Jaki telewizor LED, QLED, OLED kupić w 2022 roku? Sprawdzamy najciekawsze modele

Planujesz kupić telewizor LED, QLED lub OLED? Zastanawiasz się czym różnią się od siebie te technologie? Zebraliśmy w jednym miejscu kilka najciekawszych modeli, jakie warto kupić w 2022 roku.

Spis treści

Promocja TCL 55C735 TCL 55C735 to 55 calowy telewizor 4K (3840x2160) charakteryzujący się odświeżaniem ekranu na poziomie 144 Hz. Za jak najlepsze wrażenia wizualne odpowiada obsługa technologii HDR. Omawiany model współpracuje m.in. z takimi wariantami jak HDR 10, HDR 10+, HLG czy Dolby Vision. Jest to też świetny wybór dla graczy. Sprawia to nie tylko wysoka częstotliwość odświeżania, ale także obsługa standardu HDMI 2.1. Zapewnia to zgodność z najnowszymi generacjami konsol i umożliwia korzystanie z funkcji ALLM. Jest to automatyczny tryb niskiego opóźnienia. Po uruchomieniu konsoli automatycznie uruchamia się tryb gry. Za dźwięk w telewizorze TCL 55C735 odpowiada system audio ONKYO. Został on specjalnie zaprojektowany z myślą o czystości i precyzji dźwięku. Co więcej, obsługa standardu Dolby Atmos zapewnia prawdziwe, doskonałe wrażenia z obcowania z dźwiękiem przestrzennym. Telewizor działa w oparciu o system Google TV, który jest prawdziwą rewolucją na rynku. Otrzymujemy tu dostęp nie tylko do ogromnej ilości treści, ale także systemu rekomendacji, który działa w oparciu o nasze zainteresowania. Co ciekawe, proponowane filmy i seriale nie ograniczają się tylko do konkretnej platformy, ale także innych serwisów, do jakich mamy dostęp. Telewizor TCL 55C735 możemy aktualnie kupić w bardzo atrakcyjnej cenie, m.in. w sklepie Media Expert. TCL 55C735 - pełna recenzja »

LG OLED55C21LA

LG OLED55C21LA

LG OLED55C21LA to telewizor obsługujący rozdzielczość 4K (3840 x 2160) o przekątnej ekranu wynoszącej 55 cali, charakteryzującym się częstotliwością odświeżania na poziomie 100 Hz / 120 Hz. Zastosowano tutaj technologię OLED. Telewizor może poszczycić się wręcz doskonałą czernią. Jest to spowodowane brakiem podświetlenia i samoświecącymi pikselami. Dodatkowo, w omawianym modelu za poprawę jakości odpowiedzialna jest technologia Dynamic Tone Mapping Pro. Wcześniej dotyczyła ona tylko poszczególnych klatek. Teraz na ekranie znajduje się aż 5000 bloków, co zapewnia jeszcze bardziej szczegółowy i żywy obraz. Telewizor działa w oparciu o oprogramowanie LG webOS 7.0, które zapewnia dostęp do mnóstwa aplikacji i zasobów sieciowych.

Sharp QLED 50EP4EA

Sharp QLED 50EP4EA

Sharp 50EP4EA to 50-calowy telewizor QLED, który wyświetlaja obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160). Charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 50 Hz / 60 Hz. Wybierając ten telewizor możemy spodziewać się prawdziwych kinowych wrażeń dzięki technologii HDR Dolby Vision. Co więcej, technologia AQUOS Smooth Motion zapewnia idealną płynność oraz ostrość obrazu. Za dźwięk w tym modelu odpowiada system audio Harman/Kardon, który zapewnia precyzyjne brzmienie oraz naturalną barwę dźwięku. Telewizor działa w oparciu o system Android TV, dzięki któremu mamy dostęp do mnóstwa aplikacji oraz zasobów sieciowych.

