Jaki wentylator kolumnowy kupić? Podrzucamy kilka ciekawych propozycji

Wentylatory kolumnowe, zwane także wieżowymi, dobrze prezentują się w pomieszczeniach i przynoszą ulgę w upalne dni. Który model wybrać? Oto nasze zestawienie.

Spis treści

Długo wyczekiwane lato powoli nadchodzi, a wraz z nim piękne, słoneczne dni. Niestety letni okres ma również swoje wady - nasze mieszkania nagrzewają się do dość wysokich temperatur, a w następstwie spotykamy się z zaduchem, przegrzaniem i utratą komfortu termicznego. Na szczęście są ku temu rozwiązania w postaci nowoczesnych sprzętów chłodzących! Wśród nich wyróżniamy m.in. wentylatory kolumnowe. Są one atrakcyjne pod względem smukłego designu - przypominają kolumnę głośnikową. W ten sposób pasują praktycznie do każdego wnętrza i nie zajmują dużo miejsca. W odróżnieniu od klimatyzera nie potrzebują wodnych wlewów, a równocześnie są znacznie tańsze niż profesjonalne klimatyzatory.

Pamiętajmy, że długotrwałe upały są niebezpieczne dla zdrowia, dlatego wybór odpowiedniego wentylatora jest istotną kwestią. Większość z szeroko dostępnych modeli pracuje w zakresie 180 stopni i wyposażona jest w pilot, dzięki któremu możemy ustawiać stopień chłodzenia bez ruszania się z wygodnego fotela. Najnowocześniejszy sprzęt może być sterowany również z poziomu aplikacji! Zobacz jakie modele wyróżniliśmy - w naszym zestawieniu znajdziesz wentylator kolumnowy niemal na każdą kieszeń.

Zobacz również:

GÖTZE & JENSEN FN750

Model ten został wyposażony w 3 tryby nawiewu, dzięki czemu możemy dostosować działanie do indywidualnych potrzeb i warunków. W trybie normalnym mamy do dyspozycji 4 poziomy prędkości. Jeśli zależy nam na spokojnej i cichej pracy wentylatora, możemy skorzystać z trybu nocnego. Istnieje również opcja zaprogramowania urządzenia za pomocą wbudowanego timera (do 15 godzin) i określenia, po jakim czasie ma zostać wyłączony. Sterowanie wentylatorem może odbywać się za pomocą panelu sterowania lub pilota, który otrzymujemy w zestawie.

Liczba poziomów mocy: 4

Moc: 45 W

Programator: timer 15-godzinny

Wybór kierunku nawiewu

Honeywell HYF290E

Model od firmy Honeywell to propozycja dla osób, które chcą zadbać o komfort termiczny również podczas snu. Poza trybem nocnym, urządzenie może zostać zaprogramowane na okres 1, 2, 4 lub 8 godzin. Siłę nawiewu możemy dobrać indywidualnie aż na 8 poziomach. Wedle preferencji możemy wybrać konkretny kierunek pracy - sterowanie odbywa się za pomocą dołączonego pilota.

Liczba poziomów mocy: 8

Moc: 31 W

Wybór kierunku nawiewu

Blaupunkt AFT801

Działanie wentylatora jest możliwe na trzech poziomach mocy, wraz z regulacją kąta nachylenia. Udogodnieniem jest również możliwość dopasowania prędkości nawiewu. Dane takie jak m.in. obecna temperatura i tryb pracy są wyświetlane na ekranie LCD. Sterowanie jest możliwe zarówno poprzez panel na urządzeniu, jak i przez dołączonego pilota.

Poziom hałasu: 40 dB

Liczba poziomów mocy: 3

Moc: 45 W

HB TF1101BRC

HB TF1101BRC ma trzy prędkości nawiewu i trzy tryby pracy oraz funkcję jonizacji. Charakteryzuje go duża wydajność i wygoda użytkowania. W zestawie znajdziemy elektroniczny pilot oraz funkcję użytecznego Timera.

Liczba poziomów mocy: 3

Moc: 65 W

Sencor SFN 5040BL

Sencor SFN 5040BL zapewnia oszczędność przestrzeni i bardzo cichą pracę. Jego charakterystyczny design wpasowuje się do współczesnego wystroju mieszkania lub biura. Urządzenie ma aż 7 poziomów mocy i funkcję sterowania za pomocą pilota.

Liczba poziomów mocy: 7

Moc: 90 W

Poziom hałasu wewnątrz: 50 dB

Stadler Form Peter

Stadler Form Peter to popularny model wentylatora kolumnowego do chłodzenia pomieszczeń do 40m2. Posiada programator czasu i tryb oscylacji. Wysoka moc 60 W i obudowa z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości to zdecydowanie jego atuty.

Ilość prędkości: 3

Moc: 60 W

Zobacz również: Jaki klimatyzator przenośny kupić? Przegląd klimatyzatorów przenośnych 2023