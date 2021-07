Jakie akcesoria powinieneś kupić do iPhone 12?

iPhone 12 to jeden z najpopularniejszych smartfonów na rynku. To świetna wiadomość, ponieważ stworzono dla niego mnóstwo ciekawych akcesoriów. Sprawdź, które dodatki warto wybrać, aby ochronić Twojego iPhone'a.

Smartfony Apple z rodziny iPhone 12 to wysokiej klasy urządzenia, które kosztują sporo pieniędzy. Jeżeli posiadasz najnowszego iPhone'a, to z pewnością nie chciałbyś go uszkodzić. Na szczęście ze względu na ogromną popularność telefonów komórkowych z logo nadgryzionego jabłka na obudowie, w sklepach znajdziemy mnóstwo pokrowców, etui, stacji do ładowania, kabli oraz szkieł na ekran.

iPhone 12 Pro Max i iPhone 11

Odpowiednio dobrane akcesoria pozwolą Ci w pełni cieszyć się swoim urządzeniem bez obawy o przypadkowe uszkodzenie lub zarysowanie. Dodatkowo niektóre produkty są w stanie zwiększyć funkcjonalność Twojego iPhone'a. Mowa o szybkich ładowarkach oraz pokrowcach, które pozwalają zamienić telefon w niewielki portfel.

Pamiętaj, że urządzenia z rodziny iPhone 12 posiadają wbudowany port magnetyczny MagSafe. Rozwiązanie to służy do szybkiego ładowania bezprzewodowego oraz doczepiania dodatkowych akcesoriów.

Przeglądasz różnego rodzaju produkty dedykowane dla iPhone'a 12, ale nie możesz zdecydować się na wybrany produkt? Poniżej znajdziesz akcesoria, których zakupem zdecydowanie warto się zainteresować.

Kabel USB Typu A do Lightning

Na początek zaczynamy od podstawowego akcesorium jakim jest oryginalny kabel z USB Typu A do Lightning. Kiedyś był dołączany do zestawu, ale Apple zrezygnowało z niego na rzecz nowszego przewodu z końcówką USB Typu C.

Kabel USB Typu A do Lightning

Klasyczny model z wejście USB Typu A pozwoli szybko i wygodnie podłączyć iPhone'a 12 do dowolnego komputera. Dodatkowo nie będziemy mieli problemu z ładowaniem z wykorzystaniem popularnych ładowarek z wtyczką USB Typu A.

Kabel Apple USB Typu A do Lightning będzie również świetnym kompanem dla naszego powerbanka. Produkt współpracuje z wszystkimi urządzeniami mobilnymi firmy Apple wyprodukowanymi po 2012 roku. Naładujemy nim słuchawki Apple AirPods oraz wybrane modele słuchawek od Beats.

Cena: 49,50 zł

Szkło hartowane 9H o grubości 0,2 mm

Kolejnym niezbędnym akcesorium dla posiadacza smartfona z rodziny iPhone 12 z pewnością jest szkło ochronne, które zabezpieczy nasze urządzenie przed pęknięciem oraz zarysowaniami ekranu. Apple chwali się, że zastosowało niezwykle wytrzymałą warstwę ochronną, ale lepiej dmuchać na zimne i dodatkowo zabezpieczyć wyświetlacz Super Retina XDR.

Szkło hartowane 9H

Szkło hartowane o grubości zaledwie 0,2 mm to rewelacyjny wybór. Przezroczysty model zabezpiecza ekran i jednocześnie posiada stosowne wycięcie na głośnik oraz wszystkie sensory odpowiedzialne za działanie systemu odblokowywania twarzą z wykorzystaniem Face ID.

Szkło charakteryzuje się twardością 9H, co oznacza sporą wytrzymałość na zarysowania. Producent zastosował również profilowane krawędzie, które pozwalają bezpiecznie i wygodnie korzystać z iPhone'a 12 z naklejonym szkłem ochronnym.

Cena: 43,30 zł

Magnetyczne etui 2w1 z wbudowanym portfelem

Nie lubisz nosić portfela, ale jednocześnie chciałbyś mieć przy sobie najważniejsze dokumenty? Wystarczy, że zdecydujesz się na pokrowiec Puro, który składa się z dwóch części. Smartfon umieszczamy w klasycznym etui, które chroni plecki, boki oraz ekran. Na panelu tylnym producent zastosował dodatkowe magnesy. Pozwalają one zamienić telefon w portfel.

Etui 2w1 z wbudowanym pokrowcem

W drugiej części etui znajdziemy klapkę zasłaniającą ekran, miejsce na trzy karty płatnicze oraz przegródkę na banknoty.

Całość zabezpieczona jest dodatkowym mechanizmem, który chroni etui przed rozłączeniem się. Pokrowiec wykonano z wysokiej jakiści materiałów.

Cena: 149,80 zł

Przezroczyste etui z TPU

Chcesz ochronić swojego iPhone'a 12 przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale jednocześnie podoba Ci się jego design? Idealnym rozwiązaniem będzie przezroczyste etui wykonane z elastycznego materiału TPU. Pokrowiec jest niesamowicie cienki, lekki i wytrzymały, a jednocześnie nie zmienia wyglądu urządzenia i jego wymiarów zewnętrznych.

Przezroczyste etui z TPU

Dzięki zastosowaniu materiału TPU otrzymujemy antypoślizgową powierzchnię, która ułatwia chwyt.

Etui posiada wycięcia na porty, głośniki, mikrofony oraz przyciski. Jednocześnie pokrowiec chroni nasz ekran przed stłuczeniem. Wszystko dzięki wystającej ramce.

