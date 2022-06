Jakie akcesoria do roweru? Sprawdzamy innowacyjne gadżety, które warto kupić! [17.06.2022]

Wiosna to idealny czas na zwiększenia ruchu oraz podjęcia dodatkowych aktywności fizycznych. Najwyższa pora na wyjęcie z garażu roweru - doradzamy, jakie akcesoria będą niezastąpione podczas rekreacji.

Rowerowe przyjemności

Rozpoczęcie kalendarzowej wiosny już za nami, a wzrost temperatur na termometrach zachęca do zwiększonej aktywności fizycznej. Rower jest lubianym środkiem transportu zarówno podczas rekreacyjnych wycieczek, jak i dojazdu do pracy i szkoły. Zaoszczędzamy czas, pieniądze, a dodatkowo wzmacniamy nasze zdrowie. Nadszedł wyczekiwany czas, aby odkurzyć nasz ulubiony jednoślad i ruszyć w drogę!

Źródło: Unsplash/Lexi Anderson

Jakie akcesoria do roweru?

Niezależnie od tego gdzie podróżujemy lub w posiadaniu jakiego roweru jesteśmy, gadżety znacząco uprzyjemnią nam drogę. Jest to dodatkowy komfort, a nawet bezpieczeństwo - również w kwestii zdrowia. Grunt to wybierać artykuły godne swojej ceny, wraz z funkcjonalnością oraz rzeczywistymi możliwościami. Przedstawiamy niezastąpione akcesoria elektroniczne!

CRIVIT Pompka nożna z manometrem

Podczas każdej wycieczki rowerowej powinniśmy być przygotowani na możliwe awarie. Ponadto, przed planowaną jazdą warto sprawdzić m.in. stan opon. Prawidłowe napompowanie ułatwi Ci pompka wyposażona w manometr do 11 bar. Dzięki zastosowaniu odwracalnej aluminiowej wkładki zaworu, spełni swoją funkcję dla wszystkich standardowych zaworów. Waży zaledwie 1,1 kg, tak więc z łatwością schowasz ją w większym plecaku lub bagażniku. Pompkę znajdziesz w ofercie Lidla.

Słuchawki Bose Frames Soprano okulary

Przedstawiamy innowacyjne okulary od firmy Bose. Polaryzacyjne soczewki chronią przed promieniami słonecznymi, a jednocześnie umożliwiają słuchanie muzyki bez konieczności zakrywania uszu. Odpowiada za to nowoczesna technologia Bose Open Ear Audio, dzięki której możemy również odbierać połączenia telefoniczne. Okulary łączą się za pośrednictwem Bluetooth 5.1, a jedno naładowanie wystarczy na 5,5 godziny odtwarzania. Produktu szukaj pod tym linkiem.

Samsung Galaxy SmartTag

Zdarzyło Ci się zapomnieć, gdzie zostawiłeś rower? Gadżet od firmy Samsung umożliwi Ci jego namierzenie - także w przypadku gdy dojdzie do kradzieży. Ponadto, dzięki smukłej budowie może być to niemal niezauważalne akcesorium. Za pomocą SmartTag możemy również sterować inteligentnym domem. Jest dostępny pod tym linkiem.

Bateria GREEN CELL EBIKE22STD 36V

Jeśli preferujesz poruszanie się rowerem elektrycznym, zapewne znany jest Ci problem eksploatacji baterii. Na rynku jest dostępnych wiele produktów, które pozwalają cieszyć się jednośladem na dłużej - w tym m.in. produkty od Green Cell. Powyższa bateria jest wyposażona w inteligentny system zarządzania, aby chronić przed przegrzaniem oraz przeładowaniem. Za zwiększoną wydajność odpowiadają gęste ogniwa Li-Ion Green Cell 36V. Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

Kotwa KRYPTONITE Evolution

Jeśli szukasz stałego i bezpiecznego miejsca dla swojego roweru w domu lub poza nim, warto wziąć pod uwagę zabezpieczającą kotwę. Szekla wykonana z węglowej stali zapewnia większą ochronę przed kradzieżą - m.in. w przypadku prób cięć. Gadżet spełnia swoją funkcję zarówno w przypadku rowerów klasycznych, jak i elektrycznych. Akcesorium od firmy KRYPTONITE znajdziesz pod tym linkiem.

