będziemy się nim poruszać oraz czy posiadamy wystarczająco dużo miejsca do jego przetrzymywania. Oprócz tego, musimy zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów:

Silnik

W zależności od modelu roweru elektrycznego możemy rozróżnić dwa rodzaje napędów - centralne oraz montowane na piastach, czyli z przodu albo z tyłu. Pierwsze z nich, jak sama nazwa wskazuje, montowane są pośrodku roweru, w miejscu korby i suportu. Uważa się, że takie rozwiązanie jest najbardziej odpowiednie, ponieważ środek ciężkości zlokalizowany jest w centrum, co z kolei wpływa na komfort prowadzenia roweru. Poza tym, silnik centralny jest o wiele mniej podatny na różnego rodzaju uszkodzenia i nie stanowi problemu na przykład podczas czyszczenia czy zdejmowania kół. Tego rodzaju napęd stosuje się najczęściej w rowerach górskich czy trekkingowych, przeznaczonych do jeżdżenia po bardziej skomplikowanych terenach.

Drugi rodzaj napędu elektrycznego najczęściej możemy spotkać w rowerach miejskich. Rowery z silnikiem montowanym w piastach są zazwyczaj nieco tańsze. W przeciwieństwie do centralnych, odczuwalne jest inne rozłożenie masy, szczególnie w przypadku napędów wbudowanych z przodu, co może wpływać na komfort jazdy. Plusem silnika umiejscowionego z tyłu jest to, że minimalizuje on ryzyko poślizgu. Oczywiście nie zapominajmy także o jakości wmontowanego silnika.

Bateria

Kolejnym ważnym aspektem jest rodzaj oraz wytrzymałość baterii. Najpopularniejszym rozwiązaniem są nowoczesne akumulatory litowo-jonowe, które obecnie są najlżejsze, najbardziej kompaktowe i wydajne, a także posiadają długą żywotność. Podczas zakupu roweru elektrycznego, należy zwrócić uwagę na pojemność akumulatora - ile czasu na jednym naładowaniu jesteśmy w stanie przejechać. Oprócz tego, ważne jest także umiejscowienie baterii, podobnie jak w przypadku silnika, akumulator również wpływa na masę urządzenia. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest mocowanie do rury dolnej lub akumulator zintegrowany z ramą.

Hamulce

Aby odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeństwo, należy wziąć pod uwagę także rodzaj hamulców, które zostały umieszczone w rowerze elektrycznym. Szybsza prędkość, moc oraz waga roweru wymaga zastosowania wysokiej jakości hamulców. W e-rowerach najczęściej wybierane są mechaniczne i hydrauliczne hamulce tarczowe. Należy zadbać, aby tarcza była jak największa, szczególnie jeśli planujemy trasy po nierównych i górzystych terenach - większa tarcza zapewnia większą siłę hamowania. Warto zadbać również o magnetyczne czujniki hamowania.

Jakość wykonania

Nie zapominajmy także o jakości materiałów, z których został wykonany rower elektryczny, szczególnie jeśli chodzi o ramę. Oprócz aluminiowych i stalowych, ostatnio popularne są także ramy z włókna węglowego, które niestety posiadają znacznie wyższą cenę. Musimy pamiętać, że rower z napędem elektrycznym jest o wiele cięższy od tradycyjnego, dlatego warto wybierać takie modele, które posiadają jak najlżejszą, a przy tym dobrej jakości, konstrukcję. Oprócz tego, liczy się również rodzaj opon, pedałów, baterii czy hamulców.

Dodatkowe wyposażenie

W zależności od tego, w jakich celach kupujemy rower elektryczny powinniśmy zwrócić uwagę także na dodatkowe wyposażenie, m.in. na błotniki, oświetlenie, podpórki, osłony na łańcuch, bagażnik czy przerzutki. Warto pomyśleć o tych elementach już podczas zakupu, aby zdecydować się na jak najlepsze wyposażenie, bez konieczności dalszej inwestycji w dodatkowe akcesoria.

