Jakie akcesoria do roweru? Sprawdzamy przydatne gadżety, które powinieneś przetestować [20.03.2022]

Nadchodząca wiosna to zdecydowanie najbardziej popularny czas, kiedy powracamy do poruszania się jednośladem. Najwyższa pora na wyjęcie z garażu roweru i uniknięcie korków oraz wysokich cen paliw - doradzamy, jakie akcesoria będą niezastąpione podczas rekreacyjnych wypadów.

Spis treści

Rowerowe przyjemności

Zarówno klasyczny, jak i elektryczny rower jest lubianym środkiem transportu podczas rekreacyjnych wycieczek oraz koniecznych dojazdów do pracy lub szkoły. Może być także pomocny, gdy mowa o treningu. Zaoszczędzamy czas, pieniądze, a dodatkowo wzmacniamy nasze zdrowie. Nadszedł czas, aby odkurzyć ulubiony jednoślad i ruszyć w drogę!

Źródło: Unsplash/Lexi Anderson

Jakie akcesoria do roweru?

Niezależnie od tego gdzie podróżujemy lub w posiadaniu jakiego roweru jesteśmy, gadżety znacząco uprzyjemnią nam drogę. Jest to dodatkowy komfort, a nawet bezpieczeństwo - również w kwestii zdrowia. Grunt to wybierać artykuły godne swojej ceny, wraz z funkcjonalnością oraz rzeczywistymi możliwościami. Przedstawiamy niezastąpione akcesoria elektroniczne, które przydadzą Ci się podczas rowerowych wypadów.

Zobacz również:

Przydatne akcesoria do roweru - zegarki smart

Nawet podczas relaksu i spędzania czasu na świeżym powietrzu możemy korzystać z dobrodziejstw technologii. Sportowe zegarki w typie smartwatcha pozwolą nie tylko na pozostanie w kontakcie, ale i ustalenie planu treningów oraz podgląd postępów.

Smartwatch Huawei Watch Fit 2

Podczas wycieczki rowerowej nadal możesz pozostawać w kontakcie z bliskimi oraz śledzić swoje postępy! Smartwatch pozwala na wybór spośród 97 trybów sportowych, badanie i analizę danych - w tym monitoring tętna, stresu, natlenienia krwi, snu, a także cyklu menstruacyjnego.

Smartband Xiaomi Mi Band 7

Jeśli chcesz nadzorować efekty swojego wysiłku na rowerze, a na dodatek kontrolować powiadomienia, warto rozważyć Smartband. Jest on kompatybilny z systemem iOS oraz Android, sama komunikacja odbywa się przez Bluetooth.

Przydatne akcesoria do roweru - oświetlenie

Niezależnie od tego czy poruszasz się po szosie, chodniku czy polnej ścieżce - pamiętaj o wystarczającym oświetleniu. Prawidłowe oświetlenie i widoczność po zmierzchu jest koniecznością - lampa może uratować nam życie.

Zestaw lampek rowerowych KRYPTONITE Avenue F-150 R-75

Lampki rowerowe możesz dogodnie zamontować przy sztycy lub kierownicy. Umożliwiają one aż 4 tryby pracy, a mianowicie Eco, Mocny, Pulsacyjny oraz Słaby. Naładowanie akumulatora pozwala na około 24 godziny pracy, samo zasilanie odbywa się poprzez USB.

Latarka czołowa VARTA Indestructible H20 Pro 17732

Aby zapewnić sobie maksymalny komfort podczas jazdy, a tym samym zwiekszyć bezpieczeństwo, należy dbać o prawidłowe oświetlenie. Jeśli wieczorne wycieczki nie są nam obce, warto przemyśleć zakup latarki czołowej. Powyższy model zapewnia czas pracy aż do 23 godzin, świecąc z mocą 350 lumenów.

Lampka rowerowa EASYDO EL-2104

To tylne światło rowerowe, które możesz zamocować do sztycy siodełka. Lampkę da się ładować przez kabel USB - czas ładowania wynosi około 3 godziny. Posiada możliwość obrotu o 180º. Czas pracy świecenie: szczędne 10 godzin; średnie 5 godzin, główne 3 godziny, mocne 1.5 godziny, wolne miganie głównej jasności 35 godzin, wolne miganie mocnej jasności 7 godzin, wolne miganie średniej jasności 3,5 godziny, szybkie miganie średniej jasności 14 godzin.

Przydatne akcesoria do roweru - lokalizatory, GPS

Lokalizatory są pomocne zarówno gdy mowa o naszym bezpieczeństwie, jak i jednośladów. Nowoczesne, kompaktowe gadżety umożliwiają śledzenie położenia w oparciu o innowacyjne rozwiązania GPS.

{s:255514}}Apple AirTag MX532ZY/A

Nawigator nie tylko dla fanów Apple! AirTag może zostać skutecznie ukryty, a gdy ktoś odważy się ukraść twój rower - zlokalizujesz złodzieja. Akcesorium jest wyposażone w głośnik alarmujący, którego uruchomienia możemy dokonać w aplikacji (tak jak i podgląd umiejscowienia).