Mini lokalizator

Lokalizator znajduje wiele zastosowań, nie tylko podczas możliwej kradzieży i umożliwieniu znalezienia złodzieja, ale i w przypadku analizy przebytych tras. Jest to pomocne urządzenie zwłaszcza dla pociech, możemy stale kontrolować ich bezpieczeństwo, a sam lokalizator zajmuje mniej miejsca w plecaku niż zapalniczka. Jedno naładowanie pozwala na nawigowanie od 20 do aż 24 godzin. Gadżet jest dostępny pod tym linkiem.

Pilot do roweru z alarmem

Niezależnie od miejsca, kradzieże rowerów są codziennością. Nie warto kusić złodzieja jeśli zadbanie o bezpieczeństwo naszych jednośladów może być tak proste. Rowerowy alarm z pilotem zdalnego sterowania emituje aż do 113 dB - możemy wybrać dźwięk spośród 6 propozycji. Co więcej, pilot może służyć również do sygnału SOS w przypadku nagłego niebezpieczeństwa lub upadku. Alarmu poszukuj pod tym linkiem.

Lusterko rowerowe Kellys Backsight

Podczas jazdy rowerem powinniśmy należycie zadbać o własne bezpieczeństwo. Umożliwia to m.in. montaż lusterek, bez których żaden samochód nie byłby w stanie poruszać się po drogach. Przydatne są również dla rowerzystów - zwłaszcza, gdy poruszamy się po ruchliwych ulicach. Kellys montuje się z dolnej lub górnej strony kierownicy, w zależności od preferencji. Nylonowe włókna na uchwycie wzmacniają budowę i zapobiega złamaniu. Znajdziesz je w sklepie Empik.

Fidlock Bottle Twist magnetyczny uchwyt

Niezależnie od rodzaju wycieczki, nie powinniśmy zapominać o nawodnieniu. Wiele rowerów nie jest wyposażonych w specjalny uchwyt, co utrudnia przewożenie lub montaż bidonu. Fldlock Bottle umożliwia umocowanie napoju na ramie roweru za pośrednictwem magnetycznego zaczepu. Wyjmowanie butelki zajmuje zaledwie kilka sekund. Uchwyt może być łączony również z pozostałymi produktami Twist. Znajdziesz go pod tym linkiem.

Smartwatch Garett Multi 4

Komu w drogę, temu czas! Sportowy model od firmy umożliwi Ci zbadanie podstawowych funkcji życiowych podczas treningu, a ponadto umożliwi wybór konkretnego treningu spośród wielu trybów. Dzięki funkcji GPS z łatwością prześledzisz swoją trasę, a barometr i wysokościomierz z powodzeniem posłużą podczas wypraw górskich. Czas pracy baterii to aż 4 dni! Zegarek znajdziesz w ofercie Media Expert.

Zestaw lampek rowerowych LED Crivit

Dobre oświetlenie to podstawa. W zestawie znajdziemy bardzo jasną i lekką akumulatorową lampkę przednią z przełączanym natężeniem światła (70/30/15 luksów). Co istotne, lampka sama dostosowuje moc w zależności od światła otoczenia. Przednie oświetlenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 1800 mAh, diodą LED Osram oraz gniazdo ładowania USB-C i kabel ładowania USB-C. Światło tylne posiada mocną diodę LED, baterię o pojemności 300mAh i gniazdo ładowania USB-C. Klasa szczelności to IP44. Zestaw pasuje do wszystkich standardowych typów rowerów. Wymiary: reflektor: ok. 105 x 44,3 x 38,5 mm; światło tylne: ok. 48,5 x 33,8 x 21,5 mm.

Dany produkt kupicie w najlepszej cenie w sklepie internetowym Lidl - przejdź do oferty.

Lampka rowerowa EASYDO EL-2104

To tylne światło rowerowe, które możesz zamocować do sztycy siodełka. Lampkę da się ładować przez kabel USB - czas ładowania wynosi około 3 godziny. Posiada możliwość obrotu o 180º. Czas pracy świecenie: szczędne 10 godzin; średnie 5 godzin, główne 3 godziny, mocne 1.5 godziny, wolne miganie głównej jasności 35 godzin, wolne miganie mocnej jasności 7 godzin, wolne miganie średniej jasności 3,5 godziny, szybkie miganie średniej jasności 14 godzin. Do kupienia pod tym linkiem.

