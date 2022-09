Jakie akcesoria do roweru? Sprawdzamy przydatne gadżety, które powinieneś przetestować [14.09.2022]

Okres letni to idealny czas na zwiększenie aktywności fizycznej oraz przebywania na świeżym powietrzu, choć to nie jedyna pora roku podczas której można poruszać się jednośladem. Najwyższa pora na wyjęcie z garażu roweru - doradzamy, jakie akcesoria będą niezastąpione podczas rekreacyjnych wypadów.

Spis treści

Rowerowe przyjemności

Za oknem lato w pełni, a wzrost temperatur i słoneczne weekendy zachęcają do zwiększonej aktywności fizycznej. Idealny czas na wyrobienie dobrego nawyku i zastąpienie komunikacji miejskiej lub auta rowerem! Jest lubianym środkiem transportu zarówno podczas rekreacyjnych wycieczek, jak i dojazdu do pracy lub szkoły. Może być także pomocny, gdy mowa o treningu. Zaoszczędzamy czas, pieniądze, a dodatkowo wzmacniamy nasze zdrowie. Nadszedł czas, aby odkurzyć ulubiony jednoślad i ruszyć w drogę! Zwłaszcza, że podróże jednośladem są możliwe nie tylko w okresie letnim, ale i nadchodzącą jesienią.

Źródło: Unsplash/Lexi Anderson

Jakie akcesoria do roweru?

Niezależnie od tego gdzie podróżujemy lub w posiadaniu jakiego roweru jesteśmy, gadżety znacząco uprzyjemnią nam drogę. Jest to dodatkowy komfort, a nawet bezpieczeństwo - również w kwestii zdrowia. Grunt to wybierać artykuły godne swojej ceny, wraz z funkcjonalnością oraz rzeczywistymi możliwościami. Przedstawiamy niezastąpione akcesoria elektroniczne, które przydadzą Ci się podczas rowerowych wypadów.

Zobacz również:

Przydatne akcesoria do roweru - zegarki smart

Nawet podczas relaksu i spędzania czasu na świeżym powietrzu możemy korzystać z dobrodziejstw technologii. Sportowe zegarki w typie smartwatcha pozwolą nie tylko na pozostanie w kontakcie, ale i ustalenie planu treningów oraz podgląd postępów.

Smartwatch Huawei Watch Fit 2

Podczas wycieczki rowerowej nadal możesz pozostawać w kontakcie z bliskimi oraz śledzić swoje postępy! Smartwatch pozwala na wybór spośród 97 trybów sportowych, badanie i analizę danych - w tym monitoring tętna, stresu, natlenienia krwi, snu, a także cyklu menstruacyjnego. Model jest dostępny pod tym linkiem.

Smartband FOREVER Fitband SB-50

Smartband marki Forever to propozycja dla tych, którzy nie chcą inwestować kroci w nowe sportowe gadżety. Według producentów idealnie sprawdzi się zarówno podczas treningów, jak i codziennego użytkowania. Po sparowaniu opaski ze smartfonem, możemy odczytywać z ekranu informacje o nowych wiadomościach, ale także zdobędziemy asystenta przy ćwiczeniach. Ponadto urządzenie będzie badało nasz puls, a dzięki wbudowanej baterii może to robić nawet przez 10 dni bez ładowania. Smartband jest dostępny pod tym linkiem.

Smartband Xiaomi Redmi Pro

Jeśli chcesz nadzorować efekty swojego wysiłku na rowerze, a na dodatek kontrolować powiadomienia, warto rozważyć Smartband. Jest on kompatybilny z systemem iOS oraz Android, sama komunikacja odbywa się przez Bluetooth. Modelu od Xiaomi szukaj pod tym linkiem.

Smartwatch Garett Multi 4

Komu w drogę, temu czas! Sportowy model od firmy umożliwi Ci zbadanie podstawowych funkcji życiowych podczas treningu, a ponadto umożliwi wybór konkretnego treningu spośród wielu trybów. Dzięki funkcji GPS z łatwością prześledzisz swoją trasę, a barometr i wysokościomierz z powodzeniem posłużą podczas wypraw górskich. Czas pracy baterii to aż 4 dni! Zegarek znajdziesz pod tym linkiem.

POLAR Vantage V2

Jeśli szukasz multisportowego smartwatcha, warto przyjrzeć się ofercie marki POLAR. Powyższy model jest dedykowany osobom aktywnie spędzającym czas oraz tym, które chcą mieć pod kontrolą swoje zdrowie. Tętno jest monitorowane za pomocą nowej technologii Precision Prime, a dodatkowe funkcje takie jak m.in. analiza poprawy wydajności biegowej (Running Index) i monitoring regeneracji (Nightly Recharge), pozwolą na profesjonalny trening. Zegarek jest dostępny pod tym linkiem.