Samsung Galaxy SmartTag

Zdarzyło Ci się zapomnieć, gdzie zostawiłeś rower? Gadżet od firmy Samsung umożliwi Ci jego namierzenie - także w przypadku gdy dojdzie do kradzieży. Ponadto, dzięki smukłej budowie może być to niemal niezauważalne akcesorium. Za pomocą SmartTag możemy również sterować inteligentnym domem.

Lokalizator NOTIONE GO

Zdarza się, że zostawimy rower w zatłoczonym miejscu, a po kilku godzinach - mamy problem z jego odnalezieniem. Lokalizator NOTIONE GO wskaże dokładną lokalizację twojego jednośladu poprzez dedykowaną aplikację na smartfona. Łączy się za pośrednictwem Bluetooth 4.0+ Low Energy. Dzięki małym rozmiarom można go dobrze ukryć, tak więc będzie niezauważalny dla złodzieja. W przypadku kradzieży, zlokalizowanie roweru jest możliwe nawet na dłuższych odległościach poprzez wsparcie 1.5 mln telefonów pośredniczących.

Baseus T2 Pro ze smyczą

Oto alternatywa dla lokalizatorów od firm takich jak Samsung, Apple i NOTIONE GO. Urządzenie jest kompatybilne z niemal wszystkimi smartfonami działającymi w środowisku Google Android. Pozwala zlokalizować rower za pomocą aplikacji mobilnej - śledzenie GPS do 30 metrów. Aktywacja sygnału dźwiękowego (o głośności 80 - 100 dB) umożliwia szybkie znalezienie zguby. Zważając na zasilanie bateryjne, nie ma potrzeby ładowania Baseus T2 Pro (wystarcza na około 12 miesięcy).

Przydatne akcesoria do roweru - muzyka

Wiele osób nie wyobraża sobie długich wycieczek w samotności bez ulubionej playlisty. Dzięki różnorodnym akcesoriom możesz słuchać muzyki w dowolnym miejscu - nie utrudniając przy tym ruchu innym uczestnikom. Sprawdź, co w tym zakresie oferują firmy.

Apple AirPods Pro 2

W trakcie każdej wycieczki rowerowej, na pierwszym miejscu powinniśmy stawiać bezpieczeństwo. Rozmowy telefoniczne za pośrednictwem słuchawek, skutecznie likwidują konieczność odrywania rąk od roweru. Bezprzewodowy model AirPods Pro 2 generacji zapewnia wygodę oraz komfort - raz na zawsze, żegnamy się z problematycznymi kablami.

Słuchawka JABRA Talk 5

Nawet podczas rekreacji i treningu na rowerze, mamy szansę pozostać w kontakcie dzięki rozmaitym gadżetom. Aby zachować należyte bezpieczeństwo na trasie, warto wyposażyć się w bezprzewodową i wygodną słuchawkę. Łączy się za pośrednictwem Bluetooth 2.1, umożliwiając rozmowy bez zbędnych zakłóceń. Pojemny akumulator pozwala aż na 11h pracy - długie wycieczki nie będą więc wyzwaniem!

Głośnik JBL GO 3

Podróżując do miejsc z dala od zgiełku miasta i ludzi, potowarzyszyć może nam ulubiona muzyka. Bezprzewodowy głośnik z powodzeniem schowasz w bagażniku, koszu lub bagażu - jest poręczny, mały, a do jego użytkowania wystarczy sparować smartfon. JBL GO 3 o mocy 4,2 Watt, jest odporny na zachlapania (dzięki ochronie IP67) i może pracować aż do 5 godzin.

Przydatne akcesoria do roweru - czujniki, komputery, zabezpieczenia

Zależy Ci na śledzeniu każdej aktywności lub zamierzasz wyciągać wnioski ze swoich wypraw? Dobrym wyborem będzie wyposażenie się w gadżety, które zrobią to za Ciebie. Na rynku znajdują się rozmaite urządzenia wyposażone w specjalne czujniki oraz zabezpieczenia - w tym również kamery.

Mio MiVue M700

Kamera z wideorejestratorem jest dobrym rozwiązaniem niemal dla każdego, kto porusza się rowerem po drogach i ścieżkach publicznych. Mio MiVue M700 posiada czujnik Sony STARVIS, umożliwia zarejestrowanie obrazu w jakości 1440 P/Full HD 1080P 60 klatkach/s. Wyposażenie gadżetu w technologię Night Vision Pro pozwala nagrywać otoczenie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Ustalenie sprawcy zajścia lub wypadku będzie więc wyłącznie formalnością, a dla nas - większym bezpieczeństwem na szosie.

