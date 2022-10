Jaki tablet kupić? Przedstawiamy najlepsze tablety Samsung Galaxy

Samsung przedstawił swoją najnowszą linię tabletów premium w postaci linii Galaxy Tab S8. Powstaje jednak pytanie, czy są to obecnie najbardziej opłacalne tablety tej firmy? Przedstawiamy przegląd najlepszych tabletów Galaxy dla każdego.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Nikt nie robi tabletów z Androidem tak, jak Samsung. W ciągu ostatnich kilku lat flagowe tablety Samsunga naprawdę zyskały na popularności. Wizja firmy jest jednak taka, aby zaoferować coś dla każdego, dlatego linia tabletów Galaxy obejmuje również opcje należące do średniej klasy i urządzeń przystępnych cenowo.

Ta różnorodność może często stanowić wyzwanie dla tych, którzy po prostu chcą wiedzieć, jakie są najlepsze tablety Samsunga. Stworzyliśmy tę listę najlepszych tabletów Galaxy, która wyjaśnia, kto powinien je kupić i dlaczego.

Samsung trochę namieszał wprowadzając serię Galaxy Tab S8. To pierwszy raz, gdy firma wprowadza na rynek trzy nowe flagowe tablety jednocześnie. W dniu 9 lutego 2022 roku firma zaprezentowała tablety Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ i Galaxy Tab S8 Ultra.

Galaxy Tab S8 / Fot. Samsung

Najlepsza specyfikacja: Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra

Nie da się ukryć, że Galaxy Tab S8 Ultra jest obecnie jednym z najlepszych tabletów z Androidem na rynku. Jest to również największy i najbardziej bogaty w funkcje flagowy tablet Samsunga. Posiada on 14,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Jest to również pierwszy tablet Samsunga, który posiada wcięty wyświetlacz, co pozwala na uzyskanie smuklejszych ramek.

Tablet napędzany jest najnowszym chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który posiada zintegrowany modem 5G. Jest on sparowany z 8/12/16 GB pamięci RAM i 128/256/512 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wybranej konfiguracji). Urządzenie zasila duża bateria o pojemności 11,200 mAh, która wspiera 45 W przewodowe szybkie ładowanie.

One UI 4.1 dodaje wiele nowych funkcji zwiększających produktywność, dzięki czemu Galaxy Tab S8 Ultra jest najlepszym wyborem dla zaawansowanych użytkowników. Pióro S Pen o ultra niskich opóźnieniach zapewnia realistyczne wrażenia podczas pisania.

Powody, dla których warto kupić:

największy wyświetlacz

częstotliwość odświeżania 120 Hz

wysoka wydajność

duża żywotność baterii

Kto powinien kupić?

Tablet ten będzie idealny dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują tabletu do pracy oraz klienci korporacyjni, którzy potrzebują tabletów do zastosowań biznesowych.

Najlepsza produktywność: Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6

Podobnie jak jego następca, Galaxy Tab S6 był bez wątpienia najlepszym tabletem z Androidem, który został wydany w 2019 roku. Był to również pierwszy raz, kiedy Samsung wysłał swój flagowy tablet z najnowszym chipsetem premium. Samsung początkowo wydał tylko model LTE, ale później pojawił się również model 5G.

Galaxy Tab S6 stał się również pierwszym tabletem Samsunga, który posiada podwójny zestaw kamer z tyłu. Oferuje on lepszy wyświetlacz niż podstawy Galaxy Tab S7 i nie ma pomiędzy nimi żadnej znaczącej różnicy w wydajności.

Powody, dla których warto kupić:

świetna jakość wykonania

oddzielny wariant 5G

wyświetlacz Super AMOLED

podwójne aparaty

Kto powinien kupić?

Galaxy Tab S6 jest idealny dla każdego, kto potrzebuje potężnego tabletu z Androidem i czuje, że Galaxy Tab S7+ to dla niego zdecydowanie za dużo.

Najlepszy do rozrywki: Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S5e

Czy potrzebujesz tabletu tylko do oglądania Netflixa, sporadycznego przeglądania Internetu i korzystania z aplikacji społecznościowych? Galaxy Tab S5e jest najlepszą opcją dla Ciebie. Wszystko to może być również wykonane przez najbardziej podstawowe z tabletów, lecz Galaxy Tab S5e wydaje się być najlepszą opcją spośród nich.