Przydatne akcesoria do roweru - oświetlenie

Niezależnie od tego czy poruszasz się po szosie, chodniku czy polnej ścieżce - pamiętaj o wystarczającym oświetleniu. Prawidłowe oświetlenie i widoczność po zmierzchu jest koniecznością - lampa może uratować nam życie.

Lampka LED ISO TRADE

Oświetlenie na szprychy jest dobrym uzupełnieniem ogólnego oświetlenia rowerowego. Jest zasilane bateryjnie, a dzięki energooszczędnym diodom LED - jest stosunkowo wydajne. Umożliwia trzy tryby świecenia - światło ciągłe, efekt stroboskopowy oraz spokojne miganie. Montaż jest dość prosty, ponieważ opiera się o zaczepienie gadżetu na szprychę. Znajdziesz go pod tym linkiem.

Lampka Rowerowa LED USB

Zestaw dwóch lamp przeznaczonych do roweru zapewni wystarczające oświetlenie wszelkich powierzchni na trasie. Zaczep na kierownicę zapewnia dogodny montaż oraz wygodę podczas sterowania gadżetem. Przednia lampa umożliwia 6 trybów pracy, a mianowicie światło mocne 100%, światło słabe 50 %, światło SOS, szybkie miganie, wolne miganie oraz światło z prawej strony. Wbudowana bateria o pojemności 1000 mAh pozwala na pracę przez 12 h. Zasilanie odbywa się poprzez USB. Lampki są dostępne pod tym linkiem.

Zestaw lampek rowerowych USB FISCHER

Zestaw lampek rowerowych, który składa się z zestawu oświetlenia LED z lampką przednią 50/25/15 Lux i USB oraz ze światła tylnego LED ze światłem do oświetlania ścieżki High Power LED oraz USB. Lampki są wyposażone w akumulator Li-Ion z gniazdem ładowania Micro-USB. Posiadają wskaźnik naładowania baterii. Obudowa jest bryzgoszczelna - zgodna z normą IP44. Produkt jest dostępny pod tym linkiem.

Zestaw 2 lampek rowerowych LED przód tył USB CRIVIT

Dostosowywanie do warunków otoczenia jest możliwe dzięki funkcji automatycznej, zmiana natężenia pozwala na uzyskanie 70, 30 oraz 15 luksów. Sygnalizowanie hamowania w tylnym świetle, znacząco wpływa na bezpieczeństwo - zarówno nasze, jak i pozostałych uczestników ruchu. Każda dioda LED wykazuje się aż 50 000h żywotności! Artykuł jest dostępny pod tym linkiem.

Kierunkowskazy rowerowe EASYDO ED-3115

Idąc z duchem czasu, warto wykorzystać nowoczesne technologie dla własnego bezpieczeństwa na szosach. ED-3115 oferuje aż 4 typy oświetlenia, a w tym tryb pulsacyjny, ciągły, światło STOP oraz kierunkowskaz. Certyfikat wodoodporności IPX-4 gwarantuje nienaruszalny stan podczas opadów, a akumulator o pojemności 2200 mAh aż 7 godzin pracy! Obecnie produkt jest dostępny pod tym linkiem.

Latarka czołowa VARTA Indestructible H20 Pro 17732

Aby zapewnić sobie maksymalny komfort podczas jazdy, a tym samym zwiekszyć bezpieczeństwo, należy dbać o prawidłowe oświetlenie. Jeśli wieczorne wycieczki nie są nam obce, warto przemyśleć zakup latarki czołowej. Powyższy model zapewnia czas pracy aż do 23 godzin, świecąc z mocą 350 lumenów. Latarkę VARTA możecie kupić pod tym linkiem.

Odblaskowe klipsy

Jeśli dodatkowo chcesz oświetlić swój pojazd, spróbuj odblaskowych klipsów do szprych. Gwarantują odbicie światła LED z każdej strony, zwiększając bezpieczeństwo po zmroku. Montaż zajmuje zaledwie chwilę - klipsy świecą około 2400 minut. Produkt pojawił się w ofercie Empik.

Lampka rowerowa EASYDO EL-2104

To tylne światło rowerowe, które możesz zamocować do sztycy siodełka. Lampkę da się ładować przez kabel USB - czas ładowania wynosi około 3 godziny. Posiada możliwość obrotu o 180º. Czas pracy świecenie: szczędne 10 godzin; średnie 5 godzin, główne 3 godziny, mocne 1.5 godziny, wolne miganie głównej jasności 35 godzin, wolne miganie mocnej jasności 7 godzin, wolne miganie średniej jasności 3,5 godziny, szybkie miganie średniej jasności 14 godzin. Do kupienia pod tym linkiem.