OTO NASZE PROPOZYCJE:

Kross Trans Hybrid 2.0

Silnik: Shimano E6100

Shimano E6100 Bateria: Shimano BT-E6000, 418 Wh

Shimano BT-E6000, 418 Wh Materiał ramy: Aluminium Performance

Aluminium Performance Mocowanie silnika: Centralny

Centralny Waga: 24 kg

Trans Hybrid 2.0 to rower elektryczny marki Kross, który sprawdzi się zarówno podczas dojazdów do pracy, jak i w trakcie dłuższych wycieczek turystycznych. Model został wyposażony w wydajny silnik Shimano o momencie obrotowym 60 Nm oraz wytrzymałą baterię Shimano o pojemności 418 Wh, która zapewnia maksymalny zasięg do około 100 km. Całkowity czas jej ładowania wynosi około 4 godziny. Rower oferuje kilka trybów wspomagania, dzięki którym sprawnie dopasujemy działanie napędu do naszych potrzeb.

Wszystkie niezbędne parametry jazdy możemy odczytywać na czytelnym wyświetlaczu Shimano Steps E-6100C, umieszczonym na kierownicy. W ten sposób możemy kontrolować prędkość jazdy, wykorzystywaną moc oraz ile czasu pozostało do rozładowania baterii. Trans Hybrid 2.0 posiada wbudowaną tylną przerzutką Acera obsługującą 8 przełożeń, a także amortyzowany widelec oraz hamulce typu v-brake, które znacznie ułatwiają hamowanie, nawet w trudnych warunkach. Komfort zapewnia amortyzator przedni o skoku 30 milimetrów, który wspomaga jazdę po nierównościach

Rama roweru została wykonana ze specjalnego stopu aluminium - performance 6061, który gwarantuje wytrzymałość na złamania i uszkodzenia, a jednocześnie charakteryzuje się niewielką masą, choć nie najlżejszą (24 kg). Funkcjonalność roweru zapewniają pełne błotniki, podpórka oraz oświetlenie, które jest zasilane z baterii silnika roweru.

Model Trans Hybrid 2.0 dostępny jest w wariancie damskim i męskim.

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.

Kross Hexagon Boost 1.0

Silnik: Bafang G120.250.DC

Bafang G120.250.DC Bateria: Phylion SF-06S, 396 Wh

Phylion SF-06S, 396 Wh Materiał ramy: Aluminium Performance

Aluminium Performance Mocowanie silnika: Tylna piasta

Tylna piasta Waga: 20,5 kg

Hexagon Boost 1.0 to rower górski z wbudowanym napędem elektrycznym, dzięki któremu bez problemu pokonacie dłuższe i bardziej wymagające trasy, cisząc się komfortową jazdą. Wydajny silnik o momencie obrotowym 32 Nm zamontowany został w tylnym kole, co umożliwiło stworzenie roweru o klasycznym wyglądzie ramy. Elektryczny napęd zdradza jedynie litowo-jonowa bateria o pojemności 396 Wh, która znajduje się na ramie roweru. W zależności od preferowanego trybu jazdy możemy przejechać od 50 do 90 km. Czas ładowania baterii, od całkowitego rozładowania, wynosi około 5 godzin.

Tryb pracy silnika możemy łatwo i sprawnie zmieniać za pomocą manetki zamontowanej na kierownicy. Do tego istnieje możliwość włączenia blokady amortyzatora, dzięki której można ustawić go w jednej pozycji i wspomóc swoją efektywność pedałowania. Hexagon Boost 1.0 posiada amortyzowany widelec o skoku 100 mm oraz hydrauliczne hamulce tarczowe marki Shimano. Łatwość w pokonywaniu przeszkód i szybszą prędkością zapewniają 29-calowe opony Mitas Ocelot. Rower elektryczny Hexagon Boost 1.0 wyróżnia się lekką i wytrzymałą ramą, która wykonana została ze specjalnego stopu aluminium - Performance 6061.

Nie zabrakło także wyświetlacza, który posiada 4 tryby wspomagania jazdy oraz funkcję Bluetooth, dzięki której możemy połączyć się z urządzeniami mobilnymi i po pobraniu aplikacji Bafang Go obserwować swoje wyniki.

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.

LeGrand Lille 3

Silnik: Bafang 36V/250W

Bafang 36V/250W Bateria: Bafang 43V/10.4Ah, 430 Wh

Bafang 43V/10.4Ah, 430 Wh Materiał ramy: Aluminium Performance

Aluminium Performance Mocowanie silnika: Centralnie

Centralnie Waga: 26

LeGrand Lille 3 to stylowy rower miejski wspomagany silnikiem elektrycznym, który znajduje się w centralnej części ramy. Duże, 28 calowe koła z szerokimi opnami umożlwiają gładką i komfortową jazdę po miejskich drogach i chodnikach. Na bagażniku umieszczono baterię o pojemności 430 Wh, która posiada zasięg do ok. 100 km. Aby w pełni naładować akumulator potrzebujemy 6,5 godziny.