Wodoodporna torba z czułym ekranem

Warunki rowerowych przejażdżek bywają różne, dlatego warto mieć przy sobie wszelkie niezbędne akcesoria. Schowasz je w wodoodpornej torbie Rockbros, która posiada wyjście na słuchawki oraz dogodne miejsce na telefon. Możemy na bieżąco sterować smartfonem, ponieważ sakwa posiada folię imitującą ekran dotykowy z zastosowaniem PU + TPU. Pojemne akcesorium posiada odblaskowe logo. Torbę możesz kupić pod tym linkiem.

Kompresor akumulatorowy FISCHER

Kompresor akumulatorowy marki Fischer pozwoli napompować automatycznie (dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza): opony rowerowe i e-bike, piłki nożne, piłki koszykowe, dmuchane artykuły plażowe, a nawet opony samochodowe. Został wyposażony w podświetlany, cyfrowy wyświetlacz LCD. Wskazuje aktualne ciśnienia w oponach i naładowanie akumulatora. Posiada wbudowaną latarkę LED i powerbank. W zestawie znajdziemy: adapter do zaworów Sclaverand i Dunlop, adapter do materacy powietrznych, igła kulkowa, kabel do ładowania USB, kabel do ładowania zapalniczki samochodowej, torba do przechowywania i transportu. Produkt jest dostępny pod tym linkiem.

Stojak Topeak LineUp Stand

Odpowiednie zabezpieczenie roweru to również dogodne miejsce do przechowywania. Kompaktowy stojak nie zagraci twojej przestrzeni, a jednoślad pozostanie wolny od zarysowań. Stabilizowane ramie pozwala na regulację - stojak dopasowuje się do kół roweru (od 20 do 29 cali). Maksymalnie może utrzymać do 20 kg, tak więc sprawdzi się nawet przy wielu elektrykach. Produktu szukaj pod tym linkiem.

Odblaskowe klipsy

Jeśli dodatkowo chcesz oświetlić swój pojazd, spróbuj odblaskowych klipsów do szprych. Gwarantują odbicie światła LED z każdej strony, zwiększając bezpieczeństwo po zmroku. Montaż zajmuje zaledwie chwilę - klipsy świecą około 2400 minut. Produkt pojawił się w ofercie Empik.

Kask inteligentny Livall MTB

Wyposażenie w kask od Livall to nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort jazdy. Pilot zdalnego sterowania zapobiega odrywaniu rąk od kierownicy - z jego pomocą możemy włączyć kierunkowskazy (na kasku) oraz sterować odtwarzaną muzyką. Detektor wyposażony w 3-osiowy żyroskop umożliwia wysłanie informacji o obecnej lokalizacji w razie wypadków. Innowacyjny gadżet z Bluetooth znajdziesz w sklepie Empik.

Kask rowerowy Xiaomi Smart4U

Xiaomi przedstawia kask z inteligentnymi funkcjami! Dzięki łączności poprzez Bluetooth 4.1, mamy możliwość m.in. odbierania telefonu jednym kliknięciem i słuchania muzyki poprzez dwa głośniki stereo. Wbudowane czujniki pozwalają na uruchomienie wyzwalacza SOS - w razie wypadku, informacja wraz z danymi lokalizacji zostanie wysłana do twoich alarmowych kontaktów. Innowacyjne urządzenie pojawiło się w ofercie Media Expert.

Ładowarka do roweru elektrycznego GREEN CELL ACEBIKE11 54.6V

Jeśli jesteś posiadaczem roweru elektrycznego, ładowarka jest niezbędnikiem podczas dłuższych wyjazdów. Akcesorium gwarantuje ochronę baterii, a równocześnie stabilne parametry pracy. Gdy cykl ładowania zostanie zakończony, urządzenie automatycznie zakończy proces zasilania energią. Akcesorium jest kompatybilne z wszystkimi rowerami o złączu 3 Pin. Green Cell jest dostępny w sieci sklepów Media Expert.

