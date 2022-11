Jaki smartfon Xiaomi kupić? Najlepsze smartfony Xiaomi w 2022 roku

W tym tekście zestawiamy ze sobą najlepsze urządzenia chińskiej marki w 2022 roku.

Xiaomi 12T

Źródło: PCWorld

Xiaomi 12T jest najnowszym modelem z serii oznaczonej numerem 12. Urządzenie zadebiutowało na rynku wraz ze swoich droższym wariantem, czyli Xiaomi 12T Pro. Smartfon kosztuje obecnie niecałe 3000 zł i jest zdecydowanie jedną z najciekawszych propozycji w tej cenie.

Flagowiec został wyposażony w spory ekran o przekątnej 6.67-cala, którego częstotliwość odświeżania wynosi maksymalnie 120 Hz. Warto zauważyć, że model 12T jest w stanie automatycznie dostosowywać częstotliwość odświeżania obrazu do wyświetlanych przez nas treści, dzięki czemu oszczędzamy baterię.

Na pleckach urządzenia znajdziemy zestaw obiektywów, wśród których wyróżnia się przede wszystkim aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix. Pełną recenzję modelu 12T możecie przeczytać tutaj.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Jeden z najciekawszych smartfonów, jakie możemy kupić w kwocie do 3000 zł. Urządzenie jest wydajne, obsługuje szybkie ładowanie oraz posiada świetny aparat.

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra to obecnie najmocniejszy smartfon chińskiej marki.

Urządzenie zostało oparte na procesorze Snapdragon 8 + Gen 1, jest dostępne w wersji z 12 GB pamięci RAM i oferuje do 512 GB miejsca na pliki użytkownika.

Jednak tym, co czyni model 12S Ultra naprawdę wyjątkowym jest 50 MP obiektyw z 120-krotnym zoomem cyfrowym oraz 5-krotnym przybliżeniem optycznym. Główna kamera posiada także matrycę o przekątnej 1 cala, co czyni ją jedną z największych w historii smartfonowej fotografii.

Niestety, jak na razie model 12S Ultra zadebiutował jedynie na chińskim rynku i nic nie wskazuje na jego światową premierę. Jeśli jednak macie możliwość sprowadzenia go zza granicy, to zdecydowanie warto rozważyć ten zakup.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Najmocniejszy smartfon marki Xiaomi i prawdopodobnie jeden z najlepszych telefon do zdjęć dostępnych obecnie na rynku.

Xiaomi 12

Flagowy model wśród urządzeń chińskiej firmy. Sercem smartfona jest jeden z najbardziej wydajnych procesorów marki Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 1, który w benchmarkach plasuje się wśród najsilniejszych jednostek na rynku.

Telefon posiada ekran o przekątnej 6.28 cala wyposażony w 120 Hz odświeżanie wyświetlacza. Jest to co prawda standard w tej półce cenowej, ale mimo wszystko warto zaznaczyć obecność tej funkcji. Xiaomi 12 jest zasilany baterią o pojemności 4500 mAh, którą naładujemy ładowarką obsługującą technologię Quick Charge 4+.

Smartfon dostępny jest w wariancie oferującym 8 GB lub 12 GB RAM-u oraz 128 GB lub 256 GB miejsca na pliki użytkownika.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Xiaomi 12 to smartfon dla osób poszukujących solidnego urządzenia, które może niczym was nie zaskoczy, ale jednocześnie i nie rozczaruje. Jego ceny na Ceneo zaczynają się już od 3000 zł, a warto zaznaczyć, że wkrótce na rynku pojawią się nowe modele z serii 12, co z pewnością sprawi, że koszt podstawowej wersji znacznie się obniży.

Xiaomi 12 Pro

Droższy wariant podstawowego modelu z serii 12.

Xiaomi 12 Pro różni się od bazowego wariantu przede wszystkim rozmiarem. Smartfon jest 25 gramów cięższy, co jest spowodowane większym - 6.73 calowym - ekranem. Różnice dotyczą również baterii, która w rozszerzonej wersji posiada 4600 mAh (o 100 mAh więcej niż w Xiaomi 12).