Rower elektryczny LeGrand Lille 3 charakteryzuje się lekką aluminiową ramą wyposażoną w amortyzowany widelec Zoom uginający się w zakresie 40 milimetrów. Do tego, do dyspozycji mamy 7 biegów, obsługiwanych przez przerzutkę przednią Shimano Nexus oraz skuteczne hamulce V-brake.

Na kierownicy zamontowano pilot, którym możemy wybrać jeden z pięciu trybów silnika, obserować parametry jazdy oraz ile czasu pozostało do rozładowania baterii. Wyświetlacz odpowiada również za sterowanie oświetleniem roweru, które domyślnie sterowane jest czujnikiem zmierzchu.

Nie zabrakło także dodatkowego wyposażenia, które przyda się w każdym rowerze miejskim. Mamy więc pełne błotniki, osłonę napędu, podpórkę oraz bagażnik.

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.

Kawasaki Trekking Lady KX-E-TREKLADY51

Silnik: Bafang Rear

Bafang Rear Bateria: Panasonic 36v/9Ah, zintegrowany w ramie

Panasonic 36v/9Ah, zintegrowany w ramie Materiał ramy: Stalowa

Stalowa Mocowanie silnika: Tylna piasta

Tylna piasta Waga: 25 kg

Rower elektryczny Trekking Lady to produkt klasy premium, co jest widoczne w każdym detalu. Model został wyposażony w wydajny silnik Bafang Rear (umiejscowiony w tylnym kole) o mocy 250W i 36-voltowy zintegrowany w ramie akumulator Panasonic o pojemności 9Ah. Niemal bez żadnego wysiłku będziemy mogli pokonać dystans kilkudziesięciu kilometrów, na jednym naładowaniu. Rower sprawdzi się zarówno podczas dojazdów do pracy miejskimi drogami, jak i w trakcie turystycznych wycieczek poza miasto.

Za komfort jazdy odpowiadają 7-biegowe przerzutki Shimano Tourney oraz przedni amortyzator, a bezpieczeństwo zapewniają hamulce (przedni i tylny) typu V-brake. Oprócz tego, projekt ramy, której długość wynosi 51 cm (53 dla modelu męskiego), zapewnia optymalne rozłożenie sił i idealnie współgra z całym ciałem. Na kierownicy umiejscowiono pilot z możliwością zmiany trybów jazdy oraz informacjami na temat naładowania baterii.

Rower jest dostępny zarówno w wersji damskiej, jak i męskiej.

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.

Kawasaki KX-E-MTBFRONT-RBA

Silnik: Bafang Rear

Bafang Rear Bateria: Panasonic 36v/9Ah, zintegrowany w ramie

Panasonic 36v/9Ah, zintegrowany w ramie Materiał ramy: Aluminiowa

Aluminiowa Mocowanie silnika: Tylna piasta

Tylna piasta Waga: 30 kg

Górski rower elektryczny klasy Premium to połączenie klasycznych funkcji rowerów MTB z nowoczesnymi technologiami. Model wyposażony został we wspomagający napęd elektryczny, umieszczony w tylnej piaście. 36-Voltowy akumulator o pojemności 9Ah został zintegrowany z ramą sprawia, że rower na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od tradycyjnego jednośladu.

Jazdę w terenie umożliwiają amortyzowany przedni widelec, hamulce tarczowe oraz przerzutka Shimano z siedmioma biegami. Mocna aluminiowa rama ma 53 cm.

Na kierownicy znajduje się zamontowany pilot, na którym możemy wybierać tryby pracy napędu oraz odczytywać informacje na temat wykorzystanej baterii. Oprócz podstawowych trybów jazdy znajdziemy także funkcję Walk, w którym rower samodzielnie porusza się z prędkością 6 km/h.

Kawasaki KX-E-MTBFRONT-RBA to świetne rozwiązanie podczas turystycznych wycieczek oraz amatorskich wyczynów.

Kawasaki KX-E-MTBFRONT-RBA

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.

