Jaki tani procesor do gier 2021?

Jeśli chcesz cieszyć się nowymi grami, nie musisz wydawać majątku na dobry procesor - możesz go nabyć za kwotę znacznie mniejszą, niż 1000 złotych. A jakie procesory w tej cenie spełnią Twoje oczekiwania? Sprawdź!

Procesor to serce każdego komputera, wypada jednak zauważyć, że nie musisz dysponować topowym modelem, aby w pełni korzystać z najnowszych gier. Za jakość animacji oraz efektów wizualnych w rozgrywkach odpowiada przede wszystkim karta graficzna oraz jej parametry i obsługiwane technologie, jak np. ray tracing, nie bez znaczenia jest także ilość VRAM, jaką dysponuje. Niestety, popularne jest błędne założenie, że starszy procesor nie nadaje się do nowych produkcji, więc trzeba koniecznie wymienić go na nowy. Zauważmy jednak, że poprzednia generacja konsol - Xbox One oraz PlayStation 4 - weszła na rynek w 2013 roku i przez kolejne osiem lat konsole te obsługiwały wszystkie najnowsze produkcje bez żadnych problemów (takie pojawiły się dopiero przy grze Cyberpunk 2077, ale to wyjątek). A przecież w konsolach nikt nie wymieniał procesorów, aby urządzenia te były w stanie sprostać wymaganiom nowszych produkcji, np. wydanych w 2019 roku, a więc sześć lat po premierze.

Czasem jednak faktycznie procesor jest tak stary, że lepiej wymienić go na nowy model. To właśnie dla osób, które chcą bawić się nowszymi tytułami, a nie mają ochoty na wydawanie dużej ilości pieniędzy, dedykujemy poniższy tekst. Zamiana procesora na nowy to nie tylko możliwość komfortowego grania we współczesne produkcje - odbije się odczuwalnie na szybkości działania całego systemu, podnosząc komfort codziennego użytkowania komputera oraz korzystania z programów i aplikacji. Przyjęliśmy definicję, że tani procesor do gier oznacza procesor w cenie nie przekraczającej 800 złotych. A ponieważ rynkiem procesorów rządzą zaledwie dwie firmy, zestawienie obejmuje różne egzemplarze podzespołów produkcji AMD oraz Intela. Jednym ze wskaźników wydajności jest test Cinebench R20 - benchmark sprawdzający wydajność procesorów.

Tani procesor do gier 2021

AMD Ryzen 5 3400G - procesor z 2019 roku, który sprawdzi się doskonale w 2021. Wykonany w architekturze Zen+, ma cztery rdzenie obsługujące do 8 wątków. Taktowanie rdzeni to 3,7 GHz, co zwiększa się do 4,2 GHz w trybie boost. Powstał w procesie 12nm, obsługuje pamięć DDR4-2933 (PC4-23466), dysponując 6 MB cache L3. Na pokładzie znajduje się układ graficzny Radeon RX Vega 11 (1400 MHz). Wszystko solidnie chłodzone przez Wraith Spire - radiator bez ciepłowodów. W teście Cinebench R20 uzyskał wynik 412 punktów dla jednego oraz 1969 punktów dla wielu wątków.

Intel Core i5 9400F - ten model powstał w procesie litograficznym 14 nm, a na pokładzie znajdziemy sześć rdzeni (aczkolwiek bez obsługi Hyper Threading) z obsługą dwunastu wątków. Częstotliwość taktowania to 2,9 GHz, ale w trybie boost widzimy duży wzrost - do 4,1 GHz przy jednym rdzeniu oraz 3,9 GHz dla wszystkich. Ma 9 MB pamięci cache. Jak wypada w testach? Ponieważ tryb turbo nie obejmuje wszystkich rdzeni, mamy tutaj 2365 punktów. Nadrabia to wydajną pracą jednego rdzenia, gdzie uzyskuje wynik 425 punktów.

Intel Core i3-10100 - procesor z generacji Comet Lake-S. Dysponuje czterema rdzeniami obsługującymi osiem wątków. Bazowe taktowanie to solidne 3,6 GHz, a w trybie boost podnosi się do 4,3 GHz. Wyposażono go w układ graficzny UHD Graphics 630. Dobrą wydajność zawdzięcza m.in. 6 MB pamięci cache L3, ma także możliwość obsługi dwukanałowego DDR4. Procesor można połączyć z płytą główną H410 lub B460. Wydajność? W teście Cinebench R20 uzyskał 448 punktów przy jednym wątku i 2284 punkty przy wielu wątkach. Czy to dużo? Intel Core i3-10100 kosztuje ok. 650 złotych. Sprzedawany w cenie ok. 1500 złotych model Intel Core i7 7700K uzyskał w tym samym teście odpowiednio 466 i 2257 punktów. A więc - jest świetnie!

AMD Ryzen 3 3100 - procesor pod socket AM4. Wykonany w architekturze Zen3 i procesie 7nm, ma cztery rdzenie i obsłuży do ośmiu wątków. Taktowanie podstawowe to 3,6 GHz, w trybie boost 3,9 GHz. Dysponuje 16 MB pamięci cache L3. Jak pokazują testy w Cinebench R20, osiąga 450 i 2329 przy jednym i wielu rdzeniach. Oznacza to bardzo dobrą wydajność, porównywalną nie tylko o do i3-10100, ale nawet do Core i5-9400F (który także znalazł się w zestawieniu). I to wszystko w cenie niecałych 600 złotych!

Intel Core i3-9100F 3 - procesor zaliczający się do 9. generacji. Otrzymał 4 rdzenie o taktowaniu 3,6 GHz, a w trybie turbo zmienia się to na 4,2 GHz. Układ został opracowany w procesie technologicznym 14 nm, wyposażono go w 6 MB pamięci cache. Zadowalająco prezentuje się TPD - na poziomie zaledwie 65 W. Obsłuży do 64 GB pamięci RAM DDR-4 2400 MHz. Jedna wada to jedynie 16 linii PCIe, co ogranicza możliwość rozbudowy platformy o dyski z szybkim interfejsem. Chociaż w teście Cinebench R20 ma tylko 428 punktów w jednym wątku, przy wielu wątkach osiąga wysokie 2745 punktów.

AMD Ryzen 5 2600 X - jeden z najdroższych procesorów w zestawieniu. Ma sześć rdzeni obsługujących 12 wątków, zaś ich taktowanie wynosi 3,6 GHz (w trybie turbo 4,2 GHz). Mamy tu 19 MB pamięci cache. Procesor został wykonany w procesie litograficznym 12 nm przy zastosowaniu architektury Zen+. Wspiera pamięć DDR4-2933 (PC4-23466). W teście jednego rdzenia nie wypada może imponująco, zyskując 416 punktów, jednak przy wielu rdzeniach mamy ich aż 3150!