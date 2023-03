Jaki soundbar do telewizora wybrać? Przegląd najlepszych modeli w 2023

Choć współczesne telewizory mogą pochwalić się coraz lepszym systemem dźwięku, to wciąż niezastąpionym wsparciem okazuje się soundbar. , Na jakiego zakup modelu warto zdecydować się w 2023 roku? Podpowiadamy.

Soundbary gwarantują kompatybilność między jakością dźwięku a jakością obrazu w telewizorze. Te podłużne urządzenia umieszcza się pod, przed lub nad odbiornikiem, niezależnie od tego, czy jest on zamontowany na ścianie czy stoi na podstawce. Soundbary zawierają co najmniej dwa głośniki i czasami są wyposażone w osobny subwoofer, który wytwarza dźwięki na niższych częstotliwościach. W niektórych modelach subwoofer jest wbudowany w urządzenie. Jeśli akurat chcesz zaktualizować parametry swojego telewizora, nasz przewodnik po soundbarach to doskonała lektura dla Ciebie.

Najlepsze soundbary 2023 - lista modeli

Creative Stage Air

Kompaktowy soundbar z własnym zasilaniem.

To kompaktowy soundbar pod monitor komputera, wyposażony w moduł Bluetooth, wejście AUX i port USB do podłączenia urządzeń MP3, oraz do zastosowań mobilnych, gdzie nie ma zasilania. Wymiary 410x 78 x 70 mm sprawiają, że łatwo umieścić go pod monitorem. Elegancka i minimalistyczna obudowa komponuje się z dowolną aranżacją każdego biurka. Listwę zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wrażeń odsłuchowych wysokiej jakości. Dodatkowo pozwala ona rozkoszować się muzyką bez plątaniny kabli dzięki możliwości korzystania z zasilania wewnętrznego nawet przez 6 godzin. Creative Stage Air ma dwa wbudowane głośniki szerokopasmowe. Moc wyjściowa 2 x 5 W pozwala generować głośny, wyraźny i naturalny dźwięk, a specjalna konstrukcja dużego radiatora pasywnego umożliwia odtwarzanie głębokich, niskich tonów bez potrzeby sięgania po zewnętrzny subwoofer. Ma to umożliwić łatwe rozpoznanie brzmienia gitary basowej oraz usłyszeć dynamiczne dźwięki w filmach akcji.

Creative Stage Air można podłączyć bezprzewodowo do smartfona, laptopa czy tabletu dzięki technologii Bluetooth i słuchać muzyki również w podróży. Dzięki technologii Plug and Play, Creative Stage Air zmienia się w odtwarzacz audio. Zintegrowany port USB umożliwia podłączenie pamięci masowej, np. pendrive’a, oraz wygodne odtwarzanie zgromadzonej tam muzyki bez potrzeby uruchamiania dodatkowych urządzeń. Za sprawą specjalnego portu AUX można podłączyć również analogowe urządzenia audio. Wystarczy kabel z wtykiem jack 3,5 mm, by cieszyć się muzyką z odtwarzaczy audio starszego typu. Z pomocą dużych przycisków z czytelnymi oznaczeniami, które zostały umieszczone z boku obudowy, szybko i wygodnie można uruchomić urządzenie oraz dopasować jego głośność do własnych potrzeb.

Creative Stage Air to wygodne rozwiązanie w dobrej cenie. Jeśli potrzebujesz przenośnego soundbara do różnorakich zastosowań - ten będzie jak znalazł.

Samsung HW-B450

Inteligentny soundbar z subwooferem w zestawie.

Samsung jako jeden z czołowych producentów telewizorów na rynku, ma w swoim portfolio również pokaźny zestaw soundbarów. Model HW-B450 należy do grona najbardziej atrakcyjnych cenowo, jeśli weźmiemy pod uwagę jego możliwości. Samsung HW-B450 to zestaw typu 2.1. Do dyspozycji użytkownika oddaje on łączną moc na poziomie 300 W. W zestawie oprócz eleganckiego soundbaru znajduje się również subwoofer, który zapewni nam mocne i głębokie niskie tony.

Samsung HW-B450 może się również pochwalić kilkoma inteligentnymi funkcjami jak: wzmocnienie basów, inteligentny dźwięk, wzmocnienie dialogów, tryb nocny czy tryb gry. Wzmocnienie basów działa dokładnie tak, jak brzmi i pozwala na „podbicie” niskich tonów. Inteligentny dźwięk to z kolei funkcja, która automatycznie analizuje ścieżki audio w danym materiale i na tej podstawie dobiera najlepiej dopasowane parametry dźwięku.