Nakładki LED na szprychy

Poza odpowiednim oświetleniem tylnym i przednim, możemy wzbogacić nasz rower o LEDowe lampki w okolicach kół. Nakładki umożliwiają stworzenie 21 sekwencji kolorystycznych, które oświetlają szprychy w postaci rozmaitych wzorów. Zapewniają doskonałą widoczność na drodze, a w dodatku przykuwają uwagę. Lampki składają się z 32 diod LED zasilanych trzema bateriami AAA. Produkt jest dostępny pod tym linkiem.

Zestaw lampek rowerowych LED Crivit

Dobre oświetlenie to podstawa. W zestawie znajdziemy bardzo jasną i lekką akumulatorową lampkę przednią z przełączanym natężeniem światła (70/30/15 luksów). Co istotne, lampka sama dostosowuje moc w zależności od światła otoczenia. Przednie oświetlenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 1800 mAh, diodą LED Osram oraz gniazdo ładowania USB-C i kabel ładowania USB-C. Światło tylne posiada mocną diodę LED, baterię o pojemności 300mAh i gniazdo ładowania USB-C. Klasa szczelności to IP44. Zestaw pasuje do wszystkich standardowych typów rowerów. Wymiary: reflektor: ok. 105 x 44,3 x 38,5 mm; światło tylne: ok. 48,5 x 33,8 x 21,5 mm.

Dany produkt jest dostępny pod tym linkiem.

Przydatne akcesoria do roweru - lokalizatory, GPS

Lokalizatory są pomocne zarówno gdy mowa o naszym bezpieczeństwie, jak i jednośladów. Nowoczesne, kompaktowe gadżety umożliwiają śledzenie położenia w oparciu o innowacyjne rozwiązania GPS.

Baseus T2 Pro ze smyczą

Oto alternatywa dla lokalizatorów od firm takich jak Samsung, Apple i NOTIONE GO. Urządzenie jest kompatybilne z niemal wszystkimi smartfonami działającymi w środowisku Google Android. Pozwala zlokalizować rower za pomocą aplikacji mobilnej - śledzenie GPS do 30 metrów. Aktywacja sygnału dźwiękowego (o głośności 80 - 100 dB) umożliwia szybkie znalezienie zguby. Zważając na zasilanie bateryjne, nie ma potrzeby ładowania Baseus T2 Pro (wystarcza na około 12 miesięcy). Gadżet znajdziesz pod tym linkiem.

Samsung Galaxy SmartTag

Zdarzyło Ci się zapomnieć, gdzie zostawiłeś rower? Gadżet od firmy Samsung umożliwi Ci jego namierzenie - także w przypadku gdy dojdzie do kradzieży. Ponadto, dzięki smukłej budowie może być to niemal niezauważalne akcesorium. Za pomocą SmartTag możemy również sterować inteligentnym domem. Jest dostępny pod tym linkiem.

Lokalizator GPS + AGPS + LBS

Wraz z włożeniem karty SIM, lokalizator jest zdolny do monitorowania konkretnego położenia na mapach Google. Co więcej, jest to najmniejsze tego typu urządzenie - mierzy zaledwie 55 x25 x15 mm. Posiada GPS, AGPS, LBS oraz WIFI - funkcja alarmu SOS jest szczególnie pomocna w sytuacjach kryzysowych. Gadżet posiada wbudowany mikrofon, tak więc umożliwia podsłuch. Bateria 1000 mAh wystarcza na 4 dni czuwania. Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

Lokalizator NOTIONE GO

Zdarza się, że zostawimy rower w zatłoczonym miejscu, a po kilku godzinach - mamy problem z jego odnalezieniem. Lokalizator NOTIONE GO wskaże dokładną lokalizację twojego jednośladu poprzez dedykowaną aplikację na smartfona. Łączy się za pośrednictwem Bluetooth 4.0+ Low Energy. Dzięki małym rozmiarom można go dobrze ukryć, tak więc będzie niezauważalny dla złodzieja. W przypadku kradzieży, zlokalizowanie roweru jest możliwe nawet na dłuższych odległościach poprzez wsparcie 1.5 mln telefonów pośredniczących. Gadżet kupisz pod tym linkiem.

Apple AirTag MX532ZY/A

Nawigator nie tylko dla fanów Apple! AirTag może zostać skutecznie ukryty, a gdy ktoś odważy się ukraść twój rower - zlokalizujesz złodzieja. Akcesorium jest wyposażone w głośnik alarmujący, którego uruchomienia możemy dokonać w aplikacji (tak jak i podgląd umiejscowienia). Gadżet jest dostępny m.in. pod tym linkiem.

