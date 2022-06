Jaki statyw do aparatu? Przeglądamy ofertę Media Markt

Statyw fotograficzny przyda się każdemu, komu zależy na dobrej jakości zdjęć z aparatu lub telefonu. Zaczynasz swoją przygodę z fotografią i szukasz pierwszego sprzętu? A może masz już więcej doświadczenia i chcesz kupić nowe wyposażenie? Sprawdź z nami, jaki statywy ma w swojej ofercie Media Markt.

Statyw to niezbędne narzędzie do profesjonalnego wykonywania zdjęć – przyda się również amatorom, którzy chcą bardziej ambitnie podejść do fotograficznego hobby. Statyw stabilizuje aparat (lub telefon), dzięki czemu znika ryzyko poruszenia nim podczas pracy. Jest niezastąpiony w przypadku robienia fotografii przy słabym świetle, a więc w warunkach wymagających długiego czasu naświetlania.

Statyw do aparatu – jaki wybrać?

W sklepach fotograficznych znajdziemy wiele rodzajów statywów do aparatów. Jaki więc wybrać? Ano taki, który jak najlepiej odpowiada posiadanemu przez nas sprzętowi.

Rodzaje statywów:

monopod – prosty, podstawowy statyw posiadający tylko jedną nogę. Jest lekki i łatwy w transporcie. Nie zapewnia całkowitej stabilizacji, ale sprawdzi się podczas fotografowania koncertów i wydarzeń sportowych;

– prosty, podstawowy statyw posiadający tylko jedną nogę. Jest lekki i łatwy w transporcie. Nie zapewnia całkowitej stabilizacji, ale sprawdzi się podczas fotografowania koncertów i wydarzeń sportowych; trójnogi – najczęściej spotykany rodzaj statywu, wsparty na trzech nogach. Posiada kolumnę i głowicę do umieszczenia aparatu. Ruchome elementy pozwalają na swobodne dostosowanie wysokości i kąta nachylenia aparatu;

– najczęściej spotykany rodzaj statywu, wsparty na trzech nogach. Posiada kolumnę i głowicę do umieszczenia aparatu. Ruchome elementy pozwalają na swobodne dostosowanie wysokości i kąta nachylenia aparatu; stołowy – mały, kompaktowy statyw do lekkich aparatów. Sprawdzi się do okazjonalnego, hobbystycznego wykonywania zdjęć, np. kulinarnych. Zda egzamin ustawiony na stole czy murku;

– mały, kompaktowy statyw do lekkich aparatów. Sprawdzi się do okazjonalnego, hobbystycznego wykonywania zdjęć, np. kulinarnych. Zda egzamin ustawiony na stole czy murku; kolumnowy – duży, ciężki statyw dla profesjonalistów, używany zwykle w fotografii studyjnej. Zapewnia dobrą stabilizację aparatu, ale ze względu na jego wagę, trudno swobodnie zabierać go w plener;

– duży, ciężki statyw dla profesjonalistów, używany zwykle w fotografii studyjnej. Zapewnia dobrą stabilizację aparatu, ale ze względu na jego wagę, trudno swobodnie zabierać go w plener; gimbal – mały statyw do kamerek sportowych i smartfonów, używany, by minimalizować drgania podczas robienia zdjęć w ruchu.

Media Markt – statywy fotograficzne na telefon i aparat

Statyw ARKAS WT 4057

Głowica: olejowa

Szybkozłączka: TAK

Fizyczne obciążenie [kg]: 3.5

Minimalna wysokość [cm]: 58

Maksymalna wysokość [cm]: 157

Cena: 147,97 zł Przejdź do oferty

Statyw CAMROCK TE68 Czarny

Głowica:TAK 3D z poziomicą

Noga/Nogi: 3-sekcyjna

Poziomica: TAK

Szybkozłączka: TAK

Cechy: samopoziomujące stopki, wysuwana kolumna z korbą

Inne: hak do obciążania zestawu

Cena: 127,97 zł Przejdź do oferty

Statyw HAMA Traveller 163 Ball

Głowica: 3D Kulowa

Noga/Nogi: 4-sekcyjna

Poziomica: TAK

Cechy: hamulec do blokowania kolumny centralnej, ręcznie regulowana kolumna środkowa

Inne: płytka szybkiego montażu z blokadą i z funkcją "click" do szybkiej i łatwej wymiany aparatu za pomocą jednego kliknięcia, kolumna centralna wyposażona w zaczep do ustabilizowania statywu przy silnym wietrze i na nierównym terenie

Obciążenie [kg]: 4

Minimalna wysokość [cm]: 21

Cena: 297 zł Przejdź do oferty

Statyw JOBY GorillaPod Rig (JB01522-BWW)

Głowica: Kulowa

Noga/Nogi: elastyczne, pokryte gumą

Szybkozłączka: płytka typu Arca- Swiss

Cechy: gwint 1/4" Mocowanie do kamer GoPro Hero

Inne: głowica obracana 360 stopni, odchylenie 90 stopni

Obciążenie [kg]: 5

Wysokość po złożeniu [cm]: 43

Cena: 877 zł Przejdź do oferty

Statyw VELBON Light Max I

Głowica: kulowa

Szybkozłączka: QB-32

Fizyczne Obciążenie [kg]: 2

Minimalna wysokość [cm]: 38

Maksymalna wysokość [cm]: 132

Wysokość po złożeniu [cm]: 37

Cena: 229 zł Przejdź do oferty