Cena: 43,30 zł

Stacja ładowania bezprzewodowego 3w1

Jeżeli posiadasz iPhone'a 12 i zegarek Apple Watch powinieneś zdecydować się na dedykowana stację ładowania, która pozwoli szybko i wygodnie naładować smartfona oraz dodatkowe akcesoria. Prezentowany przez nas model pozwala na jednoczesne ładowanie smartfon iPhone, zegarka Apple Watch oraz słuchawek bezprzewodowych AirPods lub innego akcesorium zgodnego z systemem ładowania przewodowego Qi.

Ładowarka bezprzewodowa 3w1

Z lewej strony umieszczono miejsce do bezprzewodowego ładowania smartfona o mocy do 15 W. Z prawej strony znalazł się stojak na zegarek Apple Watch. Ładowanie odbywa się z wykorzystaniem przewodu dołączonego do zegarka. Nieco niżej producent umieścił jeszcze jedną ładowarkę bezprzewodowa o mocy 3 W. Pozwala ona na ładowanie słuchawek Apple AirPods lub innych akcesoriów.

Stacja ładowania W55 umożliwia ładowanie do trzech urządzeń w tym samym czasie. Produkt kompatybilny jest również z urządzeniami innych producentów.

Cena: 156,10 zł

Cienkie etui silikonowe

Cienkie etui wykonane z silikonu to świetne rozwiązanie dla konsumentów, którzy chcą zabezpieczyć swojego iPhone'a, a jednocześnie zmienić jego wygląd. Czarne etui idealnie pasuje do każdej stylizacji oraz wygląda bardzo elegancko.

Etui silikonowe

Miękkie etui silikonowe firmy Saii jest bardzo przyjemne w dotyku oraz posiada antypoślizgową konstrukcję. Pokrowiec zapewnia dobrą ochronę przed upadkami i zarysowaniami.

Producent przewidział również dodatkowe zgrubienie, które chroni wyspę z aparatami.

Cena: 49,50 zł

Uchwyt magnetyczny do auta Baseus

Producenci samochodów nadal nie wpadli na pomysł stosowania dedykowanych uchwytów na telefony. Na szczęście z pomocą przychodzą akcesoria firm trzecich. Baseus proponuje uchwyt magnetyczny montowany na desce rozdzielczej lub w otworach wentylacyjnych. Całość łączy się z telefonem dzięki wysokiej klasy magnesom NdFeB, które nie zakłócają sygnału sieci komórkowej, GPS, Bluetooth oraz Wi-Fi.

Magnetyczny uchwyt do samochodu

Odczepianą podstawę możemy przymocować do deski rozdzielczej dzięki mocnemu klejowi 3M.

Metalowy uchwyt zapewnia pewne mocowanie i umożliwia spore możliwości dopasowania do własnych potrzeb. Całość współpracuje ze smartfonami w trybie poziomym oraz horyzontalnym.

Cena: 90 zł

Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa

Joyroom JR-A28 to magnetyczna ładowarka bezprzewodowa zaprojektowana specjalnie dla smartfonów z rodziny iPhone 12. Wykorzystuje ona ładowanie w standardzie Qi o mocy do 15 W.

Ładowarka magnetyczna Joyroom

Odległość ładowania wynosi maksymalnie 6 mm. Oznacza to, że smartfon może być ładowany nawet w grubym etui.

Ładowarka magnetyczna posiada szereg zabezpieczeń, które dbają o optymalizację procesu ładowania. W obudowie umieszczono silne magnesy, które łączą się z systemem MagSafe wbudowanym w smartfony z rodziny iPhone 12.

Produkt wykonano z białego plastiku. Do działania potrzebny jest zasilacz sieciowy, którego nie znajdziemy w pudełku.

Cena: 112,20 zł

Szkło hartowane na obiektywy

iPhone 12 posiada wystająca obudowę z obiektywami. Warto pamiętać o tym fakcie i dodatkowo zabezpieczyć aparat szkłem hartowanym.

Szkiełka chroniące obiektywy

Szkiełka 3MK Hybrid zabezpieczające aparat mają zaledwie 0,2 mm grubości i charakteryzują się twardością 7H. Producent deklaruje, że po poprawnym montażu nie będziemy narzekać na gorszą jakość zdjęć i nagrań wideo.

W zestawie znajdziemy cztery szkła ochronne, które kompatybilne są z obiektywami iPhone'a 12.

Cena: 30,70 zł

Ładowarka biurkowa MagSafe

Jeżeli często pracujesz przy komputerze dobrym rozwiązaniem będzie bezprzewodowa ładowarka biurkowa, która zadba o odpowiedni poziom naładowania Twojego smartfona.

Podstawka biurkowa do ładowania MagSafe

Podstawka z wbudowanym miejscem na ładowarkę MagSafe pozwala ustawić telefon koło komputera. Odpowiedni kąt nachylenia podstawy umożliwia bezproblemowo odczytywać powiadomienia oraz korzystać z telefonu bez konieczności wyjmowania go z ładowarki.

Na spodzie zastosowano antypoślizgowe stopery, które minimalizują ryzyko porysowania powierzchni biurka oraz przemieszczania się ładowarki. Producent zdecydował się również na zastosowanie kanału prowadzącego przewód do ładowarki MagSafe.

W zestawie nie znajdziemy ładowarki MagSafe.

Cena: 87,10 zł

Więcej akcesoriów dedykowanych najnowszym smartfonom z rodziny iPhone 12 znajdziesz na stronie sklepu MyTrendyPhone.