Przydatne akcesoria do roweru - muzyka

Wiele osób nie wyobraża sobie długich wycieczek w samotności bez ulubionej playlisty. Dzięki różnorodnym akcesoriom możesz słuchać muzyki w dowolnym miejscu - nie utrudniając przy tym ruchu innym uczestnikom. Sprawdź, co w tym zakresie oferują firmy.

Apple AirPods Pro 2gen

W trakcie każdej wycieczki rowerowej, na pierwszym miejscu powinniśmy stawiać bezpieczeństwo. Rozmowy telefoniczne za pośrednictwem słuchawek, skutecznie likwidują konieczność odrywania rąk od roweru. Bezprzewodowy model AirPods Pro 2 generacji zapewnia wygodę oraz komfort - raz na zawsze, żegnamy się z problematycznymi kablami. Słuchawek szukaj w przedsprzedaży m.in. pod tym linkiem.

Słuchawka JABRA Talk 5

Nawet podczas rekreacji i treningu na rowerze, mamy szansę pozostać w kontakcie dzięki rozmaitym gadżetom. Aby zachować należyte bezpieczeństwo na trasie, warto wyposażyć się w bezprzewodową i wygodną słuchawkę. Łączy się za pośrednictwem Bluetooth 2.1, umożliwiając rozmowy bez zbędnych zakłóceń. Pojemny akumulator pozwala aż na 11h pracy - długie wycieczki nie będą więc wyzwaniem! Produktu szukaj pod tym linkiem.

Słuchawki Bose Frames Soprano okulary

Przedstawiamy innowacyjne okulary od firmy Bose. Polaryzacyjne soczewki chronią przed promieniami słonecznymi, a jednocześnie umożliwiają słuchanie muzyki bez konieczności zakrywania uszu. Odpowiada za to nowoczesna technologia Bose Open Ear Audio, dzięki której możemy również odbierać połączenia telefoniczne. Okulary łączą się za pośrednictwem Bluetooth 5.1, a jedno naładowanie wystarczy na 5,5 godziny odtwarzania. Produktu szukaj pod tym linkiem.

Słuchawki Apple AirPods Pro z etui MagSafe

Niezależnie od tego czy używasz roweru do rekreacji, treningu czy dojazdów do pracy - ulubiona muzyka potrafi umilić nawet najbardziej wymagające trasy. Biorąc w podróż AirPodsy z MagSafe, możesz wydłużyć czas pracy dzięki etui ładującemu. Słuchawki wzbogacono o aktywną redukcję hałasu, ale i tryb kontaktu umożliwiający nasłuchiwanie znaczących alertów z otoczenia. Sprzęt od Apple znajdziesz m.in. pod tym linkiem.

Głośnik rowerowy

Głośnik do użytku zewnętrznego posiada baterię o pojemności 5000 mAh, co pozwala na dość długą pracę po jednym cyklu naładowania. Łączność bezprzewodowa za pośrednictwem Bluetooth pozwala na prowadzenie wideorozmów. Głośnik umożliwia naładowanie telefonu, słuchanie radia, a nawet oświetlenie otoczenia po zmroku. Gadżetu szukaj pod tym linkiem.

Głośnik wielofunkcyjny

UPPEL przedstawia wielofunkcyjny gadżet, który zamontujesz w dowolnym miejscu na kierownicy roweru. Głośnik o mocy 5 Watt łączy się za pośrednictwem Bluetooth i spoczywa na wyprofilowanym uchwycie. Na panelu sterowania możemy również skorzystać z połączenia telefonicznego. Gniazdo Micro B umożliwia podłączenie klaksonu rowerowego, a podwójna lampka LED dba o bezpieczeństwo na szosie. Akcesorium szukaj pod tym linkiem.

Głośnik JBL GO 3

Podróżując do miejsc z dala od zgiełku miasta i ludzi, potowarzyszyć może nam ulubiona muzyka. Bezprzewodowy głośnik z powodzeniem schowasz w bagażniku, koszu lub bagażu - jest poręczny, mały, a do jego użytkowania wystarczy sparować smartfon. JBL GO 3 o mocy 4,2 Watt, jest odporny na zachlapania (dzięki ochronie IP67) i może pracować aż do 5 godzin. Produkt możesz kupić pod tym linkiem.