Urządzenie wykorzystuje te samą wersję systemu Android oraz to samo wydanie nakładki MIUI. Sercem smartfona również jest procesor Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi 12 Pro wyróżnia się jednak bardzo szybkim ładowaniem. Do smartfona dołączana jest 120 W ładowarka, która umożliwia uzupełnienie baterii do 100% w zaledwie 20 minut. Model Pro posiada również więcej głośników niż podstawowy wariant, co zdecydowanie przekłada się na jakość brzmienia w zestawieniu z bazowym wariantem.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Smartfon przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, którym nie przeszkadzają jego spore rozmiary. Przez sporą przekątną ekranu, obsługa urządzenia jedną ręką jest bardzo niepraktyczna. Z drugiej strony, przeglądanie multimediów na takim wyświetlaczu jest niesamowicie przyjemne. Zachęca również szybkie 120 W ładowanie.

Poco F4 GT

Poco F4 GT od razu przykuwa uwagę swoim designem.

Dzięki charakterystycznym pleckom urządzenie posiada unikalny wygląd, który odróżnia go od innych smartfonów na rynku. Smartfon jest wyposażony w spory 6.67 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem wyświetlacza oraz baterie o pojemności 4700 mAh.

Telefon można zakupić już za około 2500 zł w wariancie z 128 GB pamięci na pliki oraz 8 GB pamięci RAM. Warto zauważyć, że w tej cenie nie ma zbyt wielu urządzeń, które wyposażone są w Snapdragona 8 Gen 1, a to właśnie ta jednostka jest sercem Poco F4 GT.

W zestawie ze smartfonem znajdziemy również 120 W ładowarkę, która podobnie jak w modelu 12 Pro, umożliwi uzupełnienie baterii do 100% w zaledwie 20 minut.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Snapdragon 8 Gen 1 oraz 120 W ładowanie w telefonie za około 2500 zł to zdecydowanie zachęcające połączenie.

Xiaomi 11T Pro

Nieco starszy, ale jednocześnie tańszy, model, który zadebiutował na rynku w trzecim kwartale 2021 roku.

Smartfon, podobnie jak dwa poprzednie urządzenia w zestawieniu, posiada 6.67 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem obrazu.

Urządzenie zostało wyposażone w baterie o pojemności 5000 mAh, którą naładujemy ładowarką obsługującą technologię Quick Charge 3.0, jednak w przeciwieństwie do modelów z serii 12, smartfon nie posiada ładowania indukcyjnego.

Telefon oparty jest na starszej jednostce marki Qualcomm - Snapdragonie 888. Procesor nie należy już do najbardziej wydajnych na rynku, ale z całą pewnością okaże się wystarczający dla większości casualowych użytkowników.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Najbardziej zachęcająca w modelu jest jego cena, bo smartfon możemy wyrwać już za około 2000 zł. Warto jednak przemyśleć dołożenie kilkuset złotych do droższego Poco F4 GT, który oferuje znacznie większe możliwości.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Najtańszy smartfon w naszym zestawieniu. Note 10 Pro to świetna propozycja dla osób, które nie chcą wydawać na telefon więcej niż 1500 zł.

Do cech, które zdecydowanie wyróżniają urządzenie w tej półce cenowej, zaliczyłbym przede wszystkim płynne 120 Hz odświeżanie obrazu. Na rynku pojawia się co raz więcej tanich smartfonów z tą funkcją, ale wciąż nie jest ich tak dużo.

Note 10 Pro został wyposażony w duży 6.67 calowy ekran oraz baterię o pojemności 5020 mAh. Telefon nie oferuje ładowania indukcyjnego, ale przewodowy akumulator jest wyposażony w szybkie ładowanie z technologią Quick Charge 3.0.

Model możemy zakupić w wariancie z 64 GB lub 128 GB miejsca na pliki użytkownika oraz 6 GB lub 8 GB pamięci RAM.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Note 10 Pro to przede wszystkim smartfon dla osób, które poszukują solidnego urządzenia za niewielką cenę.