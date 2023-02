Jaki smartfon Xiaomi kupić? Najlepsze smartfony Xiaomi w 2023 roku

W tym tekście zestawiamy ze sobą najlepsze urządzenia chińskiej marki jakie dostępne są obecnie na rynku.

Xiaomi przeszło długą drogę od producenta tanich killerów flagowców do jednej z najmocniejszych marek smartfonów na polskim rynku. Obecnie firma posiada w swoim portfolio dziesiątki urządzeń - skierowanych zarówno do mniej, jak i bardziej wymagających użytkowników. Wśród telefonów producenta znajdziemy więc budżetowe modele, takie jak urządzenia sygnowane marką POCO, jak i drogie flagowce, których cena wynosi kilka tysięcy złotych.

W tym zestawieniu gromadzimy dla was najciekawsze urządzenia Xiaomi, jakie dostępne są obecnie na rynku. Artykuł jest przez nas regularnie aktualizowany, a więc śledząc go możecie mieć pewność, że nie przegapicie żadnego ważnego modelu od chińskiej marki.

Xiaomi 13 oraz Xiaomi 13 Pro

Źródło: Yicaiglobal

Najnowsze flagowce Xiaomi, których premiera odbyła się w grudniu zeszłego roku. Jak na razie modele zadebiutowały jedynie na chińskim rynku, ale ich światowa premiera nastąpi najprawdopodobniej na targach MWC 2023, które rozpoczną się 27 lutego w Barcelonie.

Oba modele oparte zostały na procesorze Snapdragon 8 Gen 2. Ten sam chipset stanowi serce wielu flagowych modeli konkurencji, a wśród nich warto wymienić OnePluse'a 11, Vivo X90 Pro+ oraz nowego Galaxy S23 Ultra. Procesor jest wyraźnie lepszy od swojego poprzednika i we wszystkich benchmarkach osiąga lepsze rezultaty. Xiaomi 13 Pro oferuje także 12 GB pamięci RAM, a droższe warianty zostały dodatkowo wyposażone w pamięć UFS 4.0 (dotyczy wersji 256 GB oraz 512 GB).

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Najnowszy flagowiec Xiaomi, który przyciąga zarówno topową specyfikacją, jak i świetną jakością wykonania.

Xiaomi 12T

Źródło: PCWorld

Xiaomi 12T jest najnowszym modelem z serii oznaczonej numerem 12. Urządzenie zadebiutowało na rynku wraz ze swoich droższym wariantem, czyli Xiaomi 12T Pro. Smartfon kosztuje obecnie niecałe 3000 zł i jest zdecydowanie jedną z najciekawszych propozycji w tej cenie.

Flagowiec został wyposażony w spory ekran o przekątnej 6.67-cala, którego częstotliwość odświeżania wynosi maksymalnie 120 Hz. Warto zauważyć, że model 12T jest w stanie automatycznie dostosowywać częstotliwość odświeżania obrazu do wyświetlanych przez nas treści, dzięki czemu oszczędzamy baterię.

Na pleckach urządzenia znajdziemy zestaw obiektywów, wśród których wyróżnia się przede wszystkim aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix. Pełną recenzję modelu 12T możecie przeczytać tutaj.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Jeden z najciekawszych smartfonów, jakie możemy kupić w kwocie do 3000 zł. Urządzenie jest wydajne, obsługuje szybkie ładowanie oraz posiada świetny aparat.

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra to zdecydowanie jeden z najmocniejszych smartfonów chińskiej marki. Urządzenie zostało oparte na procesorze Snapdragon 8 + Gen 1, jest dostępne w wersji z 12 GB pamięci RAM i oferuje do 512 GB miejsca na pliki użytkownika.

Tym, co czyni model 12S Ultra naprawdę wyjątkowym jest 50 MP obiektyw z 120-krotnym zoomem cyfrowym oraz 5-krotnym przybliżeniem optycznym. Główna kamera posiada także matrycę o przekątnej 1 cala, co czyni ją jedną z największych w historii smartfonowej fotografii. Niestety, jak na razie model 12S Ultra zadebiutował jedynie na chińskim rynku i nic nie wskazuje na jego światową premierę. Jeśli jednak macie możliwość sprowadzenia go zza granicy, to zdecydowanie warto rozważyć ten zakup.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Zdecydowanie jeden z najlepszych telefon do zdjęć dostępnych obecnie na rynku.