Przydatne akcesoria do roweru - czujniki, komputery, zabezpieczenia

Abus Kłódka 724/40

Odpowiednie zabezpieczenie roweru jest konieczne nawet gdy pozostawiamy rower wyłącznie na chwilę. Okazja kusi złodzieja, a pozostawienie jednośladu pod piekarnią lub w parku może zakończyć się przykrą niespodzianką. Pomocne okazują się być nawet stosunkowo budżetowe gadżety, tak jak m.in. zabezpieczenia wymagające kodu numerycznego. Powyższy model umożliwia stworzenie 4 cyfrowego pinu, a w celach dodatkowej ochrony przed korozją, pokryto go powłoką anodowaną. Znajdziesz go w sieci sklepów Lidl.

Zależy Ci na śledzeniu każdej aktywności lub zamierzasz wyciągać wnioski ze swoich wypraw? Dobrym wyborem będzie wyposażenie się w gadżety, które zrobią to za Ciebie. Na rynku znajdują się rozmaite urządzenia wyposażone w specjalne czujniki oraz zabezpieczenia - w tym również kamery.

Mio MiVue M700

Kamera z wideorejestratorem jest dobrym rozwiązaniem niemal dla każdego, kto porusza się rowerem po drogach i ścieżkach publicznych. Mio MiVue M700 posiada czujnik Sony STARVIS, umożliwia zarejestrowanie obrazu w jakości 1440 P/Full HD 1080P 60 klatkach/s. Wyposażenie gadżetu w technologię Night Vision Pro pozwala nagrywać otoczenie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Ustalenie sprawcy zajścia lub wypadku będzie więc wyłącznie formalnością, a dla nas - większym bezpieczeństwem na szosie. Model znajdziesz pod tym linkiem.

Nawigacja MIO Cyclo 210

Jeśli często podróżujesz w nowe miejsca, pomocna okazuje się dedykowana nawigacja rowerowa. MIO Cyclo 210 umożliwia nie tylko nawigowanie GPS, ale również pomiary - w tym prędkości oraz spalonych kcal. Dzięki funkcji ''Gdzie jestem?'' możesz czuć się bezpiecznie nawet w odległych miejscach. Smukłe urządzenie zajmuje dość mało miejsca i waży około 150 gram. Jest dostępne pod tym linkiem. Więcej o produktach MIO możesz przeczytać w naszym wpisie: Jeździsz rowerem elektrycznym lub hulajnogą? Warto pamiętać o dodatkowym wyposażeniu.

Licznik rowerowy GARMIN Edge 130 Plus + zestaw do kolarstwa górskiego

Licznik GARMIN Edge 130 Plus znajduje wiele zastosowań. Wyświetlacz o przekątnej 1,8 cala umożliwia podgląd aktualnej prędkości, a dodatkowo znajduje najszybszą i dogodną drogę do celu. Urządzenie korzysta z systemów satelitarnych takich jak GPS, Galileo oraz GLONASS. Możesz używać go również podczas deszczu - posiada ochronę IPX7. Jest dostępne pod tym linkiem.

Komputer rowerowy Polar M460

Inteligentne urządzenie pełni funkcję licznika z wysoce zaawansowanymi możliwościami. Prędkość, pokonany dystans, wysokość n.p.m. i nachylenie terenu to żadne wyzwanie! Zaawansowane metryki mocy, obciążenie treningowe, analiza, a nawet test ortostatyczny to prawdziwa gratka dla sportowców. Wbudowany GPS oraz Bluetooth Smart pozwala na rozbudowaną funkcjonalność, a dodatkowo śledzenie poczynań przez smartfona. Sprzęt znajdziecie m.in. pod tym linkiem.

Pilot do roweru z alarmem

Niezależnie od miejsca, kradzieże rowerów są codziennością. Nie warto kusić złodzieja jeśli zadbanie o bezpieczeństwo naszych jednośladów może być tak proste. Rowerowy alarm z pilotem zdalnego sterowania emituje aż do 113 dB - możemy wybrać dźwięk spośród 6 propozycji. Co więcej, pilot może służyć również do sygnału SOS w przypadku nagłego niebezpieczeństwa lub upadku. Alarmu poszukuj pod tym linkiem.

Bezprzewodowy licznik rowerowy Cateye Quick

Jeśli zależy Ci na podglądzie osiąganych prędkości, a także dystansie i kontroli czasu - zainwestuj w profesjonalny licznik. Bezprzewodowe urządzenie jest zasilane baterią CR2032, która posłuży nawet do 10 tysięcy kilometrów. Urządzenie jest wyposażone w smukły wyświetlacz LCD, tak więc z łatwością odczytamy interesujące nas dane. Cateye Quick znajdziesz pod tym linkiem.