Wzmocnienie dialogów optymalizuje dźwięk pod kątem słuchania rozmów, idealnie sprawdzi się zatem podczas wieczornego, filmowego seansu. Wreszcie tryb nocny to idealna propozycja dla „nocnych marków”, sprawia ona, że za jednym przyciśnięciem guzika w pilocie zmniejszony zostaje poziom decybeli i kompresowany jest bas, jednocześnie dbając o wyraźne i słyszalne dialogi.

Na koniec został nam tryb gry, który szczególnie upodobają sobie gracze. Wyposażony w technologię cross-talk cancellation zoptymalizuje ścieżkę dźwiękową gry tak, aby dochodzące do ciebie dźwięki odpowiadały ich realnym kierunkom. Jeśli zatem widzicie wybuch po prawej stronie ekranu, to też z prawej strony dotrze do was dźwięk z soundbar Samsung HW-B45. Za wyborem soundbaru Samsung HW-B45 przemawia również łatwość montażu. Model ten możemy ustawić pod telewizorem bądź na ścianie. Co bardziej istotne, do połączenia go z telewizorem nie potrzebujemy żadnych kabli bowiem korzysta on z łączności bezprzewodowej Bluetooth.

JBL Bar 9.1

Soundbar dla wymagających kinomaniaków i graczy.

JBL Bar 9.1 to 9.1-kanałowy soundbar ze wsparciem technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz DTS:X, co ma zapewnić prawdziwy efekt 3D. Jest to cały zestaw, na który składają się: głośnik centralny, bezprzewodowy subwoofer oraz dwa głośniki surround, w których przetworniki są zwrócone do przodu i do góry. Całość umożliwia osiągnięcie efektu kina domowego 5.1.4, a w praktyce - mamy dźwięk jakości kinowej, ponieważ podczas emitowania odbija się on od sufitu i powraca do słuchaczy. Łączna moc zestawu to 820W, z czego sam głośnik centralny to 400W, a każdy z głośników surround to 60W. Całość uzupełnia subwoofer o mocy 300 W. Zapewniają pasmo przenoszenia od 34 Hz do 20 kHz. Może jednak dziwić fakt, że nie mamy tu equalizera - zamiast tego mamy trzy przyciski (Bass, Rear i Atmos), a każdy z nich oferuje trzy poziomy natężenia. Mimo wszystko efekt jest imponujący, a bass w każdym ustawieniu mocno wyczuwalny. Przy głośności 50% przeciętnej wielkości salon będzie - pod względem udźwiękowienia - przypominać salę kinową.

JBL Bar 9.1 wyposażono w szereg rozwiązań technicznych, ułatwiających stworzenie prawdziwego kina domowego - warto tu wymienić m.in. zgodność z usługami Chromecast i Airplay 2, a wyposażenie soundbara w transmiter Bluetooth umożliwia korzystanie z niego jak z głośnika BT i streamowanie muzyki ze smartfona lub tabletu. W przypadku podpinania urządzeń zewnętrznych, dostępne porty to HDMI, HDMI z eARC, HDCP 2.3 oraz wejście optyczne.

Nie da się ukryć, że JBL Bar 9.1 to produkt skierowany dla najbardziej wymagających użytkowników. Za doskonałą jakość dźwięku trzeba będzie jednak sporo zapłacić.

Creative Soundbar Stage 2.1

Atrakcyjny cenowo soundbar 2.1.

Creative Soundbar Stage 2.1 to soundbar z subwooferem, który można podłączyć zarówno do telewizora, jak i komputera czy monitora. Warto podkreślić, że w zestawie otrzymujemy elementy pozwalające na montaż ścienny, dlatego nie ma problemu, aby np. umieścić go nad stanowiskiem pracy. Moc maksymalna systemu wynosi 80 W, z czego jednostka główna to 2 x 20 W, zaś sam subwoofer 40 W. Pasmo przenoszenia dźwięku wynosi od 55 Hz do 20 kHZ. Podczas słuchania mamy przyjemnie odczuwalny bas, a na przód sceny wysunięte są tony średnie. Warto zaznaczyć, że na jakość dźwięku bardzo duży wpływ ma rodzaj podłączonego urządzenia. Im będzie ono lepsze, tym lepsze brzmienie. Nie zabrakło tu kilku predefiniowanych rodzajów dźwięku - mamy osobne dla gier, filmów oraz muzyki. Można zmieniać je w wygodny sposób za pomocą załączonego pilota (niestety, baterie do niego należy nabyć osobno), który umożliwia także ręczna regulację tonów wysokich i niskich oraz (oczywiście) głośności całego zestawu.

