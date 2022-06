Jaki statyw do aparatu do 500 złotych? Oto nasze propozycje

Każdy, kto rozpoczyna swoją przygodę z fotografią, wraz z polepszaniem kompetencji, zastanawia się nad doborem dodatkowych akcesoriów. Jednym z niezastąpionych sprzętów jest statyw. Jak wybrać najlepszy produkt z ograniczonym budżetem? Podpowiadamy!

Talenty rozwijamy wraz z doświadczeniem oraz nieustanną obserwacją naszej pracy. W kwestii fotografii sytuacja wygląda identycznie - spoglądając na wykonane zdjęcia, zaczynamy dostrzegać możliwości oraz szanse. Statyw jest artykułem niemal niezbędnym, gdy nasza praca przyjmuje rolę profesjonalnego procesu. Stały stabilizator pozwala na uzyskanie idealnego kadru, bez obaw o niepożądane poruszenia. Utrzymanie aparatu lub kamery w stałym położeniu umożliwia przechwycenie obrazu nawet przy znacznie wolniejszym zwalnianiu migawki.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze statywu?

Szukając odpowiedniego produktu należy ustalić jego przeznaczenie. Gdy zamierzamy pracować w terenie, należy wziąć pod uwagę wielkość oraz wagę - cięższy sprzęt będzie stabilniejszy, jednak mniej wygodny w przypadku transportu. Niezmiennie priorytetem są szczegółowe parametry takie jak m.in. wysokość minimalna i maksymalna, zakres udźwigu sprzętu oraz rodzaj głowicy - w tym zakres ruchów. Wiele artykułów jest wyposażonych w funkcje dodatkowe - szybko złączka, wymienna stopka, a nawet monopod. Należy pamiętać, że statyw ma ułatwiać naszą pracę oraz poszerzać możliwości, tak więc parametry powinny odwzorowywać nasze potrzeby. Oto zestawienie najlepszych statywów mieszczących się w budżecie 500 złotych.

Fancier WT3031 3D

Jeśli zależy Ci na budżetowym statywie lub dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z fotografią, godnym uwagi produktem jest model WT3031 3D od marki Fancier. Waży niespełna 0,5 kg, a jest w stanie unieść nawet 2 kg. Nada się zarówno do aparatów fotograficznych, jak i smartfonów - w zestawie znajduje się pilot Bluetooth.

Wysokość minimalna: 126 [cm]

Wysokość maksymalna: 144 [ cm]

Wysokość po złożeniu: 40 [cm]

Maksymalny udźwig: 2 [kg]

Statyw VELBON Videomate 638

Statyw cechuje się 3-sekcyjną budową nóżek wraz z gumowym spodem. Pracę wspiera olejowa głowica PH-368, a dodatkowo sprzęt wyposażono w szybkozłączkę QB-6RL. Wbudowana poziomica zadba o równoległe ułożenie, a tym samym - idealne zdjęcie.

Wysokość minimalna: 138 [cm]

Wysokość maksymalna: 171 [ cm]

Wysokość po złożeniu: 67 [cm]

Maksymalny udźwig: 4 [kg]

Statyw HAMA Star 62

Model jest idealnym rozwiązaniem dla początkujących fotografów. Zapewnia podstawowe możliwości, a przy tym jest dostępny w stosunkowo atrakcyjnej cenie. Cechuje go obrotowa głowica 3D oraz wymienna stopka. Jest w stanie unieść sprzęt do 4 kilogramów, tak więc użytkownik nie jest ograniczony wyłącznie do małych aparatów.

Wysokość minimalna: 64 [cm]

Wysokość maksymalna: 160 [ cm]

Wysokość po złożeniu: 64 [cm]

Maksymalny udźwig: 4 [kg]

Ruchoma głowica: Tak

Hama Traveller 117 Ball

Produkt słynie z niezwykle lekkiej wagi (0,82 kg). Znacząco wpływa to na możliwości podróżnicze podczas sesji plenerowych - antypoślizgowe nogi znacznie ułatwiają stabilne ustawienie oraz zachowanie przyczepności. Cechuje się kulową głowicą 3D pozwalając na wykonywanie zdjęć w orientacji pionowej, jak i poziomej.