VGEBY Smart Bluetooth zamek rowerowy

Obawiasz się kradzieży? Czasem klasyczne zabezpieczenia zawodzą, a o możliwym incydencie dowiadujemy się znacznie za późno. Blokada antykradzieżowa przesyła dane za pośrednictwem Bluetooth, zachowując kompatybilność z systemem iOS oraz Android. Zamek wychwytuje próby cięcia, demontacji, usuwania alarmu i wibracji - złodzieja odstrasza alarm dźwiękowy o sile 110 dB. Gadżetu szukaj pod tym linkiem.

Magene S3 + czujnik prędkości i częstotliwości pedałowania

Jeśli wycieczkę rowerową traktujesz jako trening, dane dotyczące prędkości oraz częstotliwości pedałowania mogą być pomocne. Urządzenie łączy się poprzez Bluetooth 4.0 oraz ANT+ (technologia pozwala na przesyłanie danych z czujników). Magene S3 znajdziesz pod tym linkiem.

POLAR Bluetooth Smart

Przeanalizuj swój trening, aby był efektywniejszy i zgodny z twoimi celami. Czujnik kadencji firmy POLAR jest wyposażony w moduł Bluetooth, dzięki czemu może aktualizować rzeczywiste dane w aplikacji. Analiza treningu jest możliwa za pośrednictwem strony Polar Flow. Urządzenia szukaj pod tym linkiem.

GARMIN Varia RVR315

Jeśli jeździsz po ruchliwych szosach, nadjeżdżające pojazdy z tyłu mogą bywać niebezpieczne. Wsteczny radar rowerowy pozwala uniknąć wielu kryzysowych sytuacji - ostrzega o nadjeżdżających samochodach nawet do 140 metrów. Wystarczy połączyć urządzenie z dedykowaną aplikacją lub licznikiem rowerowym Edge. Wraz ze zbliżającym się pojazdem, uaktywni się ostrzeżenie dźwiękowe i świetlne. Innowacyjny radar jest dostępny pod tym linkiem.

Manometr Topeak SmartGauge D2 T-TSG-02

Bezpieczeństwo na drogach jest w naszych rękach, a wpływa na to mają m.in. opony. Topeak SmartGauge D2 T-TSG-02 to cyfrowy ciśnieniomierz, który pozwoli na dokładną regulację ciśnienia (do 250 PSI/17 bar). Cechuje się obrotową końcówką i jest kompatybilny z zaworami Presta oraz Schrader. Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

Przydatne akcesoria do roweru - pozostałe

FISCHER Kufer, skrzynia na bagażnik rowerowy

Dłuższe wycieczki wymagają pewnego zaopatrzenia, które z łatwością możesz schować w odpowiednim pojemniku na bagażnik. Powyższy model od firmy FISCHER zmieści zarówno kask, lokalizator, termos, jak i inne gadżety (pojemność to aż 11 litrów). Aby nie kusić złodzieja, skrzynia jest zamykana na klucz. Montaż nie wymaga zbyt wiele czasu i jest dość prosty - w zestawie znajdują się śruby, jak i szyny. Akcesorium jest dostępne pod tym linkiem.

Kompresor powietrza tłokowy

Z pewnością większość pasjonatów rowerowych miała okazję spotkać się z niewystarczająco napompowaną oponą. Utrzymanie odpowiedniego stanu jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo oraz komfort. Tłokowy kompresor napompuje opony do wskazanego ciśnienia, bez obaw o możliwe uszkodzenia. Do zestawu dołączono 4 wymienne adaptery pozwalające na podłączenie do zaworów AV/DV i SV. Urządzenie znajdziesz pod tym linkiem.

GoPro HERO8 CHDHX-801-RW

Uzyskanie wysokiej klasy nagrania w ruchu z klasycznej kamery bywa trudne. Model GoPro jest wyposażony w stabilizator HyperSmooth 2.0 (trzy poziomy), a uwiecznione wspomnienia z rowerowych przygód zarejestrujemy w 4K HD! Kamera nagrywa dźwięk w Stereo dzięki trzem mikrofonom. Eliminacja szumów wiatru jest szczególnie pomocna, ponieważ niweluje możliwe zakłócenia. Proponowany przez nas model znajduje się pod tym linkiem.