Creative Soundbar Stage 2.1 oferuje kilka sposobów podłączania urządzeń zewnętrznych - AUX 3,5 mm, wejście optyczne, ARC, a także USB. Dzięki zastosowaniu w tym ostatnim rozwiązania Plug and Play można odtwarzać muzykę w formacie mp3 bezpośrednio z pamięci masowej. Kolejna zaleta to wbudowany moduł Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate), umożliwiający parowanie z urządzeniami przenośnymi. Co ciekawe, można kontrolować odtwarzanie za pomocą wspomnianego pilota. Na koniec można dodać kolejny plus - estetyczne wykonanie, dzięki któremu soundbar Creative będzie stanowić ozdobę każdego pomieszczenia.

Samsung HW-Q800B EN

Soundbar dla wymagających użytkowników z wielokanałowym dźwiękiem przestrzenny 5.1.2.

Samsung HW-Q800B EN to wyjątkowy, nowoczesny soundbar 5.1.2, który pozwoli cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem przestrzennym. Belka została wyposażona w 5 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 niskotonowy i 2 skierowane ku górze. Do tego użytkownicy soundbaru mogą liczyć na pełne wsparcie technologii dźwięku przestrzennego jak Dolby Atmos i DTSx. Moc całkowita tego zestawu wynosi aż 360 W.

Jak przystało na koreańskiego producenta w modelu HW-Q800B EN nie zabrakło kilku inteligentnych rozwiązań. Funkcja Q-Symphony, choć jest dedykowana wyłącznie dla telewizorów firmy Samsung pozwala na synchronizację pracy głośników telewizora i soundbara. Dzięki temu rozwiązaniu zyskujemy dodatkowe źródła dźwięku.

Ciekawym rozwiązaniem jest również „dźwięk dopasowany do przestrzeni”. Soundbar po każdym uruchomieniu będzie analizował otoczenie tak, aby dobrać odpowiednie parametry i zapewnić najlepszą możliwą jakość dźwięku bez względu na to gdzie siedzisz.

Model HW-Q800B EN posiada również rozwiązania, które sprawią, że nic nie umknie nam podczas seansu. Funkcja adaptacji dźwięku, aktywnie analizuje sygnał dźwiękowy i optymalizuje go tak, by rozmowy pozostały czyste i wyraźne. Dodatkowo specjalny wzmacniacz głosu automatycznie zwiększy poziom głośności oglądanych treści, gdy wykryje inne głośne dźwięki w naszym otoczeniu.

Samsung HW-Q800B EN posiada również funkcje, z których ucieszą się gracze konsolowi. Tryb gry pro z technologią Samsung Acoustic Beam zapewnia mocne basy i dźwięk pozycyjny. Co więcej, cała konfiguracja soundbaru i konsoli jest niezwykle łatwa, tryb gry pro sam bowiem zsynchronizuje się z telewizorem zaraz po uruchomieniu urządzenia.

Soundbar Samsung HW-Q800B EN może się łączyć bezprzewodowo z telewizorem (poprzez Wi-Fi bądź Bluetooth), co sprawia, że jego montaż i konfiguracja są niezwykle łatwe.

Sony HT-X8500

Klasyczny soundbar w najlepszym wydaniu.

Sony HT-X8500 to "klasyka" w najlepszym możliwym wydaniu. Japoński producent przygotował dla nas soundbar z systemem głośników 2.1 i wbudowanym subwooferem. Sony znane jest z zamiłowania do dźwięku, dlatego też soundbar wyposażono w autorską technologię dźwięku przestrzennego - Vertical Surround Engine. Co więcej, może on liczyć również na wsparcie innych rozwiązań od dźwięku przestrzennego, jak Dolby Atmos i DTS:X. Sony HT-X8500 korzysta dodatkowo z technologii DSP, która umożliwia symulowanie dźwięku przestrzennego w systemie 7.1.2.

Sony HT-X8500 wyposażono w bogatą ilość portów, co sprawia, że bez problemu podłączymy do soundbaru kilka urządzeń, np.: konsole, telewizor czy monitor. Na uwagę zasługuje również obecność modułu Bluetooth, który umożliwia bezprzewodową komunikację z soundbarem. Jeśli zatem chcecie posłuchać ulubionego utworu, który akurat przechowujecie na smartfonie czy tablecie, to Sony HT-X8500 pozwoli wam na to bezproblemowo. Trzeba się jednak liczyć z tym, że soundbar japońskiego producenta do najtańszych nie należy. Warto jednak podkreślić, że jest ona w pełni usprawiedliwiona jakością wykonania i oferowanymi możliwościami.

Jaki soundbar w 2023 roku kupić? Kilka porad zakupowych

Wielu użytkowników jest niezadowolonych z jakości dźwięku w telewizorach z płaskim ekranem. Jednak obawy wynikające z konieczności uciążliwej konfiguracji i mało estetyczny widok leżących na podłodze kabli sprawiają, że niewielu z nich zastanawia się nad montażem systemów dźwięku przestrzennego. Czasami nie mają po prostu wystarczająco dużo miejsca. Nie wszystkie soundbary replikują dźwięk przestrzenny, ale większość z nich faktycznie oferuje wygodne i stosunkowo niewielkie rozwiązanie gwarantujące wyższą jakość dźwięku w salonie.