Słuchawka JABRA Talk 5

Nawet podczas rekreacji i treningu na rowerze, mamy szansę pozostać w kontakcie dzięki rozmaitym gadżetom. Aby zachować należyte bezpieczeństwo na trasie, warto wyposażyć się w bezprzewodową i wygodną słuchawkę. Łączy się za pośrednictwem Bluetooth 2.1, umożliwiając rozmowy bez zbędnych zakłóceń. Pojemny akumulator pozwala aż na 11h pracy - długie wycieczki nie będą więc wyzwaniem! Produktu szukaj w Media Expert.

Kamera sportowa GOXTREME Enduro

Jak uwiecznić miłe chwile na dłużej? Sportowa kamera, którą zamontujesz na rowerze pozwoli Ci podziwiać krajobrazy nawet tuż po wycieczce. Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo sprzętu oraz jakość obrazu, ponieważ cechuje się wodoodpornością oraz funkcją stabilizacji obrazu. GOXTREME wykazuje łączność za pośrednictwem Wi-Fi - urządzenie znajdziesz w ofercie Media Expert.

VGEBY Smart Bluetooth zamek rowerowy

Obawiasz się kradzieży? Czasem klasyczne zabezpieczenia zawodzą, a o możliwym incydencie dowiadujemy się znacznie za późno. Blokada antykradzieżowa przesyła dane za pośrednictwem Bluetooth, zachowując kompatybilność z systemem iOS oraz Android. Zamek wychwytuje próby cięcia, demontacji, usuwania alarmu i wibracji - złodzieja odstrasza alarm dźwiękowy o sile 110 dB. Gadżetu szukaj w tym miejscu.

Magene S3 + czujnik prędkości i częstotliwości pedałowania

Jeśli wycieczkę rowerową traktujesz jako trening, dane dotyczące prędkości oraz częstotliwości pedałowania mogą być pomocne. Urządzenie łączy się poprzez Bluetooth 4.0 oraz ANT+ (technologia pozwala na przesyłanie danych z czujników). Magene S3 znajdziesz pod tym linkiem.

Smartwatch Huawei WATCH GT 2e

Podczas wycieczki rowerowej nadal możesz pozostawać w kontakcie z bliskimi oraz śledzić swoje postępy! Smartwatch pozwala na wybór spośród 15 trybów sportowych, badanie i analizę danych - m.in. tętna oraz słuchanie ulubionej playlisty. Model jest dostępny w promocyjnej cenie w RTV Euro AGD.

Słuchawki douszne Apple AirPods II

W trakcie każdej wycieczki rowerowej, na pierwszym miejscu powinniśmy stawiać bezpieczeństwo. Rozmowy telefoniczne za pośrednictwem słuchawek, skutecznie likwidują konieczność odrywania rąk od roweru. Bezprzewodowy model AirPods II zapewnia wygodę oraz komfort - raz na zawsze, żegnamy się z problematycznymi kablami. Słuchawek szukaj m.in. w sieci RTV Euro AGD.

Smartband Xiaomi Redmi Pro

Jeśli chcesz nadzorować efekty swojego wysiłku na rowerze, a na dodatek kontrolować powiadomienia, warto rozważyć Smartband. Jest on kompatybilny z systemem iOS oraz Android, sama komunikacja odbywa się przez Bluetooth. Modelu od Xiaomi szukaj w Media Expert.

Hornit klakson rowerowy

Głośność w granicach 140 dB wywoła zainteresowanie u każdego uczestnika ruchu. Zdalne sterowanie klaksonu, pozwala na obsługę bez konieczności odrywania rąk od kierownicy. Wskazany przycisk na przewodzie można umieścić w dowolnym miejscu. Ofertę zakupu klaksonu znajdziesz tu.

Apple AirTag MX532ZY/A

Nawigator nie tylko dla fanów Apple! AirTag może zostać skutecznie ukryty, a gdy ktoś odważy się ukraść twój rower - zlokalizujesz złodzieja. Akcesorium jest wyposażone w głośnik alarmujący, którego uruchomienia możemy dokonać w aplikacji (tak jak i podgląd umiejscowienia). Gadżet jest dostępny m.in. w RTV Euro AGD.

Bezprzewodowy licznik rowerowy Cateye Quick

Jeśli zależy Ci na podglądzie osiąganych prędkości, a także dystansie i kontroli czasu - zainwestuj w profesjonalny licznik. Bezprzewodowe urządzenie jest zasilane baterią CR2032, która posłuży nawet do 10 tysięcy kilometrów. Urządzenie jest wyposażone w smukły wyświetlacz LCD, tak więc z łatwością odczytamy interesujące nas dane. Cateye Quick znajdziesz pod tym linkiem.