Lusterko rowerowe Kellys Backsight

Podczas jazdy rowerem powinniśmy należycie zadbać o własne bezpieczeństwo. Umożliwia to m.in. montaż lusterek, bez których żaden samochód nie byłby w stanie poruszać się po drogach. Przydatne są również dla rowerzystów - zwłaszcza, gdy poruszamy się po ruchliwych ulicach. Kellys montuje się z dolnej lub górnej strony kierownicy, w zależności od preferencji. Nylonowe włókna na uchwycie wzmacniają budowę i zapobiega złamaniu. Znajdziesz je pod tym linkiem

Kask inteligentny Livall MTB

Wyposażenie w kask od Livall to nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort jazdy. Pilot zdalnego sterowania zapobiega odrywaniu rąk od kierownicy - z jego pomocą możemy włączyć kierunkowskazy (na kasku) oraz sterować odtwarzaną muzyką. Detektor wyposażony w 3-osiowy żyroskop umożliwia wysłanie informacji o obecnej lokalizacji w razie wypadków. Innowacyjny gadżet z Bluetooth znajdziesz pod tym linkiem.

Livall EVO21 Smart Kask Rowerowy

Oto bratni model Livall MTB - oferujący znaczny przekrój innowacyjnych funkcji. Podczas wycieczek przydatne okazuje się być inteligentne oświetlanie LED, które obejmuje również m.in. kierunkowskazy oraz znak STOP (dzięki zastosowaniu akcelerometru, może włączać się automatycznie). W przypadku nagłych okoliczności, możemy skorzystać z alertu SOS, a funkcja detekcji upadku - wyśle stosowne zawiadomienie do bliskich wraz z ustaloną lokalizacją. Jest to wielofunkcyjny gadżet, który może zapewnić znacznie więcej, niż ochronę podczas jazdy. Kask rowerowy znajdziesz pod tym linkiem.

Kask rowerowy Xiaomi Smart4U

Xiaomi przedstawia kask z inteligentnymi funkcjami! Dzięki łączności poprzez Bluetooth 4.1, mamy możliwość m.in. odbierania telefonu jednym kliknięciem i słuchania muzyki poprzez dwa głośniki stereo. Wbudowane czujniki pozwalają na uruchomienie wyzwalacza SOS - w razie wypadku, informacja wraz z danymi lokalizacji zostanie wysłana do twoich alarmowych kontaktów. Innowacyjne urządzenie znajdziesz pod tym linkiem.

Kamera sportowa GOXTREME Enduro

Jak uwiecznić miłe chwile na dłużej? Sportowa kamera, którą zamontujesz na rowerze pozwoli Ci podziwiać krajobrazy nawet tuż po wycieczce. Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo sprzętu oraz jakość obrazu, ponieważ cechuje się wodoodpornością oraz funkcją stabilizacji obrazu. GOXTREME wykazuje łączność za pośrednictwem Wi-Fi - urządzenie znajdziesz pod tym linkiem.

Hornit klakson rowerowy

Głośność w granicach 140 dB wywoła zainteresowanie u każdego uczestnika ruchu. Zdalne sterowanie klaksonu, pozwala na obsługę bez konieczności odrywania rąk od kierownicy. Wskazany przycisk na przewodzie można umieścić w dowolnym miejscu. Ofertę zakupu klaksonu znajdziesz pod tym linkiem.

Pompka rowerowa XIAOMI Mi Portable Air Pump

Opona pozbawiona wystarczającej ilości powietrza? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, któremu nie przytrafiła się taka niespodzianka. Dziś nie ma potrzeby zabierania w drogę ciężkich, niewymiarowych pompek ręcznych. Znakomicie zastępują je elektroniczne alternatywy, radzące sobie z piłkami, oponami oraz kołami (nawet samochodowymi). Xiaomi automatycznie dostosowuje ciśnienie oraz odcięcie dopływu powietrza podczas pompowania. Wbudowany akumulator pozwala na wiele podróży bez trosk o rozładowaną baterię. Parametry dot. pompowania są wyświetlane na cyfrowym ekranie. Technologiczny gadżet znajdziesz pod tym linkiem.

ERNESTO Termos z pompką

Będąc w dłuższej trasie, warto mieć pod ręką ulubioną kawę lub herbatę. Zakładając jednak, że jesteśmy na wycieczce rowerowej, na próżno byłoby szukać kawiarni lub dostępu do zasilania. Termos o pojemności 2,2 l z powodzeniem zmieści kilka porcji ulubionego napoju dla całej rodziny, dwuścienna izolacja zapewnia zachowanie temperatury przez około 6h. Dodatkowym atutem jest wbudowanie funkcji pompowania z zamknięciem open-close. Termos znajdziesz pod tym linkiem.