Funkcje warte uwagi

W pierwszej kolejność należy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób soundbar łączy się z telewizorem. Najczęściej używa się w tym celu kabla optycznego do przesyłania dźwięku (znanego jako TOSLINK). Chociaż obecnie większość nowoczesnych telewizorów zapewnia obsługę tego kabla, warto sprawdzić, czy faktycznie tak jest przed wybraniem konkretnej listwy dźwiękowej. Niektóre z nich mają wejścia HDMI, które są dość wygodne i spełniają te same zadania co kabel TOSLINK.

Należy również sprawdzić, czy dostępne wyjście będzie przewodzić dźwięk ze wszystkich urządzeń podłączanych do telewizora, takich jak odtwarzacze Blu-ray i konsole do gier albo wewnętrzny tuner TV. Dzięki temu, by słyszeć dźwięki pochodzące z dowolnego urządzenia, wystarczy tylko jeden kabel podłączony do soundbara.

Większość soundbarów posiada inne wejścia, na przykład wejście typu mini-jack 3,5 mm lub wejście stereofoniczne typu Phono. Takie soundbary pobierają sygnał analogowy i umożliwiają odtwarzanie dźwięku z dowolnego urządzenia, w tym telefonu i tabletu.

Jednakże, jeśli preferujesz wygodę gwarantowaną przez bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z urządzenia mobilnego, poszukaj soundbarów z wbudowaną technologią Bluetooth. Pamiętaj jednak, że w przypadku tych soundbarów jakość dźwięku nie będzie na najwyższym poziom, chyba że urządzenie mobilne i soundbar obsługują aptX, domyślny kodek w standardzie A2DP.

Czy warto kupić oddzielny subwoofer?

Samodzielny soundbar nie będzie w stanie zaoferować dźwięku w pełnym zakresie, dlatego wiele z nich jest dostarczanych z oddzielnym subwooferem. Generuje on głębokie basy wymagane przy odtwarzaniu filmowych efektów specjalnych, np. wybuchów. Oczywiście, w przypadku oglądania głównie filmów nasyconych dialogami, można obyć się bez subwoofera.

Subwoofery są zasilane aktywnie lub pasywnie. Modele pasywne nie posiadają wbudowanego wzmacniacza, więc nie wymagają zasilania sieciowego. Bazują na dodatkowym wzmacniaczu umieszczonym w listwie dźwiękowej.

Aktywne subwoofery mają wbudowany własny wzmacniacz, a więc wymagają zewnętrznego źródła zasilania. Odbierają dźwięk bezprzewodowo, dzięki czemu można je umieścić z dala od listwy dźwiękowej bez ciągnących się po podłodze kabli. Warto zwrócić przy tym uwagę na listwy dźwiękowe, w których wszystkie wejścia są umieszczone w subwooferze, np. Samsung HWE551. Takie rozwiązanie jest zaletą wyłącznie wtedy, gdy telewizor i listwa dźwiękowa są montowane na ścianie. W innym wypadku, kable będą musiałby biec do listwy dźwiękowej.

Na co zwracać uwagę w specyfikacji?

Nie zwracaj większej uwagi na dane producentów dotyczące mocy wzmacniacza. Nawet jeśli są one dokładnie opisane, liczba watów nie przekłada się bezpośrednio na poziom głośności, ponieważ równie istotna jest wrażliwość głośnika. Niektóre firmy słusznie unikają publikowania danych dotyczących mocy wzmacniacza.

Liczba głośników również nie ma większego znaczenia. Jeśli chcesz uzyskać imponujący efekt dźwięku przestrzennego, lepiej zapoznaj się z recenzjami zamiast polegać na zapewnieniach producentów. Pamiętaj, by nie mylić takich określeń, jak np. „dźwięk 3D” z dźwiękiem przestrzennym bądź wielokanałowym. Niektóre soundbary używają technologii Dolby Virtual Speaker, a inne mają własne nazwy na określenie pseudo-przestrzennego dźwięku.

Czy można zamontować soundbar na ścianie?

Większość soundbarów ma ograniczenia co do miejsc, w których można je zamontować. Jeśli planujesz zamontować soundbar na ścianie, najpierw sprawdź, czy jest taka możliwość. Niektóre soundbary mogą być ustawione pod różnym kątem, a inne przekształcają się w oddzielne głośniki stereofoniczne. Pamiętaj o tym, podejmując decyzję zakupową.