Trek Verve+

Silnik: Bosch Active Line

Bosch Active Line Bateria: Bosch Powerpack, 400 Wh

Bosch Powerpack, 400 Wh Materiał ramy: Alpha Gold Aluminum

Alpha Gold Aluminum Mocowanie silnika: Centralnie

Centralnie Waga: 20 kg

Verve+ to hybrydowy rower elektryczny, który możemy wykorzystać zarówno podczas dojazdów do pracy, jak i codziennych przejażdżek. Model wyposażono silnik Bosch Active Line zapewniający 40 Nm moementu obrotowego, który zamontowano centralnie, dzięki czemu jazda jest jeszcze bardziej komfortowa. Nie zabrakło wydajnej baterii PowerPack Performance o pojemności 400 Wh oraz sterownika Bosch Purion, umiejscowionego na kierownicy. Czytelny wyświetlacz umożliwia zmianę trybów pracy silnika elektrycznego, prędkość oraz wykorzystanie baterii.

Stabilność podczas jazdy zapewniają szerokie 45 calowe opony Bontrager Hard-Case Ultimate, a za bezpieczeństwo odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano. Rama, wykonana z wysokiej jakości aluminium jest wytrzymała i lekka, co także wpływa na komfort jazdy.

Zaletą tego modelu jest, że posiada wbudowany system oświetlenia Lync, błotniki oraz nóżkę. Do tego zastosowano ergonomiczne uchwyty, które dopasowują się do kształtu ręki i umożliwiają lepszą kontrolę prowadzenia roweru.

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.

Merida eSPRESSO 200 SE

Silnik: Shimano E5000

Bateria: Shimano E8014, 418 Wh

Shimano E8014, 418 Wh Materiał ramy: eSPRESSO LITE, aluminium

eSPRESSO LITE, aluminium Mocowanie silnika: Centralnie

Centralnie Waga: 20 kg

Crossowy rower elektryczny eSPRESSO 200 SE to propozycja dla osób, które szukają uniwersalnego rozwiązania. Model został wyposażony w 40 Nm silnik Shimano E5000, umieszczony centralnie oraz wytrzymałą baterię o pojemności 418Wh. Niewielki akumulator został zoptymalizowany pod kątem integracji w dolnej rurze ramy.

Do dyspozycji mamy sprężynowy amortyzator z 9 rzędową kasetą, która jest obsługiwana przez przerzutkę Shimano. Za bezpieczeństwo i stabilność jazdy odpowiadają tarczowe hamulce hydrauliczne, które sprawdzą się w każdych warunkach pogodowych oraz rama wykonana z wysokiej jakości aluminium, której rozmiar możemy dostosować do swoich predyspozycji.

Warto również dodać, że wszystkie modele eSPRESSO mają wewnętrznie prowadzone przewody, co zapewnia nie tylko schludny wygląd, ale też ochronę przez zabrudzeniem i wilgocią oraz cichą jazdę. W zestawie znajdziemy tylne i przednie światło, błotniki, bagażnik i stopkę. Oprócz tego rower posiada zabezpieczenie antykradzieżowe: blokadę koła Abus.

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.

Romet ERT 100D

Silnik: Shimano Steps E5000, 36 V, 250 W

Shimano Steps E5000, 36 V, 250 W Bateria: Shimano Steps 36V, 11.6Ah, 418Wh

Shimano Steps 36V, 11.6Ah, 418Wh Materiał ramy: Aluminium 6061 X-lite

Aluminium 6061 X-lite Mocowanie silnika: Centralnie

Centralnie Waga: 23 kg

Romet ERT 100D to rower elektryczny z segmentu trekkingowego, co oznacza, że sprawdzi się zarówno podczas dojazdów do pracy, jak i w trakcie rekreacyjnych wycieczek po bardziej skomplikowanych i wymagających terenach. System wspomagania został zamontowany centralnie, w dolnej części ramy, który obsługiwany jest obsługiwany przez zamontowany na kierownicy komputer pokładowy z wyświetlaczem LCD. Dzięki temu w prostu i wygodny sposób możemy zmieniać tryby jazdy oraz obserwować inne parametry, które widoczne są na ekranie. Za czas jazdy odpowiada bateria o pojemności 418 Wh, która pozwala na przejechanie ok. 100 km na jednym ładowaniu - oczywiście w zależności od jakości jazdy, podłoża oraz wykorzystywanego trybu.

Za komfort i bezpieczeństwo jazdy odpowiadają tylna przerzutka i manetka Shimano oferująca 9 biegów, hydrauliczne hamulce Shimano, a także opony o szerokości 38 mm firmy Schwalbe.