CRIVIT Pompka nożna z manometrem

Podczas każdej wycieczki rowerowej powinniśmy być przygotowani na możliwe awarie. Ponadto, przed planowaną jazdą warto sprawdzić m.in. stan opon. Prawidłowe napompowanie ułatwi Ci pompka wyposażona w manometr do 11 bar. Dzięki zastosowaniu odwracalnej aluminiowej wkładki zaworu, spełni swoją funkcję dla wszystkich standardowych zaworów. Waży zaledwie 1,1 kg, tak więc z łatwością schowasz ją w większym plecaku lub bagażniku. Pompkę znajdziesz pod tym linkiem.

Kompresor akumulatorowy FISCHER

Kompresor akumulatorowy marki Fischer pozwoli napompować automatycznie (dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza): opony rowerowe i e-bike, piłki nożne, piłki koszykowe, dmuchane artykuły plażowe, a nawet opony samochodowe. Został wyposażony w podświetlany, cyfrowy wyświetlacz LCD. Wskazuje aktualne ciśnienia w oponach i naładowanie akumulatora. Posiada wbudowaną latarkę LED i powerbank. W zestawie znajdziemy: adapter do zaworów Sclaverand i Dunlop, adapter do materacy powietrznych, igła kulkowa, kabel do ładowania USB, kabel do ładowania zapalniczki samochodowej, torba do przechowywania i transportu. Produkt jest dostępny pod tym linkiem.

Przydatne akcesoria do rowerów elektrycznych

Elektryczne jednoślady umożliwiają wspomaganie elektryczne, które znajduje zastosowanie zarówno podczas dojazdów do pracy, szkoły, jak i wypadów za miasto. Alternatywa dla komunikacji miejskiej i samochodów staje się coraz bardziej popularna. Co więcej, istnieje również możliwość przekształcenia klasycznego roweru w jednoślad napędzany akumulatorem. Sprawdźmy, co w zakresie elektryków oferują marki!

OUKANING Zestaw do konwersji roweru elektrycznego

Jeśli zamierzasz przekształcić jednoślad w rower elektryczny - nie ma potrzeby kupowania elektryka. Konwersja jest tańsza i wcale nie musi być dużym wyzwaniem. Na rynku pojawia się wiele produktów o powyższym zastosowaniu, w tym m.in. OUKANING. Zestaw obejmuje m.in. silnik o mocy 250 Watt, kontroler, system wspomagania pedałowania, koło oraz wiązka kablowa. Komplet znajdziesz pod tym linkiem.

Elektryczny napęd rowerowy Rubbee

Zastanawiasz się nad rowerem elektrycznym? W tej sytuacji warto rozważyć elektryczny napęd. Odmienia każdy rower w wersję elektryczną, a jego umiejscowienie pozbawia konieczności stosowania dodatkowych przewodów. Umożliwia wspomaganie pedałowania oraz śledzenie dotychczasowej aktywności. W dodatku, jest to znacznie tańsza alternatywa, aniżeli nowy rower elektryczny. Urządzenie znajdziesz pod tym linkiem.

Ładowarka do roweru elektrycznego GREEN CELL ACEBIKE11 54.6V

Jeśli jesteś posiadaczem roweru elektrycznego, ładowarka jest niezbędnikiem podczas dłuższych wyjazdów. Akcesorium gwarantuje ochronę baterii, a równocześnie stabilne parametry pracy. Gdy cykl ładowania zostanie zakończony, urządzenie automatycznie zakończy proces zasilania energią. Akcesorium jest kompatybilne z wszystkimi rowerami o złączu 3 Pin. Green Cell jest dostępny pod tym linkiem.

Bateria GREEN CELL EBIKE22STD 36V

Jeśli preferujesz poruszanie się rowerem elektrycznym, zapewne znany jest Ci problem eksploatacji baterii. Na rynku jest dostępnych wiele produktów, które pozwalają cieszyć się jednośladem na dłużej - w tym m.in. produkty od Green Cell. Powyższa bateria jest wyposażona w inteligentny system zarządzania, aby chronić przed przegrzaniem oraz przeładowaniem. Za zwiększoną wydajność odpowiadają gęste ogniwa Li-Ion Green Cell 36V. Produkt znajdziesz pod tym linkiem.

Bateria GREEN CELL EBIKE48STD 48V

Jak w przypadku poprzednika, jest to bateria dedykowana elektrycznym jednośladom. Powyższy model cechuje się pojemnością 13 Ah oraz ogniwami od firmy Green Cell. Rozwiązuje problem znany pod nazwą leniwej baterii, a system BMS kontroluje prawidłowe zarządzanie pracą baterii. Napięcie EBIKE48STD wynosi 48 V - przeznaczona do rowerów z silnikiem o mocy maksymalnie 250 Watt. Produkt jest dostępny pod tym linkiem.

Może zainteresować Cię także: AliExpress: najciekawsze akcesoria i gadżety do roweru w niskich cenach.