Latarka czołowa VARTA Indestructible H20 Pro 17732

Aby zapewnić sobie maksymalny komfort podczas jazdy, a tym samym zwiekszyć bezpieczeństwo, należy dbać o prawidłowe oświetlenie. Jeśli wieczorne wycieczki nie są nam obce, warto przemyśleć zakup latarki czołowej. Powyższy model zapewnia czas pracy aż do 23 godzin, świecąc z mocą 350 lumenów. Latarkę VARTA możecie kupić w RTV Euro AGD.

Pompka rowerowa XIAOMI Mi Portable Air Pump

Opona pozbawiona wystarczającej ilości powietrza? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, któremu nie przytrafiła się taka niespodzianka. Dziś nie ma potrzeby zabierania w drogę ciężkich, niewymiarowych pompek ręcznych. Znakomicie zastępują je elektroniczne alternatywy, radzące sobie z piłkami, oponami oraz kołami (nawet samochodowymi). Xiaomi automatycznie dostosowuje ciśnienie oraz odcięcie dopływu powietrza podczas pompowania. Wbudowany akumulator pozwala na wiele podróży bez trosk o rozładowaną baterię. Parametry dot. pompowania są wyświetlane na cyfrowym ekranie. Technologiczny gadżet znajdziecie m.in. w sieci Media Expert.

Typ: Elektryczna

Manometr: Tak

Kompatybilny wentyl: Dunlop, Presta

Maksymalne ciśnienie [bar]: 10.3

Długość [mm]: 180

Kolor: Czarny

Elektroniczne zapięcie na ramę LINKA

Powiadomienie na telefon, gdy ktoś próbuje ukraść twój rower brzmi jak marzenie? Elektroniczne zabezpieczenia rowerowe podołają wyzwaniu! LINKA jest zamkiem osadzanym na ramie roweru. Oferuje możliwość zblokowania kół, automatyczne otwarcie, alarm w przypadku kradzieży, a nawet czujnik złych warunków pogodowych. Dedykowana aplikacja pozwala na monitorowanie niepożądanych czynników. Innowacyjny produkt znajdziecie pod tym linkiem.

Specjalnie opracowana antena radiowa zapewniająca największy możliwy zasięg

Bluetooth 4.0 z wysokim zasięgiem

Zasięg: w promieniu do 120 m

Szyfrowanie: AES Klucz publiczny

Certyfikaty: CE, IC, FCC

Czujnik temperatury wykrywa ataki szronu i topnienia

110+ dB syrena dźwiękowa w przypadku próby kradzieży

Wyświetlacz LED

Komputer rowerowy Polar M460

Inteligentne urządzenie pełni funkcję licznika z wysoce zaawansowanymi możliwościami. Prędkość, pokonany dystans, wysokość n.p.m. i nachylenie terenu to żadne wyzwanie! Zaawansowane metryki mocy, obciążenie treningowe, analiza, a nawet test ortostatyczny to prawdziwa gratka dla sportowców. Wbudowany GPS oraz Bluetooth Smart pozwala na rozbudowaną funkcjonalność, a dodatkowo śledzenie poczynań przez smartfona. Sprzęt znajdziecie m.in. w RTV Euro AGD.

Ekran 2,3''

Inteligentna lampka LED włączająca się automatycznie przy słabym oświetleniu

Obsługa segmentów Strava Live

Zgodność z czujnikami mocy Bluetooth Smart innych producentów

Zaawansowane metryki mocy dla użytkowników TrainingPeaks - moc znormalizowana (NP), współczynnik intensywności (IF), wskaźnik obciążenia treningowego (TSS)

Obsługa powiadomień z kompatybilnego telefonu

Wbudowana bateria zapewniająca pracę do 16 godzin w trybie treningu

Kierunkowskazy rowerowe EASYDO ED-3115

Idąc z duchem czasu, warto wykorzystać nowoczesne technologie dla własnego bezpieczeństwa na szosach. ED-3115 oferuje aż 4 typy oświetlenia, a w tym tryb pulsacyjny, ciągły, światło STOP oraz kierunkowskaz. Certyfikat wodoodporności IPX-4 gwarantuje nienaruszalny stan podczas opadów, a akumulator o pojemności 2200 mAh aż 7 godzin pracy! Obecnie produkt znalazł się w ofercie promocyjnej w Media Expert.