Xiaomi 12

Flagowy model wśród urządzeń chińskiej firmy. Sercem smartfona jest jeden z najbardziej wydajnych procesorów marki Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 1, który w benchmarkach plasuje się wśród najsilniejszych jednostek na rynku. Telefon posiada ekran o przekątnej 6.28 cala wyposażony w 120 Hz odświeżanie wyświetlacza. Jest to co prawda standard w tej półce cenowej, ale mimo wszystko warto zaznaczyć obecność tej funkcji.

Xiaomi 12 jest zasilany baterią o pojemności 4500 mAh, którą naładujemy ładowarką obsługującą technologię Quick Charge 4+. Smartfon dostępny jest w wariancie oferującym 8 GB lub 12 GB RAM-u oraz 128 GB lub 256 GB miejsca na pliki użytkownika.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Xiaomi 12 to smartfon dla osób poszukujących solidnego urządzenia, które może niczym was nie zaskoczy, ale jednocześnie i nie rozczaruje. Jego ceny na Ceneo zaczynają się już od 3000 zł, a warto zaznaczyć, że wkrótce na rynku pojawią się nowe modele z serii 12, co z pewnością sprawi, że koszt podstawowej wersji znacznie się obniży.

Xiaomi 12 Pro

Droższy wariant podstawowego modelu z serii 12. Xiaomi 12 Pro różni się od bazowego wariantu przede wszystkim rozmiarem. Smartfon jest 25 gramów cięższy, co jest spowodowane większym - 6.73 calowym - ekranem. Różnice dotyczą również baterii, która w rozszerzonej wersji posiada 4600 mAh (o 100 mAh więcej niż w Xiaomi 12).

Urządzenie wykorzystuje te samą wersję systemu Android oraz to samo wydanie nakładki MIUI, a sercem smartfona również jest Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi 12 Pro wyróżnia się jednak bardzo szybkim ładowaniem. Do smartfona dołączana jest 120 W ładowarka, która umożliwia uzupełnienie baterii do 100% w zaledwie 20 minut. Model Pro posiada również więcej głośników niż podstawowy wariant, co zdecydowanie przekłada się na jakość brzmienia w zestawieniu z bazowym wariantem.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Smartfon przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, którym nie przeszkadzają jego spore rozmiary. Przez sporą przekątną ekranu, obsługa urządzenia jedną ręką jest bardzo niepraktyczna. Z drugiej strony, przeglądanie multimediów na takim wyświetlaczu jest niesamowicie przyjemne. Zachęca również szybkie 120 W ładowanie.

Poco F4 GT

Źródło: Xiaomi

Poco F4 GT już od pierwszego momentu przykuwa uwagę swoim designem. Urządzenie posiada unikalny wygląd, który zdecydowanie odróżnia go od innych smartfonów na rynku. Telefon został wyposażony w spory 6.67 calowy ekran z 120 Hz odświeżaniem wyświetlacza oraz baterie o pojemności 4700 mAh.

Urządzenie można zakupić już za około 2700 zł w wariancie z 128 GB pamięci na pliki oraz 8 GB pamięci RAM. Warto zauważyć, że w tej cenie nie ma zbyt wielu smartfonów, które wyposażone są w Snapdragona 8 Gen 1, a to właśnie ta jednostka jest sercem Poco F4 GT. W zestawie ze smartfonem znajdziemy również 120 W ładowarkę, która podobnie jak w modelu 12 Pro, umożliwi uzupełnienie baterii do 100% w zaledwie 20 minut.

W skrócie, czyli dlaczego warto wybrać ten model: Snapdragon 8 Gen 1 oraz 120 W ładowanie w telefonie za około 2700 zł to zdecydowanie zachęcające połączenie.