Sony OLED XR-65A80K

Sony OLED XR-65A80K

Tym razem przyszedł czas na telewizor OLED od Sony. Model XR-65A80K ma 65 calowy ekran i wyświetla obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160). W omawianym urządzeniu, panel OLED został połączony z technologią XR OLED Contrast Pro, która jeszcze bardziej wzmacnia kontrast oraz jakość obrazu. Producent zapewnia dostęp do palety ponad miliarda barw, co wpływa na bardzo wierne odwzorowanie kolorów w wyświetlanych materiałach. Aby zapewnić maksymalną płynność oglądanych filmów lub np. rozgrywek sportowych, technologia XR OLED Motion analizuje ruch i w razie potrzeby wstawia dodatkowe klatki. Wpływa to nie tylko na płynność, ale także jasność oraz wyrazistość obrazu.

Philips 65OLED707

Philips 65OLED707

Philips 65OLED707 to kolejny w tym zestawieniu model o przekątnej ekranu 65 cali i rozdzielczości 4K (3840 x 2160). Telewizor charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 100 Hz / 120 Hz. Możemy tutaj liczyć na najwyższą jakość obrazu oraz dźwięku dzięki wsparciu technologii Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Omawiany model także idealnie nada się dla graczy. Możemy liczyć na minimalne opóźnienie przy 120 Hz oraz funkcje G-Sync, VRR i Freesync. Na jeszcze lepsze wrażenia podczas oglądania możemy liczyć dzięki Ambilight, czyli światłach, które wychodzą poza krawędzie ekranu. Telewizor działa w oparciu o system Android TV, dzięki czemu mamy dostęp do praktycznie nieograniczonych zasobów sieciowych.

Philips 55PUS7556

Philips 55PUS7556

Philips 55PUS7556 to 55-calowy telewizor 4K (3840 x 2160) działający w technologii LED. Omawiany model jest kompatybilny z większością formatów HDR oraz Dolby Vision, co zapewnia świetne wrażenia wizualne. Poza obrazem, ważny jest także dźwięk. HDR w połączeniu z prawdziwym dźwiękiem przestrzennym zapewniają odczucia, jak w sali kinowej z prawdziwego zdarzenia. Telewizor działa w oparciu o system Saphi TV. Daje nam on dostęp do mnóstwa treści i zasobów internetowych.

Panasonic OLED TX-65JZ1000E

Panasonic OLED TX-65JZ1000E

Model TX-65JZ1000E od Panasonic to 65 calowy telewizor wyświetlający obraz w rozdzielczości 4K (3840 x 2160) oraz charakteryzujący się częstotliwością odświeżania na poziomie 100 Hz / 120 Hz. Omawiany sprzęt obsługuje różne warianty HDR, w tym Dolby Vision, z kolei za dźwięk przestrzenny odpowiada Dolby Atmos. Płynność obrazu zapewnia technologia Smooth Motion Drive Pro. Telewizor działa w oparciu o system Home Screen 6.0. Dzięki niemu otrzymujemy dostęp do mnóstwa aplikacji oraz zasobów sieciowych.

LED, QLED i OLED - czym się różnią?

LED

Matryca w telewizorach LED stworzona jest z mikrokryształków. Chcąc uzyskać obraz, konieczne jest ich podświetlenie. Odpowiadają za to diody LED. Jest to następca technologii LCD. W odróżnieniu od niej, diody LED pozwalają uzyskać wyższą jasność obrazu oraz lepsze odwzorowanie kolorów.

QLED

Telewizory QLED działają na podobnej zasadzie do urządzeń LED. Za podświetlenie odpowiadają tutaj diody LED, lecz w tym wypadku wykorzystywane są kropki kwantowe. Znajdują się pomiędzy podświetleniem a filtrem kolorów. Światło padające na filtry jest przez nie modyfikowane, dzięki czemu możemy liczyć na wyższą jakość kolorów.

OLED

OLED to skrót od Organic Light Emitting Diode. Technologia ta wykorzystuje diody elektroluminescencyjne ze związków organicznych. Od telewizorów LED i QLED różnią się tym, że nie wymagają dodatkowego podświetlenia. Dzięki temu kolory są o wiele żywsze i bardziej naturalne. Co więcej, przy zmianie kąta patrzenia nie zmienia się także ich kontrast. Możemy także liczyć na dużą głębię czerni.