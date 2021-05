Jakich produktów brakuje w ofercie Apple? Oto największe braki

Apple posiada w swoim portfolio mnóstwo ciekawych urządzeń. Na ekosystem składają się komputery, smartfony, tablety, słuchawki i wiele akcesoriów, ale w portfolio nadal znajdziemy kilka solidnych braków. Jakich produktów nie kupimy u Apple?

Firma Apple na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bardzo mocno rozbudowała swoje portfolio. Gigant z Cupertino wprowadził do sprzedaży iPhone'a (sprawdź najnowsze informacje o iPhone 13), który z miejsca stał się hitem sprzedażowym. Później do oferty dodano iPad'a, który również przez długi okres czasu bił rekordy sprzedażowe.

Produkty Apple z lat 2018-2021

Zwiększająca się popularność iPhone'a spowodowała wzrost sprzedaży komputerów Mac oraz skłoniła firmę Apple do produkcji akcesoriów - Apple TV, słuchawek AirPods czy pióra Apple Pencil. Całość uzupełniają usługi Apple Music, Apple Arcade, Apple Fintess+, Apple TV+ oraz pakiet usług chmurowych iCloud. Nie wolno zapominać również o standardzie Apple Home oraz systemu łączności iPhone'a z autem - Apple CarPlay.

Wydawać by się mogło, że Apple posiada solidne portfolio, ale w praktyce szybko okazuje się, że bez produktów firm trzech nie da się zbudować w pełni funkcjonalnego ekosystemu urządzeń elektronicznych oraz Smart Home.

Oto największe braki w ofercie firmy Apple. O jakich produktach zapomniał gigant z Kalifornii?

Urządzenia sieciowe Apple AirPort

Apple AirPort to rodzina urządzeń sieciowych, która zadebiutowała na rynku w 1999 roku. Chociaż mało kto o nich pamięta - Apple zaprzestało ich produkcji dopiero w 2018 roku.

Apple AirPort ostatniej generacji

Specjaliści od marketingu nie bez powodu dla urządzeń sieciowych wybrali nazwę AirPort, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza lotnisko.

Routery Apple AirPort stanowiły centrum całego systemu Apple jeszcze przed chwilą wprowadzenia na rynek iPhone'a i iPad'a.

Obecnie firma Apple nie posiada w ofercie urządzeń sieciowych. Aby stworzyć kompletny ekosystem i połączyć wszystkie urządzenia od Apple potrzebujemy routera firmy trzeciej. Element ten jest niezbędny do stworzenia sieci Wi-Fi, dzięki której połączymy ze sobą sprzęt firmy Apple.

Kamerka iSight dla komputerów stacjonarnych

Apple sprzedaje wciąż komputery bez wbudowanej kamerki. Mowa o Macu mini oraz Macu Pro. W naszym przypadku bardziej interesuje nas tani Mac mini za około 3500 zł. To chętnie wybierane urządzenie, które nie posiada wbudowanej kamerki. Szkoda, że Apple nie przewiduje możliwości dokupienia dedykowanej kamery iSight.

Apple iSight Źródło: Wikiwand

W 2003 roku - w czasach, gdy nawet komputery przenośne nie miały kamerek internetowych - Apple zaprezentowało kamerkę iSight. Pozwalała ona rejestrować obraz w rozdzielczości dalekiej od dzisiejszych standardów (VGA), a całość była droga i spora.

Nie zmienia to faktu, że obecnie brakuje w portfolio zewnętrznej kamerki FaceTime HD dedykowanej dla komputerów Mac mini oraz monitorów Pro Display XDR.

Nowa generacja iPoda

Nie ma się co oszukiwać - czasy iPoda już dawno za nami. Obecnie iPhone przejął rolę mobilnego odtwarzacza muzyki, a Apple lata temu zamieniło ikonkę iPod na Muzyka. Nie zmienia to faktu, że w portfolio brakuje nowoczesnego iPoda. Skoro Apple nadal sprzedaje iPoda touch, to dlaczego proponuje nam przestarzałe urządzenie?

"Nowy" iPod touch

Dostępny w sprzedaży iPod touch to obecnie jedyne urządzenie mobilne Apple bez czynnika linii papilarnych lub skanera twarzy. Dodatkowo jest to ostatni czterocalowy sprzęt pracujący pod kontrolą iOS.

Apple powinno wprowadzić na rynek odświeżona wersję iPoda touch lub całkowicie wycofać się ze sprzedaży tego sprzętu.

Apple TV

Apple posiada w ofercie Apple TV, ale wbrew logice wcale nie chodzi o telewizor. Apple TV to urządzenie, które lata temu zapoczątkowało modę na przystawki do telewizorów. Apple TV to domowe centrum rozrywki, które należy podłączyć do telewizora. A skoro już o nim mowa - Apple nie posiada takowego w ofercie. Aby skorzystać z Apple TV potrzebujemy telewizor innego producenta.

Apple TV

Dodatkowo w przypadku, gdy zdecydujemy się na model od LG lub Samsunga otrzymamy wbudowane Apple TV oraz AirPlay 2. W tym momencie przystawka Apple TV traci większość swoich zalet.

Apple SoundBar

W ofercie Apple brakuje nie tylko telewizora. Przydałby się również inteligentny soundbar z wbudowanym Apple AirPlay 2. Apple posiada w swojej ofercie inteligentne głośniki HomePod z preinstalowanym asystentem głosowym Siri. Firma mogłaby zastosować tą technologię w soundbarze do telewizora.