Zaletą roweru elektrycznego z serii ERT są dodatkowe technologie, jak np. funkcja Walk Assist umożliwiająca aktywne wspomaganie podczas prowadzenia roweru oraz For Ranges - tryb umożliwiający wspomaganie na dystansie dochodzącym do 125 km oraz wyświetlacz LCD Display.

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.

Rockrider MTB E-ST 500

Silnik: Moment obrotowy 42 Nm, o mocy 250 W

Moment obrotowy 42 Nm, o mocy 250 W Bateria: Akumulator z ogniwami LGC-MG1, 420 Wh

Akumulator z ogniwami LGC-MG1, 420 Wh Materiał ramy: Aluminium 6061, hydroformowane rury

Aluminium 6061, hydroformowane rury Mocowanie silnika: Tylna piasta

Elektryczny rower górski Rockrider MTB E-ST 500 to niedroga alternatywa dla tradycyjnych rowerów z tego segmentu. Model został zaprojektowany z myślą o rekreacyjnej jeździe po górzystych czy leśnych terenach. Wspomaganie elektryczne uzupełnia pedałowanie o +150%. Napęd z momentem obrotowym 42 Nm został umieszczony w tylnej piaście (stworzony specjalnie do jazdy terenowej), natomiast bateria o pojemności 420 Wh, zintegrowana z ramą, posiada specjalny system mocowania, który zapobiega wibracjom podczas jazdy terenowej w wyboistym terenie, a także klucz zabezpieczający przed kradzieżą.

Na kierownicy, przy lewym uchwycie znajdziemy niewielki ekran kontrolny LCD, na którym możemy wybierać jeden z 4 dostępnych trybów wspomagania, a także sprawdzić informacje m.in. na temat prędkości, przebytego dystansu czy poziomu naładowania baterii. Dodatkowo rower posiada port USB 0,5 A i umożliwia ładowanie smartfona.

Bezpieczeństwo podczas jazdy zapewniają opony o szerokim przekroju 2,4 cala, dwa tarczowe, mechaniczne hamulce z przodu i z tyłu oraz przedni widelec ze skokiem 120 mm. Do dyspozycji mamy 9 biegów, zmienianych za pomocą jednej manetki po prawej stronie kierownicy.

Rama Rockrider E-ST 500 wykonana została z aluminium 6061, z hydroformowanymi rurami, co zapewnia stabilność i przyjemność kierowania w każdych warunkach.

Rower elektryczny jest dostępny w kilku rozmiarach i różnych wersjach kolorystycznych.

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.

EcoBike Tourism

Silnik: Bafang 35 Nm

Bafang 35 Nm Bateria: Litowo-jonowa 7,8 Ah - 9,6 Ah,

Litowo-jonowa 7,8 Ah - 9,6 Ah, Materiał ramy: Aluminium, 15,5 cala

Aluminium, 15,5 cala Mocowanie silnika: Tylna piasta

Tylna piasta Waga: Waga 21 kg

W naszym zestawie nie mogło zabraknąć również uniwersalnego roweru elektrycznego z możliwością składania. EcoBike Tourism należy do tego typu sprzętów i świetnie się w tym sprawdza, dzięki niewielkim rozmiarom i mobilnej konstrukcji z łatwością możemy zabrać rower na wakacje czy swobodnie przemieszczać się po mieście. Rower wyposażony został w silnik elektryczny umieszczony z tyłu oraz akumulator o pojemności 280 Wh, dzięki któremu w optymalnych warunkach możemy przejechać do 50 km. Baterię można ładować bezpośrednio na rowerze lub po wyjęciu.

Rower EcoBike Tourism został pozbawiony górnej ramy, co zdecydowanie ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru, a do tego zapewnia komfortową jazdę z wyprostowanymi plecami, co z kolei umożliwia lepszą widoczność. Na czytelnym ekranie LCD, który umieszczony został na kierownicy zobaczymy informacje dotyczące prędkości, ilości przejechanych kilometrów, trybu wspomagania oraz stopnia naładowania baterii.

Model roweru został wyposażony w przerzutkę zewnętrzną z 6-cioma przełożeniami, hamulec typu V-brake oraz manetkę gazu, umożliwiającą jazdę bez pedałowania. Nie zabrakło również udogodnień technologicznych, takich jak złącze USB, do którego można podłączyć smartfon, słuchawki bezprzewodowe, latarkę czy nawigację GPS.

TUTAJ możecie sprawdzić cenę.