W momencie premiery, Galaxy Tab S5e był najcieńszym tabletem Samsunga, ale dostał metalową konstrukcję i 10,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED. Bogaty dźwięk jest dostarczany przez głośniki firmy AKG, dzięki czemu jest to dobrze zaokrąglone urządzenie do relaksu w leniwe niedzielne popołudnie.

Powody, dla których warto kupić:

niewiarygodnie lekki i cienki

wyjątkowy wyświetlacz

cztery głośniki

umieszczony z boku czujnik linii papilarnych

Kto powinien kupić?

Galaxy Tab S5e jest stworzony dla tych, którzy chcą mieć tablet wyłącznie do konsumpcji treści multimedialnych.

Najlepszy budżetowiec: Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6 Lite

Samsung uruchomił Galaxy Tab S6 Lite z jedynym celem: wprowadzeniu rysika S Pen do mas. Wcześniej trzeba było kupić flagowy tablet tej firmy tylko po to, aby otrzymać funkcjonalność rysika S Pen.

Galaxy Tab S6 Lite ma również coś, czego nie ma żaden z tabletów wymienionych powyżej - 3,5 mm gniazdo słuchawkowe. Nie spodziewaj się jednak panelu AMOLED, gdyż Galaxy Tab S6 Lite ma 10,4-calowy wyświetlacz LCD. Niestety, tablet ten nie nadaje się do ciężkich zadań. Jest to raczej budżetowe urządzenie do konsumpcji mediów, które w niskiej cenie oferuje również wyjątkowe doświadczenie płynące z funkcjonalności rysika S Pen.

Powody, dla których warto kupić:

przystępna cena

S Pen

3,5 mm gniazdo słuchawkowe

dobra jakość wykonania

Kto powinien kupić?

Galaxy Tab S6 Lite to opcja dla tych, którzy nie wymagają potężnego tabletu, ale chcieliby otrzymać funkcjonalność rysika S Pen w przystępnej cenie oraz 3,5 mm gniazdo słuchawkowe.

Czy tablety Samsung Galaxy są wodoodporne?

Samsung niedawno zaczął produkować wodoodporne telefony z niższej półki cenowej. Nawet Galaxy A33 ma klasę IP, a droższe Galaxy A53 i A73 oczywiście też. Można by pomyśleć, że tablety Samsung Galaxy przechodzą podobny proces, stając się z biegiem lat coraz bardziej odporne, ale byłoby w tym tylko trochę racji.

Nadeszła wiosna, a Ty być może myślisz o tym, by po kilku latach pracy w domu częściej wychodzić z domu i na nowo nawiązać kontakt z naturą. Może rozważasz zabranie tabletu Galaxy do parku i robienie zdjęć lub rysowanie szkiców za pomocą rysika S Pen. Niezależnie od tego, zastanawiasz się pewnie, jaki poziom odporności na wodę i kurz oferują tablety Samsunga? Jeśli nie znasz się na tabletach Samsunga, odpowiedź może Cię zaskoczyć.

Krótko mówiąc, jest tylko jeden warty uwagi tablet Galaxy, który oferuje odporność na kurz i wodę, i został wydany w 2020 roku. Nazywa się Galaxy Tab Active 3 i ma certyfikat IP68, ale możesz chcieć uniknąć kupowania go dwa lata po tym, jak trafił do sprzedaży - zakładając, że nadal możesz go znaleźć.

Tylko tablety Galaxy Active mają klasę IP

Jeśli chodzi o inne tablety Samsunga, nie oferują one klasyfikacji IP. Tak więc fakt, że Galaxy S22 posiada klasę IP nie oznacza, że najnowsza seria tabletów Galaxy Tab S8 ma taki sam bonus. W rzeczywistości żaden z tabletów Samsunga nie ma stopnia ochrony IP, chyba że są to urządzenia specjalnie zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, takie jak Tab Active 3.

Istnieją futerały ochronne innych firm dla nowszych tabletów Tab S firmy Samsung, ale wyglądają one dość nieporęcznie i zapewniają jedynie odporność na kurz.