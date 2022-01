Jakich produktów Apple NIE zobaczymy w 2022 roku?

W 2022 roku Aple poradzi na rynek sporo nowych urządzeń. Niestety firma nie zaspokoi w pełni naszych potrzeb. Oto pięć urządzeń, które nie pojawią się na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.

Ostatnimi czasy dużo mówi się o sprzętach Apple, które pojawią się na rynku w 2022 roku. Najważniejszym z nich jest oczywiście iPhone 14, ale w sieci znajdziemy sporo wpisów dotyczących iPada Air, nowego MacBooka Air czy iMaca z większym wyświetlaczem. Dziś zajmiemy się drugą stroną medalu - urządzeniami, nad którymi Apple pracuje, ale nie zostaną wprowadzone do sprzedaży na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.

Czego Apple nie pokaże w 2022 roku? Źródło: macworld.com

W niniejszym materiale zajmujemy się sprzętem firmy Apple, który z pewnością pojawi się na rynku, ale jego data premiery jest bardziej odległa, niż najbliższy rok.

Apple Car

Zaczynamy od największego przedsięwzięcia Apple, którego premierę można będzie porównać do wprowadzenia na rynek pierwszego iPhone'a. Apple zamierza zrewolucjonizować rynek elektrycznych samochodów osobowych wprowadzając na rynek własny pojazd. Projekt jest rozwijany już od kilku lat, ale nie oznacza to, że wkrótce na rynku pojawi się Apple Car. Całość rozwijana jest jako Project Titan i borykała się już z kilkoma problemami na przestrzeni ostatnich miesięcy.

CarPlay w VW Golf Źródło: apple.com

Apple z pewnością pracuje nad autonomicznym pojazdem z silnikami elektrycznymi. Na przestrzeni ostatnich lat firma wielokrotnie zmieniała kierownictwo, które zajmuje się tym projektem. Całość skorzysta z uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji opracowanej przez Apple. Ambitnym celem giganta z Cupertino jest stworzenie konkurencyjnego dla Tesli modelu z jeszcze bardziej dopracowanym systemem jazdy autonomicznej.

Aktualnie Apple jest na etapie rozmów z podwykonawcami, ustalaniu łańcucha dostaw oraz planowania produkcji. Auto zostanie zaprezentowane najwcześniej w 2025 roku.

iPhone z Face ID pod ekranem

iPhone 14 zadebiutuje jako pierwszy iPhone z Face ID, który nie będzie posiadał wycięcia w ekranie. Zamiast niego moduły odpowiedzialne za skanowanie twarzy zostaną umieszczone w niewielkiej biurze w kształcie pigułki.

Wycięcie w ekranie iPhone'a Źródło: apple.com

Apple pracuje nad modelem iPhone'a z Face ID umieszczonym bezpośrednio pod wyświetlaczem, ale brakuje jeszcze dopracowanej technologii, która pozwoliłaby wdrożyć to rozwiązanie.

Według znanych analityków Ming Chi-Kuo oraz Rossa Younga, iPhone z całkowicie bezramkowym designem oraz bez wycięcia w ekranie pojawi się w 2023 lub 2024 roku. Face ID umieszczone pod ekranem trafi jedynie do najdroższych modeli Pro i Pro Max.

iPad z większym ekranem

W sieci mówi się o iPadzie Pro z większym ekranem. Istnienie tego typu sprzętu zostało już potwierdzone przez Marka Gurmana z Bloomberga. Nowy tablet ma zaoferować ekran o przekątnej powyżej 12,9 cala. Plotki zakładają obecność 14-calowej lub 16-calowej matrycy Mini-LED, a największy iPad Pro ma być dedykowany grafikom, projektantom oraz pracownikom kreatywnym.

iPad Pro 12,9 Źródło: apple.com

Aby uruchomić produkcję iPada z jeszcze większym ekranem Apple musi dostosować system operacyjny iPadOS. Nie spodziewamy się, aby stało się to jeszcze w 2022 roku.

Okulary Apple Glasses

Okulary Apple Glasses to kolejny sprzęt widmo, o którym mówi się od co najmniej kilku lat. Apple finalnie dołączy do firm produkujących rozwiązania AR/VR, ale prawdopodobnie nie stanie się to w tym roku.

Apple Glasses Źródło: macworld.com

Zestaw od Apple ma być sprzętem z najwyższej półki. Analitycy zakładają, że gogle pierwszej generacji pojawią się na rynku w 2025 roku. Pierwotnie mówiono o 2023 roku, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa i zerwane łańcuchy dostaw.

Apple TV z wyświetlaczem, FaceTime i głośnikami

Apple TV to przystawka do telewizorów, która z miesiąca na miesiąc traci sens istnienia. Wszystko ze względu na coraz bardziej dopracowane systemu Smart TV. Apple zdaje sobie z tego sprawę i zamierza przeprojektować Apple TV tak, aby stało się komputerem do kina domowego. Urządzenie kolejnej generacji ma otrzymać niewielki ekran do zarządzania wbudowanym systemem operacyjnym, kamerkę Face Time oraz wbudowane głośniki.

Apple TV 4K Źródło: apple.com

Nowe Apple TV połączy funkcjonalność przystawki do telewizora z inteligentnymi głośnikami HomePod. Po raz pierwszy o urządzeniu usłyszeliśmy z biuletynu Marka Gurmana. Nie znamy dokładnej daty premiery, ale raczej jest ona odległa - Apple dopiero co wprowadziło na rynek nowy model Apple TV.