Rodzaj: Tył

Montaż: Do sztycy

Ładowanie: USB

Źródło światła: Diody LED

Zasilanie: Akumulatorowe

Zestaw 2 lampek rowerowych LED przód tył USB CRIVIT

Prawidłowe oświetlenie i widoczność po zmierzchu jest koniecznością - lampa może uratować nam życie. Dostosowywanie do warunków otoczenia jest możliwe dzięki funkcji automatycznej, zmiana natężenia pozwala na uzyskanie 70, 30 oraz 15 luksów. Sygnalizowanie hamowania w tylnym świetle, znacząco wpływa na bezpieczeństwo - zarówno nasze, jak i pozostałych uczestników ruchu. Każda dioda LED wykazuje się aż 50 000h żywotności! Artykuł jest obecnie dostępny w sklepach Lidl.

Bardzo jasna i lekka akumulatorowa lampka przednia z funkcją automatyczną i przełączanym natężeniem światła (70/30/15 luksów)

Automatyczne sterowanie światłem – lampka przednia samodzielnie dostosowuje się do światła otoczenia

Funkcja wskazywania hamowania w tylnym świetle dla lepszej widoczności - z trybem dziennym i nocnym

Lampka przednia z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (1800 mAh), diodą LED Osram, gniazdem ładowania USB-C i kablem ładowania USB-C

Światło tylne z 3 mocnymi diodami LED, wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (300mAh) i gniazdem ładowania USB-C

Kolorowy system kontroli akumulatora lampek i wskaźnik trybu

Z ochroną przeciwbryzgową (IP44)

Montaż bez narzędzi dzięki szybkiemu zamocowaniu, uniwersalne zamontowanie lampki tylnej

Słuchawki dokanałowe PHILIPS TAT2206GR/00

Słuchawki bezprzewodowe Philips TAT2206GR/00 to doskonały wybór dla rowerowych sportowców. Wszystko za sprawą wysokiej wodoodporności klasy IPX4, która charakteryzuje się odpornością na działanie potu oraz ewentualne zachlapanie wodą na przykład podczas deszczu. Ponadto z pewnością docenicie rozbudowane 6 mm przetworniki zapewniające doskonałą jakość dźwięku nawet podczas trudnych warunków pogodowych. Urządzenie jest dostępne w sieci sklepów Media Expert.

Typ słuchawek: Dokanałowe

Przeznaczenie: Do biegania, Do telefonów, Na rower, Na siłownię

Transmisja bezprzewodowa: Bluetooth

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 20000

Aktywna redukcja szumów (ANC): Nie

Funkcje dodatkowe: Asystent głosowy, IPX4, Kończenie rozmów, Odbieranie połączeń, Odrzucanie połączeń, Sterowanie muzyką,

Zasięg: 10 m

Smartband FOREVER Fitband SB-50

Smartband marki Forever to propozycja dla tych, którzy nie chcą inwestować kroci w nowe sportowe gadżety. Według producentów idealnie sprawdzi się zarówno podczas treningów, jak i codziennego użytkowania. Po sparowaniu opaski ze smartfonem, możemy odczytywać z ekranu informacje o nowych wiadomościach, ale także zdobędziemy asystenta przy ćwiczeniach. Ponadto urządzenie będzie badało nasz puls, a dzięki wbudowanej baterii może to robić nawet przez 10 dni bez ładowania. Smartband jest dostępny w sieci sklepów Media Expert.

Komunikacja: Bluetooth

GPS: Nie

Wodoszczelność: Tak

Funkcje użytkowe: Funkcje treningowe, Monitor braku aktywności, Monitor snu, Pogoda, Pomiar dystansu, Znajdź moje urządzenie

Pulsometr: Tak

Krokomierz: Tak

Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail: Tak

Licznik spalonych kalorii: Tak

Kompatybilna platforma: Android, iOS

Złącze USB: Nie

Czas pracy na baterii: Do 10 dni

Ekran dotykowy: Tak

Rozdzielczość: 160 x 80

Rozmiar wyświetlacza [cal]: 0.96