Wysokość minimalna: 35 cm

Wysokość maksymalna: 117 cm

Ruchoma głowica

Maksymalny udźwig: 4 kg

Waga: 0,82 kg

Statyw K&F CONCEPT KF09.089

Model pochodzi z serii MAGNUM, został wykonany ze stopu magnezowo-aluminiowego zapewniającego wytrzymałe oraz solidne wykończenie. Cechuje się stosunkowo dużą wagą udźwigu (10k g) w porównaniu do własnej masy (1,6 kg). Możliwa forma złożenia odwrotnego pozwala na zaoszczędzenie miejsca podczas transportu, ponieważ zajmie jedyne 46 cm. Statyw wyposażono w demontowalna głowicę kulową 3D na gwint 1/4''.

Wysokość minimalna: 56 cm

Wysokość maksymalna: 175 cm

Długość monopodu: od 48 do 185 cm

Maksymalny udźwig: 10 kg

Waga statywu: 1,6 kg

Długość statywu po złożeniu: 46 cm

Benro TSL08AN00

Statyw stworzono z myślą o posiadaczach aparatów bezlusterkowych - smukły i dość lekki sprzęt (1 kg) idealnie obrazuje ideę aparatów kompaktowych. Mała głowica kulowa podlega regulacji z pomocą pokrętła. Za wygodę podczas użytkowania odpowiada szybko złączka wykonana z anodowanego aluminium, systemu Arca - Swiss.

Wysokość minimalna: 51 cm

Wysokość maksymalna: 146,3 cm

Wysokość po złożeniu: 39,9 cm

Ruchoma głowica

Szybkozłączka

Maksymalny udźwig: 4 kg

Waga: 1 kg

Manfrotto Compact Advanced (czarny)

Trzykierunkowa, ergonomiczna głowica pozwala na wszechstronne możliwości kadrowe. Aluminiowy statyw cechuje się niską wagą oraz najmniejszymi wymiarami spośród pełnowymiarowych urządzeń. Podczas pracy, nogi mogą zostać zablokowane (na dowolne długości) za pośrednictwem zatrzasków. Idealna pozycja zarówno dla właścicieli belusterkowców, jak i lustrzanek!

Wysokość minimalna: 44,5 cm

Wysokość maksymalna: 165 cm

Wysokość po złożeniu: 44 cm

Ruchoma głowica

Szybkozłączka

Maksymalny udźwig: 3 kg

Pokrowiec

Waga: 1,42 kg

Statyw FOTOPRO X-go Gecko FPH-42Q Czarny

Gdy mowa o powyższym modelu, nie sposób nie wspomnieć o zastosowanej technologii T-LOCK! Dzięki temu mimo trójstopniowego nachylania nóg, sekcje podlegają blokadzie poprzez obrotowy system zacisków. Nogi są zakończone kolcami, które możemy pokryć antypoślizgowymi nakładkami. Statyw wyposażono w dodatkową funkcję monopodu, poszerzając zakres działań.

Wysokość maksymalna: 144.3 cm

Wysokość minimalna: 34 cm

Maksymalny udźwig: 8 kg

Wysokość po złożeniu: 32.5 cm

Poziomica

Ruchoma głowica

Wymienna stopka

Statyw CULLMANN Mundo 518T Czarny

Oto pozycja dla fanów aparatów DSLR, kompaktowych i systemowych! Nogi podróżnego statywu wykazują się potrójną regulacją (w tym tryb makro). Głowica kulową wykonano z aluminium - część dodatkowo anodyzowano# w celu uniknięcia zadrapań oraz skaz.

Wysokość maksymalna: 52.5 cm

Wysokość minimalna: 18 cm

Wysokość po złożeniu: 17.5 cm

Maksymalny udźwig: 5 kg

Ruchoma głowica

Statyw Sirui Traveler 5A

Każda z nóg o gumowym wykończeniu składa się z 5 sekcji wraz z zamkami typu Twist. Zdejmowana kolumna środkowa to dodatkowy atut, który pozwala na montaż głowicy na jednym z ramion.

Długość po złożeniu: 31 cm

Wysokość maksymalna: 138 cm

Waga: 1,05 kg

Maksymalne obciążenie: 5 kg

Liczba sekcji: 5

Głowica w zestawie

Szybka złączka: Arca Swiss