Aktualne ceny w sklepach Wideorejestrator Mio MiVue M700 741 zł

Nawigacja MIO Cyclo 210

Jeśli często podróżujesz w nowe miejsca, pomocna okazuje się dedykowana nawigacja rowerowa. MIO Cyclo 210 umożliwia nie tylko nawigowanie GPS, ale również pomiary - w tym prędkości oraz spalonych kcal. Dzięki funkcji ''Gdzie jestem?'' możesz czuć się bezpiecznie nawet w odległych miejscach. Smukłe urządzenie zajmuje dość mało miejsca i waży około 150 gram. Więcej o produktach MIO możesz przeczytać w naszym wpisie: Jeździsz rowerem elektrycznym lub hulajnogą? Warto pamiętać o dodatkowym wyposażeniu.

Licznik rowerowy GARMIN Edge 130 Plus + zestaw do kolarstwa górskiego

Licznik GARMIN Edge 130 Plus znajduje wiele zastosowań. Wyświetlacz o przekątnej 1,8 cala umożliwia podgląd aktualnej prędkości, a dodatkowo znajduje najszybszą i dogodną drogę do celu. Urządzenie korzysta z systemów satelitarnych takich jak GPS, Galileo oraz GLONASS. Możesz używać go również podczas deszczu - posiada ochronę IPX7.

Komputer rowerowy Polar M460

Inteligentne urządzenie pełni funkcję licznika z wysoce zaawansowanymi możliwościami. Prędkość, pokonany dystans, wysokość n.p.m. i nachylenie terenu to żadne wyzwanie! Zaawansowane metryki mocy, obciążenie treningowe, analiza, a nawet test ortostatyczny to prawdziwa gratka dla sportowców. Wbudowany GPS oraz Bluetooth Smart pozwala na rozbudowaną funkcjonalność, a dodatkowo śledzenie poczynań przez smartfona.

Aktualne ceny w sklepach Polar, Komputer rowerowy z GPS, M460 693 zł

Czujnik POLAR Bluetooth Smart

Przeanalizuj swój trening, aby był efektywniejszy i zgodny z twoimi celami. Czujnik kadencji firmy POLAR jest wyposażony w moduł Bluetooth, dzięki czemu może aktualizować rzeczywiste dane w aplikacji. Analiza treningu jest możliwa za pośrednictwem strony Polar Flow.

Wsteczny radar GARMIN Varia RVR315

Jeśli jeździsz po ruchliwych szosach, nadjeżdżające pojazdy z tyłu mogą bywać niebezpieczne. Wsteczny radar rowerowy pozwala uniknąć wielu kryzysowych sytuacji - ostrzega o nadjeżdżających samochodach nawet do 140 metrów. Wystarczy połączyć urządzenie z dedykowaną aplikacją lub licznikiem rowerowym Edge. Wraz ze zbliżającym się pojazdem, uaktywni się ostrzeżenie dźwiękowe i świetlne.

Przydatne akcesoria do roweru - pozostałe

Kask inteligentny Livall MTB

Wyposażenie w kask od Livall to nie tylko bezpieczeństwo, ale i komfort jazdy. Pilot zdalnego sterowania zapobiega odrywaniu rąk od kierownicy - z jego pomocą możemy włączyć kierunkowskazy (na kasku) oraz sterować odtwarzaną muzyką. Detektor wyposażony w 3-osiowy żyroskop umożliwia wysłanie informacji o obecnej lokalizacji w razie wypadków.

Kask rowerowy Xiaomi Smart4U

Xiaomi przedstawia kask z inteligentnymi funkcjami! Dzięki łączności poprzez Bluetooth 4.1, mamy możliwość m.in. odbierania telefonu jednym kliknięciem i słuchania muzyki poprzez dwa głośniki stereo. Wbudowane czujniki pozwalają na uruchomienie wyzwalacza SOS - w razie wypadku, informacja wraz z danymi lokalizacji zostanie wysłana do twoich alarmowych kontaktów.

Kamera sportowa GOXTREME Enduro

Jak uwiecznić miłe chwile na dłużej? Sportowa kamera, którą zamontujesz na rowerze pozwoli Ci podziwiać krajobrazy nawet tuż po wycieczce. Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo sprzętu oraz jakość obrazu, ponieważ cechuje się wodoodpornością oraz funkcją stabilizacji obrazu. GOXTREME wykazuje łączność za pośrednictwem Wi-Fi.

Pompka rowerowa Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S

Opona bez wystarczającej ilości powietrza? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu nie przytrafiła się taka niespodzianka. Dziś nie ma potrzeby zabierania w drogę ciężkich, niewymiarowych pompek ręcznych. Znakomicie zastępują je elektroniczne alternatywy, radzące sobie z piłkami, oponami oraz kołami (nawet samochodowymi). Xiaomi automatycznie dostosowuje ciśnienie oraz odcięcie dopływu powietrza podczas pompowania. Wbudowany akumulator pozwala na wiele podróży bez trosk o rozładowaną baterię. Parametry dot. pompowania są wyświetlane na cyfrowym ekranie.

Więcej produktów takich jak m.in. lampki czy kompresory w dość budżetowej formie możesz znaleźć w sieci sklepów Lidl. Może zainteresować Cię również: AliExpress: najciekawsze akcesoria i gadżety do roweru w niskich cenach.